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  • Просмотров: 18 074
  • Автор: admin
  • Дата: 2-09-2017
2-09-2017

Как отключить службы в Windows 10

Категория: Чистка, оптимизация, твики / Функционал Windows

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта remontcompa.ru. Наверное каждый пользователь установивший себе на компьютер операционную систему Windows 10 заметил, что в ней, в отличии от предшественников, появилось много не нужных обычному пользователю функций, которые в той или иной степени влияют на скорость и производительность работы на компьютере. В интернете при желании можно найти информацию о том, каким образом можно оптимизировать установленную на компьютер операционную систему Windows 10. Обычно советы по оптимизации следующие: редактирование автозагрузки (убрать из автозагрузки лишние программы, которые загружаются вместе с операционной системой), очистка системы от всевозможного мусора, поддержание в актуальном состоянии драйверов устройств, различные работы с реестром (проверка его на ошибки, сжатие реестра) и так далее. Опытные пользователи ещё могут заметить, добиться повышения производительности системы можно, если отключить различные службы, которые выполняются в операционной системе. Какие именно службы можно отключить, мы разбирали в предыдущей статье. А вот как именно отключить, об этом поговорим сегодня!

Как отключить службы в Windows 10


Работать со службами можно используя как встроенные средства самой операционной системы, так и программные продукты сторонних разработчиков (к примеру программу Windows 10 Manager)
Добраться до списка служб можно различным способами, например открыв окно «Управление компьютером» и выбрав «Службы»

Как отключить службы в Windows 10

В данном окне представлен список служб на моём компьютере с установленной Windows 10.
Напротив каждой службы в графе «Описание» можно прочитать её описание (за что служба отвечает), состояние службы отображает графа «Состояние», также можно увидеть и тип запуска интересующей службы.

Как отключить службы в Windows 10

Службы можно останавливать и запускать (перезапускать) выбрав «Остановить» или «Перезапустить»

Как отключить службы в Windows 10

Также службы можно останавливать (запускать) или перезапускать вызвав её контекстное меню либо открыв диалоговое окно её свойств

Как отключить службы в Windows 10

В диалоговом окне свойств службы также можно посмотреть и при необходимости изменить «Тип запуска службы», которые могут быть:
Автоматический (отложенный запуск) - служба запускается вместе с операционной системой.
Вручную - службу запускает сам пользователь.
Отключена - если для службы установлен такой тип запуска, службу невозможно будет запустить.

Как отключить службы в Windows 10

Важное значение для служб имеют зависимости, так как каждая отдельно взятая служба может зависеть от каких-либо компонентов или другой службы.

Вывести список служб на компьютере также можно выполнив команду get-service в командной оболочке PowerShell.

После выполнения команды get-service мы увидим список служб на компьютере, их имена (Name, DisplayName), а также состояние (выполняется или остановлена в колонке Status).

Получим информацию о службе «Adobe Acrobat Update Service», выполнив команду
Get-Service -DisplayName "Adobe Acrobat Update Service" | Format-Table -Auto

Как отключить службы в Windows 10

Как видим, в данный момент служба «Adobe Acrobat Update Service» выполняется

Как отключить службы в Windows 10

Остановим службу «Adobe Acrobat Update Service», выполнив команду:
Stop-Service -Force -DisplayName "Adobe Acrobat Update Service"

Как отключить службы в Windows 10

Если ещё раз выполнить команду:
Get-Service -DisplayName "Adobe Acrobat Update Service" | Format-Table -Auto
то можно увидеть, что служба «Adob Acrobat Update Service» остановлена

Как отключить службы в Windows 10

Запустим службу «Adobe Acrobat Update Service», выполнив команду:
Start-Service -DisplayName "Adobe Acrobat Update Service"
Выполним ещё раз команду:
Get-Service -DisplayName "Adobe Acrobat Update Service" | Format-Table -Auto
и видим, что служба Adobe Acrobat Update Service выполняется

Как отключить службы в Windows 10

Перезапустим службу Adobe Acrobat Update Service выполнив команду:
Restart-Service -Force -DisplayName "Adobe Acrobat Update Service"

Как отключить службы в Windows 10

Для просмотра зависимостей службы выполним команду
get-service -Name wuauserv -RequiredServices (команда приведена для службы "Центр обновления Windows")
Как видим, служба "Центр обновления Windows" зависит от службы "Удаленный вызов процедур (RPC)"

Как отключить службы в Windows 10

Список служб также можно посмотреть используя стороннее программное обеспечение, например программу Windows 10 Manager

Как отключить службы в Windows 10

Как отключить службы в Windows 10

Выполним отключение следующих служб на компьютере с установленной Windows 10 и установим для них тип запуска «Вручную»

Для того, чтобы не отключать каждую службу отдельно, мы воспользуемся сценарием PowerShell
Создадим сценарий при помощи среды сценариев PowerShell (ISE). Запускаем её от имени администратора.

