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  • Просмотров: 54 192
  • Автор: admin
  • Дата: 24-05-2017
24-05-2017

NET Framework 3.5 для Windows 10

Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Привет всем! При инсталляции некоторых компьютерных игрушек на ноутбук с Windows 10 я уже несколько раз сталкивался с ошибкой: «Приложению на вашем компьютере требуется следующий компонент Windows: .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)». При попытке скачать и установить компонент выходит ошибка «Windows не удалось найти файлы, необходимые для выполнения запрошенных изменений. Код ошибки 0x800F081F» или «Произошла ошибка. Некоторые компоненты установить не удалось». Самое распространённое решение данной проблемы, которое предлагается в интернете, не помогает.

 


NET Framework 3.5 для Windows 10

 
Выходим из затруднительного положения очень просто. В Windows 10 по умолчанию упакованы платформы NET Framework 3.5, 3.0, 2.0 и их нужно просто подключить с помощью вкладки «Включение и отключение компонентов Windows», ещё можно использовать Windows PowerShell или командную строку.
 
  • NET Framework — платформа, необходимая для работы многих компьютерных приложений, в том числе игр.
Вместе с Windows 10 автоматически инсталлируется .NET Framework 4.7, содержащий в себе предыдущие компоненты 4.6.2, 4.6.1, 4.6, 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, но старенькие 3.5, 3.0, 2.0 необходимо подключить и сделать это довольно просто.
Вы можете спросить меня: «А как узнать, какие именно версии .NET Framework установлены и функционируют в той или иной операционной системе системе?». Друзья, сделать это очень просто с помощью программы .NET Version Detector, прямая ссылка на скачивание:
http://www.asoft-ware.com/download.php?id=11
Запускаем утилиту в установленной на моём компьютере Windows 10 

и видим, что в системе активен только .NET Framework 4.7.

Итак, включаем в моей ОС платформу NET Framework 3.5 для Windows 10.

Пуск --> Выполнить.

Вводим в поле ввода OptionalFeatures.

Открывается вкладка «Включение и отключение компонентов Windows».

Отмечаем пункт .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0) и жмём на кнопку OK.

Скачать файлы из центра обновлений Windows. 

Закрыть.

Всё.

Запускаем программу .NET Version Detector и убеждаемся в том, что .NET Framework 3.5, 3.0, 2.0 установлены в нашу Windows 10.

На всякий случай, скачать .NET Framework 3.5 можно по ссылке

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21


Инсталляция NET Framework 3.5 в Windows 10 с помощью Windows PowerShell или командной строки

 

Вводим команду 

Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:G:\sources\sxs

где G: - буква виртуального дисковода с файлами Win 10.

Статья по этой теме: Как интегрировать пакет NET Framework 3.5 в установленную Windows 10 с помощью Dism


Метки к статье: Windows 10 Системные функции

Вернуться Комментариев: 15

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медет

31 декабря 2017 15:01

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Что делать, когда настройки не применены.

<
admin

3 января 2018 08:17

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Что за ситуация у вас? Объясните пожалуйста подробнее.

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Данииил

17 января 2018 08:11

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Я пытался обновить как в статье ч/з «Включение и отключение компонентов Windows», скачать из центра обновлений винды, всё равно ошибка: 0х800F081F. Заранее спасибо)

<
admin

17 января 2018 08:45

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Второй способ пробуйте, он показан в этой статье

https://remontcompa.ru/1461-kak-integrirovat-paket-net-framework-35-v-ustanovle
nnuyu-windows-10-s-pomoschyu-dism.html

<
Дмитрий

15 марта 2018 16:00

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Пишет ошибку 1630

"данные этого типа не поддерживаются"

Что можно сделать?

Cистема Dism
Версия: 10.0.10586.0

Версия образа: 10.0.10586.0

Ошибка при попытке открыть - "microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab" Ошибка: 0x8007065e

Ошибка: 1630

Данные этого типа не поддерживаются.

