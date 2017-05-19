Категория: Windows 10 / Жёсткий диск

Всем привет! Зачастую, при покупке нового компьютера или ноутбука можно увидеть, что диск на Windows 10 не разделен и состоит из одного здорового хранилища на 500-1000Гб. На мой взгляд, это не совсем удобно с точки зрения хранения информации и ее сортировки. Именно поэтому возникает потребность в делении жесткого диска на разделы и об этом мы с вами сегодня и поговорим.





Как разделить диск в Windows 10





Вообще, существует очень много способов и программ для разделения диска на разделы, но я опишу лишь самые популярные и доступные, а именно:

1. С помощью встроенной в систему утилиты "Управление дисками”.

2. С помощью командной строки.

3. С помощью бесплатной программы AOMEI Partition Assistant.

Все приведенные ниже способы универсальны и подходят как для Windows 10, так и для семерки и восьмерки. Перед процедурой деления жесткого диска желательно сделать дефрагментацию!

Итак, первый способ.

Нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш Win+X или щёлкаем правой кнопкой мыши на меню "Пуск" и в появившемся окне выбираем "Управление дисками”.

После чего появляется окно с общей информацией и характеристиками всех установленных накопителей.

Для того чтобы разделить жесткий диск на разделы, необходимо сначала сжать один из томов, благодаря чему выделится необходимое место под новый.

Я буду разбивать диск D. Нажимаем на нем правую кнопку мыши и выбираем "Сжать том”.

После этого в графе "Размер сжимаемого пространства (Мб)” указываем размер, который вы хотите выделить под новый раздел и нажимаем "Сжать”. Начинается процесс сжатия, и занимать он может довольно продолжительное время, зависит от сжимаемого пространства, чем оно больше, тем дольше придется ждать. Далее появляется нераспределенная область, из который мы с вами и создаем новый том.

Жмем на нераспределенном пространстве правой кнопкой > Создать простой том.

Открывается Мастер создания простых томов. Далее.

Указываем размер нового тома. По умолчанию выставляется максимально возможное значение. Если вам нужно создать несколько томов, делите его по своему усмотрению.

Назначаем любую незанятую букву (A-Z). В моем случае C и D заняты, я выбрал E.

На следующем этапе нам предлагают отформатировать раздел в соответствии с нашими пожеланиями. Я оставлю все по умолчанию.

Жмем "Готово” и наконец, получаем новый том.

С первым способом разобрались.

На очереди второй.

Я проделаю все тоже самое, только с использованием командной строки.

Нажимаем на клавиатуре все ту же комбинацию клавиш Win + X и запускаем командную строку от имени администратора.

diskpart (консольная утилита для управления разделами жестких дисков). В открывшемся окне вводим команду(консольная утилита для управления разделами жестких дисков).

list volume (показывает информацию о всех дисках и томах компьютера). Далее вводим(показывает информацию о всех дисках и томах компьютера).

Теперь следует выбрать раздел, от которого будет отделено необходимое нам пространство. В моем случае это диск D. Обратите внимание, что все диски соответствуют номеру. У меня диск D – 0, а диск C -1.

select volume N , где N это номер диска. Выбираем диск с помощью команды, где N это номер диска.

shrink desired= размер (уменьшает размер тома на указанную величину, заданную в мегабайтах) Далее вводим командуразмер (уменьшает размер тома на указанную величину, заданную в мегабайтах)

List disk – вводит список дисков и сведения о них. – вводит список дисков и сведения о них.

Select disk N , где N – диск от которого мы "отщипнули” немного места. , где N – диск от которого мы "отщипнули” немного места.

create partition primary (создает основной раздел на текущем диске (из того пространства, которое мы отделили)). Далее вводим команду(создает основной раздел на текущем диске (из того пространства, которое мы отделили)).

format fs=ntfs quick Теперь необходимо отформатировать созданный раздел и указать тип файловой системы (NTFS) с помощью команды

assign letter=F (где F – любая свободная буква от A до Z). После завершения форматирования остается только присвоить букву новому разделу. Делается это с помощью команды(где F – любая свободная буква от A до Z).

exit . Ну, вот и все, раздел создан, успешно отформатирован и имеет свою букву. Выходим из командного интерпретатора с помощью команды

Закрываем командную строку, на этом все. Данный способ несколько сложнее, чем предыдущий, но я думаю, пригодится тем, у кого возникают некие проблемы с управлением дисками.

Ну и наконец, давайте рассмотрим последний способ.

AOMEI Partition Assistant –одна из самых лучших программ (к тому же еще и бесплатная) для различных манипуляций с жесткими дисками.

Скачиваем и запускаем инсталлятор и устанавливаем программу.

После запуска программы открывается окно с подробной информацией о подключенных жестких дисках.

Все дальнейшие имеют схожесть с действиями, которые мы проводили в первом способе но, тем не менее, они отличаются.

Выбираем диск, жмем по нему правой кнопкой мыши > "Изменить размер раздела”.

В открывшемся окне вводим размер, который вы хотите оставить для существующего тома. Все остальное пространство освободится для создания нового. Жмем "ОК”

Далее создаем новый том из освободившегося незанятого пространства с помощью ПКМ > "Создание раздела”

В очередном новом окне указываем размер раздела, букву и тип файловой системы и жмем "ОК”.

После этого может показаться, что новый раздел уже готов и можно закрывать программу, однако это не так. Что бы изменения вступили в силу необходимо нажать "Применить” в левом верхнем углу.

После нажатия откроется еще одно окно, в котором необходимо нажать "Перейти”. Кстати галочку напротив пункта "Check partitions before execution” лучше не убирать, она позволит программе проверить разделы на наличие ошибок.

Далее может выскочить вот такое предупреждение.

Не пугайтесь и нажимайте "Повторить”. После этого начнется процесс разделения.

Время операции в основном зависит от состояния жесткого диска и объема выделяемого новому тому. В моем случае у меня ушло буквально пара минут, и я увидел следующее окно.

Все прошло успешно, программу можно закрывать.

Надеюсь, информация была вам полезна, а если остались какие либо вопросы, буду рад ответить на них в комментариях.

Статьи по этой теме: