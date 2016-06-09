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  • Просмотров: 49 647
  • Автор: admin
  • Дата: 9-06-2016
9-06-2016

Как удалить неиспользуемые драйвера

Категория: ---

Здравствуйте! Недавно установил в свой компьютер новую видеокарту Palit GeForce GTX 750 Ti, но она оказалась неисправной, и я на время установил свою старую видеокарту GeForce 9600 GT, но вот что интересно, драйвера на неё установились сразу автоматически! Это натолкнуло меня на мысль, значит драйвера на все устройства, которые когда-либо были подключены к моему компьютеру (флешки, переносные винчестеры USB, дисководы, звуковые карты, ТВ-тюнеры и так далее), находятся где-то в моей винде. Скажите, как удалить неиспользуемые драйвера в операционной системе?
 

Как удалить неиспользуемые драйвера

 
Привет всем! Наш читатель прав, все драйвера устройств, когда-либо подключенных к нашему компьютеру, находятся в операционной системе, и увидеть их, а затем удалить можно с помощью Диспетчера устройств.
 
Друзья, если вы несколько лет не переустанавливали операционную систему, я уверен, вы очень удивитесь, когда увидите сколько ненужных драйверов находится в вашей Windows, но удалять их нужно осторожно, предварительно создав точку восстановления, а лучше полную резервную копию операционной системы. Покажу вам всё на примере своего рабочего компьютера.
Пуск-->Выполнить.

Вводим в поле ввода команду devmgmt.msc и жмём «ОК».

Открывается Диспетчер устройств.

Выберите: Вид-->Показать скрытые устройства. 

Теперь Диспетчер устройств покажет вам все незадействованные устройства (они будут слегка замылены) и находящиеся в операционной системе неиспользуемые драйвера. 

К примеру, раскроем пункт «DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков» и увидим, сколько различных дисководов я подключал за время существования операционной системы.

Примечание: Если скрытые устройства не отобразятся, то идите в самый конец статьи, там для вас есть простое решение. 

Если раскрыть пункт «Дисковые устройства», то откроется список различных накопителей (HDD, флешек, внешних USB-дисков).

Раскроем пункт «Видеоадаптеры» и видим, что кроме используемой в данный момент видеокарты NVIDIA GeForce GTX 560, в списке находятся ещё три видеокарты: ASUS R7 250, NVIDIA GeForce 9600 GT, NVIDIA GeForce GTS 250.

Операционная система помнит, что данные видеокарты были в своё время установлены в моём компьютере, также Windows хранит драйвера для этих устройств, давайте посмотрим, где они находятся. К примеру, щёлкните двойным щелчком левой мыши на видеокарте ASUS R7 250.

Идём на вкладку «Драйвер» и жмём на кнопку «Сведения»

Откроется окно «Сведения о файлах и драйверах», в данном окне вы можете видеть названия драйверов видеокарты ASUS R7 250 и их месторасположение - папки:

C:\Program Files\AMD\amdkmpfd

C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia

C:\Windows\System32

C:\Windows\SysWOW64,

как видим, неиспользуемых драйверов (только одной видеокарты) в системе довольно много.

Для удаления неиспользуемых драйверов незадействованного устройства, щёлкните правой кнопкой мыши на пункте ASUS R7 250 и выберите в контекстном меню «Удалить».

Отметьте галочкой пункт «Удалить программы драйверов для этого устройства» и нажмите «ОК».

Вот и всё, драйвера неиспользуемого устройства (видеокарты), удалены из операционной системы. 

 

Если скрытые устройства не отображаются в Диспетчере устройств


Друзья, если скрытые устройства не отобразятся в Диспетчере устройств, то вам нужно создать новую переменную, для этого нажимаем Пуск-->Выполнить, вводим в поле ввода команду:

control.exe /name Microsoft.System

Дополнительные параметры системы.

Вкладка «Дополнительно».

Переменные среды. 

Создать.

 

Вводите в верхнем поле имя новой переменной:

devmgr_show_nonpresent_devices

Значение ставьте 1

«ОК».

