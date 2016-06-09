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Здравствуйте! Недавно установил в свой компьютер новую видеокарту Palit GeForce GTX 750 Ti, но она оказалась неисправной, и я на время установил свою старую видеокарту GeForce 9600 GT, но вот что интересно, драйвера на неё установились сразу автоматически! Это натолкнуло меня на мысль, значит драйвера на все устройства, которые когда-либо были подключены к моему компьютеру (флешки, переносные винчестеры USB, дисководы, звуковые карты, ТВ-тюнеры и так далее), находятся где-то в моей винде. Скажите, как удалить неиспользуемые драйвера в операционной системе?

Как удалить неиспользуемые драйвера

Привет всем! Наш читатель прав, все драйвера устройств, когда-либо подключенных к нашему компьютеру, находятся в операционной системе, и увидеть их, а затем удалить можно с помощью Диспетчера устройств.

Друзья, если вы несколько лет не переустанавливали операционную систему, я уверен, вы очень удивитесь, когда увидите сколько ненужных драйверов находится в вашей Windows, но удалять их нужно осторожно, предварительно создав точку восстановления , а лучше полную резервную копию операционной системы. Покажу вам всё на примере своего рабочего компьютера.