Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Oneclickstarter. Программа запущена в режиме совместимости. Настройки совместимости следует отключить, так как они могут приводить к нежелательным последствиям. Тем не менее запустить приложение?» Как избавиться от этого сообщения? Здравствуйте админ! На моём ноутбуке установлена Windows 10 и несколько раз в день выходит сообщение: «» Как избавиться от этого сообщения?

Как отключить режим совместимости Windows 10





« Да » , то сообщение пропадёт. Чтобы избавиться от этого сообщения и не нажимать постоянно « Да » , попробуйте установить новейшую версию этого Привет друзья! Данное сообщение в Windows 10 появляется из-за программы Tune Up Utilities 2014, так как она не совместима с операционной системой Windows 10, и если нажать на кнопкуДа, то сообщение пропадёт. Чтобы избавиться от этого сообщения и не нажимать постоянноДа, попробуйте установить новейшую версию этого оптимизатора Windows - AVG PC TuneUp 2016.





Что такое - Режим совместимости Windows?

Данный режим обнаруживает и устраняет проблемы совместимости новейшей операционной системы с устаревшими приложениями, не имеющими драйверов для работы в новой Windows. Другими словами, если какая-либо старенькая программа не совместима с установленной у вас операционной системой Windows 10, но вы всё равно установили эту программу, то Windows 10 запустит её в так называемом режиме совместимости, то есть создаст среду, способствующую запуску этой устаревшей программы.

Хочу сказать, что иногда данный режим работает некорректно и устаревшая программа либо не запускается, либо работает с ошибками, либо выходит окно, как у нашего читателя. В этом случае лучше всего найти самую новую версию нужной вам программы (совместимую с Windows 10) и установить её, а если таковой нет, то можно попробовать то, что один раз сделал я, а именно - отключить режим совместимости Windows 10, в моём случае это помогло, то есть, перестало выходить окно с предупреждением, а устаревшее приложение работало как ни в чём не бывало.





Отключаем режим совместимости Windows 10