Текст сценария приведен на скриншоте.
Вместо многоточий прописываем имена служб (Name), которые нужно остановить и для которых нужно установить тип запуска «Вручную»

К примеру получаем следующее

Как отключить службы в Windows 10

Данный текст сценария прописываем в среде сценариев PowerShell (ISE)

Как отключить службы в Windows 10

Сохраним сценарий как Disservice.ps1

Созданный сценарий Disservice.ps1

Как отключить службы в Windows 10

Выполнить данный сценарий у нас пока не получится, так как по умолчанию действующая политика выполнения сценариев в запущенном экземпляре PowerShell запрещает выполнение каких-либо сценариев.
Существует четыре политики выполнения сценариев:
Restricted - запрещено выполнение любых сценариев
AllSigned - разрешается выполнение всех сценариев с доверенной цифровой подписью (локалные и удаленные)
RemoteSigned - разрешаются все локальные, а удаленные должны обладать доверенной цифровой подписью
Unrestricted - разрешено выполнение любых сценариев"
Для определения действующей политики выполнения сценариев выполним команду get-executionpolicy
Как видим, политика выполнения сценариев у нас Restricted, то есть запрещено выполнение любых сценариев
Изменим политику выполнения сценариев на RemoteSigned (разрешаются все локальные, а удаленные должны обладать доверенной цифровой подписью) выполнив команду set-executionpolicy RemoteSigned
Соглашаемся на изменение политики выполнения сценариев нажав клавишу «Y»

Как отключить службы в Windows 10

Выполним ещё раз команду get-executionpolicy. Видим, что политика выполнения сценариев изменилась на RemoteSigned

Как отключить службы в Windows 10

Переходим на раздел C: выполнив команду cd C:\ и далее запускаем выполнение сценария Disservice.ps1 введя команду ./Disservice.ps1

Как отключить службы в Windows 10

Посмотрим состояние служб выполнив команду:
Get-Service -Name "Browser", "Spooler", "XboxNetApiSvc", "SensorDataService", "SensorService", "SmsRouter", "RemoteRegistry", "Fax", "vmicguestinterface", "vmicheartbeat", "vmickvpexchange", "vmictimesync", "vmicvmsession", "SensrSvc", "bthserv", "RetailDemo", "SCPolicySvc", "TapiSrv", "wuauserv", "XblGameSave", "XblAuthManager", "XboxNetApiSvc", "vmicvss", "PcaSvc", "wisvc" | Format-Table -Auto

Как отключить службы в Windows 10

Как видим, службы, указанные в сценарии остановлены

Как отключить службы в Windows 10

Метки к статье: Чистка и оптимизация

Вернуться Комментариев: 8

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Oлег

2 сентября 2017 17:34

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спасибо Роман за статью, оч интересно!

можно вас попросить выложить для скачивания где-нибудь файл сценарий Disservice.ps1

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Алекс49

2 сентября 2017 18:12

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Спасибо. Ещё можно оптимизировать службы программой WindowsDoctor в автоматическом режиме.

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Ro8

2 сентября 2017 19:17

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Олег, вот пример кода для сценария чтобы остановить службу Windows Audio и установить для неё тип запуска Вручную

$DisabledServicesList = @("Audiosrv")
$ManualServicesList = @("Audiosrv")
Foreach ($Service in $DisabledServicesList)
{
Set-Service -Name $Service -StartupType Disabled
Stop-Service -Force -Name $Service
}
Foreach ($Service in $ManualServicesList)
{
Set-Service -Name $Service -StartupType Manual
}

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Oлег

2 сентября 2017 19:28

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Спасибо Роман!

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zenon

13 января 2018 14:01

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Как в виндовс 10 отключить службы у которых неактивна функция "Остановить" и "Отключено"? Установка gpedit.msc который якобы может помочь, не помогла даже найти в системе gpedit.msc

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admin

13 января 2018 14:13

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Какие службы вы хотите остановить в Win 10 и зачем?

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Константин

26 января 2019 10:33

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Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня грузит диск узел службы локальная система (Центр обновления Виндовс, Windows modules installer). Раньше помогало отклюючение этих служб, но теперь их нельзя остановить или выставить тип запуска. Я уже проверил систему всякими анти малварями, пытался отключить через планировщик заданий и gpedit, но ничего не помогло.

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admin

27 января 2019 10:17

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Служба «Центр обновления Windows» очень просто отключается обычным способом, вот подробная сатья

https://remontcompa.ru/845-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-obnovlenie-windows-10
.html

 

Насчёт проверки ОС на вирусы, то просканируйте винду этим антивирусом

http://remontcompa.ru/1128-zemana-antimalware-otlichnoe-reshenie-dlya-zaschity-
vashego-kompyutera-ot-vseh-tipov-vredonosnyh-programm.html

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