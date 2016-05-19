Категория: Загрузочный носитель

Здравствуйте админ! Хотел создать загрузочную флешку, содержащую операционные системы Windows 8.1 и Windows 10 с помощью утилиты MediaCreationToolx64.exe по вашей статье , но в процессе создания я получил предупреждение о том, что все файлы на флешке будут удалены! Мне этого допустить никак нельзя, так как на флешке (объём 32 Гб, файловая система NTFS) очень много моих личных фотографий, и копировать их именно в данный момент некуда, из этого вопрос. Как создать загрузочную флешку и залить на неё операционную систему, если на флешке уже есть файлы? Без вас даже экспериментировать боюсь, настолько важные данные на флешке данные.





Как создать загрузочную флешку без общего форматирования. Или как создать загрузочную флешку и залить на неё операционные системы Windows 10 и Windows 8.1, если на флешке уже есть файлы и с ними ничего не должно произойти

Привет друзья! Если ваша флешка отформатирована в файловую систему NTFS, то для создания загрузочной флешки можно воспользоваться всем известной программой WinSetupFromUSB. В результате ваша флешка станет загрузочной и вы сможете установить с неё операционные системы Windows 8.1 и Windows 10, с файлами на флешке ничего плохого не случится, они останутся в целости и сохранности.





«Фото» и «Видео» . В качестве примера возьмём мою флешку (буква диска E:), я удалил на ней существующий раздел с помощью командной строки (команда clean) и на ней нет активного раздела, затем я форматировал её в файловую систему NTFS и скопировал на неё две папки:

Программа Bootice показывает нам, что на флешке нет активного раздела.

Другими словами у меня обычная флешка, которая никогда не была загрузочной, объём флешки 16 Гб, занято на флешке 5,5 Гб, свободно 10,6 Гб, как раз хватит для размещения на ней двух операционных систем.

В главном окне программы ни в коем случае не отмечаем пункт Auto format it with FBinst.

Отмечаем галочкой пункт Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO и нажимаем на кнопку справа,

ОК. в открывшемся окне проводника выделяем мышью ISO-образ Windows 8.1 и жмём «Открыть». GO Начинается процесс создания загрузочной флешки. Загрузочная флешка с Windows 8.1 создана. ОК. Точно таким же образом добавляем на нашу флешку операционную систему Windows 10. Процесс также завершается удачно. Загружаем наш компьютер с данной загрузочной флешки. Выбираем в меню пункт 0 Windows NT6 (Vista/7 and above) Setup. В появившемся меню выбираем и устанавливаем нужную нам операционную систему: Windows 8.1 или Windows 10. Итак, мы добились, чего хотели. Флешка стала загрузочной, а папки «Фото» и «Видео» в целости и сохранности. Почему наша флешка стала загрузочной без общего форматирования

Друзья, после покупки флешки в магазине мы просто подсоединяем её к нашему компьютеру и форматируем средствами Windows в файловую систему NTFS, на флешке после этого появляется активный раздел с MBR, c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) и активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR (всё это можно посмотреть в программе Bootice, подробности в этой статье), после этого флешка не будет загрузочной. Что делает программа WinSetupFromUSB? Она создаёт на флешке загрузочный раздел с кодом загрузчика CRUB4DOS, после этого флешка становится загрузочной без общего форматирования.