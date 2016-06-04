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  • Просмотров: 39 076
  • Автор: Наташа
  • Дата: 4-06-2016
4-06-2016

Чёрный экран Windows 10

Категория: ---

  1. Здравствуйте админ! Скоро 29 июля 2016 - заканчивается срок бесплатного обновления до Windows 10 и я решил не ждать последнего дня и обновиться, но в процессе обновления Windows 8.1 до Windows 10 на экране монитора появился чёрный экран, прождал пол дня, но экран как был чёрным, так и остался. На одном форуме в интернете предложили перезагрузить компьютер и повторить процесс обновления, но к сожалению после перезагрузки я не могу попасть в Windows 8.1, чтобы начать процесс обновления заново, на экране всё тот же чёрный экран. Что делать?
  2. Здравствуйте! Обновил свою Windows 7 до Windows 10, но радость была недолгой, через два дня ноутбук стал включаться с чёрным экраном, затем проходит минут двадцать (а иногда и час), и Win 10 всё же загружается. Можно как-то избавиться от этого чёрного экрана или откатываться назад к Windows 7?

Чёрный экран Windows 10


Привет друзья! Возможность бесплатного обновления текущих Windows 7 и 8.1 до версии Windows 10 прекратится скоро - 29 июля 2016 года. Миллионы пользователей по всему миру уже сделали это, воспользовавшись преимуществами процесса обновления перед установкой Windows 10 с нуля. А это сохранение данных на диске С, установленных программ, перенос активации. Однако, увы, весь без малого год шумихи с обновлением до Windows 10 этот процесс не всегда заканчивался успешно и в компьютерные сервисы стали приносить компьютеры и ноутбуки с так называемым «Чёрном экраном Windows 10», также на различных форумах в интернете стали появляться просьбы о помощи в решении этой же проблемы.
 
По моим наблюдениям чёрный экран Windows 10 может появиться в трёх случаях:
  1. Чёрный экран Windows 10 возникает на входе в операционную систему через некоторое время после успешного обновления. Один из сценариев этой ошибки: чёрный экран с подвисшим или подвижным курсором через длительное время всё же сменяется запуском системы. 
  2. Другой, более безнадёжный сценарий: запуск Windows 10 не происходит, чёрный экран остаётся верхом демонстрации возможностей обновлённой системы, сколь не перезагружай компьютер.
  3. Самый безнадёжный вариант. Чёрный экран Windows 10 возникает в процессе обновления предыдущих операционных систем до Windows 10.
Какие причины могут привести к такой проблеме в процессе обновления текущей версии системы до Windows 10? Как решить проблему с чёрным экраном Windows 10? Предлагаю свое решение проблемы чёрного экрана Windows 10 в выше перечисленных случаях.
 
Друзья, если ваша Windows 10 ранее прекрасно загружалась, а теперь «порадовала вас чёрным экраном», то в первую очередь попробуйте клавиатурным сочетанием Control-Alt-Delete запустить диспетчер задач,

далее Файл -->Запустить новую задачу. 

В поле ввода введите explorer и жмите ОК.

С большой вероятность появится ваш рабочий стол Windows 10.

Что самое интересное, далее можно выключить компьютер и включить, и Windows 10 прекрасно запустится и будет работать без всяких проблем. Такой баг мне попадался очень много раз, но в основном в тех случаях, когда до Windows 10 обновлялись компьютеры и ноутбуки с новым железом.
 
Ещё один простой способ избавиться от чёрного экрана. Если у вас ноутбук то просто выньте из него аккумуляторную батарею и установите её назад, затем включите ноутбук, вполне возможно вместо чёрного экрана загрузится Windows. 
Если два данных простых решения вам не помогли, то читаем статью дальше.

