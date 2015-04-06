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Информация к новости
  • Просмотров: 420 278
  • Автор: admin
  • Дата: 5-04-2015
5-04-2015

Как установить драйвера на Windows 10 автоматически

Категория: Windows / Драйвера

Здравствуйте админ! Установил недавно на свой компьютер Windows 10, но вместе с операционной системой не установились драйвера на некоторые устройства: видеокарту, PCI-контроллер, какой-то MEDIA и USB Device. В интернете подсказали, что нужно подождать день-два и драйвера установятся автоматически, по прошествии трёх дней этого не произошло. Сейчас в диспетчере устройств вместо названия видеокарты находится Базовый видеоадаптер (Майкрософт),

соответственно изображение на мониторе с чёрной полосой 

и это из-за низкой частоты обновления экрана 64 Гц, а нужно хотя бы 75 Гц, тогда полоса пропадёт, но нужная частота появится только после установки настоящего драйвера на видеокарту.

Зашёл на официальный сайт NVIDIA и драйвера там только на Windows 8.1Скачал пакет драйверов DriverPack Solution, но на Windows 10 он не запускается, выходит ошибка. Вопрос, как установить драйвера на Windows 10?

Как установить драйвера на Windows 10 автоматически


Привет друзья! Не забывайте про встроенное в Windows 10 средство автоматического поиска драйверов. На серверах Майкрософт содержится очень большая база драйверов практически на все известные устройства. В сегодняшней статье я просто напомню вам как пользоваться этим средством, более полная статья лежит здесь

После установки Windows 10 заходим в Диспетчер устройств и видим устройства (помеченные жёлтым треугольником с восклицательным знаком), на которые не установились драйвера. К примеру раскроем пункт Видеоадаптеры и видим, что на видеокарту установлен базовый драйвер Майкрософт, также не установились драйвера на звук и чипсет материнской платы.

Одно хорошо, что автоматически установились драйвера на сетевой адаптер подключения по локальной сети и сетевой адаптер Wi-Fi и у нас есть интернет. Если Windows 10 при инсталляции не нашла в себе драйвер на ваш сетевой адаптер, значит вам ничего не останется, как использовать другой компьютер с интернетом и скачать драйвер на сетевую карту на официальном сайте вашей материнской платы, для Win 10 там драйверов ещё нет, но я уверен, что драйвер от Win 8.1 точно подойдёт.
 
В Диспетчере устройств щёлкаем правой мышью на базовом видеоадаптере (Майкрософт) и выбираем Обновить драйвера.

Жмём на кнопку Автоматический поиск обновленных драйверов.

Происходит автоматический поиск программного обеспечения для вашей видеокарты на сервере Майкрософт.

Драйвер найден и происходит его скачивание 

 

Установка.

Готово. 

Перезагружаем компьютер

и видим, что драйвер на видеокарту установлен. Точно таким же образом устанавливаем драйвера на все устройства с жёлтым треугольником и восклицательным знаком.

Друзья, если у вас не будут устанавливаться на Windows 10 драйвера, то попробуйте специальные программы обновления драйверов Slim Drivers и Advanced Driver Updater. Ещё можно попробовать сборку драйверов DriverPack Solution.


Метки к статье: Драйвера

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Александр

6 апреля 2015 16:02

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Привет...почему без прав админа нельзя удалить программы?

admin
Кто вам сказал? Удаляйте пожалуйста и без прав админа, только при удалении программы введите пароль админа smile
<
Петрович

6 апреля 2015 18:24

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Добрый вечер! А как в Win 10 удалить лишние драйверы? Папка System32\DriverStore\FileRepository достигла 18,5 Гб. А на Win 8.1 всего 2,5 Гб.
<
admin

6 апреля 2015 19:31

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Никогда не удалял её, так как без неё ни на одно новое подсоединённое к компьютеру устройство драйвера автоматом не установятся.
<
Петрович

7 апреля 2015 12:55

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Конечно речь идёт не о всей папке. А только о неактуальной её части. Зачем хранить все варианты установленных в прошлом драйверов?

