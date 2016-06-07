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Здравствуйте! Скажите, как изменить папку загрузки файлов браузера Microsoft Edge? На моём ноутбуке установлена Windows 10 и мне понравилось работать с браузером Edge, единственное неудобство, всё что я скачиваю этим браузером, отправляется в папку "Загрузки", находящуюся на диске (C:), а он у меня небольшой, всего 80 Гб.

По одной инструкции в интернете, что-то нахимичил себе в реестре и теперь всё, что скачивает браузер Microsoft Edge скачивается в две папки, в папку "Загрузки" и в ещё одну папку на диске (D:). Как всё исправить?



Как изменить папку загрузки файлов браузера Microsoft Edge





Привет друзья! Для изменения папки загрузки файлов браузера Microsoft Edge в Windows 10 необязательно редактировать файлы реестра, нужно просто изменить месторасположение папки « Загрузки » и сделать это очень просто.

Во-первых, создайте папку с именем Downloads на диске (D:) или любом другом разделе вашего жёсткого диска, где много свободного места.

Затем запустите браузер Microsoft Edge, в правом верхнем углу окна браузера нажмите на три полоски (Концентратор) и выберите «Открыть папку». Откроется папка «Downloads» (Загрузки). Щёлкаем правой кнопкой мыши на пустом пространстве папки «Downloads» (Загрузки) и выбираем «Свойства».