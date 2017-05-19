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  • Автор: admin
  • Дата: 18-05-2017
18-05-2017

Как разделить диск в Windows 10

Категория: Windows 10 / Жёсткий диск

Всем привет! Зачастую, при покупке нового компьютера или ноутбука можно увидеть, что диск на Windows 10 не разделен и состоит из одного здорового хранилища на 500-1000Гб. На мой взгляд, это не совсем удобно с точки зрения хранения информации и ее сортировки. Именно поэтому возникает потребность в делении жесткого диска на разделы и об этом мы с вами сегодня и поговорим.

Как разделить диск в Windows 10


Вообще, существует очень много способов и программ для разделения диска на разделы, но я опишу лишь самые популярные и доступные, а именно: 
1. С помощью встроенной в систему утилиты "Управление дисками”.
2. С помощью командной строки.
3. С помощью бесплатной программы AOMEI Partition Assistant.
Все приведенные ниже способы универсальны и подходят как для Windows 10, так и для семерки и восьмерки. Перед процедурой деления жесткого диска желательно сделать дефрагментацию!
Итак, первый способ.
Нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш Win+X или щёлкаем правой кнопкой мыши на меню "Пуск" и в появившемся окне выбираем "Управление дисками”.

После чего появляется окно с общей информацией и характеристиками всех установленных накопителей.

Для того чтобы разделить жесткий диск на разделы, необходимо сначала сжать один из томов, благодаря чему выделится необходимое место под новый.
Я буду разбивать диск D. Нажимаем на нем правую кнопку мыши и выбираем "Сжать том”.

После этого в графе "Размер сжимаемого пространства (Мб)” указываем размер, который вы хотите выделить под новый раздел и нажимаем "Сжать”. Начинается процесс сжатия, и занимать он может довольно продолжительное время, зависит от сжимаемого пространства, чем оно больше, тем дольше придется ждать. Далее появляется нераспределенная область, из который мы с вами и создаем новый том.

Жмем на нераспределенном пространстве правой кнопкой > Создать простой том.

Открывается Мастер создания простых томов. Далее.

Указываем размер нового тома. По умолчанию выставляется максимально возможное значение. Если вам нужно создать несколько томов, делите его по своему усмотрению.

Назначаем любую незанятую букву (A-Z). В моем случае C и D заняты, я выбрал E.

На следующем этапе нам предлагают отформатировать раздел в соответствии с нашими пожеланиями. Я оставлю все по умолчанию.

Жмем "Готово” и наконец, получаем новый том.

С первым способом разобрались.
На очереди второй.
Я проделаю все тоже самое, только с использованием командной строки.
Нажимаем на клавиатуре все ту же комбинацию клавиш Win + X и запускаем командную строку от имени администратора.

В открывшемся окне вводим команду diskpart(консольная утилита для управления разделами жестких дисков).

Далее вводим list volume(показывает информацию о всех дисках и томах компьютера).

Теперь следует выбрать раздел, от которого будет отделено необходимое нам пространство. В моем случае это диск D. Обратите внимание, что все диски соответствуют номеру. У меня диск D – 0, а диск C -1.

Выбираем диск с помощью команды select volume N, где N это номер диска.

Далее вводим команду shrink desired=размер (уменьшает размер тома на указанную величину, заданную в мегабайтах)

List disk– вводит список дисков и сведения о них.

Select disk N, где N – диск от которого мы "отщипнули” немного места.

Далее вводим команду create partition primary(создает основной раздел на текущем диске (из того пространства, которое мы отделили)).

Теперь необходимо отформатировать созданный раздел и указать тип файловой системы (NTFS) с помощью команды format fs=ntfs quick 

После завершения форматирования остается только присвоить букву новому разделу. Делается это с помощью команды assign letter=F(где F – любая свободная буква от A до Z).

Ну, вот и все, раздел создан, успешно отформатирован и имеет свою букву. Выходим из командного интерпретатора с помощью команды exit.

Закрываем командную строку, на этом все. Данный способ несколько сложнее, чем предыдущий, но я думаю, пригодится тем, у кого возникают некие проблемы с управлением дисками. 
Ну и наконец, давайте рассмотрим последний способ.
Разделение диска с помощью бесплатной программы AOMEI Partition Assistant.
AOMEI Partition Assistant –одна из самых лучших программ (к тому же еще и бесплатная) для различных манипуляций с жесткими дисками. 
Скачиваем и запускаем инсталлятор и устанавливаем программу.
После запуска программы открывается окно с подробной информацией о подключенных жестких дисках.

Все дальнейшие имеют схожесть с действиями, которые мы проводили в первом способе но, тем не менее, они отличаются.
Выбираем диск, жмем по нему правой кнопкой мыши > "Изменить размер раздела”.

В открывшемся окне вводим размер, который вы хотите оставить для существующего тома. Все остальное пространство освободится для создания нового. Жмем "ОК”

Далее создаем новый том из освободившегося незанятого пространства с помощью ПКМ > "Создание раздела”

В очередном новом окне указываем размер раздела, букву и тип файловой системы и жмем "ОК”.

После этого может показаться, что новый раздел уже готов и можно закрывать программу, однако это не так. Что бы изменения вступили в силу необходимо нажать "Применить” в левом верхнем углу.

После нажатия откроется еще одно окно, в котором необходимо нажать "Перейти”. Кстати галочку напротив пункта "Check partitions before execution” лучше не убирать, она позволит программе проверить разделы на наличие ошибок.