Получается, что неразумно обновлять Win 8.1 до Win 10, а затем обновлять все сборки по очереди, так как ОС запоминает всю историю драйверов. Гораздо выгоднее (в смысле экономии места, занимаемого ОС) устанавливать с нуля последнюю версию.
<
admin

7 апреля 2015 13:43

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Петрович, если есть возможность, всегда устанавливайте систему с нуля.
<
Петрович

7 апреля 2015 19:04

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Уважаемый автор, благодарю Вас за оперативные и точные ответы на интересующие многих читателей Вашего сайта вопросы.

admin
Рад, если смог чем-то помочь.
<
admin

7 апреля 2015 20:11

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Эля, если вам нужен ключ для активации программы Power Point, то, скорее всего у вас установлена пробная версия программы Power Point без каких-либо ключей.
<
Oznor

24 мая 2015 21:54

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Установил 10, парюсь 3 дня, не могу выйти в интернет. USB модем подключается, а сети нет. Не могу настроить, советы никакие не работают. От первого Ж.Д. есть драйвера видеокарты монитор, но DVD перестал видеть диски. Сначала видел - спрашивал, что надо сделать.
Главное, как настроить интернет? В первом Ж.Д открываю, читаю как там, перехожу на 10, такой карявый перевод не могу понять.
Можно пояснить?
<
admin

24 мая 2015 22:15

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У всех производителей USB модемов есть свои программы настройки, которые (по моим наблюдениям) некорректно работают с предварительной версией Win 10. Думаю, надо дождаться выхода финальной версии десятки.
<
Oznor

24 мая 2015 23:04

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Понятно. Тогда удалять. Дрова тоже не могу поставить, диск перестали видеть. Интернета нет. Спасибо.
PS. А вот у меня на этом диске с Win 10 папка лежит со всеми драйверами с первого Ж.Д с винд 7.
Как-то сохранял, может их можно как-то запустить?
<
admin

24 мая 2015 23:40

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С Win 7 драйвера на Win 10 не подойдут.
Я бы на вашем месте скачал вот эту сборку
http://remontcompa.ru/347-kak-ustanovit-drayvera-na-noutbuk.html
<
Oznor

27 мая 2015 00:25

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Цитата: admin
С Win 7 драйвера на Win 10 не подойдут.
Я бы на вашем месте скачал вот эту сборку
http://remontcompa.ru/347-kak-ustanovit-drayvera-na-noutbuk.html

Поставил 8.1 все заработало,10 удалил. Спасибо.
<
Микола Питерский

19 июня 2015 19:22

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День добрый! Не устанавливается драйвер видеокарты! Карта nVidia 8600M GT. В диспетчере устройств "висит" жёлтый треугольничек, окна дёргаются при перемещении. А система пишет, что переустановка драйвера не требуется!

Вопрос: Сколько будет 5+2=?
Ответ: У нас в ЕГЭ таких вопросов не было! wink
<
admin

19 июня 2015 19:31

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Ноутбук какой? Винду какую установили?
<
Микола Питерский

19 июня 2015 19:42

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Ноут Nautilus V572. Винда стояла семёрка профессиональная, обновился до десятки.
<
admin

19 июня 2015 20:33

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Короче Rover. Микола, если автоматом драйвера на видеокарту не установились, то пройдите на официальный сайт вашей видеокарты, я нашёл драйвер для вашей видеокарты GeForce GTX 860M именно для Windows 10. скачайте и установите его
http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/84962/ru
<
Микола Питерский

19 июня 2015 21:42

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Аааааа! Вы будете смеяться, но установка закончилась "победной" реляцией - "Продолжить установку невозможно. Этот графический драйвер NVIDIA несовместим с данной версией Windows". Тут наверное в номере дело, у меня 8600M, а этот 860M. В общем я решил не заморачиваться, этот Наутилус помоечный для экспериментов используется. Рабочий у меня Леново Е530. Главное, подёргав десятку я понял, что ей можно пользоваться. Буду устанавливать на рабочий ноут.
<
admin

