Как интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD

Категория: Windows 10 / Windows 8.1 / Драйвера / Сборки и дистрибутивы Windows

Привет друзья! Вас ждёт очень интересная статья, так как поднятая в ней тема довольно актуальная на сегодняшний день. Итак, вопрос читателя.

Здравствуйте! Иногда я переустанавливаю Windows 10 на своём компьютере и надоело каждый раз после переустановки устанавливать драйвера на все устройства заново! Хотел спросить у вас, как интегрировать драйвера моего компьютера в установочный дистрибутив Windows 10, чтобы после установки операционной системы мне не пришлось каждый раз инсталлировать их вновь? В компьютерном деле я далеко не новичок и знаю, что нужно сначала экспортировать драйвера из операционной системы, а затем интегрировать эти драйвера в смонтированную папку с файлами Win 10. Сделать это всё можно с помощью специального инструмента Dism. Но дело осложняется тем, что в дистрибутиве Windows 10 находится файл-образ операционной системы install.esd, а не install.wim, а средство Dism не может монтировать файлы install.esd.

Полез за информацией в интернет, там в основном предлагается конвертировать файл install.esd в файл install.wim с помощью инструментов сторонних разработчиков, например: Wim.Converter.2.5 или VDism_2.0, а также 78RePack_v1.4. Но данным инструментам я не доверяю, и хотел воспользоваться официальным способом, который предлагает Майкрософт. Поэтому обратился за помощью на официальный форум по использованию продуктов Майкрософт и задал там свой вопрос:

и получил вот такой странный ответ. Оказывается, если я хочу интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, то я нарушаю лицензионное соглашение! Всё это довольно странно, ведь миллион пользователей по всему миру каждый день интегрируют драйвера в операционную систему с помощью Dism, если в ISO-образе Windows 8.1 содержится файл install.wim (такие образы ещё можно скачать на официальном сайте Майкрософт), но случае же с файлом install.esd, этого сделать нельзя!!!

Вот собственно говоря я и подошёл к своим вопросам: В чём разница между файлами install.wim и install.esd? Какие официальные средства (от Майкрософт) можно использовать для интеграции драйверов в дистрибутив Windows 8.1, Windows 10, при условии наличия в ISO-образе операционной системы файла Install.ESD?



