Ошибка «Не удается подключиться к этой сети» в Windows 10
то происходит это обычно в двух случаях.
В этом случае обязательно выйдет сообщение: «Некоторые данные изменились с момента вашего последнего подключения. Для установки соединения требуется дополнительная информация». Вам придётся ввести новый ключ безопасности, если вы его меняли, если не меняли, то вводите старый ключ и жмите «Далее», ноутбук автоматически увидит спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK или WPA2-PSK) и тип шифрования (в большинстве случаев AES), и затем подключится к Wi-Fi-сети.
2. Или вы пришли к кому-то в гости со своим ноутбуком и захотели подключиться к чужой беспроводной сети Wi-Fi. В этом случае, вам нужно будет просто ввести ключ безопасности, который вам скажут хозяева.
Но часто бывает, что во всех перечисленных случаях, ноутбук не может автоматически подключиться к Wi-Fi-сети и выходит ошибка «Защищено. Не удается подключиться к этой сети», поле ввода ключа безопасности при этом не появляется! Что тогда делать?
Друзья, нужно просто «забыть» эту сеть и затем заново подключиться к ней, почти всегда, при новом подключении к сети ноутбук автоматически увидит другую спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK, WPA2-PSK) и тип шифрования (AES), и затем подключится к Wi-Fi-сети (нужно будет ввести ключ безопасности сети). Если это не поможет, то есть ещё способ.
Жмём на кнопку «Сетевые параметры».
«Управление параметрами сети Wi-Fi»
В этом окне будет список сохраненных беспроводных сетей. Щёлкните левой мышью на той сети, при подключении к которой у вас появляется ошибка «Не удается подключиться к этой сети» и нажмите кнопку «Забыть», и параметры данной сети будут удалены.
Теперь щёлкаем левой кнопкой мыши на значке беспроводного соединения в области уведомлений.
Выбираем нашу сеть и жмём «Подключиться».
Примечание: Если в списке сетей не будет вашей сети Wi-Fi, то нужно перезагрузить ноутбук.
Вводим ключ безопасности сети и жмём «Далее».
Вот и всё, мы подключены к нашей сети Wi-Fi.
Но такой благоприятный исход дела случается не всегда. Часто бывает, проверка требований сети длится бесконечно, а значок беспроводного соединения в трее красноречиво говорит о том, интернета у нас сейчас нет.
В этом случае идём в Диспетчер устройств и раскрываем пункт «Сетевые адаптеры», затем щёлкаем мышью на нашем сетевом адаптере Wi-Fi и в контекстном меню выбираем «Удалить».
«ОК»
Сетевой адаптер Wi-Fi удалён.
Если переустановка сетевого адаптера Wi-Fi не поможет, то сбросьте настройки вашего роутера на заводские, сделать это можно по нашим статьям из этого раздела.
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