19 июня 2015 22:36

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Да, извините, просмотрел. На GeForce 8600M только на Win 8.1 драйвера имеются
http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/82649/ru
<
Микола Питерский

19 июня 2015 23:30

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Да, ничего! Всё равно спасибо за добрые намерения и готовность помочь! smile
<
Раиса

7 августа 2015 22:24

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У меня драйвера слетели и к интернету подключится не дает.
<
admin

7 августа 2015 22:34

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Попробуйте эту сборку драйверов
http://remontcompa.ru/347-kak-ustanovit-drayvera-na-noutbuk.html
<
Раиса

7 августа 2015 23:13

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Цитата: admin
Попробуйте эту сборку драйверов
http://remontcompa.ru/347-kak-ustanovit-drayvera-na-noutbuk.html

Они слетели при обновлении до 10 версии
<
admin

8 августа 2015 06:42

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Сейчас нужно на другом компьютере скачать эту сборку драйверов или скачать драйвер на сетевую карту на официальном сайте вашей материнской платы, при скачивании выбирайте Win 10, если её нет, значит Win 8.1. Иначе никак драйвер не установить.
<
Екатерина

10 августа 2015 14:38

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Добрый день, обновила тоже с официальной Win 7 на Win 10, слетели драйверы со всех принтеров. Отправляю документ на печать - пишет не установлено ни одного принтера, хотя в параметрах "устройства и принтеры" отображено 10 принтеров. Нужны дрова хотя бы для двух: Canon MP495 и Samsung ML1660. Вы можете мне помочь?
<
admin

10 августа 2015 17:46

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На официальном сайте вашего принтера Canon PIXMA MP495 выложены драйвера для Windows 10, установите эти драйвер и принтер заработает

http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/ink
jet/pixma_mp_series/pixma_mp495.aspx?type=drivers&language=&os=Windows%2010%20(6
4-bit)
<
Екатерина

11 августа 2015 11:16

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Спасибо Вам, я уже пробовала, даёт ошибку: "невозможно продолжить обработку, поскольку служба диспетчера печати Windows остановлена. Запускаю службу диспетчера печати -теперь ошибка: "Сервер RPC недоступен".
<
admin

11 августа 2015 12:27

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Запустите sfc /scannow
<
Екатерина

11 августа 2015 14:17

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Спасибо Вам за отзывчивость, я уже вернула Win 7. Всё снова работает шикарно;)
<
Игорь Давыдов

14 августа 2015 11:05

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Ребят срочно помогите! При запуске компа высвечивается белый экран и он маргает, приходится на слепую вводить pin, ни в одну панель задач не могу зайти! Что можно сделать?
И с жёлтым треугольничком высвечивается SM контроллер шины.
<
admin

14 августа 2015 11:30

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Второй день пишу статью о восстановлении Windows 10 в случае, если она не загружается, вечером будет готова, если есть возможность, ждите.
<
Oznor

15 августа 2015 23:04

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admin
Не знаю в какой теме спросить, в виндовс 10 домашняя - обновился не работает дисковод, где-то читал, что они дают возможность включить его.
Или все ДВД на мусор и переходим на флеш?

Сейчас пробовал драйвера запустить автоматом - пишет у вас все установлено... , а ДВД нет.

PS. В диспетчере устройств при открытии строки ДВД три строчки сейчас одна - Mass...
<
admin

16 августа 2015 07:20

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DVD-дисковод в Windows 10 никто не отключал. Если дисковод у вас не определяется, значит действия должны быть стандартные для таких проблем.
1. Переподсоедините DVD-Rom к другому разъёму на материнской плате, сделать это нужно даже, если в предыдущей Windows 8.1 с дисководом не было никаких проблем.
2. Если DVD/CD-ROM присутствует в диспетчере устройств, то удалите его и перезагрузитесь, после перезагрузки он должен появится.
3. В Диспетчере устройств обновите конфигурацию оборудования
Также произведите манипуляции с реестром из этой статьи (по крайней мере на Windows 8.1 мне это помогало)
http://remontcompa.ru/129-propal-cd-rom.html
<
Oznor

