Категория: Windows / Драйвера

Здравствуйте админ! Установил недавно на свой компьютер Windows 10, но вместе с операционной системой не установились драйвера на некоторые устройства: видеокарту, PCI-контроллер, какой-то MEDIA и USB Device . В интернете подсказали, что нужно подождать день-два и драйвера установятся автоматически, по прошествии трёх дней этого не произошло. Сейчас в диспетчере устройств вместо названия видеокарты находится Базовый видеоадаптер (Майкрософт),

MEDIA и USB Device соответственно изображение на мониторе с чёрной полосой соответственно изображение на мониторе с чёрной полосой и это из-за низкой частоты обновления экрана 64 Гц, а нужно хотя бы 75 Гц, тогда полоса пропадёт, но нужная частота появится только после установки настоящего драйвера на видеокарту.

Зашёл на официальный сайт NVIDIA и драйвера там только на Windows 8.1 . Скачал пакет драйверов DriverPack Solution, но на Windows 10 он не запускается, выходит ошибка. Вопрос, к ак установить драйвера на Windows 10 ?





Как установить драйвера на Windows 10 автоматически





Привет друзья! Не забывайте про встроенное в Windows 10 средство автоматического поиска драйверов. На серверах Майкрософт содержится очень большая база драйверов практически на все известные устройства. В сегодняшней статье я просто напомню вам как пользоваться этим средством, более полная статья лежит здесь





После установки Windows 10 заходим в Диспетчер устройств и видим устройства (помеченные жёлтым треугольником с восклицательным знаком), на которые не установились драйвера. К примеру раскроем пункт Видеоадаптеры и видим, что на видеокарту установлен базовый драйвер Майкрософт, также не установились драйвера на звук и чипсет материнской платы.

Одно хорошо, что автоматически установились драйвера на сетевой адаптер подключения по локальной сети и сетевой адаптер Wi-Fi и у нас есть интернет. Если Windows 10 при инсталляции не нашла в себе драйвер на ваш сетевой адаптер, значит вам ничего не останется, как использовать другой компьютер с интернетом и скачать драйвер на сетевую карту на официальном сайте вашей материнской платы , для Win 10 там драйверов ещё нет, но я уверен, что драйвер от Win 8.1 точно подойдёт.

В Диспетчере устройств щёлкаем правой мышью на базовом видеоадаптере (Майкрософт) и выбираем Обновить драйвера. Жмём на кнопку Автоматический поиск обновленных драйверов. Жмём на кнопку Автоматический поиск обновленных драйверов. Происходит автоматический поиск программного обеспечения для вашей видеокарты на сервере Майкрософт. Происходит автоматический поиск программного обеспечения для вашей видеокарты на сервере Майкрософт. Драйвер найден и происходит его скачивание Драйвер найден и происходит его скачивание Установка. Установка.

Готово.