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Информация к новости
  • Просмотров: 127 641
  • Автор: admin
  • Дата: 8-06-2016
8-06-2016

Ошибка «Не удается подключиться к этой сети» в Windows 10

Категория: Функционал Windows / Интернет

Здравствуйте админ! Есть у меня дома роутер и к нему по беспроводной сети Wi-Fi подключен ноутбук с Windows 10, всё работало прекрасно до вчерашнего дня, пока ко мне не пришёл приятель со своим ноутбуком и также установленной Windows 10. Решили мы его ноутбук подключить к беспроводной сети Wi-Fi моего роутера, ввели ключ безопасности, но ничего не вышло, установленная на ноутбуке моего друга Win 10 стала выводить ошибку: «Не удается подключиться к этой сети». Я решил, что всё это из-за спецификации шифрования данных моей беспроводной сети - WPA2-PSK и изменил её в настройках роутера на WPA-PSK, а тип шифрования оставил AES, затем сохранил изменённые настройки роутера, после этого беспроводную сеть Wi-Fi перестал видеть и мой ноутбук, теперь на нём тоже выходит ошибка «Не удается подключиться к этой сети».
Что делать? В интернете советуют войти в Сетевые параметры -->Управление параметрами сети Wi-Fi-->Управление известными сетями, и забыть созданную Wi-Fi-сеть, после этого перезагрузиться и заново подключиться к своей сети Wi-Fi. К сожалению это не помогает.
 

Ошибка «Не удается подключиться к этой сети» в Windows 10

 
Привет друзья! Переходим сразу к делу, все объяснения по ходу статьи, уверен, так будет понятнее.
Если при подключении ноутбука к беспроводной сети Wi-Fi роутера, выходит ошибка: «Не удается подключиться к этой сети»,

то происходит это обычно в двух случаях.

1. В настройках роутера вы сменили спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK или WPA2-PSK) или вы сменили ключ безопасности сети, а затем, как ни в чём не бывало, решили подключиться к сети Wi-Fi вашего роутера.

В этом случае обязательно выйдет сообщение: «Некоторые данные изменились с момента вашего последнего подключения. Для установки соединения требуется дополнительная информация». Вам придётся ввести новый ключ безопасности, если вы его меняли, если не меняли, то вводите старый ключ и жмите «Далее», ноутбук автоматически увидит спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK или WPA2-PSK) и тип шифрования (в большинстве случаев AES), и затем подключится к Wi-Fi-сети.

2. Или вы пришли к кому-то в гости со своим ноутбуком и захотели подключиться к чужой беспроводной сети Wi-Fi. В этом случае, вам нужно будет просто ввести ключ безопасности, который вам скажут хозяева.

 

Но часто бывает, что во всех перечисленных случаях, ноутбук не может автоматически подключиться к Wi-Fi-сети и выходит ошибка «Защищено. Не удается подключиться к этой сети», поле ввода ключа безопасности при этом не появляется! Что тогда делать?

Друзья, нужно просто «забыть» эту сеть и затем заново подключиться к ней, почти всегда, при новом подключении к сети ноутбук автоматически увидит другую спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK, WPA2-PSK) и тип шифрования (AES), и затем подключится к Wi-Fi-сети (нужно будет ввести ключ безопасности сети). Если это не поможет, то есть ещё способ.


Итак, сначала «забываем» сеть. 
Щёлкаем левой кнопкой мыши на значке беспроводного соединения в трее.

Жмём на кнопку «Сетевые параметры».

«Управление параметрами сети Wi-Fi»

В этом окне будет список сохраненных беспроводных сетей. Щёлкните левой мышью на той сети, при подключении к которой у вас появляется ошибка «Не удается подключиться к этой сети» и нажмите кнопку «Забыть», и параметры данной сети будут удалены.

Теперь щёлкаем левой кнопкой мыши на значке беспроводного соединения в области уведомлений.

Выбираем нашу сеть и жмём «Подключиться».

Примечание: Если в списке сетей не будет вашей сети Wi-Fi, то нужно перезагрузить ноутбук.

Вводим ключ безопасности сети и жмём «Далее».

Вот и всё, мы подключены к нашей сети Wi-Fi. 

Но такой благоприятный исход дела случается не всегда. Часто бывает, проверка требований сети длится бесконечно, а значок беспроводного соединения в трее красноречиво говорит о том, интернета у нас сейчас нет.

В этом случае идём в Диспетчер устройств и раскрываем пункт «Сетевые адаптеры», затем щёлкаем мышью на нашем сетевом адаптере Wi-Fi и в контекстном меню выбираем «Удалить».

«ОК»

Сетевой адаптер Wi-Fi удалён. 

