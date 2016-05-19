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  • Просмотров: 24 164
  • Автор: admin
  • Дата: 18-05-2016
18-05-2016

Как создать загрузочную флешку без общего форматирования. Или как создать загрузочную флешку и залить на неё операционные системы Windows 10 и Windows 8.1, если на флешке уже есть файлы и с ними ничего не должно произойти

Категория: Загрузочный носитель

Здравствуйте админ! Хотел создать загрузочную флешку, содержащую операционные системы Windows 8.1 и Windows 10 с помощью утилиты MediaCreationToolx64.exe по вашей статье, но в процессе создания я получил предупреждение о том, что все файлы на флешке будут удалены! Мне этого допустить никак нельзя, так как на флешке (объём 32 Гб, файловая система NTFS) очень много моих личных фотографий, и копировать их именно в данный момент некуда, из этого вопрос. Как создать загрузочную флешку и залить на неё операционную систему, если на флешке уже есть файлы? Без вас даже экспериментировать боюсь, настолько важные данные на флешке данные.

Как создать загрузочную флешку без общего форматирования. Или как создать загрузочную флешку и залить на неё операционные системы Windows 10 и Windows 8.1, если на флешке уже есть файлы и с ними ничего не должно произойти 

 
Привет друзья! Если ваша флешка отформатирована в файловую систему NTFS, то для создания загрузочной флешки можно воспользоваться всем известной программой WinSetupFromUSB. В результате ваша флешка станет загрузочной и вы сможете установить с неё операционные системы Windows 8.1 и Windows 10, с файлами на флешке ничего плохого не случится, они останутся в целости и сохранности.

В качестве примера возьмём мою флешку (буква диска E:), я удалил на ней существующий раздел с помощью командной строки (команда clean) и на ней нет активного раздела, затем я форматировал её в файловую систему NTFS и скопировал на неё две папки: «Фото» и «Видео».

Программа Bootice показывает нам, что на флешке нет активного раздела.

Другими словами у меня обычная флешка, которая никогда не была загрузочной, объём флешки 16 Гб, занято на флешке 5,5 Гб, свободно 10,6 Гб, как раз хватит для размещения на ней двух операционных систем.

Запускаем программу WinSetupFromUSB.
В главном окне программы ни в коем случае не отмечаем пункт Auto format it with FBinst.
Отмечаем галочкой пункт Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO и нажимаем на кнопку справа,

ОК.

в открывшемся окне проводника выделяем мышью ISO-образ Windows 8.1 и жмём «Открыть».

GO 

Начинается процесс создания загрузочной флешки. 

Загрузочная флешка с Windows 8.1 создана.

ОК. 

Точно таким же образом добавляем на нашу флешку операционную систему Windows 10.

Процесс также завершается удачно.

Загружаем наш компьютер с данной загрузочной флешки.

 Выбираем в меню пункт 0 Windows NT6 (Vista/7 and above) Setup.

В появившемся меню выбираем и устанавливаем нужную нам операционную систему: Windows 8.1 или Windows 10. 

Итак, мы добились, чего хотели. 

Флешка стала загрузочной, а папки «Фото» и «Видео» в целости и сохранности.

 

Почему наша флешка стала загрузочной без общего форматирования
 
Друзья, после покупки флешки в магазине мы просто подсоединяем её к нашему компьютеру и форматируем средствами Windows в файловую систему NTFS, на флешке после этого появляется активный раздел с MBR, c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) 

и активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR (всё это можно посмотреть в программе Bootice, подробности в этой статье), после этого флешка не будет загрузочной.

 

Что делает программа WinSetupFromUSB? Она создаёт на флешке загрузочный раздел с кодом загрузчика CRUB4DOS, после этого флешка становится загрузочной без общего форматирования.

К сожалению, с такой флешки можно установить операционную систему на компьютер или ноутбук с отключенным интерфейсом UEFI.

Метки к статье: Флешка WinSetupFromUSB

Вернуться Комментариев: 15

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мурзин

19 мая 2016 22:51

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Ув. админ, у Вас опечатка: " в открывшемся окне проводника выделяем мышью ISO-образ Windows 10 и жмём «Открыть»." Образ не Windows 10, а Windows 8.1.

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admin

20 мая 2016 07:35

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Спасибо, исправил.

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Ксения

22 декабря 2016 00:20

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Прошу помогите, а как вернуть на флешку всё что было, если по не знанию на флешку с данными я просто сделала загрузочную флешку на сайте виндовс 10.

<
admin

22 декабря 2016 09:52

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Вот по этой статье попробуйте восстановить удалённые данные на флешке

http://remontcompa.ru/375-kak-vosstanovit-udalennye-fayly-s-fleshki.html

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Lolka

12 июня 2018 15:08

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Скажите пожалуйста, а эта ОС будет идти как 2 Ос, или как основная?

<
admin

13 июня 2018 09:31

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Какая ОС?

<
Сергей

24 июня 2018 17:02

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Здравствуйте. Я так и не понял, как виндоус 8.1 залить на флешку, чтобы войти под ним без установки файлов на системный диск...?

<
admin

25 июня 2018 07:43

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По моему в статье всё объяснено в подробностях.

<
Anton

28 августа 2018 15:50

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Добрый день!

Есть установочная флешка с Вин 7, созданная в WinSetupFromUSB, на ней еще есть папка с фото. Можно по этой статье добавить туда загрузочный ampe.iso, скачанный с Вашего Яндекса?

Для выбора образа в проводнике какую строку в WinSetupFromUSB нужно использовать - Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO?

Годится ли Ваш образ для MBR?

Спасибо за Ваш труд!

<
admin

28 августа 2018 20:55

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Да, можно.

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Андрей373

12 января 2019 04:31

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Это подходит только для загрузки операционных систем? А Live CD образ можно таким образом загрузить с флешки? Точнее, Live USB.

<
admin

12 января 2019 08:48

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Да, Live CD добавляется точно так же через Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO или через четвёртую строчку Linux ISO / Other Grub4dos compatible ISO.

<
Сергей

13 октября 2019 20:19

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Здравствуйте, Админ, знаю тема старая, но у меня есть вопрос, у меня есть флешка разбитая на два раздела, FAT32 и EXT4, так вот один раздел у меня для файлов (Для использования флешки по назначению), а на втором разделе у меня установлена Ubuntu (Не LiveCD, а полноценная OC), так вот мне нужно установить на флешку ISO утилиту, при этом не потеряв данные и с возможностью грузится и на убунту, загружать ISO, а так же использовать флешку как флешку, то есть что-бы флешка определялась виндой. Возможно ли это?
<
admin

13 октября 2019 20:47

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Сергей, если у вас на флеш-носителе стоит Linux, то это не к нам, юзайте в поисковике запрос:
  • добавить ISO в Grub
<
Сергей

14 октября 2019 20:02

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Спасибо за ответ
Цитата: admin
Сергей, если у вас на флеш-носителе стоит Linux, то это не к нам, юзайте в поисковике запрос:
  • добавить ISO в Grub

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