16 августа 2015 19:09

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Цитата: admin
DVD-дисковод в Windows 10 никто не отключал. Если дисковод у вас не определяется, значит действия должны быть стандартные для таких проблем.
1. Переподсоедините DVD-Rom к другому разъёму на материнской плате, сделать это нужно даже, если в предыдущей Windows 8.1 с дисководом не было никаких проблем.
2. Если DVD/CD-ROM присутствует в диспетчере устройств, то удалите его и перезагрузитесь, после перезагрузки он должен появится.
http://remontcompa.ru/129-propal-cd-rom.html

Все это приходилось делать, пока не заменил шлейф питания к ДВД- болтались клеммы.
Но здесь дисковод выезжает, переключаю на другой Ж.Д с ОС -7 все работает. Драйвера при замене пишет нормальные, и всё остальное. Шлейф на материнку не переключал, так как работает на 7.

PS. всегда была запись в диспетчере задач под ДВД дисковод в подменю-
Optiarc DVD PW AD-71915-ATA Device
Щас только
Mass Storage USB Device Что это? Пишет в свойствах все работает.
Спасибо.

Пошел пока в реестр... request
<
admin

16 августа 2015 19:29

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Значит дело в драйверах, попробуйте автоматически установить.
На сайт материнки нужно наведаться, посмотреть, может драйвера выложили на Windows 10. В первую очередь нужны драйвера на чипсет. Вообще, нужно всё вот это, только на Win 10
http://remontcompa.ru/318-kak-skachat-drayvera-dlya-materinskoy-platy-asus.html

Если мать на чипсете INTEI, то сходите на сайт
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/20775
и скачайте обновление драйверов для наборов микросхем Intel®

Или нужно ждать, когда дрова накачаются вместе с обновлениями.
<
Oznor

16 августа 2015 20:52

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Цитата: admin
Или нужно ждать, когда дрова накачаются вместе с обновлениями.

Ну если могут накачаться - подожду. Хотел побыстрее сделать образ на DVD диск. Пока 10 новая, что то часто то одно не включится то другое. Чаще пуск пропадает, пишет нет пуска - перезапуск -появляется.

Драйвера ставил автоматически, пишет у вас есть драйвера нормальные.
Устройство исправно -блин.

Цитата: Oznor
Mass Storage USB Device

Admin
Вычитал, что это связано с флешкой, почему это у меня в подменю дисковода?
Извиняюсь, в семерке есть это тоже про флеш в 10 нет второй строки в подменю,что писал выше про дисковод.

admin, раньше было в комментах редактирование, можно было подправить лишнее?
<
admin

16 августа 2015 21:54

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Когда не установлены драйвера на чипсет материнки, то вместо дисковода вполне может быть это - Mass Storage USB Device.
<
Oznor

16 августа 2015 22:03

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Цитата: admin
Когда не установлены драйвера на чипсет материнки, то вместо дисковода вполне может быть это - Mass Storage USB Device.


А на два Ж.Д. одна же материнка с чипсетом? На одном все есть на другом нет.
<
admin

16 августа 2015 23:06

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Да, и так бывает, на одном всё есть, а на другом нет.
<
Oznor

17 августа 2015 10:47

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Цитата: admin
Да, и так бывает, на одном всё есть, а на другом нет.

Нашел програмку Find Drivers with DriverAgent/
Все проверила, выдала отчет о всех драверах ПК, там типа нет на
ide ATA/ATAPI контроллеры
ATA\Channel-0
0
1
1
.....

Что бывало я удалял и ДВД после перегрузки появлялся.
Выдает отчет и можно скачать этот драйвер , нажав крестик , нужно дать почту, имя,
и я не пойму чем буду обязан потом? Перевод непонятен . Вы в теме по этому вопросу?