1. Windows 10 загружается: отключение быстрого запуска


Все мы знаем, что в Windows 10 применена (и включена по умолчанию) технология быстрого запуска или гибридной загрузки, позволяющая вашему компьютеру или ноутбуку быстрее загрузиться в операционную систему после выключения, но не после перезагрузки. Технология быстрого запуска основана на гибернации. Если быстрый запуск включен в Windows 10, то система при выключении завершает пользовательский сеанс, но не завершает системный сеанс, то есть приостанавливает все работающие системные процессы и службы, записывая информацию об этом в файл гибернации hiberfil.sys. При включении компьютера или ноутбука содержимое файла hiberfil.sys загружается в память, за счёт чего и происходит быстрый запуск, данный процесс очень похож на выход из состояния гибернации.

Хочу сказать, что данная технология не всегда корректно работает на всём железе (особенно старом).


Если дело имеем с пусть и долго, тем не менее загружающейся системой после её обновления до Windows 10, решить проблему с чёрным экраном можно попытаться путём отключения быстрого запуска. Клавишами Win+Q вызываем внутрисистемный поиск, вводим запрос «Электропитание».

В окне настроек электропитания жмём надпись «Действия кнопок питания».

Чёрный экран Windows 10

Далее – надпись«Изменение параметров, которые сейчас доступны».

Чёрный экран Windows 10

Внизу окна, в графе «Параметры завершения работы» снимаем галочку с опции «Включить быстрый запуск». Сохраняем изменения.

Чёрный экран Windows 10

Если такой ход не решит проблему с чёрным экраном и долгой загрузкой Windows 10, возможно, причина кроется в драйвере видеокарты. Об этом подробнее ниже, в п. 4 статьи.


2. Windows 10 не загружается: как попасть в систему?

 

Чтобы попытаться разобраться с проблемами незапускающейся и застывшей на этапе чёрного экрана Windows 10, для начала, соответственно, необходимо попасть внутрь операционной системы. В ряде случаев проблема с чёрным экраном может решиться после переподключения монитора к альтернативному VGA-, DVI-, HDMI-выходу видеокарты. Блокировать вход в обновлённую Windows 10 могут подключённые к компьютеру сторонние и периферийные устройства. Все устройства в таком случае необходимо отсоединить. Если Windows 10 запустится, их нужно подключать поочерёдно, пока не обнаружится конфликтующее с обновлённой системой устройство. Дальнейший шаг – обновление драйвера для конфликтующего устройства. Подробно об этом читайте в статье «Как установить драйвера».


Если всё это не принесло успешных результатов, внутрь Windows 10 нужно пытаться попасть с помощью безопасного режима. Но для этого сначала необходимо оказаться в меню выбора действия Windows 10.

Существующая теория о том, что в меню выбора действия Windows 8.1 и 10 можно попасть с помощью клавиш Shift+F8 во время загрузки компьютера, на практике проверяется тяжело. Время реакции на эти клавиши ничтожно малое из-за сокращённого запуска систем Windows 8.1 и 10. Тем не менее если кому-то удастся успешно проверить работу клавиш Shift+F8, попав в меню выбора действия, далее нужно идти по такому пути:

Чёрный экран Windows 10

Наконец, непосредственно в окне безопасного режима жмём клавиши F4-F6 в соответствии с нужными параметрами этого режима.

Более надёжные способы запустить Windows 10 в безопасном режиме – использование установочного диска Windows 8.1 и 10 или диска восстановления. Если любой из этих реквизитов есть в наличии, за дальнейшими инструкциями отправляемся к статье «Как войти в безопасный режим Windows 10, если операционная система не загружается».


Что делать, загрузившись в безопасном режиме?


3. Разрешение экрана


Чёрный экран Windows 10 может быть следствием установки разрешения экрана, не поддерживаемого видеокартой. В безопасном режиме без работы драйвера видеокарты разрешение экрана будет стандартным – 1024х768, и операционная система станет видимой. Что позволит изменить системные настройки разрешения экрана на более низкие. Например, можно применить для системы тот же стандарт 1024х768, чтобы проверить, запускается ли Windows 10. Разрешение экрана в безопасном режиме устанавливается точно так же, как и при обычной работе Windows 10. На рабочем столе вызываем контекстное меню, выбираем«Параметры экрана».

