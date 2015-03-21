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Здравствуйте админ, давно заметил за Вами одну особенность, все файлы на вашем жёстком диске расположены аккуратно, например, текстовые одной колонкой, видеофайлы другой, аудиофайлы третьей, простые папки четвёртой, образы ISO операционных систем пятой и так далее.

Скриншот диска (H:) вашего компьютера взятый из статьи.

Как бы мне сделать как у вас, а то сами видите, что творится на моём компьютере, чёрт ногу сломит, да ещё полосу прокрутки нужно крутить.

Сортировка файлов





Привет друзья! Когда-то, много лет назад, на моём компьютере царил ужасный беспорядок, все файлы, папки и ярлыки находились в одной куче и я как-то умудрялся в этом всём работать, но в один прекрасный день ко мне подошёл старший системный администратор и сказал: «Ты чё товарищ дорогой здесь гуано на рабочем месте развёл?», и ещё пару интересных и незнакомых слов произнёс (да, ругаться он умел), с тех пор много времени прошло , но тот случай я запомнил и всегда стараюсь сохранять на компе маломальский порядок, только со временем начинаешь понимать, что это должно быть во всём, так и работать, и жить легче.

тем более в Windows 8.1 и Windows 10 . Не сомневаюсь, что любому пользователю компьютера будет приятно, если на дисках и в папках у него воцариться порядок и всё разложится по полочкам, всегда неприятно наблюдать компьютерный кавардак, когда все файлы на дисках свалены в одну кучу и совсем непонятно как в этой куче быстро найти нужные файл или папку . А навести порядок, тем не менее, очень просто с помощью сортировки и разделения файлов по группам,





Во первых, хочу сказать, что какого-то единого правила в упорядочении файлов на вашем компьютере нет и цель моей статьи просто напомнить вам о существовании простых инструментов способных помочь в этом деле, также предлагаю всем пользователям высказаться в комментариях и предложить свой способ.

Заходим на жёсткий диск среднестатистического пользователя компьютера и видим примерно такую картину. Конечно можно рассовать все эти текстовые документы, простые папки, видеофайлы, ISO образы, виртуальные диски VDI по другим папкам и на диске окажется всего 10 папок, но уверен, что после распределения файлов по папкам у вас, через некоторое время, уже в этих папках начнётся такой же беспорядок. Конечно можно рассовать все эти текстовые документы, простые папки, видеофайлы, ISO образы, виртуальные диски VDI по другим папкам и на диске окажется всего 10 папок, но





Приводим содержание диска в благопристойный вид.





Щёлкаем правой мышью на пустом месте диска или папки и выбираем