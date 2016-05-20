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  • Просмотров: 61 910
  • Автор: admin
  • Дата: 19-05-2016
19-05-2016

Как вручную (автономно) обновить встроенный в Windows 10 антивирус Windows Defender (Защитник Windows)

Категория: Безопасность / Антивирусы

Здравствуйте админ! После того, как я обновил на своём ноутбуке Windows 8.1 до Windows 10, десятка стала активно обновляться и после каждого выключения ноутбука выходит сообщение «Работа с обновлениями. Завершено 100%. Не выключайте компьютер» и ноутбук не выключается довольно долго, мне это надоело и я отключил обновления Windows по вашей статье. Всё бы хорошо, но в качестве антивирусной программы я использую Защитник Windows (Windows Defender), а его антивирусные базы обновляются через Центр обновления Windows, который я отключил, а это значит, что антивирусные базы встроенного в Win 10 антивируса не получают обновлений. Скажите, как можно вручную обновить Защитник Windows? Можно где-то отдельно скачать файлы обновлений для Защитника Windows для операционных систем Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10?

Как вручную (автономно) обновить встроенный в Windows 10 антивирус Windows Defender (Защитник Windows)


Привет друзья! Все мы знаем, что встроенный в Windows 10 бесплатный антивирус Windows Defender защищает нашу операционную систему от различных вредоносных программ и получает обновления вирусных сигнатур каждый день через Центр обновлений Windows.

Если вы отключили обновления в Windows 10, то это значит, что встроенный в операционную систему антивирус Windows Defender также не будет обновляться. Поэтому имеет большое значение, держать Центр обновления Windows включенным, чтобы Защитник Windows получал обновления своевременно.

Если вы по каким-либо причинам отключили обновления Windows, то обновить Windows Defender можно вручную (автономно), в сегодняшней статье я покажу вам, как это можно сделать.

В параметрах Windows выбираем «Обновление и безопасность»,

затем «Защитник Windows» и смотрим версию подсистемы, а также определения антивирусной программы и определения антишпионской программы. После ручного обновления версии должны измениться. 

Щёлкаем левой мышью на кнопке «Поиск Windows»

и набираем «Защитник Windows», затем жмём на появившееся приложение «Защитник Windows»,

появляется окно антивируса Windows Defender. Видим, что определения вирусов и программ-шпионов очень старые.
Жмём на кнопку «Обновить».

Жмём на кнопку «Обновление определений».

Происходит обновление антивирусных баз Защитника Windows.

Антивирус обновлён.

Версия подсистемы, а так же определения антивирусной программы и определения антишпионской программы изменились.

В процессе обновления у вас может выйти ошибка - «Не удалось обновить определения вирусов и программ шпионов».

В этом случае перейдите по ссылке на официальный сайт Майкрософт
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/definitions
Обновление защиты от вредоносных программ и программ-шпионов программное обеспечение Microsoft.
Ведём шкалу прокрутки вниз до слов...

Обновления для защиты от вредоносных программ и программ-шпионов.

Выбираем версию установленной на нашем компьютере операционной системы и её разрядность. В моём случае, это Windows 10-64 бит.

Мне на компьютер скачивается файл mpam-fe.exe с обновлениями вирусных сигнатур для Защитника Windows размером 120 Мб. Запускаю данный файл от администратора.  

Программа не открывает никакого окна. Windows Defender обновляется за несколько минут. Теперь в параметрах Windows выберите «Обновление и безопасность», затем «Защитник Windows» и смотрите версию подсистемы, а также определения антивирусной программы и определения антишпионской программы. После ручного обновления версии должны измениться.

Метки к статье: Вирусы

Вернуться Комментариев: 17

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Валерий

20 мая 2016 13:55

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Уважаемые создатели сайта!

Извините, что вопрос не по теме, но для меня в данный момент он очень важен.

Скажите, пожалуйста, как скопировать SMS с телефона на ноутбук? Телефон подключил, но появившийся новый диск содержит несколько пустых папок.

Благодарю.

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admin

20 мая 2016 17:45

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Какая у вас модель телефона?

