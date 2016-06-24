Как в Windows 10 сменить раскладку клавиатуры по умолчанию
Регион и язык.
Щёлкаем левой мышью на Языке интерфейса Windows, который не является языком по умолчанию в операционной системе на данный момент. К примеру, в моей винде язык по умолчанию Русский, а мне нужен Английский, значит я щёлкаю левой мышью на кнопке English (United States) и выбираю - Использовать как основной язык.
Вот и всё, теперь раскладка клавиатуры в Windows 10 по умолчанию будет английской.
При входе в операционную систему раскладка клавиатуры также будет английской и пароль для входа в операционную систему вы будете вводить сразу на английском языке.
Если вам понадобится Русская раскладка клавиатуры по умолчанию, то проделайте всё точно также и выберите язык интерфейса Windows - Русский.
Друзья, надеюсь вы понимаете, что этими действиями мы не сменили интерфейс управления самой операционной системы и он у нас останется русским, но во всех текстовых редакторах и различных программах, а также в браузере, печатать вы будете по умолчанию сразу на английском.
Примечание: Если вы со захотите со временем сменить интерфейс управления на английский, то вам в этом поможет вот эта статья.
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