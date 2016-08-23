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  • Просмотров: 33 980
  • Автор: admin
  • Дата: 21-08-2016
21-08-2016

Инструмент для автоматического устранения неполадок Windows 10 - Windows Software Repair Tool

Категория: Windows 10 / Программы

Привет друзья! Неделю назад на форуме https://social.technet.microsoft.com/forums/ru-ru/home я узнал о существовании новой утилиты для автоматического устранения неполадок Windows 10 под названием Windows Software Repair Tool (замечу, что утилита пока находится в стадии тестирования). Написать статью об этом инструменте я решил после одного интересного случая. На одном ноутбуке с установленной Windows 10 перестал запускаться Windows Store — магазин приложений для Windows 10, никакие мои ухищрения не помогли и я решил возвратить ноутбуку исходное состояние, но перед этим всё же решил рискнуть, и запустил утилиту Windows Software Repair Tool. Что вы думаете, через пару минут Windows Store открылся и заработал! 
 
После недели экспериментов с другими компьютерами я не могу сказать, что программка решает абсолютно все вопросы (зависания, проблемы с Меню «Пуск» и так далее), также информации об этом инструменте довольно мало даже на англоязычных сайтах, поэтому прошу пользователей, знакомых с ним, написать свои отзывы (положительные или отрицательные).
 

Новый инструмент для автоматического устранения неполадок Windows 10 - Windows Software Repair Tool


Итак, давайте ближайшим образом рассмотрим в подробностях работу этого нового инструмента автоматического устранения неполадок в операционной систем Windows 10.
скачиваем Windows Software Repair Toolи запускаем.

Отмечаем галочкой пункт «Я прочитал лицензионной соглашение» (прочесть его можно, если щёлкнуть на ссылке License Agreement) и жмём на кнопке «Proceed to scan and fix»

Утилита говорит нам, что восстановление системы на этом компьютере отключено и предлагает его включить, соглашаемся, жмём на кнопку «Yes, enable System Restore»,

тут же создаётся точка восстановления системы.

Утилита Windows Software Repair Tool начинает основную работу:

1. Создание точки восстановления (Create System Restore Point)

2. Синхронизация системной даты и времени (Resync System Date and Time)

3. Сброс настроек системы (Reset System Settings)

4. Переустановка стандартных системных приложений Windows 10 (Reinstall System Applications)

5. Восстановление целостности системных файлов Windows 10 (Repair system corruption)

6. Скачивание и установка недостающих обновлений Win 10. 

 

Жмём на кнопку «Перезагрузка»

После перезагрузки опять отмечаем галочкой пункт «Я прочитал лицензионной соглашение» и жмём на кнопке «Proceed to scan and fix», программа продолжает свою работу.

Утилита закончила свою работу. 

Жмём на кнопку «Перезагрузка»

и загружается Windows 10.

Если после работы утилиты в работе Windows 10 что-то пойдёт не так, то просто откатитесь с помощью точки восстановления на тот период, когда ваша система работала стабильно.

Статья по этой теме: Устранение неполадок Windows 10

Метки к статье: Windows 10 Программы

Вернуться Комментариев: 21

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ksn01

23 августа 2016 13:00

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Коллеги!

Запустил утилиту в 8 00

Сейчас 13 00

Она до сих пор создает точку восстановления.

Процессора забирает около 10%

Сколько у Вас работала?

Ждать или...?

Планшет Samsung ATIV Smart PC 500T

Как Поступать?

<
sodz

23 августа 2016 13:19

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Добрый день. На моих двух ноутбуках программа отработала по всем пунктам примерно за один час. Проблем не было. Но я обычно использую программу FixWin10, она может работать по отдельно взятой проблеме.

http://www.thewindowsclub.com/downloading-fixwin-10

<
admin

23 августа 2016 16:47

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Спасибо за информацию.

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Oлег

23 августа 2016 16:50

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Несколько раз пользовался утилитой Windows Software Repair Tool, работает в основном не более часа даже на слабом железе.

А Anniversary Update Windows 10 build 1607 (сборка 14393) работает утилита FixWin10?

<
sodz

23 августа 2016 17:44

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Утилита FixWin10 работает и с обновленной Windows 10. Вчера использовал для включения параметра восстановления (защита системы): при оптимизации работы SSD была отключена защита системы, соответственно точки восстановления не создавались.

