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  • Просмотров: 31 558
  • Автор: admin
  • Дата: 28-11-2017
28-11-2017

Как активировать Windows 10

Категория: Windows 10 / Лицензирование и активация

Привет, друзья. На днях интересовался в Интернете, так сказать, общественным мнением по поводу вопроса активации Windows. До недавнего времени я полагал, что существует два типа пользователей: одни – сторонники пиратских способов активации ОС, другие – приверженцы легального механизма осуществления этой процедуры, мотивированные либо личными морально-этическими принципами, либо условиями использования компьютеров в корпоративном секторе. Но вот на днях я для себя определил ещё и третий тип пользователей – которые не активируют Windows 10, не используют заблокированные функции персонализации, при этом наивно полагают, что таким образом они не нарушают законодательство об авторских правах.

Как активировать Windows 10


На самом деле момент нарушения прав компании Microsoft наступает с первой секунды использования ОС, если она поставляется без пробной активации временным ключом. Или, соответственно, с момента завершения такой пробной активации. Вопрос только в выявлении этого факта государственными органами, которые либо не интересуются такими нарушителями, если у них нет более «интересных» грехов, либо имеют полномочия инспектировать только юридических лиц. Собственно, чем долгие годы успешно и пользуются те, кто работает с пиратской Виндовс на личных устройствах. Нижеприведённая информация – для тех, кто ищет законные пути работы с продукцией Microsoft.

Как осуществить активацию «Десятки» законным путём, с помощью легального ключа? Ниже рассмотрим, какие конкретно шаги нужно проделать в среде актуальной версии ОС, но прежде пару слов о самом ключе.

Где взять ключ активации Windows 10


Если речь идёт об OEM-устройствах, ключ можно посмотреть на днище ноутбуков или сзади системных блоков, купленных с предустановленной Windows 7 и позже обновлённых до версии 10. И для последних, и для OEM-устройств, приобретённых с предустановленными версиями системы 8, 8.1 и 10, существует универсальный способ извлечения ключа продукта – с помощью утилиты Windows Product Key Viewer. Естественно, к такому способу необходимо прибегать до переустановки ОС.

Если Windows приобреталась в коробочной версии – на DVD-диске или на флешке, ключ продукта ищем на этикетке упаковки носителя.

Если же речь идёт об активации ПК или ноутбука без предустановленной лицензионной Windows, ключ активации версии 10 необходимо, соответственно, приобрести. Сделать это можно по-разному:
 
  • Намного дешевле, но с определёнными рисками легальный OEM-ключ можно купить на различных торговых площадках Интернета.
  • Очень дорого, но вместе с тем полностью законно, без каких-либо рисков ключ «Десятки» приобретается непосредственно у её создателя – компании Microsoft.
  • Ещё дороже, чем у компании Microsoft, лицензионную Windows 10 можно купить в различных интернет-магазинах в коробочной версии (установочная флешка). Но дороже, если только покупать коробочные версии по обычной цене. Часто интернет-магазины проводят распродажи, акции, внедряют бонусную политику и т.п.

Активация при наличии Интернета


Если ключ есть, если компьютер подключён к Интернету, систему лучше активировать на этапе её установки.

Это снизит риски возникновения проблем с активацией в последующем из-за некорректного удаления временного ключа. Но если Интернет настраивается только в условиях полноценно функционирующей Windows, ничего иного не останется, как отложить этап ввода ключа.

В уже установленной системе доступ к функциям активации реализован в приложении «Параметры». И эту реализацию сложно не заметить – это надпись «Windows не активирован» по центру окна приложения. Жмём её.

Попадём в раздел активации системы. Жмём «Изменить ключ продукта».

Копируем ключ и вставляем его в такую вот форму. Жмём «Далее».

Теперь – «Активировать».

Всё – система активирована.

Если с активацией возникают сложности, при этом достоверно известно, что ключ подлинный, можно попытаться исправить ситуацию. В том же разделе активации приложения «Параметры» есть фича устранения неполадок. Запускаем её. 

Если проблемы автоматически устранятся, форма ввода ключа появится сама.

