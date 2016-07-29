Movavi Screen Capture — удобное приложение для видеозаписи с экрана в Windows

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Привет друзья! В сегодняшней статье я расскажу вам об одной классной программе, предназначенной для захвата и записи видео с экрана в операционной системе Windows, приложение называется Movavi Screen Capture! Данная программа попала мне на глаза совсем недавно и я даже расстроился, почему этого не произошло раньше.



С помощью Movavi Screen Capture вы сможете записать всё происходящее на экране вашего монитора или ноутбука в HD-качестве и хочу сказать, что делать это очень легко и просто. Конечно опытные пользователи могут заметить, что подобных программ довольно много в интернете, с чем можно согласиться, но хочу сказать, что Movavi Screen Capture выделяется из общего ряда очень удобным и интуитивно-понятным интерфейсом управления, с которым справится даже начинающий пользователь.

Итак, герой сегодняшнего обзора - программа Movavi Screen Capture может записать на видео всё, что происходит в вашей операционной системе, а именно:

Вы можете записывать настоящие видеоуроки и накладывать на них звуковое сопровождение. Записать аудио-звук можно непосредственно с компьютера, а также с микрофона. Сохранить записанный материал вы можете в любом удобном для вас формате: MP4, AVI, MOV и других. Вы можете записывать различные видео или аудио онлайн-трансляции в прямом эфире. Также вы можете записать ваши разговоры в программе Skype и её аналогах. На некоторых сайтах невозможно скачать потоковое видео или аудио, но вы это можете сделать программой Movavi Screen Capture. При желании вы сможете обрезать записанное видео. Программа может работать по таймеру, то есть вы можете настроить начало и окончание записи по времени. Управлять процессом видеозаписи возможно при помощи горячих клавиш. Программа также может делать скриншоты экрана в самых распространённых форматах: JPEG, PNG и др. Movavi Screen Capture можно установить практически на любой компьютер, так как она имеет совсем небольшие системные требования:

Операционная система - Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Процессор AMD или Intel с частотой 1.5 ГГц.

Разрешение экрана 1024x768,

1 ГБ оперативной памяти для операционных систем Windows 7, 8, 10.

250 МБ свободного пространства на HDD.

Наличие звуковой карты для воспроизведения аудио.





Думаю, что данная программа явно не будет лишней в вашем арсенале полезного софта.





Друзья, несмотря на то, что на официальном сайте разработчика выложена отличная инструкция по использованию программы, я всё равно в двух словах расскажу вам, как записать самый обычный видеоурок.

http://www.movavi.ru/screen-recorder/ Скачать Movavi Screen Capture можно на её официальном сайте

Жмём «Скачать бесплатно»

Далее следует очень простой процесс установки без подводных камней. После установки запускаем программу. Для записи полноэкранного видео щёлкните левой кнопкой мыши на пункте «Область захвата» и в выпадающем списке выберите «DISPLAY», произойдёт захват всего экрана, далее нажмите на кнопку «REC», начнётся запись происходящего на вашем экране. Если вы захотите снять и записать определённую область на экране, то захватите правой кнопкой мыши жёлтую рамочку и потяните её вниз, тем самым выберите окно для записи любого размера. К сожалению программа платная и после того, как вы нажмёте кнопку «REC», вам сообщат, что бесплатная версия программы проработает 7 дней, а максимальная длина записи будет составлять 120 минут. Жмём «Продолжить» Начнётся процесс записи видео вашего экрана. По окончании записи вам нужно будет нажать на кнопку «Сохранить». Записанное видео будет сохранено в папке: C:\Users\Ваше имя пользователя\Videos\Movavi Screen Capture. Папку для сохранения записанного видео можно изменить в настройках программы, к примеру, перекинув её на диск (D:). Записанное видео будет сохранено в папке: C:\Users\Ваше имя пользователя\Videos\Movavi Screen Capture. Папку для сохранения записанного видео можно изменить в настройках программы, к примеру, перекинув её на диск (D:).

Друзья если вам захочется вмонтировать в созданное вами видео различные эффекты, титры и так далее, то обратите внимание на более продвинутую программу этого же разработчика - Movavi Screen Capture Studio!