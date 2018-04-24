Бесплатная утилита Win Updates Disabler для отключения обновлений Windows 10

После обычной установки запускаем утилиту (с правами администратора). Увидим её примитивную организацию: программный интерфейс будет поделён на три вкладки. Две из них – это функциональные вкладки, одна отключает заявленные опции, другая – наоборот, включает их. Третья вкладка служит только лишь для выбора языка. Наряду с отказом от обновлений Windows можем также отключить системный центр обеспечения безопасности, штатный антивирус Защитник Windows, а также штатный брандмауэр. Выбрав в первой вкладке «Отключить» необходимые опции для отключения, в частности, опцию отключения обновлений Windows, переключаемся на вкладку «Включить» и убираем галочки с этих же опций, но только опций включения. Затем жмём «Применить сейчас».

Перезагружаемся.

В дальнейшем, когда станет необходимость в работе отключённых системных функций, нужно, соответственно, проделать обратную процедуру. Во вкладке «Отключить» убираем галочку с опции «Отключить обновление Windows» (и/или с других опций). А во вкладке «Включить» устанавливаем галочку на опции «Включить обновление Windows» (и/или на других опциях). После чего жмём кнопку «Применить сейчас».

И перезагружаемся.

Можем проверить работу Win Updates Disabler. В разделе «Центр обновления Windows» штатного приложения «Параметры» при попытке запуска установки обновлений получим сообщение о возникших проблемах. Код ошибки, выдаваемый в таком сообщении, будет свидетельствовать об отключенной службе системных обновлений.