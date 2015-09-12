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  • Просмотров: 75 533
  • Автор: admin
  • Дата: 26-04-2015
26-04-2015

Сброс пароля Windows

Категория: ---

Привет всем! Друзья, в этом небольшом разделе Вы узнаете как сбросить забытый пароль администратора. Сделать это можно несколькими способами. Для осуществления задуманного станем немного хакерами.

Что говорить, мы часто забываем пароль на многое, например на социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook) и конечно на свой электронный почтовый ящик (ну как на него родимого пароль не забыть), но если во всех перечисленных сервисах пароль можно восстановить, направив запрос в поддержку, то с Windows этот номер не пройдёт, пароль необходимо либо вспомнить, либо сбросить, но как это сделать самым простым способом?

Мне кажется все читатели бывали в подобной ситуации и ежели не Вы сами забывали пароль на Windows, то Ваши друзья, родственники, коллеги по работе и если вы хоть немного разбираетесь в компьютерах, решить вопрос просили вас. Согласитесь, всегда это было неожиданно и вы даже представить не могли каким именно инструментом нужно воспользоваться для решения проблемы и конечно отказывались. 

Предлагаю вам пока целых четыре способа и в ближайшем будущем покажу ещё два. 
  1. Как сбросить пароль Windows с помощью установочной флешки или диска
  2. Как убрать пароль учётной записи Майкрософт в случае, если операционная система не загружается
  3. Самый лёгкий способ сбросить пароль Windows с помощью Live-диска Сергея Стрельца
  4. Обзор программ Elcomsoft System Recovery и Reset Windows Password! Или как узнать пароль Windows, не оставляя следов взлома учётной записи
  5. Сброс пароля учётной записи Microsoft
  6. Как взломать пароль администратора на Windows 10, установленной на новом ноутбуке с БИОСом UEFI с помощью загрузочной UEFI-флешки с программой NTPWEdit
  7. Как сбросить пароль учетной записи Microsoft из окна входа в Windows 10
  8. Как сбросить забытый пароль от учётной записи Майкрософт или что делать, если я забыл пароль от учётной записи Майкрософт и теперь не могу войти в операционную систему?
  9. Как сбросить пароль на Windows 7, 8.1, 10 с помощью установочного диска операционной системы
  10. Как сбросить пароль на Windows 8.1 с помощью диска Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 8.1 (MSDaRT)
  11. Как сбросить пароль на Windows XP с помощью диска ERD Commander
  12. Как придумать хороший пароль
  13. Графический пароль в Windows 8
  14. Как посмотреть забытый пароль от сайта, сохранённый ранее в браузере, и при необходимости удалить его
  15. Как взломать пароль администратора в Windows 10 с помощью программы Active Password Changer
  16. Как сбросить пароль на Windows 8.1 с помощью бесплатной загрузочной флешки Lazesoft Recovery Suite Home
  17. Учётная запись пользователя заблокирована и не может быть использована для входа в сеть
  18. Как отключить и включить учётную запись пользователя Windows
  19. Создание средств сброса пароля локальной учётной записи Windows на случай его забытья
Вернуться Комментариев: 21

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Farit1952

12 сентября 2015 23:53

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Доброе время суток! У меня приключилась беда. Получил ONDA v116W с китайским интерфейсом и пытался сменить на русский - не получилось. Обновился на Windows 10 и здесь язык интерфейса не меняется. Временно удалил английскую клавиатуру и как-то увлекся и забыл. Когда планшет переключился в сон, то при запуске не могу войти в систему из-за отсутствия английского регистра - нет возможности указать пароль. Помогите советом. Фарит.
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admin

13 сентября 2015 09:32

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Из статей что пробовали применить?
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Виктория

3 мая 2016 10:59

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Забыла пароль к учетной записи Майкрософт, как восстановить или сделать новый?

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admin

3 мая 2016 18:39

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Вот подробная статья

http://remontcompa.ru/784-kak-sbrosit-zabytyy-parol-ot-uchetnoy-zapisi-maykroso
ft.html#

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Зоя

13 мая 2016 22:18

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Добрый вечер! как можно удалить пароль при входе на комп...винда 10

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admin

14 мая 2016 07:57

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Выбирайте любую статью и удаляйте.

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petrmarasin

16 июля 2016 20:25

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Приветствую! Вроде просмотрел на этом сайте все статьи по теме паролей, но так и не нашел про пароль на HDD...

мне принесли ноутбук Samsung и при входе в систему нужно для начала ввести пароль на HDD... пароль я знаю, но хочу сделать так, чтобы больше не было запроса на пароль... в интернете информации мало по этому поводу, та, что есть скудноватая... может здесь найду ответ... 

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admin

18 июля 2016 12:24

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В этом случае всегда поможет обнуление БИОСа.

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Сергейlv

9 ноября 2016 05:07

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Занимался этим вопросом лет шесть назад. Существуют прог-мы для генерации паролей. При 3-х кратном введении любого пароля появляются цифирки и букоффки, на основании которых и вычисляются пароли к винтам.

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p_vlad

12 сентября 2017 11:08

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здравствуйте. на моём ПК две системы - десятка и семёрка. От семёрки забыл пароль администратора, могу ли я, зайдя в десятку, сбросить пароль семёрки? если да, то как это сделать?  