«ОК».

Теперь в Диспетчере устройств все неиспользуемые устройства будут отображены.

Статьи по этой теме:

  1. Новый способ удаления старых драйверов в Windows 10
  2. Как удалить старые драйверы Windows
Вернуться Комментариев: 19

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Вано

9 июня 2016 17:44

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Со времен ХР эти методом с созданием переменной пользуюсь.

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vitalets1981

9 июня 2016 18:17

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Благодарен автору статьи, удалил ненужный хлам в дровах.  wink 

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Nub_v_compe

9 июня 2016 23:18

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А если вдруг они еще пригодятся?

<
admin

10 июня 2016 09:54

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Установите заново.

Конечно можно и не удалять, не так много они места занимают, и на быстродействие системы никак не влияют.

<
klik

10 июня 2016 12:57

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Спасибо!

<
Alexey

11 июня 2016 20:59

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Здравствуйте! У меня такая проблема: на 1 HDD стоит две ОС, это Linux Debian и Windows 7.

Для рабочих целей понадобилось поставить Windows Server 2012R2. Но если я поставлю Winserver с флешки, то наверняка GRUB слетит. Что делать?

<
admin

11 июня 2016 22:06

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Установите Linux на второй жёсткий диск по этой статье:

 

http://remontcompa.ru/553-u-vas-ustanovleno-dve-operacionnye-sistemy-na-dvuh-ra
znyh-zhestkih-diskah-pri-udalenii-iz-kompyutera-odnogo-zhestkogo-diska-perestae
t-zapuskatsya-windows-nahodyaschayasya-na-vtorom-vinchestere.html

<
feodoss

15 июня 2016 10:08

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Спасибо Интересный способ, помог почистить реестр (через удаление неисп. драйверов).

Какие ещё можно прописать переменные?

<
admin

15 июня 2016 10:49

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http://remontcompa.ru/179-papka-temp-v-windows.html

 

а вообще, наберите в поисковике запрос "Переменные среды".

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Ростик

18 июля 2016 12:35

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У меня завис ноутбук, перезагрузил - высветился синий экран - ошибка 0:0000116 atikmpag.sys ошибка с этим файлом. Я снес винду, поставил лицуху виндовс 7. Поставил все драйвера кроме дров на видеокарты, когда ставлю на intel hd3000 пишет - Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения.

Помогите пожалуйста советом.

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admin

18 июля 2016 18:23

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Назовите пожалуйста точную модель ноутбука и установленную с магазина версию операционной системы.

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Ростик

18 июля 2016 21:02

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HP pavilion g6 1355er Windows 7
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admin

19 июля 2016 08:56

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После установки операционной системы первым делом нужно установить драйвер на чипсет (Драйвер Intel MEI (Management Engine Interface). На ваш ноутбук HP Pavilion g6-1355er драйвера лежат на оф. сайте, перейдите по ссылке и скачайте драйвер на чипсет.

http://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/HP-Pavilion-g6-1300-Notebook-PC
-series/5186808/model/5220696

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bamburyak

24 октября 2016 14:22

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Здраствуйте! Помогите пожалуйста. Не могу установить принтер НР. Програма установки доходит до 99 процентов, а потом пишет, что превышено время загрузки.

 

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admin

24 октября 2016 19:15

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Назовите точную модель принтера и вашей материнской платы, а также операционную систему, в которой вы работаете.

<
nagor

31 августа 2017 00:26

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В драйвер NVIDIA 385.41 "Добавлена возможность удалять предыдущие загрузки драйверов при установке нового драйвера". Как эту "возможность" активировать? Или где эти "предыдущие загрузки" находятся, когда-то находил …

<
admin

31 августа 2017 08:00

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Насколько я знаю, это есть в последних версиях GeForce Experience.

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nagor

31 августа 2017 08:55

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Да, в GeForce Experience. А как в нём это включить? Не подскажете?

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admin

31 августа 2017 11:10

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Поэкспериментирую и отпишусь.

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