Привет всем! При инсталляции некоторых компьютерных игрушек на ноутбук с Windows 10 я уже несколько раз сталкивался с ошибкой: «Приложению на вашем компьютере требуется следующий компонент Windows: .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)». При попытке скачать и установить компонент выходит ошибка «Windows не удалось найти файлы, необходимые для выполнения запрошенных изменений. Код ошибки 0x800F081F» или «Произошла ошибка. Некоторые компоненты установить не удалось». Самое распространённое решение данной проблемы, которое предлагается в интернете, не помогает.
NET Framework 3.5 для Windows 10
Выходим из затруднительного положения очень просто. В Windows 10 по умолчанию упакованы платформы NET Framework 3.5, 3.0, 2.0 и их нужно просто подключить с помощью вкладки «Включение и отключение компонентов Windows», ещё можно использовать Windows PowerShell или командную строку.
- NET Framework — платформа, необходимая для работы многих компьютерных приложений, в том числе игр.
Вместе с Windows 10 автоматически инсталлируется .NET Framework 4.7, содержащий в себе предыдущие компоненты 4.6.2, 4.6.1, 4.6, 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, но старенькие 3.5, 3.0, 2.0 необходимо подключить и сделать это довольно просто.
Вы можете спросить меня: «А как узнать, какие именно версии .NET Framework установлены и функционируют в той или иной операционной системе системе?». Друзья, сделать это очень просто с помощью программы .NET Version Detector, прямая ссылка на скачивание:
http://www.asoft-ware.com/download.php?id=11
Запускаем утилиту в установленной на моём компьютере Windows 10
и видим, что в системе активен только .NET Framework 4.7.
Итак, включаем в моей ОС платформу NET Framework 3.5 для Windows 10.
Пуск --> Выполнить.
Вводим в поле ввода OptionalFeatures.
Открывается вкладка «Включение и отключение компонентов Windows».
Отмечаем пункт .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)
и жмём на кнопку OK.
Скачать файлы из центра обновлений Windows.
Закрыть.
Всё.
Запускаем программу .NET Version Detector и убеждаемся в том, что .NET Framework 3.5, 3.0, 2.0 установлены в нашу Windows 10.
На всякий случай, скачать .NET Framework 3.5 можно по ссылке
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21
Инсталляция NET Framework 3.5 в Windows 10 с помощью Windows PowerShell или командной строки
Вводим команду
Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:G:\sources\sxs
где G: - буква виртуального дисковода с файлами Win 10.
Статья по этой теме: Как интегрировать пакет NET Framework 3.5 в установленную Windows 10 с помощью Dism
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