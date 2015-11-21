Здравствуйте админ! На днях дал попользоваться своим ноутбуком одному «хорошему» знакомому, мало того, что он нахватал вирусов, так ещё изменил в настройках имя компьютера! Теперь у него вот такое неблагозвучное название. Как вернуть всё назад, если восстановление системы отключено?
Операционная система Windows 10.
Как изменить имя компьютера в Windows 10
Привет друзья! Если вам не нравится имя вашего компьютера, то для его изменения можно воспользоваться двумя очень лёгкими способами.
Изменяем имя компьютера в параметрах Windows 10
Первый способ.
Щёлкаем левой мышью на меню «Пуск» и выбираем «Параметры».
«Система».
«О системе»-->«Переименование компьютера».
Придумайте самое крутое имя вашему компьютеру и введите его в этом поле.
«Далее».
Новое имя компьютеру будет присвоено после перезагрузки. Перезагружаемся.
Теперь у нашего компьютера новое имя.
Изменяем имя компьютера в свойствах системы
Второй способ.
Щёлкаем правой мышью на меню «Пуск и выбираем» «Выполнить»,
вводим в поле ввода команду sysdm.cpl и «ОК».
Открывается окно «Свойства системы» Windows 10.
Жмём «Изменить».
Вводим новое имя.
«ОК»
Изменения вступят в силу после перезагрузки.
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