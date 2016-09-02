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Здравствуйте! Уровень моих компьютерных знаний - начинающий и у меня к вам очень простой вопрос. Сколько нужно выделить пространства под корзину в Windows 10, если у меня операционная система установлена на твердотельный накопитель SSD размером 120 ГБ? Установил Windows 10 на SSD и она автоматически создала корзину размером 10 ГБ! Подключил к своему компьютеру переносной жёсткий диск USB размером 1 ТБ и для него корзина зарезервировала 100 ГБ. Неужели именно такой объём корзины нужен для стабильной работы системы? Ведь если забыть очистить корзину, то эти 100 ГБ дискового пространства будут потеряны, так как корзина автоматически не очищается, это должен делать сам пользователь!

Корзина в Windows 10

Друзья, сознайтесь честно, когда последний раз вы очищали корзину? Месяца два назад? Бьюсь об заклад, многие пользователи вообще никогда этого не делали и думают, что очистка корзины происходит сама собой. Нет друзья, все удалённые вами файлы (иногда 50-100 ГБ), лежат в корзине и ждут, пока вы восстановите эти файлы или очистите корзину вручную. И в том, что корзина самоочищается время от времени, есть только доля правды. Когда в корзину добавляются новые файлы и её размер превышает максимально допустимый, то только в этом случае более старые файлы удаляются из корзины, а недавно удалённые продолжают там находиться долгое время. И всё бы ничего, но ведь корзина резервирует свой объём из пространства жёсткого диска, а если у вас вместо него твердотельный накопитель SSD размером 120 ГБ.





Недавно со мной произошёл забавный случай. Один мой знакомый купил переносной USB-жёсткий диск объёмом 1 ТБ и подсоединил его к своему ноутбуку, пользовался он им неделю, а затем позвонил мне и сказал, что его обманули и диск в объёме не 1 ТБ (1000 ГБ), а меньше.

« Управления дисками » и сказал, что купленный им внешний USB-диск в объёме не 1 ТБ, а всего 931,51 ГБ. Я приехал к своему приятелю и спросил его, почему он так решил. Он показал на окноУправления дискамии сказал, что купленный им внешний USB-диск в объёме невсего 931,51 ГБ.

Я объяснил ему, что обманули нас уже давно и все к этому привыкли. В чём обманули? В том, что производители жёстких дисков взяли и разместили на жёстком диске 1 000 000 000 000 байт , и сказали, что это ровно 1 ТБ! Н о на самом деле это не соответствует действительности, ведь в компьютерном мире всё считается в двоичной системе исчисления (то есть, 1 Кбайт равен 1024 байт, но никак не 1000 байт ), а значит 1 ТБ = 1024 гб = 1048576 мб = 1073741824 кб = 1 099 511 627 776 байт.

Из всего вышесказанного следует, что на жёстком диске объёмом 1 000 000 000 000 байт находится всего 931,51 ГБ.





Мой приятель выслушал меня, поморгал глазами, помотал головой, словно хотел стряхнуть с себя все эти многочисленные байты и сказал:

931,51 ГБ я удалил все файлы, но вот посмотри на свойства диска (D:), там написано, что занято 60 ГБ ! А чем занято? - Ну бог с ними, с этими килобайтами, ты вот ещё что скажи, с моего жёсткого дискатам написано, что занято 60 ГБ ! А чем занято?

Хороший вопрос, подумал я и включил в системе отображение защищённых системных файлов и разгадка оказалась банальной, объём 60 ГБ занимала папка «Recycled», которая была не чем иным, как корзиной, заполненной удалёнными файлами!

Щёлкнув правой мышью на значке «Корзина», я вошёл в её свойства и увидел, что Корзина для диска (D:) составляла 80 ГБ .

Как оказалось мой приятель, неискушённый в компьютерных делах, думал, что корзина самоочищается при каждой перезагрузке компьютера. Я объяснил ему, что это не так и корзина очищается только вручную, затем посоветовал зарезервировать для корзины меньше места, к примеру – если его переносной жёсткий диск USB был в объёме 1 ТБ, то корзины для него было вполне достаточно 10 ГБ.

Даже если корзина будет заполнена файлами и пользователь забудет их удалить, то 10 ГБ не так много, как 80 ГБ.

А для диска (C:) (твердотельный накопитель) 120 ГБ мы зарезервировали корзину объёмом 1 ГБ.

Конечно можно было отметить пункт «Уничтожать файлы сразу после удаления, не помещая их в корзину», но думаю это будет перебор, так как небольшая корзина всё же нужна, ведь часто пользователи удаляют файлы по ошибке.

Вот такая простая история друзья!