- Здравствуйте админ! Такой вопрос. Как узнать ключ Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 в случае, если система не загружается? Два года назад купил вместе с новым системным блоком установочный диск Windows 8.1 и установил систему на новый компьютер. Сейчас Windows 8.1 не загружается и я хочу переустановить её заново, но коробку с ключом и установочным диском Windows 8.1 я давно потерял! Где тогда взять ключ? Знакомые посоветовали использовать программу ProduKey и выудить ключ прямо из системы, но как запустить эту программу в неработающей Windows 8.1? Просто переустанавливать винду боюсь, а вдруг она не активируется. автоматически? Тем более, при своей установке Windows 8.1 требует ключ и пропустить это окно никак нельзя.
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Как узнать ключ Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 в случае, если операционная система не загружается
В открывшемся проводнике находим ISO образ Live CD AOMEI PE Builder и выделяем его левой мышью, жмём Открыть.
GO.
Осторожно, все данные на флешке будут удалены!
Да.
ОК.
Начинается процесс создания загрузочной флешки.
Готово. ОК.
Выбираем в загрузочном меню компьютера флешку Live CD AOMEI PE Builder и загружаемся с неё.
Жмём Enter.
Выбираем с помощью стрелок на клавиатуре - Live CD AOMEI PE Builder.
Нажмите ОК.
Загружается рабочий стол Live CD AOMEI PE Builder, представляющий из себя обычный Live CD на базе Windows 8.1. На рабочем столе можно увидеть интегрированную папку "Софт", в которой находится папка "ProduKey" с одноимённой программой.
Запускаем утилиту ProduKey от имени администратора.
Открывается окно ProduKey и показывает нам ключ Windows 8.1 PRO, и именно она установлена на моём компьютере, но тем не менее, этот ключ совсем не от нашей операционной системы. Видите путь к папке - X:\Windows
Если открыть окно "Компьютер",
то вы увидите, что буква X:\ присвоена самой загрузочной флешке Live CD AOMEI PE Builder. А разделу с установленной операционной системой присвоена буква диска (F:) и именно на этом разделе нужно искать наш ключ.
Чтобы увидеть настоящий ключ нашей Windows 8.1 PRO, нажмите File-->Select Source.
Отмечаем пункт "Load the product keys from external Windows directory" и жмём кнопку "Browse".
Жмём на локальный диск (F:).
Раскрывается содержимое диска (F:).
Отмечаем левой мышью папку Windows и жмём ОК.
ОК.
В данном окне показан настоящий ключ установленной на моём компьютере Windows 8.1.
Друзья, если вам понадобится узнать ключ Windows на неисправном ноутбуке, то придётся снимать жёсткий диск ноутбука, затем подсоединять его к простому компьютеру и узнавать ключ Windows с помощью этих статей:
- Как узнать ключ установленной на вашем компьютере или ноутбуке Windows 7, 8.1, 10 программой WinNTSetup (даже если система не загружается).
- Как узнать OEM ключ лицензионной Windows 8.1 ноутбука, если на нём нет жёсткого диска? Или другими словами, как узнать ключ Windows 8.1 вшитый в BIOS ноутбука?
- Как узнать версию незагружающейся Windows с помощью диска восстановления Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 10 x64 (MSDaRT) и дистрибутива Windows 10