<
admin

16 марта 2018 08:02

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Какая у вас версия Windows 10?

Какой пакет NET Framework хотите установить?

<
Александр

31 марта 2018 13:46

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После "Включения или отключения..." ищет, инсталирует, просит перезагрузить комп. Ошибок не выдает. После перезагрузки галочка стоит только против 4.7 (как и до того). Второй способ - не знаю, как найти PowerShell (администратор). Поиск не выдает. Просто PowerShell есть.

Виндовс 10. Хочу установить 3.5.

<
admin

31 марта 2018 21:29

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PowerShell не можете в Win 10 найти?

<
biomirror

8 августа 2018 09:17

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Сейчас на W10 можно установть NET Framework 3.5 двумя кликами, как простой экзешник программой .NET Framework 3.5 Offline Installer вот здесь описание 

http://www.winstart.ru/programs/337-net-framework-35-offline-installer-ustanavl
ivaem-freymvork-bez-podklyucheniya-k-seti.html

Оно на данный момент немного устаревшее. Сейчас и образ W10 не нужен, библиотеке NET Framework 3.5 идут в коплекте. Оф. страница

https://sourceforge.net/projects/framework-3-offline/

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Rikardo

1 октября 2018 09:04

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Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

PS C:\WINDOWS\system32> Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:G:\sources\sxs

Cистема Dism
Версия: 10.0.17134.1

Версия образа: 10.0.17134.286

Включение функций
[==========================100.0%==========================]

Ошибка: 0x800f081f

Не удалось найти исходные файлы.
Укажите расположение файлов, необходимых для восстановления компонента, с помощью параметра "Источник". Дополнительные сведения об указании расположения источника см. на веб-странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.

Файл журнала Dism находится по адресу C:\WINDOWS\Logs\Dism\dism.log
PS C:\WINDOWS\system32>

<
admin

1 октября 2018 09:08

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На вкладке «Включение и отключение компонентов Windows» отметьте пункт .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0) и нажмите на кнопку OK.

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Вопрос

14 января 2019 07:33

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помогите установить NET Framework 3.5 на Windows 8.1 ни 1 из вышеуказанных способов не помог. в сети пишут:

Появилась проблема с установкой .NET Framework 3.5 на Windows 8/8.1? Компания Microsoft позаботилась о том, чтобы версии ранее 4.0 не попали на вашу систему, но, к счастью, есть наша инструкция с несколькими способами обхода ошибки 0x800f0906.
Возможно, вы уже установили .NET 4.0 или выше. Но какие-то программы требуют наличия 3.5 или ниже. В этом случае вы наверняка вручную скачаете пакет с сайта Microsoft. Всё, правильно. Далее вы наверняка столкнулись с ошибкой 0x800f0906. Корень ошибки кроется вовсе не в подключении к Сети. Разработчики Microsoft просто не подумали о нас, рядовых пользователях системы.

 

спасибо, помощь не нужна, проблему решил

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Валентин

21 января 2019 15:53

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От души! Спасибо большое, помогло! Все толком и по порядку!

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Гость Евгений

2 октября 2019 14:22

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Если буква дисковода, флешки, iso образа неизвестна или меняется, поможет вот это:
Идет циклический перебор всех букв всех дисков без исключения и проверка существования определенного пути
Последняя буква с найденным путем записывается в переменную
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO if exist %%i:\sources\sxs SET disk=%%i
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:%disk%:\sources\sxs /LimitAccess
PAUSE
или так (в переменную записывается весь путь, разницы нет)
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO if exist %%i:\sources\sxs SET folder=%%i:\sources\sxs 
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:%folder% /LimitAccess
PAUSE



<
Sashok

21 мая 2020 20:40

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Conline /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess :\WINDOWS\system32>Dism / Cистема DISM Версия: 10.0.18362.1 Версия образа: 10.0.18362.30 Включение функций [==========================100.0%==========================] Операция успешно завершена. C:\WINDOWS\system32> Это формула сработала на виндовс 10 1903. Ноутбук Асус х553

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