Здравствуйте Дмитрий, вопрос! Как отключить телеметрию Windows 10? Расскажу всё с самого начала. На моём ноутбуке была установлена Windows 8.1, затем она без моего ведома обновилась до Windows 10 и всё случилось именно так, как вы написали в одной из своих статей, в один прекрасный день с утра на ноутбуке загрузилась Win 10. Вообще новая система мне понравилась и я быстро к ней привык, единственное, решил отключить телеметрию (некоторые шпионские функции). Зашёл в настройки конфиденциальности и всё там выключил, даже камеру, после этого несколько дней наблюдал за системой и вот что заметил. Загруженность процессора в простое всегда 2-3% и иногда вырастает и до 10%, также постоянно чем-то занята Сеть 1-2% (хотя обновления отключены), а загруженность жёсткого диска в простое тоже не маленькая 11-12 %. Самое интересное, после очередного обновления в настройках конфиденциальности сами собой включились некоторые ранее отключенные мной параметры и камера в том числе. Тогда я принял такое решение, отключить «Службу диагностического отслеживания», которая напрямую связана со всем шпионским функционалом в OS, после этого загруженность в простое процессора, сети и диска снизилась до 0-1%. В таком состоянии система проработала несколько месяцев и обновилась до финального выпуска Anniversary Update Windows 10 build 1607. После обновления проблемы с загруженностью процессора повторились и я опять решил отключить «Службу диагностического отслеживания», но меня ждал сюрприз, в Службах такой не оказалось! Соответственно вопрос, как теперь отключать шпионский функционал в Win 10?
Как отключить телеметрию Windows 10
Привет друзья! Телеметрия, от греческого обозначает — получение информации о значениях каких-либо измеряемых параметрах и уж так повелось, что определенный функционал в Windows 10, позволяющий разработчикам собирать подробные сведения о действиях пользователях (позднее названный шпионским функционалом) называется именно телеметрией.
В самых первых тестовых версиях Win 10 отключить шпионский функционал было невозможно совсем, да и никто не пытался этого делать, так как все считали, что телеметрия нужна разработчикам для доведения OS до ума и в финальной версии Win 10 её не будет, но не тут-то было, вышла финальная версия системы и шпионский функционал только расширился новыми параметрами. Несмотря на то, что настройки отключения телеметрии появились, эффективность их оставляла желать лучшего, поэтому многие пользователи просто отключали службу диагностического отслеживания и географического положения. С выходом финального выпуска Anniversary Update Windows 10 build 1607 нас опять ждал сюрприз, ранее знакомые службы, ответственные за сбор пользовательской информации исчезли! Произошедшее активно обсуждалось в сети и в итоге выяснилось, что шпионские службы были переименованы и заново запущены на всех компьютерах с Windows 10!
Итак, если вы хотите отключить телеметрию в Windows 10, то для этого нужно проделать такие шаги.
Щёлкаем правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выбираем «Панель управления».
«Система и безопасность»
«Администрирование»
Щёлкаем двойным щелчком левой кнопкой мыши на «Службы»
«Служба диагностического отслеживания» (Microsoft Compatibility Telemetry) сейчас переименована и носит другое название — Connected User Experiences and Telemetry («Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия», находим её. Как видим, тип запуска службы «Автоматически».
Щёлкаем на службе двойным щелчком левой кнопкой мыши.
Выставляем тип запуска «Отключено»,
затем жмём «Применить» и «ОК».
Перезагружаем операционную систему.
После перезагрузки идём в Службы и убеждаемся в том, что Телеметрия отключена.
Ещё советую прочитать нашу статью об отключении шпионских функций и вручную проверить, всё ли отключено из того, что вы хотели отключить.
Отключаем телеметрию в Планировщике заданий
И последнее, щёлкаем правой мышью на «Компьютер» и выбираем «Управление».
В левой части окна раскрываем ветку «Служебные программы --> Планировщик заданий --> Библиотека планировщика заданий --> Microsoft --> Windows --> ApplicationExperience. В правой части окна отключаем три задачи, связанные со сбором телеметрических сведений в Windows 10:
Microsoft Compatibility Appraiser
ProgramDataUpdater
StartupAppTask
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