Далее может выскочить вот такое предупреждение.

Не пугайтесь и нажимайте "Повторить”. После этого начнется процесс разделения.

Время операции в основном зависит от состояния жесткого диска и объема выделяемого новому тому. В моем случае у меня ушло буквально пара минут, и я увидел следующее окно.

Все прошло успешно, программу можно закрывать.
Надеюсь, информация была вам полезна, а если остались какие либо вопросы, буду рад ответить на них в комментариях.
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Метки к статье: Windows 10 Разметка диска

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Юpий

19 мая 2017 13:46

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Спасибо за статью, особенно за способ с программой AOMEI Partition Assistant!

Вообще не знал об этой программе, думал, что есть только Акронис Директ.

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олег(школьник)

20 мая 2017 06:37

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Это только те программы для работы с диском, которые я знаю:

Partition Magic
Acronis Disk Director
Aomei Partition Assistant
EASEUS Partition Master Free Edition
Paragon Partition Manager Free
Partition Manager
Partition Wizard Free Edition
Cute Partition Manager
7tools Partition Manager
EASEUS Partition Master Professional
Partition Wizard Professional Edition,

а их десятки. И можно еще поработать и в LiveCD.

В принципе, все эти программы дублируют друг друга по функционалу, а выбирает их каждый под себя по удобности, кому что нравится.

 

А программа Aomei Partition Assistant - просто подарок компьютерщикам и открыли ее для меня на этом сайте, как и многое другое. Спасибо вам!

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Камилла

23 сентября 2017 23:36

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Здравствуйте! Хотела поменять объемы дисков С и D, так как на D всего 12 Гб. Создала на всякий случай загрузочную флэшку и изъяла ее. Затем установила программу AOMEI Partition Standard Edition 6.5. Казалось бы дело осталось за малым(у Вас на сайте в статье всё понятно описано), но оказалось что перед диском С есть два раздела: 1) *: на 260 мб с занятыми 89 мб типа GPT, EFI со статусом система; 2) тоже *: на 16мб, с незанятым местом, тип GPT, MSR. Далее идет диск С, затем какой-то раздел *: Windows RE tools на 980 мб с занятыми 340,93 мб, тип GPT, WRE, и только потом D: Recovery, причем на этом диске почти 10 Гб весит папка Recovery(как я понимаю восстановление системы). Так вот вопрос, что это за разделы по мимо С и D, нужны ли они, или просто занимают место? Особенно интересует раздел между дисками С и D под названием Windows RE tools, так как из-за него я не могу прикрепить открепленное место от диска С к D. И ещё вопрос, нужна ли папка recovery на диске D, или систему если что можно восстановить с загрузочной флэшки(делала по этой инструкции: http://remontcompa.ru/810-kak-sozdat-zagruzochnuyu-fleshku-windows-10.html)

причем диск один, а в нем все эти разделы

и ещё вопрос, Виндовс в разделе С занимает 68 Гб, это нормально?
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admin

24 сентября 2017 08:11

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Зачем нужны  и что содержат скрытые разделы ноутбука с Windows 10, подробная статья

http://remontcompa.ru/824-chto-soderzhat-skrytye-razdely-noutbuka.html

 

Увеличить диск D за счёт диска C в вашем случае можно так

http://remontcompa.ru/614-kak-uvelichit-disk-c-za-schet-diska-d-bez-poteri-dann
yh.html

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Мари

30 июня 2018 14:43

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Добрый день, только приобрела ноут и на нём уже установлена вин 10,

имеется всего лишь один диск С - я решила его разбить по своим личным нуждам, после сжатия выделяется всего лишь 100 гб из имеющегося 1тб, больше высвободить не могу, пробовала разные программы - не получается,

заметила, что файловая система диска С написано - зашифрован Бит Блокировщик,

в этом проблема? помогите разбить диск

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admin

1 июля 2018 08:34

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Используйте второй способ из статьи, то есть программу AOMEI Partition Assistant.

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Мари

1 июля 2018 10:14

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этой программой (версия 7.0)  пыталась - "Изменить размер раздела" --не активно.

доступно только -- копирование раздела, расширенный, свойства

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admin

1 июля 2018 10:32

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Загрузите компьютер с данного LiveDisk (на нём есть программа AOMEI Partition Assistant) и разделите диск.

https://remontcompa.ru/1527-obnovlennyy-aomei-pe-builder-sozdaem-svoyu-sborku-l
ivedisk-na-baze-windows-10.html

 

перед работой на всякий случай создайте резервную копию ОС.

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debryansk32

9 декабря 2018 11:29

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Стоит ли создать отдельный раздел под игры, например F, отщепить программой Aomei от диска D 200гб? Стоит ssd диск на 256 под систему и программы и hdd диск на 700 как диск D используется. Просто в игры никогда не играл, жена захотела как поставил виндовс 10, но понасоздавалось папок лишних каких-то с кешами и т.д. и теперь не знаешь, что можно удалять что нет. Хотел бы раздел отдельный игры пусть там будут ее и папки их.

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admin

9 декабря 2018 11:47

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А почему нельзя создать на HDD ещё один раздел под программы? Что вам мешает?

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debryansk32

9 декабря 2018 11:50

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Нет, имел ввиду именно под игры, ssd новый, купил именно под систему и программы, все остальное на D. 

Потом игры буду удалять и может какую системную папку вместе с ними удалю.

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