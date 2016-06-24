Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Здравствуйте! Вопрос такой. Как в Windows 10 сменить раскладку клавиатуры по умолчанию? То есть, на данный момент на моём ноутбуке раскладка по умолчанию русская, а мне нужно, чтобы была английская. Также мне нужно, чтобы при входе в Windows 10 раскладка также была английская. Дело в том, что я печатаю в текстовых редакторах только на английском языке. В программе Скайп, на Фейсбуке в Твиттере тоже пишу только на английском.





Как в Windows 10 сменить раскладку клавиатуры по умолчанию





Привет друзья! Если вам нужно сменить раскладку клавиатуры по умолчанию, то в Windows 10 это делается очень просто.