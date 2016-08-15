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  • Просмотров: 38 127
  • Автор: admin
  • Дата: 12-08-2016
12-08-2016

Как интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD

Категория: Windows 10 / Windows 8.1 / Драйвера / Сборки и дистрибутивы Windows

Привет друзья! Вас ждёт очень интересная статья, так как поднятая в ней тема довольно актуальная на сегодняшний день. Итак, вопрос читателя.
Здравствуйте! Иногда я переустанавливаю Windows 10 на своём компьютере и надоело каждый раз после переустановки устанавливать драйвера на все устройства заново! Хотел спросить у вас, как интегрировать драйвера моего компьютера в установочный дистрибутив Windows 10, чтобы после установки операционной системы мне не пришлось каждый раз инсталлировать их вновь? В компьютерном деле я далеко не новичок и знаю, что нужно сначала экспортировать драйвера из операционной системы, а затем интегрировать эти драйвера в смонтированную папку с файлами Win 10. Сделать это всё можно с помощью специального инструмента Dism. Но дело осложняется тем, что в дистрибутиве Windows 10 находится файл-образ операционной системы install.esd, а не install.wim, а средство Dism не может монтировать файлы install.esd.
 
Полез за информацией в интернет, там в основном предлагается конвертировать файл install.esd в файл install.wim с помощью инструментов сторонних разработчиков, например: Wim.Converter.2.5 или VDism_2.0, а также 78RePack_v1.4. Но данным инструментам я не доверяю, и хотел воспользоваться официальным способом, который предлагает Майкрософт. Поэтому обратился за помощью на официальный форум по использованию продуктов Майкрософт и задал там свой вопрос:

и получил вот такой странный ответ. 

Оказывается, если я хочу интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, то я нарушаю лицензионное соглашение! Всё это довольно странно, ведь миллион пользователей по всему миру каждый день интегрируют драйвера в операционную систему с помощью Dism, если в ISO-образе Windows 8.1 содержится файл install.wim (такие образы ещё можно скачать на официальном сайте Майкрософт), но случае же с файлом install.esd, этого сделать нельзя!!!


Вот собственно говоря я и подошёл к своим вопросам:

В чём разница между файлами install.wim и install.esd?

Какие официальные средства (от Майкрософт) можно использовать для интеграции драйверов в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD?


Как интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD

 
Привет всем! Меня зовут Владимир и я отвечу на эти вопросы.

В чём разница между фалами install.wim и install.esd?
 
Файл install.wim появился ещё в дистрибутиве Windows Vista и Windows Server 2008, затем в Windows 7. Это формат образа диска разработанный Microsoft для развертывания операционных систем Windows. В файле install.wim в сжатом состоянии находятся файлы операционной системы. Если смонтировать файл install.wim в какую-либо папку, то эта папка будет весить около 14 Гб. В сжатом состоянии файлы операционной системы весят 3-4 Гб и запросто помещаются на болванку DVD.
Тогда же Майкрософт предложило инструмент для работы с файлом WIM под названием ImageX. С помощью ImageX (потребуется инсталляция пакета автоматической установки Windows (AIK)) можно было монтировать файл WIM в какую-либо папку, затем вносить необходимые изменения в образ системы (редактировать) и после этого размонтировать.

С появлением Windows 8 на сцену вышел новый инструмент под названием Dism. Если с помощью ImageX можно было только редактировать файл WIM, то Dism уже позволял настраивать компоненты и различные параметры операционной системы в образе. Немного позже появилась Windows 8.1 и в ней уже не было файла install.wim, а был файл install.esd, и при ближайшем рассмотрении оказалось, что файлы install.wim и install.esd отличаются только типом сжатия, Microsoft придумало новое 4-е сжатие (compress) recovery (до этого было три: none, fast и maximum) и рекомендует при сжатии recovery ставить расширение esd (чтобы нам было проще работать с архивами). Вот и вся разница. Простыми словами, что esd, что wim, это архив с файлами операционной системы. 
К сожалению Dism монтирует файл install.wim, но не монтирует файл esd, именно об этом говорит наш читатель.

Какие официальные средства (от Майкрософт) можно использовать для интеграции драйверов в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD?