PS Это на втором диске с 10.

PPS Поспешил с ответом. Открыл диспетчер устройств есть там эти Ide...
В обновлении драверов пишет нет нужды. Непонятно совсем уже.
<
admin

17 августа 2015 10:54

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Попробуйте программы обновления драйверов Slim Drivers и Advanced Driver Updater, статья
http://remontcompa.ru/676-avtomaticheskoe-obnovlenie-drayverov-s-pomoschyu-progr
amm-slim-drivers-i-advanced-driver-updater.html
<
Oznor

17 августа 2015 10:56

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Упс, после удаления контроллеров все заработало.
admin Прости за занудство. Здоровья тебе.
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AlexFamouS

25 августа 2015 11:45

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После обновления с 7-ки максимальной до 10-ки , не работает, видеокарта AMD radeon 5650 HD на ноутбуке hp pavilion dv6 3171sr, драйвера обновились через центр обновления виндовс , но возле названия видеокарты желтый треугольник, и пишет что устройство отключено, при принудительном включении (отключение- включение устройства) треугольник пропадает, и пишет что устройство работает нормально, но оно по прежнему не работает, в играх не переключается на него, а принудительно отключить базовый видеоадаптер не знаю как, прошу помочь, где-то читал что можно как-то шаманить с драйверами чтобы они заработали. Буду благодарен за помощь )
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admin

25 августа 2015 12:14

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Попробуйте запустить Driver Autodetect по этой статье
http://remontcompa.ru/282-kak-ustanovit-drayver-videokarty-ati.html
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Николай

12 сентября 2015 14:36

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Здравствуйте. Скажите, а драйвера для компьютера Samsung NP RV520-S08 возможно найти новые где-то? На сайте Самсунга новых нет и не предвидятся, а я так хотел обновить мою Windows 7 SP1 до Windows 10. Но как мне сказали в тех поддержке Самсунга, что обновиться я могу, но могут возникнуть проблемы с драйверами.
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admin

12 сентября 2015 16:13

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а драйвера для компьютера Samsung NP RV520-S08 возможно найти новые где-то?
Только на официальном сайте SAMSUNG.
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Тарик

8 октября 2015 21:15

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Доброго времени суток! Обновил 7 до 10 (домашняя). Проблема: не устанавливаются драйвера на видяху GTX 750. Если обновляю через диспетчер устройств и geforce experience (версия дров для вин10) то выдает ошибку 28. Если обновляю через центр обновлений виндовс выдает ошибку 0х80070002 ... Так в обоих случаях дрова на видяху не ставятся... Может поможете чем нибуть? (ПЕЧАЛЬКА)...
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admin

9 октября 2015 07:53

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А если скачать установщик GTX 750 на официальном сайте
http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/92343/ru
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Тарик

9 октября 2015 13:53

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Да, скачивал отдельно дрова, та же проблема... ошибка 28... У меня подозрение, что вин10 сам не дает "левые " дрова ставить. Поставились через центр обновления виндовс: версия 10.18.13.5362 Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher.
Походу решил я проблему ошибки 0х80070002 (если Вам будет интересно могу подробно отписать!). Но вот проблема ошибки 28 не поддается, надеюсь пока, решению. Вот я и думаю может Вы или форумчане что нибудь подскажете! Спасибо за ответ, заранее!

P.S. При установке любым способом я отключил брандмауэр!
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admin

9 октября 2015 18:51

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проблема ошибки 28 не поддается, надеюсь пока, решению. Вот я и думаю может Вы или форумчане что нибудь подскажете!
Возможны различные ошибки при установке драйверов на устройства, если материнская плата не тестировалась на совместимость с Windows 10. На официальном сайте вашей материнки есть драйвера для Win 10?
Какая у вас материнская плата?
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Тарик

10 октября 2015 08:01

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P55-UD3L При установке вин10 никаких уведомлений о проблеме с совместимостью не возникало... Но сейчас попробую потестировать.
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