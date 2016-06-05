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  • Автор: admin
  • Дата: 5-06-2016
5-06-2016

Очистка кэша DNS

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Здравствуйте Дмитрий! Несколько дней назад не cмог зайти на ваш сайт, выходила ошибка, что такой страницы не существует,  но что интересно, после очистки кэша DNS (командой ipconfig /flushdns) удалось всё же войти к вам, скажите пожалуйста, дело в моей операционной системе или в чём-то другом?
 

Очистка кэша DNS

 
Привет друзья! Конечно у меня от Вас нет никаких секретов и я Вам всё расскажу  в подробностях. Уверен, информация вам пригодится, так как произойти это может с любым другим сайтом в похожих обстоятельствах.

Неделю назад, один мой приятель обратился ко мне с просьбой, рассказать о том, как создать свой сайт: зарегистрировать доменное имя, залить двиг сайта на хостинг и настроить его.

Так как доменное имя уже было куплено, я начал с хостинга, стал объяснять человеку, как залить файлы сайта на хостинг и как правильно его настроить, я даже объяснил как менять пароль на хостинге и для примера сменил пароль в своём реальном профиле, но пароль сменил на очень простой  и забыв об этом, начал объяснять дальнейшее.
 
Хостинг (hosting) — организация, предоставляющая свои компьютеры для размещения вашего сайта в сети-интернет, подробно об этом я писал здесь.
 
Естественно, через несколько дней (ночью) такой простой пароль был подобран "редисками" (плохими людьми) и они вошли в контрольную панель управления моим сайтом и попытались залить вредоносный скрипт в файлы сайта, но не успели, так как на сайте есть свой антивирус, и мне на телефон (в 1 час ночи) пришло СМС с информацией об изменении файлов движка сайта. Также мой сайт круглосуточно мониторит сервис безопасности "nazamok.com" и они тоже мне прислали СМС и письмо на почту с точной информацией, где именно находится вредоносный скрипт.

Мне в голову даже мысль не пришла о том, что кто-то чужой вошёл в контрольную панель управления моего сайта на хостинге (обычно взламывают сайты), поэтому я подумал, что кто-то взломал мой сайт и там хозяйничает, я быстро заменил модифицированные файлы сайта на нормальные версии из резервного архива и сменил пароль в админку, затем, уже на всякий случай сменил пароль в контрольную панель хостинга и мошенники вылетели оттуда, но самым последним их действием был довольно странный поступок, они сменили DNS адреса моего сайта на другие (были ns1.jino.ru, а стали n1.reg3.ru, зачем это было сделано, для меня осталось тайной, может они они таким простым способом хотели украсть сайт!?).

Передача или продажа сайта другому лицу довольно трудный и долгий процесс, исключающий возможность обмана.

Подмену DNS адресов, я заметил только через час, конечно я сразу запустил процесс возврата старых DNS адресов, но все следующие сутки некоторые пользователи испытывали проблемы с доступом на сайт. Почему?
Друзья, всё дело в Системе доменных имён (DNS), а точнее в кэше DNS, но обо всём подробно.
 
Что такое - Система доменных имен (DNS)?
 
Все компьютеры в интернете обращаются друг к другу с помощью цифровых значений, так называемых IP-адресов, а Система доменных имен (DNS) преобразует буквенные значения в цифровые. Как это происходит на деле, к примеру, наберите в командной строке команду ipconfig и увидите IP-адрес вашего компьютера в интернете, например адрес будет такой: 2.52.232.125,

если вы захотите со своего компьютера попасть на наш сайт и наберёте в поисковой строке браузера - remontcompa.ru, затем нажмёте на клавиатуре Enter, то в первую очередь в работу включится Система доменных имен (DNS) и преобразует буквенное наименование нашего сайта remontcompa.ru в цифровое (IP-адрес) - 81.177.165.83 и ваш компьютер с адресом 2.52.232.125 соединится с компьютером, на котором находится наш сайт 81.177.165.83. Придумано это конечно потому, что обычным людям легче запомнить название домена "remontcompa.ru", чем сочетание четырех чисел в десятичной системе исчисления 81.177.165.83.
 
Примитивное подобие Системы доменных имен находится в вашем телефоне в виде "Контактов", каждому контакту сопоставлено имя человека и его телефонный номер. Что делать, имена мы запоминаем проще, чем телефонные номера.
 
