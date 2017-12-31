Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Привет всем! При инсталляции некоторых компьютерных игрушек на ноутбук с Windows 10 я уже несколько раз сталкивался с ошибкой: «Приложению на вашем компьютере требуется следующий компонент Windows: .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0 )». П ри попытке скачать и установить компонент выходит ошибка «Windows не удалось найти файлы, необходимые для выполнения запрошенных изменений. Код ошибки 0x800F081F» или «Произошла ошибка. Некоторые компоненты установить не удалось» . Самое распространённое решение данной проблемы, которое предлагается в интернете, не помогает.





NET Framework 3.5 для Windows 10

Выходим из затруднительного положения очень просто. В Windows 10 по умолчанию упакованы платформы NET Framework 3.5, 3.0, 2.0 и их нужно просто подключить с помощью вкладки «Включение и отключение компонентов Windows», ещё можно использовать Windows PowerShell или командную строку .

NET Framework — платформа, необходимая для работы многих компьютерных приложений, в том числе игр.

Вместе с Windows 10 автоматически инсталлируется .NET Framework 4.7, содержащий в себе предыдущие компоненты 4.6.2, 4.6.1, 4.6, 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, но старенькие 3.5, 3.0, 2.0 необходимо подключить и сделать это довольно просто.

Вы можете спросить меня: «А как узнать, какие именно версии .NET Framework установлены и функционируют в той или иной операционной системе системе?». Друзья, сделать это очень просто с помощью программы .NET Version Detector, прямая ссылка на скачивание:

http://www.asoft-ware.com/download.php?id=11

Запускаем утилиту в установленной на моём компьютере Windows 10

и видим, что в системе активен только .NET Framework 4.7.

Итак, включаем в моей ОС платформу NET Framework 3.5 для Windows 10.

Пуск --> Выполнить.

Вводим в поле ввода OptionalFeatures. Открывается вкладка «Включение и отключение компонентов Windows». Отмечаем пункт .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0) и жмём на кнопку OK. Отмечаем пункти жмём на кнопку Скачать файлы из центра обновлений Windows. Закрыть. Всё. Запускаем программу .NET Version Detector и убеждаемся в том, что .NET Framework 3.5, 3.0, 2.0 установлены в нашу Windows 10. На всякий случай, скачать .NET Framework 3.5 можно по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21

Инсталляция NET Framework 3.5 в Windows 10 с помощью Windows PowerShell или командной строки Вводим команду Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:G:\sources\sxs где G: - буква виртуального дисковода с файлами Win 10. Статья по этой теме: Как интегрировать пакет NET Framework 3.5 в установленную Windows 10 с помощью Dism