Если ключа нет, его можно приобрести. Пройдите в «Параметры» и нажмите «Windows не активирован»,

затем перейдите по ссылке в магазин Microsoft (бывший магазин Windows) 

и авторизовавшись с помощью учётной записи Microsoft сделайте покупку ключа.

Альтернативный способ покупки – на сайте компании в окне браузера. Кому интересно, можете почитать статью о том, как осуществляется интернет-покупка лицензионного ключа Windows 10.

Активация по телефону


Если Интернета нет, Windows 10 можно активировать в телефонном режиме, позвонив в службу поддержки компании Microsoft по телефонам:
• 8 (800) 2008001 для России, Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана;
• (044) 230-51-01 или 0-800-30-8-800 для Украины.
 
Статьи по этой теме: 
  1. Не удаётся активировать Windows на этом устройстве
  2. Официальные ключи для установки Windows 10
  3. Microsoft Windows 10 Professional до 12 долларов США и бесплатная доставка с сайта Goodoffer24.com!

Метки к статье: Windows 10 Ключи активации

Вернуться Комментариев: 20

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latin

28 ноября 2017 07:12

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Здраствуйте. Админ, пожалуста, помогите. У меня установлена Windows 8.1 Single Language. При установке Windows 10, установщик наверно взял ключ из BIOS, и мне не был предложен выбор редакции. Пожалуйста помогите, как сделать так, чтобы выбрать редакцию для установки. Знаю, что для windows 8.1 нужно создать файл : ei.cfg, pid.txt, по вашей инструкцием создал эти файлы успешно, но для Windows 10 не знаю. Спасибо ещё раз.

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admin

28 ноября 2017 10:47

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Для установки Windows 10 Single Language не нужно создавать файлы ei.cfg, pid.txt.

Вот по этой статье скачайте и установите Windows 10 Single Language

http://remontcompa.ru/1184-gde-skachat-i-kak-ustanovit-finalnyy-vypusk-windows-
10-creators-update-versiya-1703-sborka-os-15063.13.html

 

в процессе установки ОС вам будет доступен выбор Windows 10 Single Language

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latin

28 ноября 2017 14:55

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Я хочу установить другую редакцию Windows 10 PRO.

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admin

28 ноября 2017 22:11

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Я вам дал ссылку на статью, прочитайте её, там написано как скачать и установить Windows 10 PRO.

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Алексейц

28 ноября 2017 22:33

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Я хочу установить другую редакцию Win 10.

Обновление на старшую версию доплаты не предполагает? Ставьте инсайдерскую.

<
latin

29 ноября 2017 00:32

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не знаю, как сказать, но вот этот пункт, где нада выбрать редакцию, или просто пропустить ключ, у меня не выходит, просто лицензия и далее.
<
admin

29 ноября 2017 07:41

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Файлы ei.cfg, pid.txt добавили в дистрибутив Win 10 по этой статье ?

http://remontcompa.ru/391-kak-pereustanovit-windows-8-na-noutbuke.html

<
latin

29 ноября 2017 09:26

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админ, извините. Я посмотрил ei.cfg, и добавил. Спасибо.
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Игорь

7 октября 2018 18:08

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Здравстствуй, уважаемый админ.

Купил внуку в магазине Юлмарт моноблок ASUS.

Покупал с W-10 Home.

Как я понял из объяснений продавцов W-10 устанавливается при первом включении и необходимое условие интернет.

Интернет имеется, а вот как начать работу, чтобы не накосячить - не знаю.

У внука ДР через неделю, хочется, что бы всё работало.

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admin

9 октября 2018 18:09

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Как я понял из объяснений продавцов W-10 устанавливается при первом включении и необходимое условие интернет.

 

W-10 уже установлена. Включайте моноблок, заводите учётную запись и всё.

Это делается очень просто.

