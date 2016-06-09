Как удалить неиспользуемые драйвера
Вводим в поле ввода команду devmgmt.msc и жмём «ОК».
Открывается Диспетчер устройств.
Выберите: Вид-->Показать скрытые устройства.
Теперь Диспетчер устройств покажет вам все незадействованные устройства (они будут слегка замылены) и находящиеся в операционной системе неиспользуемые драйвера.
К примеру, раскроем пункт «DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков» и увидим, сколько различных дисководов я подключал за время существования операционной системы.
Примечание: Если скрытые устройства не отобразятся, то идите в самый конец статьи, там для вас есть простое решение.
Если раскрыть пункт «Дисковые устройства», то откроется список различных накопителей (HDD, флешек, внешних USB-дисков).
Раскроем пункт «Видеоадаптеры» и видим, что кроме используемой в данный момент видеокарты NVIDIA GeForce GTX 560, в списке находятся ещё три видеокарты: ASUS R7 250, NVIDIA GeForce 9600 GT, NVIDIA GeForce GTS 250.
Операционная система помнит, что данные видеокарты были в своё время установлены в моём компьютере, также Windows хранит драйвера для этих устройств, давайте посмотрим, где они находятся. К примеру, щёлкните двойным щелчком левой мыши на видеокарте ASUS R7 250.
Идём на вкладку «Драйвер» и жмём на кнопку «Сведения»
Откроется окно «Сведения о файлах и драйверах», в данном окне вы можете видеть названия драйверов видеокарты ASUS R7 250 и их месторасположение - папки:
C:\Program Files\AMD\amdkmpfd
C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia
C:\Windows\System32
C:\Windows\SysWOW64,
как видим, неиспользуемых драйверов (только одной видеокарты) в системе довольно много.
Для удаления неиспользуемых драйверов незадействованного устройства, щёлкните правой кнопкой мыши на пункте ASUS R7 250 и выберите в контекстном меню «Удалить».
Отметьте галочкой пункт «Удалить программы драйверов для этого устройства» и нажмите «ОК».
Вот и всё, драйвера неиспользуемого устройства (видеокарты), удалены из операционной системы.
Если скрытые устройства не отображаются в Диспетчере устройств
Друзья, если скрытые устройства не отобразятся в Диспетчере устройств, то вам нужно создать новую переменную, для этого нажимаем Пуск-->Выполнить, вводим в поле ввода команду:
control.exe /name Microsoft.System
Дополнительные параметры системы.
Вкладка «Дополнительно».
Переменные среды.
Создать.
Вводите в верхнем поле имя новой переменной:
devmgr_show_nonpresent_devices
Значение ставьте 1
«ОК».
«ОК».
Теперь в Диспетчере устройств все неиспользуемые устройства будут отображены.
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