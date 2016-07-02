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Здравствуйте админ! Купил ноутбук б/у, и когда открываю окно Компьютер, то диск (C:) называется неприятным словом, как его можно переименовать в Локальный диск (C:)? Спрашивал у предыдущего хозяина, но он сам не знает.

Как изменить метку тома жёсткого диска





Привет друзья! Вам нужно просто сменить метку тома жёсткого диска. На Windows 10 сделать это можно двумя способами.

Меняем метку тома прямо в окне «Этот к омпьютер омпьютер

Щёлкаем правой мышью на диске (C:) и выбираем «Переименовать»,