Дополнительные параметры.

Чёрный экран Windows 10 

Установка разрешения.

Чёрный экран Windows 10


4. Видеодрайвер


Если не разрешение экрана является причиной чёрного экрана после обновления до Windows 10, то далее необходимо проверить причастность к проблеме драйвера видеокарты. Очень часто после обновления предыдущих операционных систем (Windows 7, Windows 8.1) до Windows 10 старый драйвер видеокарты конфликтует с новой операционной системой, вызывая проблему чёрного экрана. Решить проблему может удаление драйвера видеокарты в Диспетчере устройств. Раскрываем пункт «Видеоадаптеры», щёлкаем правой мышью на названии видеоадаптера и выбираем «Удалить».

Перезагружаем компьютер и если дело было в конфликтующем с Windows 10 видеодрайвере, то операционная система загрузиться нормально, установив встроенный видеодрайвер от Майкрософт. После этого нужно автоматически обновить видеодрайвер по этой статье или можете вручную скачать последнюю версию видеодрайвера с официального сайта производителя видеокарты. 


Также можно применить обновление или откат к предыдущей версии видеодрайвера. Какой из способов подойдёт - дело каждого частного случая. Если Windows 10 с горем пополам, но загружается, начать лучше с отката видеодрайвера к предыдущей версии. Поскольку часто недоработанные новые альфа-версии драйверов несут проблемы. Если Windows 10 не загружается, порядок манипуляций с версиями видеодрайвера в безопасном режиме не имеет значения. Конкретные инструкции по откату видеодрайвера к предыдущей версии приводятся в статье «Как откатить драйвер видеокарты». Инструкции по обновлению видеодрайвера читаем в статьях по видеокартам Nvidia и Radeon.


5. Вирусы


Вирусы и прочее вредоносное ПО – универсальная причина многих проблем в работе ОС, в том числе и чёрного экрана Windows 10. Проверить систему на предмет наличия вирусов можно как в том же безопасном режиме, так и загрузившись с антивирусного загрузочного носителя. Такие бесплатные аварийные Live-диски есть у многих разработчиков защитного ПО, в частности, у Dr.Web, Лаборатории Касперского, Avira, Zillya! Антивирус.

  • Примечание: Следствием проникновения в систему вредоносного ПО может быть повреждение важных системных файлов, и одного лишь факта нейтрализации заражённых файлов антивирусами может не хватить для восстановления работоспособности Windows. В этом случае нужно прибегнуть к проверке и восстановлениюцелостности системных файлов. Этот же процесс для случаев, когда Windows 10 не загружается, описывается в отдельной статье.

6. Откат системы


Если перед обновлением до Windows 10 для текущей Windows 7 или 8.1 создавалась точка восстановления или резервная копия (сторонними либо штатными средствами системы), а все рассмотренные выше способы не решили проблему с чёрным экраном, самое время приступить к откату системы. Откат Windows 10, в том числе и когда она не загружается, в подробностях описывается в статьях по восстановлению этой версии системы из образа резервной копии, созданного при помощи штатного средства архивации Windows, и из контрольной точки.


7. Отмена обновления и возврат к предыдущей версии Windows


Отмена обновления и возврат к предыдущей версии Windows – по, сути, единственный способ откатить систему с сохранением данных на диске С, установленных и настроенных программ, если нет ни резервной копии, ни точки восстановления, заблаговременно сделанных накануне обновления. Вернувшись к предыдущей Windows 7 или 8.1, можно затем по-новому пытаться обновить систему до версии 10. Естественно, не забыв перед второй попыткой обновления сделать резервную копию на случай неудачи и во второй раз. Но вернуться к предыдущей Windows 7 или 8.1 можно только в течение месяца со дня обновления до Windows 10 и при наличии нетронутой папки Windows.old на диске С. Как осуществляется отмена обновления до Windows 10 штатным функционалом, описывается в этой статье.

