Категория: Лицензирование и активация / LiveDisk

Здравствуйте админ! Такой вопрос. Как узнать ключ Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 в случае, если система не загружается? Два года назад купил вместе с новым системным блоком установочный диск Windows 8.1 и установил систему на новый компьютер. Сейчас Windows 8.1 не загружается и я хочу переустановить её заново, но коробку с ключом и установочным диском Windows 8.1 я давно потерял! Где тогда взять ключ? Знакомые посоветовали использовать программу ProduKey и выудить ключ прямо из системы, но как запустить эту программу в неработающей Windows 8.1 ? Просто переустанавливать винду боюсь, а вдруг она не активируется. автоматически? Тем более, при своей установке Windows 8.1 требует ключ и пропустить это окно никак нельзя. Здравствуйте! У меня системный блок DEPO с установленной лицензионной Windows 7 Home Premium (Домашняя расширенная), компьютер давно мной не используется, так как система на нём не загружается и тем более я купил себе ноутбук. Появилась мысль продать компьютер, но прежде хочу переустановить на нём Windows 7 Home Premium заново , оригинальный ISO-образ системы скачал в интернете, но как мне выдрать из неё ключ, если она не грузится. Привет всем! У меня проблема, сгорела материнская плата на ноутбуке, короче, от него остался только корпус, жёсткий диск и оперативная память. У меня вопрос, как узнать лицензионный ключ Windows 8.1 Single Language (Для одного языка), которая была установлена на ноутбуке? Я могу это сделать, ведь жёсткий с диск операционной системой целый, мы пробовали подключать его к другому компьютеру?

Как узнать ключ Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 в случае, если операционная система не загружается

Привет друзья! Описанный ниже способ предложил наш читатель MishaK20.

Если вам нужно узнать ключ Windows, но сама система не загружается, то поступить можно так. Создадим с вами загрузочную флешку Live CD AOMEI PE Builder с утилитой ProduKey и загрузим с неё компьютер, на котором установлена неработоспособная операционная система. Программка ProduKey и покажет нам ключ нашей Windows, которая не загружается.

Также скачиваем бесплатную программу WinSetupFromUSB

Подсоединяем флешку к компьютеру.

Запускаем программу WinSetupFromUSB. Создадим универсальную загрузочную флешку, которая будет грузиться на новых ноутбуках с БИОСом UEFI, а также на простых компьютерах с обычным БИОСом.

В главном окне WinSetupFromUSB в самом верхнем поле, выбираем нашу флешку.

Ставим галочку на пункте Auto format it with FBinst и отмечаем пункт FAT32.