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admin

12 сентября 2017 11:21

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Нет.

Используйте для сброса пароля любую нашу статью из этого раздела.

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p_vlad

13 сентября 2017 11:01

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Здравствуйте. При помощи Ваших статей у меня получилось без загрузочного диска сбросить пароль администратора используя вторую ОС установленную на этом же ПК. Зашёл в Windows 10. открыл системный диск Windows 7 и по Вашей статье

http://remontcompa.ru/606-zaprosite-razreshenie-ot-trustedinstaller.html

получил права доступа к папке System32. Затем проделал всё что описано в Вашей статье

http://remontcompa.ru/728-kak-sbrosit-parol-na-windows-7-81-10-s-pomoschyu-usta
novochnogo-diska-operacionnoy-sistemy.html

только вместо загрузочного диска использовал Windows 10, установленную на этом же ПК. Большое Вам спасибо за Ваши статьи. 

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Сергей Носков

10 ноября 2018 13:24

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Здравствуйте,с вашей помощью сбросил пароль для входа в Wind 10 и учётную запись стерев в реестре четыре надписи на ноутбуке Aser.Теперь тёще надо Скайп обязательно,но при входе в предустановленный Скайп на ноуте он требует учётную запись,через которую ранее пытался войти в скайп,пароль не подходит,что делать ? как войти в скайп?Спасибо!

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Александр

25 января 2019 17:33

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Здравствуйте. Я у себя на работе перешёл в другой отдел. На рабочем компьютере Windows 7 запаролен администратором. Система в ужасном состоянии, занимает 100 Гб места с минимум установленных программ. Лет 10 её не обслуживали. Работать невыносимо. Я к такому не привык. Кроме этого пароля в системе присутствуют пароли ещё двух пользователей. Elcomsoft System Recovery не находит ни одного из трёх паролей на компьютере. Вероятно, они все хранятся где-то вне системы. Файлов "sam" поисковик Total Commander вообще не находит. Ничего не могу без пароля сделать: ни почистить, ни даже запустить портабельные программы. Администраторы насмерть запуганы безопасностью, хотя это всего лишь учебное заведение,  и найти с ними общий язык невозможно.

Вот у меня и вопросы к Вам такого плана: как можно узнать или обойти или сбросить пароль в таком случае? И как можно хотя бы запускать портабельные программы?

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admin

25 января 2019 19:32

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Мы для вас целый раздел подробных статей написали. Но что вы скажете после сброса пароля администратору?

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Александр

25 января 2019 22:00

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В лучшем случае они вообще не заметят. В худшем побухтят и отстанут. На предыдущем месте в этом же учреждении была аналогичная картина. Я полностью переустановил Windows и настроил под себя. Но там непосредственное начальство было понятливее, локальная сеть другая. Сначало ругани было, а потом сообразили, что для дела только выгода от этого и админам меньше работы стало, так как я их вообще никогда ничем больше не беспокоил.

Здесь же это не прокатит. Всё равно придётся их вызывать для подключения интернета и почты учреждения (снова пароли за семью печатями). Тогда точно засекут.

Статьи Ваши прочёл ещё раньше, испытал Elcomsoft System Recovery и NTPWEdit на домашнем компе. Всё отлично срабатывает. А на работе Elcomsoft System Recovery не находит ни одного из трёх паролей на компьютере. Где они могут храниться? И если до них не добраться никак, то можно ли хотя бы найти способ запускать портабельные программы? Сейчас при запуске выскакивает окно с требованием запуска от имени администратора.

Можете ответить мне на почту.

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Кислый кефир

3 февраля 2019 02:37

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Здравствуйте!  Столкнулся с такой проблемой!  Купил Ноутбук Lenovo ideapad 320.

C установленной операционной системой виндовс 10.  Мне она не нравится, сходил в сервис для переустановки на виндовс 8.1. Всё сделали. Как то раз решил зайти в БИОС и не смог! Требует пароль! Вот я и думую, что я пароль не устанавливал. Подскажите как взломать его или обойти как то. Но в Биос не попасть и всё тут!

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admin

3 февраля 2019 08:19

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Сбросьте БИОС

 

http://remontcompa.ru/416-kak-sbrosit-bios-na-noutbuke.html

 

Если вам нужно сбросить настройки БИОСа, но вы не можете попасть в сам БИОС, то нужно разобрать ноутбук (первым делом отсоедините аккумуляторную батарею) и вынуть батарейку CMOS на 5 минут затем установить её обратно.
На некоторых ноутбуках нужно замыкать специальные контакты.

Если не поможет, то обновите БИОС последней прошивкой, скачанной на официальном сайте производителя ноутбука

В некоторых случаях придётся обновить БИОС программатором в сервисе.

 

https://remontcompa.ru/1657-vosstanovlenie-proshivki-bios-na-noutbuke-programma
torom-v-sluchae-esli-noutbuk-ne-zagruzhaetsya.html

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Кислый кефир

3 февраля 2019 12:16

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Акумулятор вытаскивал, батарейку Биоса тоже вытаскивал. Не помогло. Может програмка есть какая? Что бы код биоса узнать.

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admin

3 февраля 2019 13:14

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Программатор. Ссылку я вам дал.

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Кислый кефир

3 февраля 2019 13:52

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Спасибо за советы! У меня нет программатора, увы!

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