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  • Просмотров: 17 785
  • Автор: admin
  • Дата: 20-11-2015
20-11-2015

Как изменить имя компьютера в Windows 10

Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Здравствуйте админ! На днях дал попользоваться своим ноутбуком одному «хорошему» знакомому, мало того, что он нахватал вирусов, так ещё изменил в настройках имя компьютера! Теперь у него вот такое неблагозвучное название. Как вернуть всё назад, если восстановление системы отключено?
Операционная система Windows 10.


Как изменить имя компьютера в Windows 10


Привет друзья! Если вам не нравится имя вашего компьютера, то для его изменения можно воспользоваться двумя очень лёгкими способами.

Изменяем имя компьютера в параметрах Windows 10
Первый способ.
Щёлкаем левой мышью на меню «Пуск» и выбираем «Параметры».

«Система».

«О системе»-->«Переименование компьютера».

Придумайте самое крутое имя вашему компьютеру и введите его в этом поле. 
«Далее».

Новое имя компьютеру будет присвоено после перезагрузки. Перезагружаемся.

Теперь у нашего компьютера новое имя.


Изменяем имя компьютера в свойствах системы
Второй способ.
Щёлкаем правой мышью на меню «Пуск и выбираем» «Выполнить»,

вводим в поле ввода команду sysdm.cpl и «ОК».

Открывается окно «Свойства системы» Windows 10.
Жмём «Изменить».

Вводим новое имя. 

«ОК» 

Метки к статье: Windows 10 Системные функции

Вернуться Комментариев: 7

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Просто Ваня

21 ноября 2015 15:11

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Так это же все очевидно, ничего тут не изменилось со времен хр
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admin

21 ноября 2015 16:44

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Изменилось и многое, просто как обычно, вы не внимательно читали статью.
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murind

22 ноября 2015 07:44

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Цитата: Просто Ваня
Так это же все очевидно, ничего тут не изменилось со времен хр

Ты бы ещё win 95 вспомнил. Тебе умные люди даром по своей душевной доброте дают дельные советы и тебе не нравится. Так не заходи на этот сайт. Сотни людей благодарят этих бескорыстных парней - спасибо им!
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Просто Ваня

22 ноября 2015 12:27

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А что за истерика то, я вроде ничего плохого не сказал и не кого не обидел, просто имел ввиду что в хр имя менялось практически так же, даже окно свойство системы ничем не отличается. Нервные какие то все.
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Sugarcube

6 августа 2017 09:55

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Изменил имя, уже перезагружался много раз, вот только изменения он не принимает, всё так же пишет: "Изменения вступят в силу после перезагрузки".

Что делать?

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Aleksey

3 декабря 2017 15:42

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Хочу немного добавить.

 

Делал я как-то подобное в Windows 7.

 

Получил, что любое действие в переменованной учетке стало требовать прав Администратора.

 

Лечение простое - восстановление полных прав пользователя на свою родную папку:

 

subinacl /subdirectories %SystemDrive%\Users\Anatoliy /grant=Пользователи=f

 

Заодно для профилактики не помешает и:

 

subinacl /subdirectories %SystemDrive%\Users\Anatoliy /grant=система=f

subinacl /subdirectories %SystemDrive%\Users\Anatoliy /grant=Администраторы=f

 

Лучше эти команды выполнить, зайдя из другой учетки.

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admin

3 декабря 2017 21:15

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Спасибо.

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