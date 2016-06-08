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  • Просмотров: 17 096
  • Автор: admin
  • Дата: 7-06-2016
7-06-2016

Как отключить режим совместимости Windows 10

Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Здравствуйте админ! На моём ноутбуке установлена Windows 10 и несколько раз в день выходит сообщение: «Oneclickstarter. Программа запущена в режиме совместимости. Настройки совместимости следует отключить, так как они могут приводить к нежелательным последствиям. Тем не менее запустить приложение?» Как избавиться от этого сообщения?

Как отключить режим совместимости Windows 10


Привет друзья! Данное сообщение в Windows 10 появляется из-за программы Tune Up Utilities 2014, так как она не совместима с операционной системой Windows 10, и если нажать на кнопку «Да», то сообщение пропадёт. Чтобы избавиться от этого сообщения и не нажимать постоянно «Да», попробуйте установить новейшую версию этого оптимизатора Windows - AVG PC TuneUp 2016.

Что такое - Режим совместимости Windows?
Данный режим обнаруживает и устраняет проблемы совместимости новейшей операционной системы с устаревшими приложениями, не имеющими драйверов для работы в новой Windows. Другими словами, если какая-либо старенькая программа не совместима с установленной у вас операционной системой Windows 10, но вы всё равно установили эту программу, то Windows 10 запустит её в так называемом режиме совместимости, то есть создаст среду, способствующую запуску этой устаревшей программы.
 
Хочу сказать, что иногда данный режим работает некорректно и устаревшая программа либо не запускается, либо работает с ошибками, либо выходит окно, как у нашего читателя. В этом случае лучше всего найти самую новую версию нужной вам программы (совместимую с Windows 10) и установить её, а если таковой нет, то можно попробовать то, что один раз сделал я, а именно - отключить режим совместимости Windows 10, в моём случае это помогло, то есть, перестало выходить окно с предупреждением, а устаревшее приложение работало как ни в чём не бывало.

Отключаем режим совместимости Windows 10
 
Пуск-->Выполнить, введите в поле ввода команду services.mscи нажмите «Ок».

Появляется окно управления службами. Находим службу помощника по совместимости программ. Видим, что служба выполняется.

Правой кнопкой мыши щёлкаем на этой службе и в контекстном списке выбираем «Остановить». 

Служба останавливается. 

Всё, служба помощника по совместимости программ остановлена до следующей перезагрузки.

 

Полное отключение режима совместимости программ в Windows 10

Для полного отключения режима совместимости программ в Windows 10, щёлкаем правой кнопкой мыши на службе помощника по совместимости программ и в контекстном списке выбираем «Свойства».

 

Вкладка «Общие», выберите  Тип запуска ставим «Отключена» и жмём «ОК».

«Применить»

«ОК»

 

 

Всё, служба помощника по совместимости программ отключена.

 

Метки к статье: Windows 10 Системные функции

Вернуться Комментариев: 6

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СтарыйМопс

8 июня 2016 15:07

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Admin, спасибо за статью и оперативный ответ.

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ВладВладов

2 августа 2016 10:03

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Остановил, отключил - результата нет, всё равно все утилиты TuneUp при старте сопровождаются сообщениями о необходимости отключить режим совместимости, который сама же Вин10 и включает при запуске утилит.

Бред какой-то, замкнутый круг.

За прогу платил, теперь придется искать крякнутую.

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Genik-us

27 декабря 2017 18:47

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ничего не изменилось, как вылетало окно так и продолжает спрашивать о запуске в режиме совместимости.

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CuJIbBEP

5 апреля 2018 13:25

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Тоже ничего не изменилось

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Виталька

26 апреля 2020 05:55

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Всё сделано как описано в статье, но окно предупреждения как выскакивало, так и выскакивает! AVG PC TuneUp 2014 удалять не собираюсь, так как данной прогой пользуюсь много лет, и очень ей доволен, в отличии от других её версий!
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admin

26 апреля 2020 11:37

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Виталька, ну поищите в сети другие решения этой проблемы.

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