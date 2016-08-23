Категория: Windows 10 / Программы

Windows Software Repair Tool. Что вы думаете, через пару минут Windows Store открылся и заработал! Привет друзья! Неделю назад на форуме https://social.technet.microsoft.com/forums/ru-ru/home я узнал о существовании новой утилиты для автоматического устранения неполадок Windows 10 под названием Windows Software Repair Tool (замечу, что утилита пока находится в стадии тестирования). Написать статью об этом инструменте я решил после одного интересного случая. На одном ноутбуке с установленной Windows 10 перестал запускаться Windows Store — магазин приложений для Windows 10, никакие мои ухищрения не помогли и я решил возвратить ноутбуку исходное состояние, но перед этим всё же решил рискнуть, и запустил утилиту

После недели экспериментов с другими компьютерами я не могу сказать, что программка решает абсолютно все вопросы (зависания, проблемы с Меню «Пуск» и так далее), также информации об этом инструменте довольно мало даже на англоязычных сайтах, поэтому прошу пользователей, знакомых с ним, написать свои отзывы (положительные или отрицательные).

Новый инструмент для автоматического устранения неполадок Windows 10 - Windows Software Repair Tool





Итак, давайте ближайшим образом рассмотрим в подробностях работу этого нового инструмента автоматического устранения неполадок в операционной систем Windows 10.