Друзья, конечно существует вполне легальный способ интеграции драйверов в файл-образ операционной системы Install.ESD. 
Нам всего лишь нужно развернуть файл install.esd на смонтированный раздел виртуального жёсткого диска VHD, затем интегрировать драйвера в Windows 10, потом обратно запаковать файл install.esd, и после этого создать ISO-образ Win 10. Рассказываю всё в подробностях на примере моего ноутбука с установленной Windows 10 Домашняя для одного языка.
 

Во-первых, скачайте и установите комплект средств для развертывания и оценки Windows ADK для Windows 10 версии 1607, так как без него ничего не получится.

https://developer.microsoft.com/ru-ru/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit

 

Если у вас Windows 8.1, то ссылка

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=39982

После установки Windows ADK, смотрим Управление дисками моего компьютера под управлением Windows 10 Домашняя для одного языка build 1607 (сборка 14393).

 

Создаём на диске (E:) папку с произвольным названием, к примеру 1.

Открываем командную строку от имени администратора и вводим команду:

Dism /online /export-driver /destination:E:\1 (данная команда экспортирует в папку 1 на диске (E:) все драйвера, находящиеся в установленной у меня операционной системе Win 10. 

 

Скачиваем установочный ISO-образ Windows 10 на официальном сайте Майкрософт. 

Щёлкаем на образе двойным щелчком левой мыши 

и присоединяем его к виртуальному дисководу (в моём случае (G:)). 

Файл install.esd находится в папке sources и может содержать в себе несколько релизов Windows,

каждый релиз имеет свой индекс образа.

Нам нужна Windows 10 Домашняя для одного языка.

Узнаём индексы всех релизов. Введём команду:

Dism /Get-WimInfo /WimFile:G:\sources\install.esd (где G:, буква виртуального диска с файлами Windows 10, папкой sources и файлом install.esd).

Как видим, Windows 10 Домашняя для одного языка, индекс образа 3.

Следующей командой в Управлении дисками создаём виртуальный диск VHD.

«Действие»-->«Создать виртуальный жёсткий диск»

Отмечаем пункт  «Динамический расширяемый».

Размер виртуального жёсткого диска - 20 Гб.

Жмём на кнопку «Обзор».

Выбираем в проводнике место сохранения виртуального жёсткого диска.

Я выберу диск (E:).

Присваиваю имя виртуальному диску - «10» и жму кнопку «Сохранить».

«ОК»

Созданный виртуальный диск представляет из себя в Управлении дисками нераспределённое пространство (Диск 1) размером 20 Гб.

Щёлкаем на Диске 1 правой мышью и выбираем «Инициализировать диск»

Так как у меня новый ноутбук с БИОСом UEFI, я отмечаю пункт «Таблица с GUID разделов (GPT)» и жму «ОК»

После инициализации диска создаём на нераспределённом пространстве простой том.

Новый том (N:) создан.

Следующей командой я разворачиваю файл install.esd на виртуальный диск VHD (раздел N:)

Dism /apply-image /imagefile:G:\sources\install.esd /index:3 /ApplyDir:N:\

Как интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD

 

Следующая команда произведёт экспорт драйверов из папки 1 на смонтированный раздел (N:) виртуального диска VHD.

Dism /image:N: /add-driver /driver:E:\1 /recurse /ForceUnsigned

 

После экспорта драйверов архивируем Windows 10 в файл install.wim, а позже применим к нему сжатие (compress) recovery и он будет конвертирован в install.esd.
Dism /capture-image /imagefile:E:\install.wim /capturedir:N: /name:10 (данной командой мы архивируем Windows 10 на диске (N:) в файл install.wim, который будет расположен на разделе (E:).

Файл install.wim находится на диске (E:) и занимает всего 4,68 Гб. 

Теперь мы можем пойти двумя путями: во-первых, создать ISO-образ Windows 10 на основе файла install.wim, который распаковывается немного быстрее при установке операционной системы или всё же произвести конвертацию файла install.wim в install.esd, решайте сами. Показываю как конвертировать файл install.wim в install.esd.

Применим к файлу install.wim сжатие (compress) recovery (конвертируем в install.esd). Вводим команду:
Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\install.esd /Compress:recovery

Вот и всё, файл install.wim конвертирован в install.esd и находится на диске (E:) и имеет размер 3 Гб.

Создаём на основе файла install.esd ISO-образ Windows 10.
Создаём в корне диска (E:) папку и называем её 2.

Копируем в неё установочные файлы Windows 10, затем заходим в папку sources и удаляем из неё файл install.esd, вместо него копируем созданный нами файл install.esd, содержащий Windows 10 с интегрированными драйверами.

