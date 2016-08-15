и получил вот такой странный ответ.
Оказывается, если я хочу интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, то я нарушаю лицензионное соглашение! Всё это довольно странно, ведь миллион пользователей по всему миру каждый день интегрируют драйвера в операционную систему с помощью Dism, если в ISO-образе Windows 8.1 содержится файл install.wim (такие образы ещё можно скачать на официальном сайте Майкрософт), но случае же с файлом install.esd, этого сделать нельзя!!!
Вот собственно говоря я и подошёл к своим вопросам:
В чём разница между файлами install.wim и install.esd?
Какие официальные средства (от Майкрософт) можно использовать для интеграции драйверов в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD?
Как интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD
Во-первых, скачайте и установите комплект средств для развертывания и оценки Windows ADK для Windows 10 версии 1607, так как без него ничего не получится.
https://developer.microsoft.com/ru-ru/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
Если у вас Windows 8.1, то ссылка
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=39982
Открываем командную строку от имени администратора и вводим команду:
Dism /online /export-driver /destination:E:\1 (данная команда экспортирует в папку 1 на диске (E:) все драйвера, находящиеся в установленной у меня операционной системе Win 10.
Скачиваем установочный ISO-образ Windows 10 на официальном сайте Майкрософт.
Щёлкаем на образе двойным щелчком левой мыши
и присоединяем его к виртуальному дисководу (в моём случае (G:)).
Файл install.esd находится в папке sources и может содержать в себе несколько релизов Windows,
каждый релиз имеет свой индекс образа.
Нам нужна Windows 10 Домашняя для одного языка.
Узнаём индексы всех релизов. Введём команду:
Dism /Get-WimInfo /WimFile:G:\sources\install.esd (где G:, буква виртуального диска с файлами Windows 10, папкой sources и файлом install.esd).
Как видим, Windows 10 Домашняя для одного языка, индекс образа 3.
Следующей командой в Управлении дисками создаём виртуальный диск VHD.
«Действие»-->«Создать виртуальный жёсткий диск»
Отмечаем пункт «Динамический расширяемый».
Размер виртуального жёсткого диска - 20 Гб.
Жмём на кнопку «Обзор».
Выбираем в проводнике место сохранения виртуального жёсткого диска.
Я выберу диск (E:).
Присваиваю имя виртуальному диску - «10» и жму кнопку «Сохранить».
«ОК»
Созданный виртуальный диск представляет из себя в Управлении дисками нераспределённое пространство (Диск 1) размером 20 Гб.
Щёлкаем на Диске 1 правой мышью и выбираем «Инициализировать диск»
Так как у меня новый ноутбук с БИОСом UEFI, я отмечаю пункт «Таблица с GUID разделов (GPT)» и жму «ОК»
После инициализации диска создаём на нераспределённом пространстве простой том.
Новый том (N:) создан.
Следующей командой я разворачиваю файл install.esd на виртуальный диск VHD (раздел N:)
Dism /apply-image /imagefile:G:\sources\install.esd /index:3 /ApplyDir:N:\
Следующая команда произведёт экспорт драйверов из папки 1 на смонтированный раздел (N:) виртуального диска VHD.
Dism /image:N: /add-driver /driver:E:\1 /recurse /ForceUnsigned
Файл install.wim находится на диске (E:) и занимает всего 4,68 Гб.
ISO-образ Windows 10 готов весит 3,11 Гб