Новый инструмент для автоматического устранения неполадок Windows 10 - Windows Software Repair Tool
Отмечаем галочкой пункт «Я прочитал лицензионной соглашение» (прочесть его можно, если щёлкнуть на ссылке License Agreement) и жмём на кнопке «Proceed to scan and fix»
Утилита говорит нам, что восстановление системы на этом компьютере отключено и предлагает его включить, соглашаемся, жмём на кнопку «Yes, enable System Restore»,
тут же создаётся точка восстановления системы.
Утилита Windows Software Repair Tool начинает основную работу:
1. Создание точки восстановления (Create System Restore Point)
2. Синхронизация системной даты и времени (Resync System Date and Time)
3. Сброс настроек системы (Reset System Settings)
4. Переустановка стандартных системных приложений Windows 10 (Reinstall System Applications)
5. Восстановление целостности системных файлов Windows 10 (Repair system corruption)
6. Скачивание и установка недостающих обновлений Win 10.
После перезагрузки опять отмечаем галочкой пункт «Я прочитал лицензионной соглашение» и жмём на кнопке «Proceed to scan and fix», программа продолжает свою работу.
Утилита закончила свою работу.
Жмём на кнопку «Перезагрузка»
и загружается Windows 10.
Если после работы утилиты в работе Windows 10 что-то пойдёт не так, то просто откатитесь с помощью точки восстановления на тот период, когда ваша система работала стабильно.
Статья по этой теме: Устранение неполадок Windows 10