После этого открываем среду развёртывания и работы с образами вводим команду:

Oscdimg /u2 /m /bootdata:2#p0,e,bE:\2\boot\Etfsboot.com#pef,e,bE:\2\efi\microsoft\boot\Efisys.bin E:\2 E:\Windows.iso
где:
u2, это файловая система UDF, а m - размер образа без ограничений. 
b - загрузочный сектор записать etfsboot.com, путь к файлу etfsboot.com при указании b(boot) пишется без пробела bE:\2\boot\etfsboot.com
bE: - где E: - буква диска.
E:\2 - создать ISO-образ из файлов и папок, находящихся на разделе E: в папке 2
E:\Windows.iso - созданный образ разместить на разделе E:
присвоить имя образу - Windows. 

ISO-образ Windows 10 готов весит 3,11 Гб

Метки к статье: Своя сборка Windows Драйвера Dism Windows 10 Windows 8.1

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Сeргей

15 августа 2016 22:12

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Спасибо Владимир, очень познавательный материал!

Про виртуализацию сам как-то недодумался.

<
Протон

19 августа 2016 22:41

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Спасибо Владимир, очень познавательная статья!
В первоначальном файле install.esd содержится несколько релизов Windows (4 штуки).
Вы из него извлекаете только один:
Dism /apply-image /imagefile:G:\sources\install.esd /index:3 /ApplyDir:N:\ (у Вас номер индекса 3)
Затем экспортируете в него свои драйвера и архивируете в install.wim.
После делаете конвертацию в install.esd.
Вопрос: теперь в install.esd содержится только один релиз Windows (у вас Windows 10 Домашняя для одного языка) или я что-то не понял?
И если так, то можно ли внедрить драйвера и оставить все 4 релиза в образе?
Еще раз спасибо за Вашу статью.

<
Владимир

20 августа 2016 12:21

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Здравствуйте Протон.
Да в статье сделан iso c с одним релизом (образом (архивом OS).
все 4 релиза оставить можно.
Если быть более точным, то получится 5.
ESD не совсем удобный архив для работы с образами.
бОльшая часть команд /delete-image (удалить ненужный образ из архива)
/capture-image (создать новый архив с одним образом) /append-image (добавить
образ в существующий архив) с esd не работает
Время создания архива ESD (суперсжатие/recovery) в 7-10 раз превышает создание
архива Wim (сжатие по умолчанию fast)

Чтобы добавить созданный образ с драйверами в esd c четырьмя образами


нужно при создании архива добавить параметр description

Dism /capture-image /imagefile:E:\install.wim /capturedir:N: /name:10 /Description:10

 

команда сжатия такая же

Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\install.esd /Compress:recovery

 

в параметре /DestinationImageFile нужно указать путь к install.esd c четырьмя образами.

<
Протон

20 августа 2016 14:10

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Владимир спасибо за ответ о колличестве архивов в файле install.esd.

Успехов и побольше читателей для вашего сайта. 

<
p_vlad

21 августа 2016 15:34

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Спасибо, но дошёл  до среды развёртывания и получил ERROR. Не пойму, где Ваш Е: заменить на свой F: (Ваши пояснения мне непонятны). И БИОС у меня не УЕФИ, в общем не получается.

<
Владимир

21 августа 2016 16:18

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Здравствуйте Vlad

У Вас iso не получается сделать.
Если Вам не нужен загрузочный сектор UEFI , то команда

будет такой


oscdimg /u2 /m /bF:\2\boot\etfsboot.com F:\2 F:\10.iso

F: Ваш локальный диск
2 папка на на локальном диске F, в которую Вы скопировали всё содержимое
скачанного Вами ISO Win10 и заменили оригинальный install.esd на install.esd созданный Вами

<
Ирина

20 ноября 2016 23:18

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 Здравствуйте. Хочу начисто переустановить Windows 10. Проблема с установкой драйверов, вернее, проблема в том, чтобы сразу же с установкой Windows установить и драйвера. 

<
admin

21 ноября 2016 00:08

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Вот отличное решение: "Как интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD", статья

 

http://remontcompa.ru/1049-kak-integrirovat-drayvera-v-distributiv-windows-8.1-
windows-10-pri-uslovii-nalichiya-v-iso-obraze-operacionnoy-sistemy-fayla-instal
l.esd.html

<
Ирина

21 ноября 2016 00:21

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Кстати. У меня в папке Program Files отсутствует Windows Kits. 

