Сброс пароля Windows

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Привет всем! Друзья, в этом небольшом разделе Вы узнаете как сбросить забытый пароль администратора. Сделать это можно несколькими способами. Для осуществления задуманного станем немного хакерами.





Что говорить, мы часто забываем пароль на многое, например на социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook) и конечно на свой электронный почтовый ящик (ну как на него родимого пароль не забыть), но если во всех перечисленных сервисах пароль можно восстановить, направив запрос в поддержку, то с Windows этот номер не пройдёт, пароль необходимо либо вспомнить, либо сбросить, но как это сделать самым простым способом?





Мне кажется все читатели бывали в подобной ситуации и ежели не Вы сами забывали пароль на Windows, то Ваши друзья, родственники, коллеги по работе и если вы хоть немного разбираетесь в компьютерах, решить вопрос просили вас. Согласитесь, всегда это было неожиданно и вы даже представить не могли каким именно инструментом нужно воспользоваться для решения проблемы и конечно отказывались.





Предлагаю вам пока целых четыре способа и в ближайшем будущем покажу ещё два.