Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Здравствуйте админ! На днях дал попользоваться своим ноутбуком одному «хорошему» знакомому, мало того, что он нахватал вирусов, так ещё изменил в настройках имя компьютера! Теперь у него вот такое неблагозвучное название. Как вернуть всё назад, если восстановление системы отключено?

Операционная система Windows 10.





Как изменить имя компьютера в Windows 10





Привет друзья! Если вам не нравится имя вашего компьютера, то для его изменения можно воспользоваться двумя очень лёгкими способами.





Изменяем имя компьютера в параметрах Windows 10

Первый способ.

« Пуск » и выбираем « Параметры » . Щёлкаем левой мышью на менюПуски выбираемПараметры

« Система » . Система

« О системе »--> « Переименование компьютера » . О системеПереименование компьютера

Придумайте самое крутое имя вашему компьютеру и введите его в этом поле.

« Далее » . Далее

Новое имя компьютеру будет присвоено после перезагрузки. Перезагружаемся.

Теперь у нашего компьютера новое имя.



Изменяем имя компьютера в свойствах системы

Второй способ.

« Пуск и выбираем » «Выполнить», Щёлкаем правой мышью на менюПуск и выбираем«Выполнить», вводим в поле ввода команду sysdm.cpl и « ОК » . вводим в поле ввода командуОК

Открывается окно «Свойства системы» Windows 10.

Жмём «Изменить».

Вводим новое имя.