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  • Просмотров: 94 308
  • Автор: admin
  • Дата: 28-05-2013
28-05-2013

Как сделать скриншот экрана на компьютере

Категория: Функционал Windows / Программы

  1. Как сделать скриншот экрана на компьютере без применения стороннего софта, то есть средствами самой операционной системы? На вашем сайте всегда очень много скришнотов (снимков того, что происходит на экране компьютера) и сделаны они можно сказать мастерски. Сами вы тоже иногда просите пользователей прислать вам скришнот экрана, чтобы лучше разобраться в ситуации и дать исчерпывающий совет. К примеру, меня сегодня вы попросили прислать скришнот экрана Управления дисками. Какой программой это лучше всего сделать?
  2. Письмо №2 Здравствуйте админ, прошу у вас совета, недавно я создал сайт по работе с Аудио/ Видео редакторами и сразу встал простой вопрос - чем сделать скриншот экрана на компьютере. Пробовал программу Clip2net, но так и не смог в ней разобраться. Разглядел в ваших скришнотах программу FastStone Capture, что хорошего или плохого можете про неё сказать?

Как сделать скриншот экрана на компьютере


Друзья, одно из самых простых действий, которое можно сделать на компьютере, это снять скришнот экрана и в этом абсолютно ничего сложного нет. Рассмотрим несколько созданных для этих целей программ.
Первый случай самый простой. Допустим у вас возник вопрос, который вы задали на каком-нибудь форуме в  интернете, а в ответ вас попросили прислать скришнот вашего экрана, точнее окна Управления дисками, чтобы лучше разобраться в вашей ситуации. Первое что приходит в голову неискушённому в компьютерных делах человеку – взять цифровой фотоаппарат, да нащёлкать фоток этого злосчастного Управления дисками, только вот фотки получаются не такие качественные как у других, а значит эти самые другие знают какой-то секрет и не хотят его говорить. Нет никакого секрета друзья и для этих целей, вам вполне подойдёт встроенная в Windows программа Paint.
Теперь более серьёзный вопрос - вы создали свой сайт в интернете и скришнотов вам нужно делать великое множество и самых разных, вы ведь хотите захватить интернет, вот тогда вам нужен более профессиональный инструмент. Итак, обо всём по порядку.
 
Как сделать скриншот экрана на компьютере встроенной в Windows программой Paint

Нелишним будет сказать, что в Windows 7 появился улучшенный, по сравнению с предыдущими версиями Paint. Он стал более удобным, расширился интерфейс, добавились очень многие инструменты.
В первую очередь откроем нашу программу Пуск — Все программы — Стандартные — Paint,

открылась вот такая симпатичная программка.

Так вот задача, как сделать этой программой скришнот окна Управления дисками?
Ну так идём в это самое Управление дисками: Компьютер->Управление->Управление дисками.

А теперь, нажимаем один раз клавишу на клавиатуре Print Screen (PrtScn), её можно найти в правом верхнем углу клавиатуры.

После того, как вы нажали Print Screen, в буфер обмена помещается скришнот рабочего стола. А вот теперь и настала очередь нашей встроенной в Windows программы Paint. Возвращаемся к нашей программе и нажимаем кнопку Вставить.

Как видим у нас получился скришнот всего рабочего стола, из которого мы сможем вырезать то что нам нужно, например окно Управления дисками.

Нажимаем кнопку Обрезать,

 далее выделяем левой мышью нужную нам область, отпускаем мышь и жмём ещё раз Кнопку Обрезать,

вот и все,

теперь мы можем сохранить наш скришнот в определённой папке на компьютере желательно в формате JPEG (.jpg), а затем уже выложить его на форуме для обсуждения или на своём сайте.

Кстати, если нажать на клавиатуре комбинацию Alt + Print Screen, то компьютером будет сделан скриншот действующего или активного в этот момент окна. Нажимаем Alt + Print Screen, далее жмём в нашей программе кнопку Вставить и как видим даже и обрезать ничего не нужно. Скришнот окна Управление дисками готов. Ещё в нашей программе мы сможем изменять размер скришнота, поворачивать его, писать на нём, рисовать, стирать и так далее.
  
