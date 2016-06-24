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  • Просмотров: 94 330
  • Автор: admin
  • Дата: 24-06-2016
24-06-2016

Как в Windows 10 сменить раскладку клавиатуры по умолчанию

Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Здравствуйте! Вопрос такой. Как в Windows 10 сменить раскладку клавиатуры по умолчанию? То есть, на данный момент на моём ноутбуке раскладка по умолчанию русская, а мне нужно, чтобы была английская. Также мне нужно, чтобы при входе в Windows 10 раскладка также была английская. Дело в том, что я печатаю в текстовых редакторах только на английском языке. В программе Скайп, на Фейсбуке в Твиттере тоже пишу только на английском.

Как в Windows 10 сменить раскладку клавиатуры по умолчанию


Привет друзья! Если вам нужно сменить раскладку клавиатуры по умолчанию, то в Windows 10 это делается очень просто.
В панели задач щёлкаем левой кнопкой мыши на значке «рус» или «ENG» и выбираемНастройки языка

Регион и язык

Щёлкаем левой мышью на Языке интерфейса Windows, который не является языком по умолчанию в операционной системе на данный момент. К примеру, в моей винде язык по умолчанию Русский, а мне нужен Английский, значит я щёлкаю левой мышью на кнопке English (United States) и выбираю - Использовать как основной язык.

Вот и всё, теперь раскладка клавиатуры в Windows 10 по умолчанию будет английской.

При входе в операционную систему раскладка клавиатуры также будет английской и пароль для входа в операционную систему вы будете вводить сразу на английском языке.

Если вам понадобится Русская раскладка клавиатуры по умолчанию, то проделайте всё точно также и выберите язык интерфейса Windows - Русский.


Друзья, надеюсь вы понимаете, что этими действиями мы не сменили интерфейс управления самой операционной системы и он у нас останется русским, но во всех текстовых редакторах и различных программах, а также в браузере, печатать вы будете по умолчанию сразу на английском. 

Примечание: Если вы со захотите со временем сменить интерфейс управления на английский, то вам в этом поможет вот эта статья.

 

Статья по этой теме: Как изменить сочетание клавиш для смены языка в Windows 10

Метки к статье: Windows 10 Системные функции

Вернуться Комментариев: 17

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ayakss

24 июня 2016 19:36

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При данном методе в браузерах страницы начинают грузится на буржуйском языке, так что лучше наверно редактировать реестр.

И еще у меня вопрос, как пользователям запретить устанавливать программы? Групповые политики и и отключение установщика виндовс проблему не решат, поскольку некоторым программам ехешные т.д. файлы и не нужны, в свои папки пользователь сможет установить кучу хлама и расширений для браузера.

Притащили тут ноут абсолютно новый, где бабушка, желая показать внучке мультики, накачала кучу всякой дряни, ладно пока хоть арх. файлы и us браузер. Вот сижу и ломаю голову, может набросаете статейку? Думаю реестр подредактировать и еще пару правил создать что думаете?

<
admin

24 июня 2016 22:53

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При данном методе в браузерах страницы начинают грузится на буржуйском языке, так что лучше наверно редактировать реестр.

 

Читателю, задавшему этот вопрос, это и было нужно.

Редактирование ветки реестра

HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload

в Windows 10 ничего не даст.

 

И еще у меня вопрос, как пользователям запретить устанавливать программы?

 

Если у пользователя нет прав админа и он не знает пароль админа, он не сможет устанавливать программы.

<
andydron

25 июня 2016 20:35

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Цитата: ayakss
При данном методе в браузерах страницы начинают грузится на буржуйском языке, так что лучше наверно редактировать реестр.

Вместо "Использовать язык по умолчанию" ниже выбрать: Дополнительные параметры... - (потом) Язык - (опять) Дополнительные параметры.
В открывшемся окне, в верхнем списке Переопределение языка интерфейса... выберите принудительный язык, например Русский. В следующем списке Переопределние метода ввода...  выберите нужный язык, например Английский. В самом низу, поставте галочку Язык для вэб-содержимого.
Вот и все, интерфейс (в том числе и в Магазине Виндовс) всегда будет Русским, язык по умолчанию - тот который выбрали. Вэб-странички по умолчанию будут всегда считать родной язык Русским.