  • Примечание: Не рекомендуется прибегать к отмене обновления до Windows 10 при помощи сторонних утилит.

8. Возврат системы к исходному состоянию 


Как и процесс обновления может сопровождаться ошибками и сбоями, так и обратный процесс отмены обновления может завершиться неудачей, даже если соблюдён месячный срок для проведения этой операции и папка Windows.old не удалялась. Если отмена обновления завершилась неудачей, нет ни резервной копии, ни точки восстановления, при этом вопрос возврата к предыдущей версии Windows стоит принципиально, ноутбуки можно восстановить к заводским настройкам. В этом случае хранящиеся на диске (С:) данные, если они представляют ценность, необходимо переместить на несистемный раздел диска. В незагружающейся Windows 10 это делается, например, с помощью упомянутого в этой статье способа. Каждый из них в числе инструментария содержит файловый менеджер.


Если речь идёт о стационарных ПК и ноутбуках без среды восстановления от производителя, а также если есть желание и далее работать с Windows 10, эту систему можно вернуть к дефолтным настройкам, как если бы это был процесс обычной переустановки системы. Этот способ у восстановления ноутбуков к заводским настройкам выигрывает возможностью автоматического сохранения файлов на диске (С:). Детально об этом читаем в статье о возврате Windows 10 к исходному состоянию с сохранением пользовательских файлов.

Вернуться Комментариев: 41

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Алекс49

4 июня 2016 18:52

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Большое спасибо. Очень полезная информация.

<
VIKING

4 июня 2016 20:52

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Несколько дней назад искал данную информацию о черном экране.

Спасибо!

<
Алекс49

14 июня 2016 15:49

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Уважаемый Админ, хорошо все объяснили. Включаю электропитание, нахожу ускоренная загрузка и снимаю галочку, сохраняю и ничего не меняется. Есть там галочка, нет галочки, система не хочет загружаться по ускоренному сценарию. Как вернуть эту настройку. Откат с точки и даже через Аомей не помогает, что и кто с ней делает, непонятно? Спасибо.

<
admin

14 июня 2016 17:31

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Есть там галочка, нет галочки, система не хочет загружаться по ускоренному сценарию.

 

Ваш компьютер может долго загружаться по многим причинам, например:

в системе работает вредоносная программа, в этом случае проверьте Windows антивирусным сканером по этой статье

http://remontcompa.ru/222-kak-proverit-kompyuter-na-virusy.html

 

или в автозагрузке находится много ненужных программ, очистите автозагрузку по этой статье

http://remontcompa.ru/354-kak-otklyuchit-avtozagruzku-programm.html

 

также причиной может быть неисправный жёсткий диск

http://remontcompa.ru/573-vse-stati-o-programme-victoria.html

<
Алекс49

15 июня 2016 09:29

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Уважаемый Админ, эти причины у меня отсутствуют, хочу сообщить, что комп перестает загружаться по ускоренному сценарию после получения системных обновлений не требующих перезагрузки и не отмеченных в обновлениях, не могу определить, что обновляется, (систем эксплорер показывает системные файлы, нет конкретики) вопрос решил отключением обновлений в 10, программой Винурдатедисабле. Интересно. может ли по каналам обновлений рассылаться спам и всякое дерьмо?

<
admin

15 июня 2016 09:43

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Не знаю такую программу "Винурдатедисабле".

Спам вряд ли будут отсылать по каналам обновлений, могут рассылать некорректные обновления, способствующие некорректной работе Windows.

<
Алекс49

17 июня 2016 21:16

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Уважаемый Админ, это программа WinUpdatesDisabler только по русски написана, она у Вас здесь представлена. Мне представляется, что у меня есть какая-то бяка и она по этим каналам пытается сделать из моего компа сервер. Ни с того не с сего вдруг увеличивается размер восстановления системы до 1-2 гигов (см.хранилище системн.файлы) для чего там этот раздел не понял, точка восстановления хранится в другой папке в разделе прочие. Спасибо.

