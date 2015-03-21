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  • Просмотров: 48 629
  • Автор: admin
  • Дата: 21-03-2015
21-03-2015

Сортировка файлов

Категория: ---

Здравствуйте админ, давно заметил за Вами одну особенность, все файлы на вашем жёстком диске расположены аккуратно, например, текстовые одной колонкой, видеофайлы другой, аудиофайлы третьей, простые папки четвёртой, образы ISO операционных систем пятой и так далее.
Скриншот диска (H:) вашего компьютера взятый из статьи.

Как бы мне сделать как у вас, а то сами видите, что творится на моём компьютере, чёрт ногу сломит, да ещё полосу прокрутки нужно крутить. 

 

Сортировка файлов


Привет друзья! Когда-то, много лет назад, на моём компьютере царил ужасный беспорядок, все файлы, папки и ярлыки находились в одной куче и я как-то умудрялся в этом всём работать, но в один прекрасный день ко мне подошёл старший системный администратор и сказал: «Ты чё товарищ дорогой здесь гуано на рабочем месте развёл?», и ещё пару интересных и незнакомых слов произнёс (да, ругаться он умел), с тех пор много времени прошло, но тот случай я запомнил и всегда стараюсь сохранять на компе маломальский порядок, только со временем начинаешь понимать, что это должно быть во всём, так и работать, и жить легче.
 
Не сомневаюсь, что любому пользователю компьютера будет приятно, если на дисках и в папках у него воцариться порядок и всё разложится по полочкам, всегда неприятно наблюдать компьютерный кавардак, когда все файлы на дисках свалены в одну кучу и совсем непонятно как в этой куче быстро найти нужные файл или папку. А навести порядок, тем не менее, очень просто с помощью сортировки и разделения файлов по группам, тем более в Windows 8.1 и Windows 10.

  • Во первых, хочу сказать, что какого-то единого правила в упорядочении файлов на вашем компьютере нет и цель моей статьи просто напомнить вам о существовании простых инструментов способных помочь в этом деле, также предлагаю всем пользователям высказаться в комментариях и предложить свой способ.
Заходим на жёсткий диск среднестатистического пользователя компьютера и видим примерно такую картину.

Конечно можно рассовать все эти текстовые документы, простые папки, видеофайлы, ISO образы, виртуальные диски VDI по другим папкам и на диске окажется всего 10 папок, но уверен, что после распределения файлов по папкам у вас, через некоторое время, уже в этих папках начнётся такой же беспорядок.

Приводим содержание диска в благопристойный вид.

Щёлкаем правой мышью на пустом месте диска или папки и выбираем
Вид ->Мелкие значки

В итоге получается такая же каша "Дружба" из файлов.

Щёлкаем правой мышью  и выбираем Сортировка ->Тип 

Уже кое-что получилось. 

Группировка ->Тип

Результат

Если вам этого мало, то в меню Сортировка и Группировка нажмите Подробнее... и выберите свой экзотический вариант упорядочивания файлов.

Вам будет интересно: Как упорядочить файлы в папке в Windows 10 по сортировке и группировке, а также отобразить нужные столбцы: «Тип», «Дата создания», «Дата изменения», «Размер» и так далее

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тевтон

21 марта 2015 23:15

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Всё гениальное просто! winked спасибо
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Aлексей

21 декабря 2015 00:10

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Спасибо за описание Грпуппировки по типу, даже и не подозревал! )))
Еще одна промблемка. Часто приходится что-либо искать через Поиск. Не могли бы Вы подсказать, можно ли добиться сохранения запросов с последующей подсказкой, аналогично, к примеру, поисковой строке браузера Хром?
С уважением.
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admin

21 декабря 2015 10:17

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Все возможности поиска Windows
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/tips-for-finding-files

это конечно не то, что вам нужно, но может немного поможет
http://remontcompa.ru/397-kak-nayti-fayl-na-kompyutere.html
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Iris

25 декабря 2015 12:54

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Скажите, пожалуйста, а как сделать так, чтобы запоминалась сортировка и вид папки? Мне важно, чтобы сортировка в конкретной папке была по дате. Я ее устанавливаю. Когда захожу в папку снова, сортировка идет по другому признаку - по типу.
В 7-й Windows вид папки сохранялся, - как установили, так и в следующий заход будет.
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admin

25 декабря 2015 16:06

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Мне важно, чтобы сортировка в конкретной папке была по дате. Я ее устанавливаю. Когда захожу в папку снова, сортировка идет по другому признаку - по типу.

