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  • Автор: admin
  • Дата: 30-10-2015
30-10-2015

Как узнать ключ Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 в случае, если операционная система не загружается

Категория: Лицензирование и активация / LiveDisk

  1. Здравствуйте админ! Такой вопрос. Как узнать ключ Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10  в случае, если система не загружается? Два года назад купил вместе с новым системным блоком установочный диск Windows 8.1 и установил систему на новый компьютер. Сейчас Windows 8.1 не загружается и я хочу переустановить её заново, но коробку с ключом и установочным диском Windows 8.1 я давно потерял! Где тогда взять ключ? Знакомые посоветовали использовать программу ProduKey и выудить ключ прямо из системы, но как запустить эту программу в неработающей Windows 8.1? Просто переустанавливать винду боюсь, а вдруг она не активируется. автоматически? Тем более, при своей установке Windows 8.1 требует ключ и пропустить это окно никак нельзя.
  2. Здравствуйте! У меня системный блок DEPO с установленной лицензионной Windows 7 Home Premium (Домашняя расширенная), компьютер давно мной не используется, так как система на нём не загружается и тем более я купил себе ноутбук. Появилась мысль продать компьютер, но прежде хочу переустановить на нём Windows 7 Home Premium заново, оригинальный ISO-образ системы скачал в интернете, но как мне выдрать из неё ключ, если она не грузится.
  3. Привет всем! У меня проблема, сгорела материнская плата на ноутбуке, короче, от него остался только корпус, жёсткий диск и оперативная память. У меня вопрос, как узнать лицензионный ключ Windows 8.1 Single Language (Для одного языка), которая была установлена на ноутбуке? Я могу это сделать, ведь жёсткий с диск операционной системой целый, мы пробовали подключать его к другому компьютеру?

Как узнать ключ Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10  в случае, если операционная система не загружается

 
Привет друзья! Описанный ниже способ предложил наш читатель MishaK20.
Если вам нужно узнать ключ Windows, но сама система не загружается, то поступить можно так. Создадим с вами загрузочную флешку Live CD AOMEI PE Builder с утилитой ProduKey и загрузим с неё компьютер, на котором установлена неработоспособная операционная система. Программка ProduKey и покажет нам ключ нашей Windows, которая не загружается.
Идём на моё облачное хранилище и скачиваем Live CD AOMEI PE Builder.

 

Также скачиваем бесплатную программу WinSetupFromUSB.
Подсоединяем флешку к компьютеру.

Запускаем программу WinSetupFromUSB. Создадим универсальную загрузочную флешку, которая будет грузиться на новых ноутбуках с БИОСом UEFI, а также на простых компьютерах с обычным БИОСом.
В главном окне WinSetupFromUSB в самом верхнем поле, выбираем нашу флешку.
Ставим галочку на пункте Auto format it with FBinst и отмечаем пункт FAT32.
Отмечаем галочкой пункт Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISOи нажимаем на кнопку справа, открывающую окно проводника.

В открывшемся проводнике находим ISO образ Live CD AOMEI PE Builder и выделяем его левой мышью, жмём Открыть.

GO.

Осторожно, все данные на флешке будут удалены!

Да.

 

ОК.

Начинается процесс создания загрузочной флешки. 

Готово. ОК.

Выбираем в загрузочном меню компьютера флешку Live CD AOMEI PE Builder и загружаемся с неё.

Жмём Enter.

Выбираем с помощью стрелок на клавиатуре - Live CD AOMEI PE Builder.

Нажмите ОК.

Загружается рабочий стол Live CD AOMEI PE Builder, представляющий из себя обычный Live CD на базе Windows 8.1. На рабочем столе можно увидеть интегрированную папку "Софт", в которой находится папка "ProduKey" с одноимённой программой.

Запускаем утилиту ProduKey от имени администратора.

Открывается окно ProduKey и показывает нам ключ Windows 8.1 PRO, и именно она установлена на моём компьютере, но тем не менее, этот ключ совсем не от нашей операционной системы. Видите путь к папке - X:\Windows


Если открыть окно "Компьютер",

то вы увидите, что буква X:\ присвоена самой загрузочной флешке Live CD AOMEI PE Builder. А разделу с установленной операционной системой присвоена буква диска (F:) и именно на этом разделе нужно искать наш ключ.

Чтобы увидеть настоящий ключ нашей Windows 8.1 PRO, нажмите File-->Select Source.

Отмечаем пункт "Load the product keys from external Windows directory" и жмём кнопку "Browse".

Жмём на локальный диск (F:). 

Раскрывается содержимое диска  (F:).

Отмечаем левой мышью папку Windows и жмём ОК.

ОК. 

В данном окне показан настоящий ключ установленной на моём компьютере Windows 8.1.

Друзья, если вам понадобится узнать ключ Windows на неисправном ноутбуке, то придётся снимать жёсткий диск ноутбука, затем подсоединять его к простому компьютеру и узнавать ключ Windows с помощью этих статей:

  1. Как узнать ключ установленной на вашем компьютере или ноутбуке Windows 7, 8.1, 10 программой WinNTSetup (даже если система не загружается).
  2. Как узнать OEM ключ лицензионной Windows 8.1 ноутбука, если на нём нет жёсткого диска? Или другими словами, как узнать ключ Windows 8.1 вшитый в BIOS ноутбука?
  3. Как узнать версию незагружающейся Windows с помощью диска восстановления Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 10 x64 (MSDaRT) и дистрибутива Windows 10

Метки к статье: Ключи активации LiveDisk WinSetupFromUSB

Вернуться Комментариев: 27

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klik

9 ноября 2015 21:05

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Здравствуйте, наверно мой вопрос будет банальный..., но что это за ключ ?
Его можно будет вводить при установки после скажем форматирования системы?
Спасибо.
<
admin

9 ноября 2015 23:27

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Пример покупки коробочной версии Windows 8.1 здесь
http://remontcompa.ru/270-ustanovka-windows-8.html

как его вводить, тоже показано в этой статье.
<
ilnar

8 октября 2016 15:45

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Выбираю папку C:\Windows, программа не выводит ни одного пароля.

