Друзья, теме системных обновлений Windows на этом сайте посвящено немало статей. В частности, относительно недавно рассматривались наиболее распространённые проблемы, с которыми пользователи сталкиваются при установке обновлений. Проблемы с обновлениями и способы их устранения описывались в отдельных статьях для каждой версии системы из тройки актуальных на сегодняшний день - для Windows 7
, для Windows 8.1
и для Windows 10
. Другой, не менее актуальный вопрос в рамках общей темы системных обновлений – возможность отключения автоматического обновления в самой последней версии Windows 10. Напомним, в Windows 10 посредством выставления соответствующих настроек в Центре обновления отказаться от автоматического обновления системы нельзя. Лишь в качестве альтернативы пользователи редакции системы Pro могут на время отложить установку обновлений, не связанных с безопасностью. Такого рода изменения в политике использования операционной системы просто не могли не стать благоприятной средой для появления различных сторонних программ, направленных на реализацию упразднённых системных возможностей. Рынок стороннего софта сегодня может предложить достаточно немало решений проблемы с отключением обновлений Windows 10. Бесплатная утилита Win Updates Disabler
– одно из таких решений. О ней подробнее - ниже.
Бесплатная утилита Win Updates Disabler для отключения обновлений Windows 10
Минималистичная бесплатная программка Win Updates Disabler, как видим из названия, предназначена для оперативного отключения обновлений, а также некоторых прочих системных функций. Она являет собой удобный интерфейс, который избавляет от необходимости влезать в дебри системных настроек Windows 10 и отключать обновления, например, с помощью внесения изменений в системный реестр или путём отключения службы Центра обновления. Как эти процессы вместе с прочими способами описывались в статье сайта об отключении автоматического обновления Windows 10
. Win Updates Disabler очень просто отключает обновления Windows 10 и точно так же просто включает их – всего в пару кликов.
После обычной установки запускаем утилиту (с правами администратора). Увидим её примитивную организацию: программный интерфейс будет поделён на три вкладки. Две из них – это функциональные вкладки, одна отключает заявленные опции, другая – наоборот, включает их. Третья вкладка служит только лишь для выбора языка. Наряду с отказом от обновлений Windows можем также отключить системный центр обеспечения безопасности, штатный антивирус Защитник Windows, а также штатный брандмауэр. Выбрав в первой вкладке «Отключить» необходимые опции для отключения, в частности, опцию отключения обновлений Windows, переключаемся на вкладку «Включить» и убираем галочки с этих же опций, но только опций включения. Затем жмём «Применить сейчас».
Перезагружаемся.
В дальнейшем, когда станет необходимость в работе отключённых системных функций, нужно, соответственно, проделать обратную процедуру. Во вкладке «Отключить» убираем галочку с опции «Отключить обновление Windows» (и/или с других опций). А во вкладке «Включить» устанавливаем галочку на опции «Включить обновление Windows» (и/или на других опциях). После чего жмём кнопку «Применить сейчас».
И перезагружаемся.
Можем проверить работу Win Updates Disabler. В разделе «Центр обновления Windows» штатного приложения «Параметры» при попытке запуска установки обновлений получим сообщение о возникших проблемах. Код ошибки, выдаваемый в таком сообщении, будет свидетельствовать об отключенной службе системных обновлений.
Win Updates Disabler – очень простая утилита, которая в плане системных обновлений не умеет ничего более, как включать их и отключать. Но она идеально подойдёт для тех, кому не особо интересно разбираться в специфике каждого отдельного обновления Windows. Больше возможностей содержит другая утилита, работа с которой рассматривалась ранее на страницах сайта – это утилита Windows Update MiniTool
. Она не только может отключить обновления Windows, но предлагает удобный формат управления ими. В рамках работы с этой утилитой обновления можно не только скачивать и устанавливать вручную или в назначенное время, но ещё и выбирать для установки лишь отдельные из обновлений, а, например, от проблемных – избавляться.
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