Здравствуйте админ! На моём ноутбуке установлена Windows 10 и несколько раз в день выходит сообщение: «Oneclickstarter. Программа запущена в режиме совместимости. Настройки совместимости следует отключить, так как они могут приводить к нежелательным последствиям. Тем не менее запустить приложение?
» Как избавиться от этого сообщения?
Как отключить режим совместимости Windows 10
Привет друзья! Данное сообщение в Windows 10 появляется из-за программы Tune Up Utilities 2014, так как она не совместима с операционной системой Windows 10, и если нажать на кнопку «
Да»
, то сообщение пропадёт. Чтобы избавиться от этого сообщения и не нажимать постоянно «
Да»
, попробуйте установить новейшую версию этого оптимизатора Windows
- AVG PC TuneUp 2016.
Что такое - Режим совместимости Windows?
Данный режим обнаруживает и устраняет проблемы совместимости новейшей операционной системы с устаревшими приложениями, не имеющими драйверов для работы в новой Windows. Другими словами, если какая-либо старенькая программа не совместима с установленной у вас операционной системой Windows 10, но вы всё равно установили эту программу, то Windows 10 запустит её в так называемом режиме совместимости, то есть создаст среду, способствующую запуску этой устаревшей программы.
Хочу сказать, что иногда данный режим работает некорректно и устаревшая программа либо не запускается, либо работает с ошибками, либо выходит окно, как у нашего читателя. В этом случае лучше всего найти самую новую версию нужной вам программы (совместимую с Windows 10) и установить её, а если таковой нет, то можно попробовать то, что один раз сделал я, а именно - отключить режим совместимости Windows 10, в моём случае это помогло, то есть, перестало выходить окно с предупреждением, а устаревшее приложение работало как ни в чём не бывало.
Отключаем режим совместимости Windows 10
Пуск
-->Выполнить
, введите в поле ввода команду services.msc
и нажмите «Ок».
Появляется окно управления службами. Находим службу помощника по совместимости программ. Видим, что служба выполняется.
Правой кнопкой мыши щёлкаем на этой службе и в контекстном списке выбираем «Остановить».
Служба останавливается.
Всё, служба помощника по совместимости программ остановлена до следующей перезагрузки.
Полное отключение режима совместимости программ в Windows 10
Для полного отключения режима совместимости программ в Windows 10, щёлкаем правой кнопкой мыши на службе помощника по совместимости программ и в контекстном списке выбираем «Свойства».
Вкладка «Общие», выберите Тип запуска ставим «Отключена» и жмём «ОК».
«Применить»
«ОК»
Всё, служба помощника по совместимости программ отключена.
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