 

Добавлю скриншот последнего окна, у меня как раз так и включено:

<
alex5

26 июня 2016 10:56

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Спасибо за информацию.

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SerVas

28 октября 2016 15:27

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andydron, а можно эти настройки сделать через REG-файл?

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Денис

25 сентября 2017 06:37

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Автор, ты гений. Спасибо за сайт!

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АлексейСт

8 ноября 2017 10:51

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andydron, спасибо!

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lol

17 марта 2018 14:38

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Автору спасибо за сайт!

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admin

17 марта 2018 18:30

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Пожалуйста.

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EugeneVL

6 августа 2018 06:26

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Пуск -> Настройки -> Устройства -> Ввод -> Дополнительные параметры клавиатуры -> Выбираем нужное переопределение метода ввода по умолчанию.

Всё, никаких других выкрутасов с интерфейсом не нужно.

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admin

6 августа 2018 08:30

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Выкрутасы как раз у вас получаются. Способ в статье быстрее.

<
Yurazz

25 сентября 2018 13:17

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Цитата: andydron
Цитата: ayakss
При данном методе в браузерах страницы начинают грузится на буржуйском языке, так что лучше наверно редактировать реестр.

Вместо "Использовать язык по умолчанию" ниже выбрать: Дополнительные параметры... - (потом) Язык - (опять) Дополнительные параметры.
В открывшемся окне, в верхнем списке Переопределение языка интерфейса... выберите принудительный язык, например Русский. В следующем списке Переопределние метода ввода...  выберите нужный язык, например Английский. В самом низу, поставте галочку Язык для вэб-содержимого.
Вот и все, интерфейс (в том числе и в Магазине Виндовс) всегда будет Русским, язык по умолчанию - тот который выбрали. Вэб-странички по умолчанию будут всегда считать родной язык Русским.
 
Добавлю скриншот последнего окна, у меня как раз так и включено:

Огромное тебе человеческое спасибище, бро!
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dyvalik

20 марта 2019 00:25

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andydron, огромное спасибо, очень помогло.

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DZIANIS TSYBULSKI

27 августа 2019 01:24

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После того как проделываю всё описанное здесь выше, язык интерфейса Windows сменяется на вражеско-английский, что для меня никак не допустимо. Мне необходимо, чтобы язык Windows оставался русский, но при этом раскладка клавиатуры по-умолчанию была НЕ русская, а АНГГЛИЙСКАЯ. Во всех Windows, кроме вражеской десятой, это можно было очень легко сделать в настройках. Но в Windows10 невозможно поменять раскладку клавиатуры отдельно от языка всей ОС
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DZIANIS TSYBULSKI

27 августа 2019 03:13

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Нашёл как решить данную проблему. Оказалось - элементарно: кликнуть по языку раскладки снизу возле часов; Настройки языка; в появившемся окне кликнуть внизу ссылку "Дополнительные параметры даты и времени, региональные параметры"; в появившемся окне кликнуть ссылку "Изменение способа ввода"; далее кликнуть "Дополнительные параметры"; далее в выпадающем меню "Предопределение метода ввода по умолчанию" выбрать "Английский" и нажать внизу данного окна "Сохранить".
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1

19 сентября 2019 17:25

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Евгению, которого незаслуженно обозвали "выкрутасником", спасибо.

p.s. вин10 - самая упоротая система из всего семейства ОС МС (и надеюсь, последняя, потому что хуже уже некуда), так прятать очевидные настройки, видимо отдельный штат "прятальщиков" сидит.
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Stan

30 декабря 2019 20:31

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В новой версии Windows 10 это делается уже по другому:

  1. Язык 
  2. Настройка для ввода, клавиатуры и проверки орфографии (справа)
  3. Дополнительные параметры клавиатуры
  4. Переопределение метода ввода по умолчанию
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