А если оставить пункт "Load the product keys from local computer", то выводит дополнительно еще Windows (BIOS OEM Key).

 

Может ли быть это ключем системы?

<
admin

8 октября 2016 16:45

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Может ли быть это ключем системы?

 

Windows (BIOS OEM Key), это и есть ключ предустановленной с магазина на ваш ноутбук операционной системы, подробности в этой статье

http://remontcompa.ru/1041-kak-uznat-klyuch-windows-10.html

<
Васёк

20 апреля 2017 14:54

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Спасибо!

<
Рыжик

3 августа 2017 17:06

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https://yadi.sk/d/2MDr9s0phucM2 Яндекс пишет "файл блокирован"...

<
admin

3 августа 2017 22:02

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Исправил ссылку.

<
Олег

16 сентября 2017 22:10

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Здравствуйте, вопрос такой, а если компьютер сломался как у меня, полетела материнка, т.е. компьютер не рабочий и не загрузиться, можно ли вытащить ключик с харда.

Установленна на нем Win 7

<
admin

16 сентября 2017 22:38

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Жёсткий диск подсоедините к другому компьютеру и вытащите ключ по нашей статье.

<
Одег

16 сентября 2017 22:54

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Спасибо за оперативный ответ, попробую.

 

Скажите, а в чем разница загрузочных Live CD AOMEI PE Builder по вашим ссылкам одна с этой статьи
https://cloud.mail.ru/public/CsR9/TfQCThVDQ

другая с этой http://remontcompa.ru/783-aomei-partition-assistant-standard-edition.html

https://cloud.mail.ru/public/2hUz/XdBcLJzgh

<
admin

17 сентября 2017 17:09

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Для ваших целей подойдёт 

https://cloud.mail.ru/public/CsR9/TfQCThVDQ

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zenon

5 января 2018 23:48

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Как вручную или программно узнать ключ неустановленной виндовс? Вин 7 и ХР

<
admin

6 января 2018 09:03

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Ключ неустановленной виндовс 7 и ХР указан на днище ноутбука или на крышке системного блока. Больше его никак не узнаешь.

 

Ключ неустановленной Windows 8.1, 10 можно узнать по этой статье

https://remontcompa.ru/943-kak-uznat-oem-klyuch-licenzionnoy-windows-81-noutbuk
a-esli-na-nem-net-zhestkogo-diska-ili-drugimi-slovami-kak-uznat-klyuch-windows-
81-vshityy-v-bios-noutbuka.html

<
Pers

10 января 2018 18:27

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нет там никакой папки produkey

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admin

10 января 2018 19:50

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Зайди в папку "Софт", там есть программа produkey.

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Sebas

17 марта 2018 13:28

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У меня на пк установлена лицензионная win8. Но в самом сис. блоке встроенная win7. 
По этой статье разве только для win8 ключ можно вызволить? Можно же как-то и для 7 ключ вытащить.  

<
admin

17 марта 2018 13:30

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Точно также вытаскивайте ключ и для Win 7.

<
Антон

4 февраля 2019 22:20

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Дошел до последних пунктов, пишет так же, что виндовс 8.1 про, далее выясняя истиный ключ вместо 8-й винды появилась 10-я хоум сингл лангвейдж, это значит у меня 8-ка или 10-ка?

<
admin

5 февраля 2019 08:47

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Смотрите ключ в разделе с установленной операционной системой. В статье всё показано с подробностями.

<
Anton

10 марта 2019 17:06

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Добрый день. Сделал все как описано в статье. При выборе папки Windows программа Product Key зависает намертво... программа WinNTSetup не открывается в х86 - выдает ошибку, при открытии в х64 - пустое поле. Может подскажите что еще можно сделать

<
admin

11 марта 2019 15:24

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В конце статьи есть ссылки на другие статьи этой темы, смотрите информацию там.

<
мг

19 сентября 2019 15:28

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Флешка не запускается: выбираю загрузку с флешки, выбираю флешку, появляются надпись loading files, потом четыре квадрата виндовс, после этого темный экран :(.
<
admin

19 сентября 2019 17:06

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Цитата: мг
Флешка не запускается

Ну попробуйте Live-диск от Sergei Strelec, на нём есть программа Recover Keys. Смотрите подробнее в конце этой статьи.

<
Гость Илья

21 июля 2020 16:38

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Здравствуйте что делать пишет "Product key was not found"
<
admin

22 июля 2020 09:53

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Гость Илья, другую программу пробуйте, программ для определения ключей Windows много.
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пользователь

30 августа 2020 14:09

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Друзья, я решил не вытаскивать жесткий диск из ноутбука. Запустил produkey через live cd на boot. Теперь вижу диск С, но к нему доступ закрыт, соответственно ключ не могу посмотреть. Что можно сделать? С другой стороны я вижу Bios OEM Key. Как я понял, это ключ Windows зашитый в биос. Подскажите, пожалуйста, данного ключа достаточно, чтобы активировать Windows после установки? Буду ставить ту же версию, как было при покупке. Заранее огромное спасибо.
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admin

30 августа 2020 18:38

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Цитата: пользователь
С другой стороны я вижу Bios OEM Key. Как я понял, это ключ Windows зашитый в биос. Подскажите, пожалуйста, данного ключа достаточно, чтобы активировать Windows после установки?

Да.

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