Естественно, когда мошенники зашли в контрольную панель управления моим сайтом на хостинге и указали другие DNS-адреса, то все пользователи не смогли войти на наш сайт и получили вот эту ошибку.

И понятно почему, ведь по указанному адресу не существовало никакого сайта.

И вот мы подошли к самому главному. Основной вопрос вот в чём, ведь в контрольной панели управления на хостинге я вернул своему сайту прежние DNS-адреса в течении одного часа, а проблемы с доступом на сайт были у некоторых пользователей в течении целых 24 часов. Почему?

 

Причины две. 

Первая причина. В вашей Windows существует так называемый свой кэш DNS. При посещении вами нового сайта Windows запоминает его DNS-адрес в своём кэше, что ускоряет процесс последующего доступа к нему. Но Windows вместе с положительными записями хранит также и отрицательные записи, то есть, если вы вошли на наш сайт в то время, когда он был не доступен из-за указанных на хостинге несуществующих DNS-адресов, то в кэше DNS появилась отрицательная запись и если через несколько часов обратиться к этому же сайту, то Windows возьмёт его DNS-адреса из своего кэеша и вы на этот сайт опять не попадёте (хотя в это время сайт уже будет работать на новых DNS-адресах).

Друзья, если вы долгое время не можете попасть на какой-либо сайт, просто очистите кэш DNS своей операционной системы, сделать это очень просто. Открываете командную строку от имени администратора и вводите команду:

ipconfig /flushdns

Всё, кэш составителя DNS успешно очищен.

Ещё можно использовать команду сброса сетевых настроек TCP/IP netsh winsock reset, она также сбросит кэш DNS Windows, но нужно будет перезагрузить компьютер.

В следующий раз при попытке войти на ранее недоступный сайт Windows не будет брать его DNS-адрес в своём кэше, а свяжется с DNS-серверами вашего провайдера (например Билайн) и там запросит IP-адрес интересующего вас сайта.

 

Вторая причина. Вполне может быть, что в кэше провайдера также будут неверные DNS-адреса, но кэш любого провайдера обновляется раз в два-три часа (это время нужно подождать) или временно использовать для входа на сайт альтернативные DNS-сервера от гугла или обычный анонимайзер.


Сам провайдер обновляет свою базу DNS-адресов, делая запрос к Корневому DNS-серверу (существует несколько во всём мире). Как я понял, информация на корневых серверах обновляется глобально и если ваш сайт где-то существует на просторах интернета, пусть даже с новыми DNS-адресами, то он будет найден и информация о нём будет передана DNS-серверу вашего провайдера и вы обязательно попадёте на свой сайт, но на это тоже может уйти несколько часов.


Друзья, думаю данная информация поможет вам в том случае, если ваш любимый сайт вдруг затерялся на просторах интернета! Под конец статьи напомню вам, что в сети существует настоящая машина времени, сохраняющая на своих серверах самые интересные сайты (наш с вами в том числе) целиком.
Вернуться Комментариев: 6

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Андрюха

5 июня 2016 22:50

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Здравствуйте!
Спасибо за статью, а то заждался, но вот что интересно, я пытался зайти через "Анонимайзер" и меня все равно перенаправляло на тот злополучный сайт, я даже пробовал на виртуалке и все так же попадал на этот REG3.RU, и как я вам писал ранее, мне удалось войти к вам только через сервис VPN в Opera Developer так что "Анонимайзер" не всегда помогает, в данном случае мне он был бесполезен.

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Андрюха

8 июня 2016 15:58

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Так наверно можно еще производить очистка кэша "DNS" через программу "CCleaner", в разделе "Система" поставить галочку в пункте "Кэш DNS" и нажать очистка. Как вы считаете?

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admin

8 июня 2016 20:32

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До сих пор многие жалуются, что програма CCleaner не вполне корректно работает с Windows 10, так что будьте осторожнее.

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aleksandr7020

16 июня 2016 00:36

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Смена DNS и активация новых занимает около 24 часов. 

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Антоха

22 ноября 2016 13:30

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Данная команда очень пригодилась когда сломался сервер доменов, и из терминала я не смог распечататать документ с сетевого принтера.

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ВаЛериЙ М.

5 марта 2017 14:04

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Доброго дня, спасибо за подробное объяснение "кэш ДНС".

Отличная статья.

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