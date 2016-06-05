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Здравствуйте Дмитрий! Несколько дней назад не cмог зайти на ваш сайт, выходила ошибка, что такой страницы не существует, но что интересно, после очистки кэша DNS (командой ipconfig /flushdns) удалось всё же войти к вам, скажите пожалуйста, дело в моей операционной системе или в чём-то другом?

Очистка кэша DNS

Привет друзья! Конечно у меня от Вас нет никаких секретов и я Вам всё расскажу в подробностях. Уверен, информация вам пригодится, так как произойти это может с любым другим сайтом в похожих обстоятельствах.





Неделю назад, один мой приятель обратился ко мне с просьбой, рассказать о том, как создать свой сайт: зарегистрировать доменное имя, залить двиг сайта на хостинг и настроить его.





Так как доменное имя уже было куплено, я начал с хостинга, стал объяснять человеку, как залить файлы сайта на хостинг и как правильно его настроить, я даже объяснил как менять пароль на хостинге и для примера сменил пароль в своём реальном профиле, но пароль сменил на очень простой и забыв об этом, начал объяснять дальнейшее.

Хостинг (hosting) — организация, предоставляющая свои компьютеры для размещения вашего сайта в сети-интернет, подробно об этом я писал здесь

Естественно, через несколько дней (ночью) такой простой пароль был подобран "редисками" (плохими людьми) и они вошли в контрольную панель управления моим сайтом и попытались залить вредоносный скрипт в файлы сайта, но не успели, так как на сайте есть свой антивирус, и мне на телефон (в 1 час ночи) пришло СМС с информацией об изменении файлов движка сайта. Также мой сайт круглосуточно мониторит сервис безопасности "nazamok.com" и они тоже мне прислали СМС и письмо на почту с точной информацией, где именно находится вредоносный скрипт .





Мне в голову даже мысль не пришла о том, что кто-то чужой вошёл в контрольную панель управления моего сайта на хостинге (обычно взламывают сайты), поэтому я подумал, что кто-то взломал мой сайт и там хозяйничает , я быстро заменил модифицированные файлы сайта на нормальные версии из резервного архива и сменил пароль в админку, затем, уже на всякий случай сменил пароль в контрольную панель хостинга и мошенники вылетели оттуда, но самым последним их действием был довольно странный поступок, они сменили DNS адреса моего сайта на другие (были ns1.jino.ru, а стали n1.reg3.ru, зачем это было сделано, для меня осталось тайной, может они они таким простым способом хотели украсть сайт!?).





Передача или продажа сайта другому лицу довольно трудный и долгий процесс, исключающий возможность обмана.





Подмену DNS адресов, я заметил только через час, конечно я сразу запустил процесс возврата старых DNS адресов, но все следующие сутки некоторые пользователи испытывали проблемы с доступом на сайт. Почему?

Друзья, всё дело в Системе доменных имён (DNS), а точнее в кэше DNS, но обо всём подробно.

Что такое - Система доменных имен (DNS)?

Все компьютеры в интернете обращаются друг к другу с помощью цифровых значений, так называемых IP-адресов, а Система доменных имен (DNS) преобразует буквенные значения в цифровые. Как это происходит на деле, к примеру, наберите в командной строке команду ipconfig и увидите IP-адрес вашего компьютера в интернете, например адрес будет такой: 2.52.232.125,

если вы захотите со своего компьютера попасть на наш сайт и наберёте в поисковой строке браузера - remontcompa.ru, затем нажмёте на клавиатуре Enter, то в первую очередь в работу включится Система доменных имен (DNS) и преобразует буквенное наименование нашего сайта remontcompa.ru в цифровое ( IP-адрес) - 81.177.165.83 и ваш компьютер с адресом 2.52.232.125 соединится с компьютером, на котором находится наш сайт 81.177.165.83. Придумано это конечно потому, что обычным людям легче запомнить название домена "remontcompa.ru", чем сочетание четырех чисел в десятичной системе исчисления 81.177.165.83 .

Примитивное подобие Системы доменных имен находится в вашем телефоне в виде "Контактов", каждому контакту сопоставлено имя человека и его телефонный номер. Что делать, имена мы запоминаем проще, чем телефонные номера.

Естественно, когда мошенники зашли в контрольную панель управления моим сайтом на хостинге и указали другие DNS-адреса, то все пользователи не смогли войти на наш сайт и получили вот эту ошибку. И понятно почему, ведь по указанному адресу не существовало никакого сайта. И вот мы подошли к самому главному. Основной вопрос вот в чём, ведь в контрольной панели управления на хостинге я вернул своему сайту прежние DNS-адреса в течении одного часа, а проблемы с доступом на сайт были у некоторых пользователей в течении целых 24 часов. Почему? Причины две. Первая причина. В вашей Windows существует так называемый свой кэш DNS. При посещении вами нового сайта Windows запоминает его DNS-адрес в своём кэше, что ускоряет процесс последующего доступа к нему. Но Windows вместе с положительными записями хранит также и отрицательные записи, то есть, если вы вошли на наш сайт в то время, когда он был не доступен из-за указанных на хостинге несуществующих DNS-адресов, то в кэше DNS появилась отрицательная запись и если через несколько часов обратиться к этому же сайту, то Windows возьмёт его DNS-адреса из своего кэеша и вы на этот сайт опять не попадёте (хотя в это время сайт уже будет работать на новых DNS-адресах). Друзья, если вы долгое время не можете попасть на какой-либо сайт, просто очистите кэш DNS своей операционной системы, сделать это очень просто. Открываете командную строку от имени администратора и вводите команду: ipconfig /flushdns Всё, кэш составителя DNS успешно очищен. Ещё можно использовать команду сброса сетевых настроек TCP/IP netsh winsock reset, она также сбросит кэш DNS Windows, но нужно будет перезагрузить компьютер. В следующий раз при попытке войти на ранее недоступный сайт Windows не будет брать его DNS-адрес в своём кэше, а свяжется с DNS-серверами вашего провайдера (например Билайн) и там запросит IP-адрес интересующего вас сайта. Вторая причина. Вполне может быть, что в кэше провайдера также будут неверные DNS-адреса, но кэш любого провайдера обновляется раз в два-три часа (это время нужно подождать) или временно использовать для входа на сайт альтернативные DNS-сервера от гугла или обычный анонимайзер.

Сам провайдер обновляет свою базу DNS-адресов, делая запрос к Корневому DNS-серверу (существует несколько во всём мире). Как я понял, информация на корневых серверах обновляется глобально и если ваш сайт где-то существует на просторах интернета, пусть даже с новыми DNS-адресами, то он будет найден и информация о нём будет передана DNS-серверу вашего провайдера и вы обязательно попадёте на свой сайт, но на это тоже может уйти несколько часов.