Странно, сортировка должна сохраняться. Вы администратор на компьютере?
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Serozh

5 мая 2017 18:28

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А как сделать группировку файлов в папке по одиночной принадлежности, а не так чтобы они группировались группой по нескольким свойствам? В XP можно было, очень неудобно, что изменили такое предстовление.

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admin

6 мая 2017 08:01

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Как понять - по нескольким свойствам?

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Игнат

28 июня 2017 23:39

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Здравствуйте, продолжу тему вопроса от Serozh 5 мая 2017 18:28, только "разжую" вопрос подробнее, если вопрос был не понят. То, что написано выше, насчет выбора сортировки по дате, типу и т.п..., это вроде как и обсуждать не стоит, кто мал мальски общается с компьютером, просто обязан это знать, тут нет ничего сложно, нажимай кнопку вида и выбирай, что тебе надо. А вот вопрос по этой же теме от Serozh, действительно актуален для Виндовс 10. Я понял, что он хотел спросить про группировку, как было в ХР.

Если правильнее сформулировать вопрос, то - как в Виндовс 10 сделать ручное перемещение файлов, как было в ХР? Т.е. мы в ХР могли при определенном порядке выбранном, взять файл и передвинуть его в какое то другое место, выходил курсор сбоку, черточка вертикальная подсказывая куда ставится файл и если не закрывать окно, пока работаешь в нем, то файлы можно все вручную сортировать, передвигать в любой очередности. Это удобно при работе с музыкой, создавая нужную очередность, а затем переименовывая другие порядковые числа, это так же удобно при работе с фото, когда надо передвинуть файл с фото куда надо, для сравнения рядом или последующего переименования, но вот в Виндовс 10 (про 7,8..уже не говорю), нельзя в ручную передвигать местами файлы даже временно, все сразу становится по порядку чисел или букв, типу и уже не передвинуть их даже временно до закрытия или обновления окна (папки) открытого. Вот хотелось бы узнать, возможно ли как то сделать ручной порядок в Виндовс 10, что бы хотя бы на время можно было бы передвигать файлы, по своему усмотрению, местами, как было в доброй ХР? Думаю, что и Serozh спрашивал о том же самом примерно. Почитал на других ресурсах по этой теме, но на подобные вопросы от пользователей, им в ответах начинают перечислять всем известные сортировки по типу, буквам и т.п.., всем обще известные сортировки, непонятно зачем, а вот на конкретный вопрос - ответа нет.

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admin

28 июня 2017 23:47

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Почитал на других ресурсах по этой теме, но на подобные вопросы от пользователей, им в ответах начинают перечислять всем известные сортировки по типу, буквам и т.п.., всем обще известные сортировки, непонятно зачем, а вот на конкретный вопрос - ответа нет.

 

Потому что вы непонятно объясняете. Снимите и выложите в комменте видео.

 

Может вы имеете ввиду: Вид --> Выровнять значки по сетке?