<
admin

18 июня 2016 08:37

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Ни с того не с сего вдруг увеличивается размер восстановления системы до 1-2 гигов (см.хранилище системн.файлы)

 

Вы имеете ввиду папку WinSxS? В этой папке не хранятся точки восстановления, в этой папке находится хранилище системных файлов.

Точки восстановления хранятся в папке System Volume Information.

 

Уважаемый Админ, это программа WinUpdatesDisabler только по русски написана, она у Вас здесь представлена. Мне представляется, что у меня есть какая-то бяка и она по этим каналам пытается сделать из моего компа сервер

 

Программа WinUpdatesDisabler не может сделать из вашего компа сервер.

<
Алекс49

18 июня 2016 20:53

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Эта программа отключает обновление и у меня теперь все хорошо, размер системных файлов в паке для восстановления не увеличивается колеблется в предела 5-150 м байт. Одного не пойму, зачем надо восстанавливать системные файлы? Ранее то ведь кто-то или что-то увеличивало размер сист.файлов по каналам обновления. Спасибо.

<
admin

18 июня 2016 22:05

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Если у вас всё нормально, то можете не восстанавливать системные файлы.

<
Алекс49

19 июня 2016 10:32

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Меня интересует, зачем они там появляются? Если удаляешь точку восстановления, то эта папка обнуляется. Точку восстановления создашь и там появляются какие то файлы, сначала малость 4-5 м байт затем растут и растут. Спасибо.

<
admin

19 июня 2016 11:49

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Папка WinSxS и система восстановления Windows никак не связаны между собой.

Файлы в вашей папке WinSxS создаются по другим причинам.

Когда вы устанавливаете обновления, системные файлы заменяются новыми. Их старые версии сохраняются в папке WinSxS и это приводит к увеличению объема этой папки.

<
Алекс49

20 июня 2016 13:29

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Уважаемый Админ, позвольте Вам напомнить путь, о котором говорим:

Windows 10 домашняя, хранилище, системные и зарезервированные файлы, последняя строчка, восстановление системы. Я не знаю какую папку она представляет, но обнуляется при удалении точки восстановления, которая находится в прочих файлах хранилища. Настаиваю, при установке новой точки восстановления там появляются новые файлы 4-5 мбайт, со временем они увеличиваются сами по себе и могут достигать размером 2 гектар. Никаких обновлений я не устанавливаю а размер увеличивается. Вы можете сами проделать эти манипуляции. Посмотреть сколько файлов есть в восстановлении системы при точке восстановления и сколько после удаления. Все время проверяю хранилище и наблюдаю эту картину, что пытаюсь донести до Вас. Спасибо.

<
admin

20 июня 2016 13:43

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Под хранилищем Вы подразумеваете папку WinSxS?

<
Алекс49

22 июня 2016 15:43

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Уважаемый Админ, нажимаете параметры в винде 10, потом систему и прочее, там есть хранилище, которое отображает все виды дисков, установленных на компе. Об остальном мы уже говорили. Спасибо.

<
admin

22 июня 2016 16:22

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Windows 10 домашняя, хранилище, системные и зарезервированные файлы, последняя строчка, восстановление системы.

 

Выкладывайте свои скриншоты, будем думать

<
Алекс49

23 июня 2016 21:42

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Всё правильно, жмем на диск где система, здесь видимо диск С, там выбираем системные и зарезервированные файлы, жмем там появляются все строчки файлов, последняя строчка восстановление системы, речь о ней. Удаляешь точку восстановления, она обнуляется, ставишь появляются какие то файлы, сначала это 4-5 мбайт, затем начинает расти через 2-3 дня 400-500 полгектара, потом бывает и больше. Какая служба их туда вставляет и что они означают? Спасибо!