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Oznor

12 октября 2019 00:37

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Здравствуйте . Можете , что посоветовать при повторной цифровой активации привязанной к майкрософт. Сменил мать не хочет активировать. Параметры  - устранение неполадок - на этом устройстве обнаружена смена оборудования ... ок и пишет ошибка.
 до смены  платы проверял привязку.
<
admin

12 октября 2019 13:18

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Oznor, вы уверены, что у вас цифровая ESD-лицензия? Может у вас OEM-лицензия? OEM-ключ привязывается к материнской плате, и если вы её меняете, то такой ключ пропадает. Подробнее читайте здесь.
<
Oznor

12 октября 2019 23:16

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Цитата: admin
Oznor, вы уверены, что у вас цифровая ESD-лицензия? Может у вас OEM-лицензия? OEM-ключ привязывается к материнской плате, и если вы её меняете, то такой ключ пропадает. Подробнее читайте здесь.
Я не знаю какая, была 7 в 15г. была был бесплатный переход на 10 перешел позже ( пол -год назад)  Майкрософт в учетной записи просила надо привязать активацию к учетной записи, я прривязал. ESD или OEM  без понятия. Как узнать? Пока почитаю ссылку.
Елы палы и материнку купил только под 10 она!
<
Oznor

13 октября 2019 00:09

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Цитата: admin
Oznor, вы уверены, что у вас цифровая ESD-лицензия? Может у вас OEM-лицензия? OEM-ключ привязывается к материнской плате, и если вы её меняете, то такой ключ пропадает. Подробнее читайте здесь.
Почитавши еще похожих ссылок подхожу к печальному исходу , в нескольких хороших коментах пишут , что бесплатная раздача по обновлению ( это было в 15 г вроде)  с 7 на 10  привязана к одному железу и не предпологает повторной активации. Ничего бесплатного не бывает наверно!
<
Oznor

13 октября 2019 00:32

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Цитата: admin
Oznor, вы уверены, что у вас цифровая ESD-лицензия? Может у вас OEM-лицензия? OEM-ключ привязывается к материнской плате, и если вы её меняете, то такой ключ пропадает. Подробнее читайте здесь.
Об этом не знал и не задумывался, везде читал повторная активация после привязки возможна. А получается у меня ОЕМ активация или лицензия и она привязана только к одной материнской плате. Так видимо. Совет пожалста?
<
admin

13 октября 2019 06:05

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Цитата: Oznor
Совет пожалста?

Могу посоветовать обратиться в службу поддержки Майкрософт, чтобы они проверили ваш ключ. Ну чтобы точно убедиться, что он OEM. Также могу посоветовать, чтобы вы не сильно расстраивались по поводу пропавшего OEM-ключа. OEM-ключи в интернет-магазинах часто продаются по хорошим скидкам. А на Ebay OEM-ключи и вообще можно купить за $3-5 в зависимости от редакции. В поле поиска на Ebay введите запрос типа:
  • key Windows 10 Professional
Только подставьте свою версию и редакцию системы.
<
Oznor

13 октября 2019 13:15

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Цитата: admin
Могу посоветовать обратиться в службу поддержки Майкрософт, чтобы они проверили ваш ключ. Ну чтобы точно убедиться, что он OEM. Также могу посоветовать, чтобы вы не сильно расстраивались по поводу пропавшего OEM-ключа. OEM-ключи в интернет-магазинах часто продаются по хорошим скидкам. А на Ebay OEM-ключи и вообще можно купить за $3-5 в зависимости от редакции. В поле поиска на Ebay введите запрос типа:

Благодарю admin!
<
Гость zub

21 августа 2020 16:40

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Здравстуйте. На одном сайте, торгующем ключами ПО, я прочитал:

RETAIL ключи имеют определенное количество активаций. Возможно, ключ удастся ввести всего 1 раз, а возможно и 5. Для того, чтобы иметь лицензионную систему как можно дольше, мы рекомендуем переустанавливать Windows по возможности реже. Ставя систему заново есть вероятность что ключ уже не активируется. В любом случае, гарантия на каждый ключ присутствует и в течении гарантийного срока мы решим любой возникший с ключом вопрос. RETAIL ключи работают определенный срок (как правило, не менее года), известный только самому Microsoft, после чего корпорация прекращает срок действия ключа.
Соответствует ли действительности эта информация касательно корпорации Microsoft?
<
admin

21 августа 2020 22:13

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Гость zub, бред. Покупайте Retail-ключи на сайте Майкрософт, и всё у вас будет хорошо. Если это для вас дорого, берите OEM-ключи.
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Гость zub

22 августа 2020 10:10

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