Как сделать скриншот экрана на компьютере программой FastStone Capture

Ну а я камрады, для снятия скришнотов экрана, выбрал легендарный инструмент FastStone Capture, правда он платный, но если вы его установите, то сможете 30 дней опробовать все его возможности бесплатно, а дальше уже будет просить немного денежки.
Сайт разработчика http://www.faststone.org/index.htm 

От себя скажу, инструмент это очень хороший и простой, если вы им будете по настоящему работать какое-то время, то без него уже просто не сможете. Рассказать всё, что он может, очень долгое занятие, мне кажется, гораздо интереснее вам будет познать этот инструмент самостоятельно.
FastStone Capture - многофункциональная программа, основное назначение снятие скришнотов и редактирование любой части экрана, работает со всеми известными графическими форматами. С помощью FastStone Capture вы сможете делать с изображением практически всё, что угодно: вырезать, уменьшать, поворачивать, оттенять, насыщать, размывать, подписывать, указывать стрелками, ставить водяные знаки и даже снять фильм, всего того что вы делали. 

Статья по этой теме: Как сделать скриншот экрана программой Joxi

Метки к статье: Системные функции Программы

Вернуться Комментариев: 13

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Светлана

11 сентября 2014 12:24

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Огромное спасибо за ОООЧЕНЬ четкое руководство по созданию скриншотов!
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Юлия

11 октября 2014 21:06

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Очень круто помогло, спасибо!
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Павел

13 января 2015 05:57

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Клавиша "Print Screen" как настроить? Дело в том, что при нажатии на "Print Screen" во время игры не делается сриншот! А так всё нормально с инета и с раб.стола. Раньше у меня была клавиатура с PS/2 пополам и всё было замечательно! Теперь USB...Подскажите пожалуйста что делать?
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admin

13 января 2015 12:01

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Только в одной игре скриншот не снимается или во всех?
Во встроенную в Windows программу Paint пробовали вставлять?
<
Мария

20 октября 2015 10:56

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У меня не делает, но я нажала 1 раз.
Спасибааа winked
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ТАТЬЯНА

20 апреля 2016 20:13

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У меня при нажатии на кнопку Print Screen выходит окно Печать. Что делать?

<
admin

21 апреля 2016 00:08

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В программе Painte надо нажать Cnrl+C


или нажимаете клавишу Print Screen (PrtScn), затем открываете программу Paint (Пуск — Программы — Стандартные — Paint) и нажимаете сочетание клавиш Cnrl+V. Далее сохраняете изображение. Всё.

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pascha

21 сентября 2017 06:54

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А как сюда добавить скриншот ?

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admin

21 сентября 2017 07:17

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Вот так можно добавить скриншот

http://remontcompa.ru/439-kak-vylozhit-kartinku-v-internet.html

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pascha

21 сентября 2017 08:07

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А у некоторых не ссылка а сразу скриншот прямо с комментарием ? спасибо.

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admin

21 сентября 2017 10:33

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Если скриншот и комментарий дельные, то я сам вручную в админ-панели вставляю скриншот в комментарий.

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pascha

21 сентября 2017 17:27

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Спасибо, понял. У вас здесь много полезного. Ещё раз спасибо.

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Cerg37

3 декабря 2018 16:31

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Здравствуйте! Знаю несколько способов снятия скриншотов. Нужно в учебное заведение сделать работу- предоставить скриншоты установки ОС. Пока не установлены программы - как можно снять скриншот экрана?

 

...сделал- с помощью виртуал. машины...

https://remontcompa.ru/650-virtualbox-hyper-v-virtual-pc-vmware-workstaion-druz
ya-v-etom-razdele-sobrany-vse-stati-nashego-sayta-o-vseh-suschestvuyuschih-virt
ualnyh-mashinah-i-konechno-bolshe-vsego-statey-o-samoy-populyarnoy.html

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