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Игнат

29 июня 2017 00:32

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Лично я в первый раз задал подобный вопрос, и только у вас на сайте, поэтому меня нельзя обвинить в неправильной постановке вопроса, я лишь повторил вопрос в больших подробностях, чем задал тоже самое выше другой пользователь. Читал другие сайты тоже, вопрос этот задают многие. По Виндовс 7 читал ответ, советуют вносить в систему в реестр определенные команды, чтобы появилась возможность отключить автосортировку, но это сложновато и рисковано для системы пробовать и тем более, не для Виндовс 10, а для 7. Что бы вставить скриншот или видео, я не вижу в окне добавления комментария, тут на сайте, расширенного режима, поэтому, попробую повторить вопрос и дать ниже ссылки по этой теме, где задают тот же самый вопрос. Ну можно и так сказать, как вы спрашиваете - по сетке? Да, в реж. сетки к примеру, в ХР можно было установить этот режим, при этом файлы расположаться по алфавиту дополнительно или как то иначе, НО при этом, можно было перетягивать файлы местами, но не в виде вида папок - по списку. При перетягивании, сбоку от файла появлялся курсов в виде вертикальной полоски, подсказывающий где будет расположен файл после отпускания мышки. Так можно было расположить файлы или папки в любой последовательности, как тебе именно надо, а потом переименовать их уже как надо. В Виндовс 10, такой возможности нет почему то, тут все файлы располагаются в определенной последовательноси выбранной автоматически, то ли по алфафиту, то ли по типу и т.п.., но в ручную, при любом выбранном варианте, передвинуть файл или папку на другое место, хотя бы временно пока открыто окно, не получается, а так же нет этого курсора для ручной перестановки места файла в куче файлов на другое место любое.  Пока советы такие вижу: http://problemnet.ucoz.com/forum/13-43-1   или  http://www.cyberforum.ru/windows-admin/thread245112.html, но и то для Виндовс 7.  Картинки вопроса можно посмотреть здесь, по подобной тоже теме: http://www.outsidethebox.ms/10971/

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admin

29 июня 2017 15:24

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Можно сделать бэкап файлов реестра и проделать то, что вам советовали. Если не поможет, восстановитесь из бэкапа и всё.

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erz95

5 февраля 2018 11:55

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Здравствуйте !

Скажите, пожалуйста, при вкл группировки по ТИПУ - есть ли возможноть расположения ПАПОК на первом месте, а уж потом все остальные типы файлов в данной папке?

У меня 8.1 Те же проблемы и в ноуте с 7

На ХР таких заморочек не было. Папки в какой то папке при задании "Группировать по ТИПУ" по умолчанию группировались в начале  а вся остальная братия - далее.

В данный же момент файлы группируются по названиям ТИПА этих файлов

Сначала    Адоб Акробат файлы

Потом       Архивы....

В середине Папки ...итд...

В конце   - Ярлыки.

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admin

5 февраля 2018 13:59

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Не нашёл такой возможности. Поэкспериментируйте.

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vit

22 апреля 2018 15:27

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Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ сделать так, чтобы сортировка по дате изменения всегда отображалась в любой папке? как было в ХР, насколько помню, чтобы не нужно было каждый раз лезть в "подробнее" и добавлять этот пункт вручную. 

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admin

22 апреля 2018 21:19

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Мне такой способ неизвестен.

<
Alexander

25 июня 2018 17:17

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Всё это очень мило, но сортирока файлов по "типу" отсутствует в базовом меню т каждый раз приходится лезть в раздел "Подробнее". Как закрепить нужные мне параметры сортировки из раздела "подробнее" в базовом меню?

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Александр

24 июля 2019 20:25

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Как удалить в загрузках надписи над папками - сегодня, вчера, на прошлой неделе?

<
Александр

24 июля 2019 20:53

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Нашёл выход - в групировках выбрать название.

<
admin

24 июля 2019 21:56

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Александр, чтобы вообще не было группировки файлов ни по хронологии, ни по названию, необходимо в меню "Вид" проводника нажать "Группировать" и выставить значение "Нет".

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Даша Л.

5 октября 2019 02:47

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В XP достаточно было сохранить две ветки реестра:

Речь шла о размерах каждого окна (отдельно) и расположения в нем значков и ярлыков, вот точно так - как на рабочем столе . Строго вручную. - И так для каждой папки.
А их тысячи. И у каждой сохранялась своя настройка.

Вот о чем речь у многих идет:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam

В каждом разделе :
BagMRU Size - параметр ограничивающий предел запоминания количества окон и файлов

Раньше, в любимой XP-  в два клика миллионы настроек для каждого окна
и ярлыков в каждом окне  =  можно было перенести и сохранить за секунды!

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