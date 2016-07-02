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  • Просмотров: 35 418
  • Автор: admin
  • Дата: 23-06-2016
23-06-2016

Как изменить метку тома жёсткого диска

Категория: ---

Здравствуйте админ! Купил ноутбук б/у, и когда открываю окно Компьютер, то диск (C:) называется неприятным словом, как его можно переименовать в Локальный диск (C:)? Спрашивал у предыдущего хозяина, но он сам не знает.

 

Как изменить метку тома жёсткого диска


Привет друзья! Вам нужно просто сменить метку тома жёсткого диска. На Windows 10 сделать это можно двумя способами.
Меняем метку тома прямо в окне «Этот компьютер»

Щёлкаем правой мышью на диске (C:) и выбираем «Переименовать», 

вводим любое имя, например - «Ёжик в тумане» или можете даже обозвать его «Локальный диск». 

Жмём «Продолжить».

Вот и всё. Таким простым способом мы сменили метку тома.

Меняем метку тома прямо в Управлении дисками

Щёлкаем в левом нижнем углу рабочего стола правой мышью на меню «Пуск» и выбираем «Управление дисками».

Щёлкаем правой мышью на диске (C:) и выбираем «Свойства».

В верхнем поле вводим понравившуюся нам метку тома жёсткого диска. 

Жмём «Применить» и «ОК».

Статья по этой теме: Как сменить букву диска

Вернуться Комментариев: 6

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Torps

2 июля 2016 16:01

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А если метка диска пишется только заглавными буквами и не понимает строчных?

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admin

16 июля 2016 22:33

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Значит у вас нажата клавиша Caps Lock.

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Aleks32

19 февраля 2017 20:47

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У меня такая проблема, в Управлении дисками метка тома меняется, а в проводнике по прежнему отображается как Локальный диск. 

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admin

19 февраля 2017 21:12

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Значит в корне этого диска находится папка Autorun.inf.

Включите в системе отображение скрых файлов и папок по этой статье

http://remontcompa.ru/418-skrytye-fayly-i-papki.html

затем удалите файл Autorun.inf.

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NIKI

13 мая 2019 11:59

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Тоже такая проблема, в Управлении дисками метка тома меняется, а в проводнике по прежнему отображается как Локальный диск. Файла autorun - нет, есть только autoplay.dll в C:\Windows\System32

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admin

13 мая 2019 16:51

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NIKI, возможно, что-то блокирует переименование в среде системы. Попробуйте с Live-диска

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