<
admin

24 июня 2016 08:55

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Всё правильно, жмем на диск где система, здесь видимо диск С, там выбираем системные и зарезервированные файлы, жмем там появляются все строчки файлов, последняя строчка восстановление системы, речь о ней. Удаляешь точку восстановления, она обнуляется, ставишь появляются какие то файлы, сначала это 4-5 мбайт, затем начинает расти через 2-3 дня 400-500 полгектара, потом бывает и больше. Какая служба их туда вставляет и что они означают? Спасибо!

 

Файлы туда "вставляет" Служба Восстановления системы (System Restore). Вы можете управлять этой службой и выделить для точек восстановления меньше дискового пространства, обо всём этом я написал в этой статье

http://remontcompa.ru/549-kak-vosstanovit-windows-10.html

<
Алекс49

27 июня 2016 11:25

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Большое СПАСИБО!

Самое интересное в том, что восстановление системных файлов выключено, а файлы там как живые постоянно меняются. Она что включена по умолчанию и выключатель, о котором Вы пишите не фурычит? Спасибо.

<
KPICTIHKA

18 июля 2016 12:42

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Здравствуйте, админ! Спасите)   вот и решила принять обновление виндовс 10, ранее стояла 8. Произошло скачивание и предложили перезагрузку. После чего черный экран в течении 30 мин. Ждала ждала и напрасно. Системник включается, а монитор показывает черный экран. Прочитала у вас статьи. БЕЗОПАСНЫЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, меняла выходы на видеокарте, увы, все также черный экран.

<
admin

18 июля 2016 18:26

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Сейчас лучше всего откатить ваш ноутбук к заводским настройкам по этой статье:

http://remontcompa.ru/744-vosstanovlenie-zavodskih-nastroek-noutbukam-razlichny
h-proizvoditeley-acer-hp-asus-samsung-toshiba-lenovo-podrobnye-rukovodstva.html

 

затем обновите ноутбук

до Windows 8.1, а потом и до

Windows 10.

<
KPICTIHKA

18 июля 2016 21:19

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Вот с ноутбуком все ок,  он на работе у меня, обновилось нормуль.  Я написала про стационарный,  дома который.

<
admin

19 июля 2016 08:59

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Если процесс обновления завис на несколько часов, то ничего не остаётся, как произвести полное восстановление Windows 8 без сохранения пользовательских данных и установленных приложений (равносильно установке Windows 8 заново), статья

http://remontcompa.ru/272-vosstanovlenie-windows-8.html

 

затем обновитесь

до Windows 8.1, а потом и до

Windows 10.

<
Алекс49

29 июля 2016 15:03

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Уважаемый Админ, есть файлы в системе, которые не входят в образ отката, а перекачиваются при выполнении отката (Образа). Если эти файлы повреждены, каким образом их восстановить? Спасибо!

<
admin

29 июля 2016 16:33

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Восстановить целостность системных файлов Windows 10 можно по этой статье

http://remontcompa.ru/901-proverka-celostnosti-sistemnyh-faylov-windows-10.html

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Алекс49

1 августа 2016 16:26

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Уважаемый Админ, к великому сожалению эта статья и метод не содержит этих файлов. Наверное кроме переустановки системы из восстановить не возможно. Разве вы не замечали при восстановлении системы из образа, что некоторые файлы перекачиваются до выполнения восстановления из образа системы так же и диска восстановления системы. Моих знаний не достаточно правильно назвать эти файлы они видимо соединяют систему с биосом. Спасибо.

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admin

1 августа 2016 16:56

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Уважаемый Админ, к великому сожалению эта статья и метод не содержит этих файлов.

 

Почему вы так решили?

 

При вводе команды в командной строке: 

sfc /scannow

какая у вас выходит ошибка?

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Алекс49

2 августа 2016 09:31

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Да никакой. Там нет ошибок, всё на месте. Вы что ни разу систему не восстанавливали из образа? Попробуйте и увидите, что прежде чем запустится восстановление, там происходит перегонка файлов. Каких?

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Алекс49

2 августа 2016 10:27

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Когда будет у меня ошибка. попробую Ваш метод. До сих пор просто обновлял систему утилитой виндоус. Спасибо.