<
admin

21 ноября 2016 05:13

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скачайте и установите комплект средств для развертывания и оценки Windows ADK для Windows 10 версии 1607

https://developer.microsoft.com/ru-ru/windows/hardware/windows-assessment-deplo
yment-kit

<
Alexander

13 февраля 2017 21:32

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Спасибо за статью!

Не понятен один нюанс:

Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\install.esd /Compress:recovery

надо оставить индекс 1 либо нужный нам индекс?

Спасибо!

<
Владимир

13 февраля 2017 22:23

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Здравствуйте Alexander.

В скачанном ISO Win 10 в файле install.esd 4 редакции
мы выбираем нужную нам редакцию(домашняя для одного языка)
она имеет индекс 3 (в этом случае мы смотрим какой индекс нам нужен)
Dism /apply-image /imagefile:G:\sources\install.esd /index:3 /ApplyDir:N:\
при развёртывании указывем индекс 3
интегрировав драйвера ,мы запаковываем в архив ,развёрнутую Win 10 для одного языка
Dism /capture-image /imagefile:E:\install.wim /capturedir:N: /name:10
в этой команде индекс не указывается.
Dism присваивает индекс 1
поэтому если мы решили сжать только что созданный wim в esd ,то  

то выбирать не из чего, у нас в файле install.wim  1 редакция 

<
Alexander

14 февраля 2017 01:01

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Я задал вопрос потом прочитал выше еще раз и дошло.

Еще раз спасибо, справился со своим планшетом- получил чистый Windows.

<
vill

31 мая 2017 16:00

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Как монтировать - разворачивать образ понятно 

Dism /apply-image /imagefile:G:\sources\install.esd /index:3 /ApplyDir:N:\

но как его размонтировать потом ?? а то уже 2 е папки по 40 Гб )) 

<
admin

31 мая 2017 17:06

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В Управлении дисками отсоединяете виртуальный диск и удаляете за ненадобностью.

<
E-Max

1 июня 2017 11:00

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Подскажите пожайлуста, 

имеется Windows 8.1 x64, до интеграции драйверов после установки она занимала 12 Гб места на HDD.

Я смонтировал образ, интегрировал папку с драйверами весом 6 Гб и заархивировал, дальше действия не выполнял как указано в статье (флешка большая место экономить нехотел ...), а просто подпехнул получившийся файл install.wim (весил после интеграции 4,5 Гб) на флешку, установил драйвера все " подцепились " - за что большое вам спасибо , но вот место стало занимать 40 с лишним гигов , как с этим бороться ? или надо было всю процедуру до конца доделать ? со сжатиями ....

 

И подскажите пожалуйста, как будет выглядеть команда, если применить сжатие install.wim без конвертации в install.esd 

 

Заранее спасибо.

<
admin

1 июня 2017 11:46

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Потому что вы всё делали не так как в статье.

Вы использовали уже установленную операционную систему и не создавали файл виртуального диска. Папка с драйверами у вас вообще получилась гигантсткая.

 

И подскажите пожалуйста, как будет выглядеть команда, если применить сжатие install.wim без конвертации в install.esd

 

Никак, просто не сжимайте файл install.wim командой

Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\install.esd /Compress:recovery

 

в статье всё подробно показано и расказано.

<
E-Max

2 июня 2017 13:17

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Извиняюсь да моя ошибка все повторил, как в статье получилось =) 

А вот след вопрос я так и не осилил = (  , как добавить - интегрировать драйвера ( актуальных скачанных с интернета с оф сайта... ) в этот файлик install.wim, например от 2х а то и 4 х разных матернских плат. Это на каждый комп сначало надо установить ADK экспортировать драйвера....., или же есть какой то другой метод ? 

<
admin

2 июня 2017 14:08

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Интегрировать любые драйвера в дистрибутив операционной системы можно по статье Владимира

http://remontcompa.ru/1078-integraciya-drayverov-usb-3.0-v-distributiv-windows-
7-pri-pomoschi-dism.html

<
che

19 октября 2017 11:47

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Отличная статья! Спасибо.

<
Александр

30 мая 2018 22:41

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Подскажите пожалуйста как удалить старые обновления из сборки?

<
admin

31 мая 2018 09:39

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монтируем нужный индекс образа WIM, выбираем пакеты и удаляем.

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