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Валерий

20 мая 2016 20:40

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Телефон Fly Ezzy3.

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admin

21 мая 2016 07:34

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Отобразите в системе скрытые файлы и папки по этой статье

http://remontcompa.ru/418-skrytye-fayly-i-papki.html

и увидите файлы и папки телефона.

 

Чтобы скопировать SMS с телефона Fly на ноутбук, необходимо установить на ноутбук соответствующее программное обеспечение и с помощю него подключить телефон к компьютеру, после этого можно будет читать и копировать содержимое СМС телефона в текстовый файл на компьютере. К сожалению, у компании Fly нет своего такого программного обеспечения для своих телефонов для всеобщего доступа. Но я знаю, что есть такое программное обеспечение от стороннего разработчика. По этому вопросу лучше обратитесь в поддержку производителя вашего телефона, там вам дадут его скачать

https://flymobile.zendesk.com/anonymous_requests/new

 

Телефоны поддержки Fly

8 (800) 25-00-717

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ
8 (495) 781-76-35

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Валерий

21 мая 2016 10:53

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Огромное спасибо за подробную информацию. Успехов!

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Александр

11 октября 2016 04:51

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Не могу открыть защитник, пишет ошибку 0x800b001 на windows 10.

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admin

11 октября 2016 08:39

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У вас не запущена служба Защитника Windows, это может быть из-за того, что у вас в систему установлен другой антивирус, если это так, то удалите антивирус стороннего разработчика и перезагрузитесь, Защитник Windows заработает.

 

Если у вас нет в системе другого антивируса, значит запустите службу Защитника вручную. Для запуска службы вручную нужно открыть меню Пуск - панель управления - Администрирование - Службы. В списке служб найдите Защитник Windows, щелкните на строке данной службы правой кнопкой мыши и запустите службу выбрав соответствующий пункт в контекстном меню. Выставьте запуск этой службы в режим "Авто".

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user09

2 октября 2017 10:26

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Ссылка на страницу оффлайн установочика для защитника не существует.

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admin

2 октября 2017 11:30

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Всё работает, попробуйте ещё раз.

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Александр

17 июля 2018 02:36

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доброго времени суток, такая проблема, установил сборку винды без дефендера, при попытке включения пишет "это приложение выключено групповой политикой" но в самих настройках групповой политики его нет, как его найти и установить? заранее спасибо

<
admin

17 июля 2018 08:52

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установил сборку винды без дефендера,

 

Запустите проверку целостности системных файлов Windows,

если не поможет, то установите оригинальную Windows.

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Нико-888

19 августа 2018 14:22

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Удалил из системы компонент RPC\Удалённый вызов процедур - программой NTLite. После перезагрузки, обновления виндовс 10 не работают - вообще никак, самый безболезненный способ для системы. Интернет работает, всякая фигня качается=) Антивирусник обновляю по вашей ссылке (спасибо)

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Zausenets

14 октября 2018 11:16

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Помогла командная строка от "Администратора". Команда "%programfiles%\windows defender\mpcmdrun.exe" -signatureupdate -http
Вводить с кавычками. Правда в журнале не отображено, что обновление было. Просто при стандартной проверке обновлений написано: "У вас установлены все последние обновления"

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Yuvis

13 ноября 2018 14:27

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Zausenets, после того как ввёл команду, которую вы написали выше, в командной строке получил следующее:

строка:1 знак:48
+ "%programfiles%\windows defender\mpcmdrun.exe" -signatureupdate -http
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~
Непредвиденная лексема "-signatureupdate" в выражении или операторе.
строка:1 знак:65
+ "%programfiles%\windows defender\mpcmdrun.exe" -signatureupdate -http
+ ~~~~~
Непредвиденная лексема "-http" в выражении или операторе.
+ CategoryInfo : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken

<
Денис

3 июня 2020 09:48

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Все работает! Спасибо.
Зашел по ссылке и загрузил файл с обновлениями, запустил и все ОК!
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Roman Rovenets

18 июня 2020 13:20

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Спасибо! Для ВИН 8.0 тоже работает)

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