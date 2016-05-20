Категория: Безопасность / Антивирусы

Здравствуйте админ! После того, как я обновил на своём ноутбуке Windows 8.1 до Windows 10, десятка стала активно обновляться и после каждого выключения ноутбука выходит сообщение «Работа с обновлениями. Завершено 100%. Не выключайте компьютер» и ноутбук не выключается довольно долго, мне это надоело и я отключил обновления Windows по вашей статье . Всё бы хорошо, но в качестве антивирусной программы я использую Защитник Windows (Windows Defender), а его антивирусные базы обновляются через Центр обновления Windows, который я отключил, а это значит, что антивирусные базы встроенного в Win 10 антивируса не получают обновлений. Скажите, как можно вручную обновить Защитник Windows? Можно где-то отдельно скачать файлы обновлений для Защитника Windows для операционных систем Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10?





Как вручную (автономно) обновить встроенный в Windows 10 антивирус Windows Defender (Защитник Windows)





Привет друзья! Все мы знаем, что встроенный в Windows 10 бесплатный антивирус Windows Defender защищает нашу операционную систему от различных вредоносных программ и получает обновления вирусных сигнатур каждый день через Центр обновлений Windows.





Если вы отключили обновления в Windows 10, то это значит, что встроенный в операционную систему антивирус Windows Defender также не будет обновляться. Поэтому имеет большое значение, держать Центр обновления Windows включенным, чтобы Защитник Windows получал обновления своевременно.





Если вы по каким-либо причинам отключили обновления Windows, то обновить Windows Defender можно вручную (автономно), в сегодняшней статье я покажу вам, как это можно сделать.





В параметрах Windows выбираем «Обновление и безопасность», затем «Защитник Windows» и смотрим версию подсистемы, а также определения антивирусной программы и определения антишпионской программы. После ручного обновления версии должны измениться. затем «Защитник Windows» и смотрим версию подсистемы, а также определения антивирусной программы и определения антишпионской программы. После ручного обновления версии должны измениться.

Щёлкаем левой мышью на кнопке «Поиск Windows» и набираем «Защитник Windows», затем жмём на появившееся приложение «Защитник Windows», и набираем «Защитник Windows», затем жмём на появившееся приложение «Защитник Windows», появляется окно антивируса Windows Defender. Видим, что определения вирусов и программ-шпионов очень старые. появляется окно антивируса Windows Defender. Видим, что определения вирусов и программ-шпионов очень старые.

Жмём на кнопку «Обновить». Жмём на кнопку «Обновление определений».

Происходит обновление антивирусных баз Защитника Windows. Антивирус обновлён. Версия подсистемы, а так же определения антивирусной программы и определения антишпионской программы изменились. В процессе обновления у вас может выйти ошибка - «Не удалось обновить определения вирусов и программ шпионов». В процессе обновления у вас может выйти ошибка - «Не удалось обновить определения вирусов и программ шпионов». В этом случае перейдите по ссылке на официальный сайт Майкрософт В этом случае перейдите по ссылке на официальный сайт Майкрософт

https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/definitions

Обновление защиты от вредоносных программ и программ-шпионов программное обеспечение Microsoft.

Ведём шкалу прокрутки вниз до слов...

Обновления для защиты от вредоносных программ и программ-шпионов.

Выбираем версию установленной на нашем компьютере операционной системы и её разрядность. В моём случае, это Windows 10-64 бит. Мне на компьютер скачивается файл mpam-fe.exe с обновлениями вирусных сигнатур для Защитника Windows размером 120 Мб. Запускаю данный файл от администратора. Мне на компьютер скачивается файл mpam-fe.exe с обновлениями вирусных сигнатур для Защитника Windows размером 120 Мб. Запускаю данный файл от администратора.