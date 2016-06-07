Как изменить папку загрузки файлов браузера Microsoft Edge
и выберите «Открыть папку».
Откроется папка «Downloads» (Загрузки). Щёлкаем правой кнопкой мыши на пустом пространстве папки «Downloads» (Загрузки) и выбираем «Свойства».
В данном окне откройте вкладку «Расположение» и увидите местоположение папки «Загрузки» C:\Users\Admin\Downloads.
Введите новое расположение папки D:\Downloads и нажмите «Применить».
Вы хотите перенести все файлы из старого расположения в новое?
«Да».
«ОК»
Вот и всё друзья, таким образом мы изменили папку загрузки файлов браузера Microsoft Edge, и теперь она находится на диске (D:).
Давайте проверим куда будет скачивать файлы браузер Edge. Для примера скачаем какой-нибудь файл в интернете с помощью браузера Microsoft Edge и посмотрим, куда он скачается. Зайдём на мой Яндекс.Диск, выберем любой файл и нажмём «Скачать».
Загрузка файла завершена, жмём на кнопку «Открыть папку»
Откроется папка «Загрузки» с нашим скачанным файлом, но простите, совсем непонятно, на каком диске находится папка, чтобы выяснить это, щёлкните на скачанном файле правой мышью и выберите «Свойства».
Как видим, расположение папки «Загрузки» на диске (D:), то есть у нас всё получилось правильно.