<
ksn01

23 августа 2016 17:50

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Коллеги спасибо!

Со второго раза сработала. Починила Edge.

Однако перед вторым запуском я запускал проверку FixWin10.

Система 1607.

Работало действительно где-то в районе часа.

Признателен админу и всем, кто откликнулся!

Через какое-то время буду менять диск на больший.

Опять появятся дурацкие вопросы.

С уважением,   ksn01/

<
sodz

23 августа 2016 18:11

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Admin, спасибо за изумительный сайт. Для информации, если будете писать статью, по Windows 7 и 8 вот еще ссылки

http://www.thewindowsclub.com/repair-fix-windows-7-vista-problems-with-fixwin-u
tility

http://www.thewindowsclub.com/fixwin-windows-8

<
admin

23 августа 2016 18:35

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Да, благодарю.

<
Георгий

15 сентября 2016 23:14

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 Спасибо за то, что ВЫ есть!

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VanVan

1 ноября 2016 23:46

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Цитата: sodz
Добрый день. На моих двух ноутбуках программа отработала по всем пунктам примерно за один час. Проблем не было. Но я обычно использую программу FixWin10, она может работать по отдельно взятой проблеме.
http://www.thewindowsclub.com/downloading-fixwin-10

Но для ОС Windows 10, программы  FixWin10 уже нет (она не работает); см. сообщение на сайте:

https://support.microsoft.com/ru-ru/instantanswers/82306bd8-495b-098b-f39c-27bc
01338a62/use-a-fix-it-tool-with-windows-10

или я не прав?

<
admin

2 ноября 2016 05:49

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Средство прекрасно работает и устраняет неполадки.

 

Но вы можете использовать встроенное в Windows 10 средство «Устранение неполадок компьютера», вот подробная статья

http://remontcompa.ru/1075-ustranenie-nepoladok-windows-10.html

<
Сергей Болотов

18 декабря 2016 23:45

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Попробовал утилиту Software Repair Tool, по правде вторые сутки пробую...Первый этап прошёл нормально, за окошком появился магазин 10. Я не стал его трогать, сделал перезагрузку как положено. Во втором этапе поставил опять галочку и запустил вчера 17.12.2016 18:00 сейчас 18.12.2016 23:43 колёсико крутится видно что-то делает, как долго ждать?...

<
admin

19 декабря 2016 08:14

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Конечно сутки ждать не нужно, попробуйте это

http://remontcompa.ru/1075-ustranenie-nepoladok-windows-10.html

<
Сергей Болотов

22 декабря 2016 12:07

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Вот что у меня получилось, открылось окно спустя 10 часов: "средству устранения неполадок не удалось исправить все найденые ошибки", чуть ниже: "кеш магазина может быть повреждён не исправлено" и варианты действий:

1. Отправить отзыв на это средство устранения неполадок

2. Закрыть средство устранения неполадок

и в самом низу:

просмотреть дополнительные сведения...

<
admin

22 декабря 2016 13:26

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Вот это попробуйте

http://remontcompa.ru/1055-kak-pereustanovit-standartnye-prilozheniya-v-windows
-10.html

если не поможет, тогда обновите систему

http://remontcompa.ru/934-vozvraschenie-windows-10-k-ishodnomu-sostoyaniyu-s-so
hraneniem-lichnyh-faylov.html

<
snl

5 декабря 2017 18:31

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Не хотели загружаться и устанавливаться обновления KB4049011 и KB4048954 , процесс загрузки останавливался на 8% и всё, после перезапуска опять поиск обновлений, начало загрузки и остановка на 8%. Windows Software Repair Tool отработала ок. 30 мин. и всё установила.

<
Fin72

19 марта 2018 18:11

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ссылка на прогу битая по ходу!

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admin

20 марта 2018 01:34

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Ссылка работает.

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Гость Юрий

8 марта 2020 20:26

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Чертова софт на, запущенная удаленно, отрубила сеть, и теперь админский комп недоступен. Буду молиться всем богам, чтоб ничо за праздники не случилось.
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Гость Юрий

8 марта 2020 20:27

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Кстати, для 2012 сервера тоже подходит?
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admin

9 марта 2020 20:32

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Гость Юрий, заявлена поддержка только клиентских систем.

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