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admin

2 августа 2016 15:26

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А что за утилита у вас такая, обновляющая Windows?

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redas uk ,london

15 августа 2016 11:28

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thanks ADMIN ,best website ever; 5 stars of 5, Большое спасибо.

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Персей76

1 сентября 2016 01:35

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Помогите советом. У меня комп долго выключается и иногда появляется синий экран, и просит перезагрузить комп, а внизу код ошибки: "Driver power state failure Windows 10", бывает 1-2 раза в день или 1-2 раза в месяц. После перезагрузки выключается быстро, потом 3-4 дня и опять синий экран.

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admin

7 сентября 2016 20:38

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Назовите пож. модель вашей материнской платы.

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Дмитрий

11 марта 2017 17:28

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День добрый. У меня несколько иная проблема стала возникать. В процессе работы ноутбука всё гаснет, светло-серый экран с курсором и винда 10 звук издаёт. Длительная пауза ожидания ни к чему не приводит, спасает только отключение от сети. Ноут ACER ASPIRE 5750G.

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admin

12 марта 2017 14:37

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Вот по этой статье откатите ноутбук к заводским настройкам

http://remontcompa.ru/323-kak-vosstanovit-zavodskie-nastroyki-noutbuka-acer.htm

должно помочь.

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vdm63

2 апреля 2017 10:09

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Уважаемый admin, прошу помощи. Купил новый ноут ASUS X541UA-GO951D без предустановленной ОС , BIOS UEFI , диск SSD MBR. Сам установил виндовс 10 на основной раздел С. И все бы хорошо, но иногда после перезагрузки, реже после выключения, виндовс не загружается, просто темносерый экран. Приходится повторно выключать и включать кнопкой и после идет загрузка. В биосе ничего не менял только приоритет загрузки. Как это устранить? Сама виндовс 10 работает отлично. Зарание спасибо.

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admin

2 апреля 2017 11:24

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Восстановите целосность системных файлов по этой статье

http://remontcompa.ru/901-proverka-celostnosti-sistemnyh-faylov-windows-10.html

 

Ещё попробуйте отключить быстрый запуск, как показано в статье и напишите, будет ли появляться чёрный экран.

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vdm63

2 апреля 2017 12:08

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Быстрый запуск отключал, не помогло, попробую восстановить целостность системных файлов. Позже отпишусь.

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Sergey1986

7 мая 2017 15:57

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Подскажите пожалуйста, как быть? Ситуация такая, вчера после попытки установки на вин10 темы ничего не видно на экране, он начал мигать с черного на серый, а после перезагрузки просто выдает серый экран с курсором. Удалось запустить в безопасном режиме, но экран мелькает на нем по прежнему ни панели задач ни кнопки пуск ни ярлыков, только иногда проявляются надписи в углах экрана, сообщающие что это безопасный режим.

Сейчас действую по вот этой статье, нахожусь на этапе 20% восстановления хранилища...

http://remontcompa.ru/1111-vosstanovlenie-povrezhdennogo-hranilischa-komponento
v-windows-10-v-srede-predustanovki-windows-windows-pe-s-pomoschyu-distributiva-
win-10-a-takzhe-virtualnogo-diska-vhd.html

 

все восстановления прошли успешно, но все равно ничего не помогло, запускаю и пониженным разрешением и имею серый экран с курсором или мерцающий или в безопасном режиме тоже самое. Диспетчер не вызывается, не знаю что делать, контрольных точек нет, резервных копий нет. Есть диск, на котором через блокнот я видел и все папки и файлы, а снести дрова на видео не могу и эту тему тоже, я не знаю то ли это обновление дров виновато то ли тема, потому что и то и другое делалось одновременно примерно, ничего не отображается никуда не могу перейти.

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admin

14 мая 2017 08:48

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Вы в безопасном режиме по этому видео можете удалить тему?

https://www.youtube.com/watch?v=O36ckjeKPZs

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Виктория

3 сентября 2017 16:30

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Огромное Вам Спасибо!

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