Перезагружаем ноутбук, драйвер автоматически восстанавливается, затем спокойно подключаемся к нашей виртуальной сети Wi-Fi. 

Если переустановка сетевого адаптера Wi-Fi не поможет, то сбросьте настройки вашего роутера на заводские, сделать это можно по нашим статьям из этого раздела.

 

Статья на эту тему: Ошибка «Соединение прервано»

Метки к статье: Роутер Сеть Системные функции

Вернуться Комментариев: 55

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Студент

8 июня 2016 22:24

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Спасибо...

<
ayakss

9 июня 2016 05:26

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Было, как-то намудрил с режимами шифрования и пришлось сначала настройки роутера на заводские сбрасывать, а потом только всё подключилось.

<
admin

9 июня 2016 09:36

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Да, про сброс настроек роутера нужно добавить информацию в статью.

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serg1907

13 июня 2016 21:11

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Доброго времени Админ, подключаюсь к беспроводной сети, дальше никакого подключения и все сети вобще пропадают, в трее на значке сети загорается красный крестик и всё, делаю так fn+f2 включаю режим в самолёте, затем отключаю и появляются сети, и так раза 3 потом вроде подключится, не могу понять в чём дело.

<
admin

14 июня 2016 09:39

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подключаюсь к беспроводной сети, дальше никакого подключения и все сети вобще пропадают, в трее на значке сети загорается красный крестик и всё

 

Дело в драйвере. Переустановите драйвер на сетевой адаптер Wi-Fi - идём в Диспетчер устройств и раскрываем пункт «Сетевые адаптеры», затем щёлкаем мышью на нашем сетевом адаптере Wi-Fi и в контекстном меню выбираем «Удалить» и перезагружаемся, после перезагрузки драйвер восстановится. Или просто скачайте драйвер на сетевой адаптер Wi-Fi на официальном сайте производителя вашего ноутбука и установите его поверх.

<
serg1907

14 июня 2016 20:55

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Не подскажите, который именно на wi-fi вот скрин http://s013.radikal.ru/i324/1606/4e/5179673771ef.png

<
admin

14 июня 2016 21:06

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Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter.

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serg1907

15 июня 2016 12:36

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Спасибо!

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Сашка

13 сентября 2016 15:11

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В настройке оборудования WI-FI, убрать галочку с "Разрешить отключать устройство, в целях энергосбережения"

<
Vova

14 декабря 2016 20:09

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Помогло удалить драйвер. Спасибо

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Виктор

12 января 2017 04:09

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Спасибо. Помогли) забыл сеть. И всё заработало.

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Vasya

20 января 2017 09:03

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Большое спасибо, помогло удаление драйвера сетевой карты. Очень благодарен!

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леша

27 января 2017 17:34

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СПАСИБО
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Мария

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У меня такая проблема. Я отключилась от сети вайфай, а потом решила подключиться обратно, ввожу пароль (я проверила правильность пароля), а он пишет, что данные изменились. Для интереса решила узнать что будет если телефон отключить от вайфай, произошло то же самое, что делать прям не знаю... и почему телефон тоже не подключается к вайфай, вот что странно очень, режимы шифрования вообще не трогала.

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admin

12 февраля 2017 19:10

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Рекомендации из статьи предпринимали?

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Мария

12 февраля 2017 19:22

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Да! вообще все перепробовала, и драйвер удалила, и сеть "забывала", вообще не помогает... посоветуйте что-нибудь еще пожалуйста.

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admin

12 февраля 2017 20:52

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Восстановление системы попробуйте применить

http://remontcompa.ru/549-kak-vosstanovit-windows-10.html

<
Ilja

13 июня 2017 18:10

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Спасибо. 

<
Katant

14 июня 2017 09:14

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Помогло удаление драйвера, даже сброс пк к заводским настройкам
<
Ростислав

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Спасибо помогло, я просто удалил мой адаптер и перезагрузил ноутбук.

<
Юрец

20 июля 2017 11:02

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Удаление устройства помогло, спасибо ?
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Артём

21 июля 2017 00:35

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Wi-Fi работал. Но потом резко перестал работать на ноутбуке. На всех остальных устройствах работает нормально. Ваши советы не помогли. Делал восстановление системы, не помогло. Можно ли ещё что-нибудь сделать? Подскажите пожалуйста!

<
admin

21 июля 2017 10:24

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В диспетчере устройств удалите драйвер на Wi-Fi и перезагрузитесь, драйвер восстановится и Wi-Fi заработает. Если это не поможет, но назовите модель своего ноутбука и установленную операционную систему.

<
Iryna

7 августа 2017 13:22

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У меня таже проблема что и у Юрия. Wi-Fi работал, но потом резко перестал работать на ноутбуке. На всех остальных устройствах работает нормально. Ваши советы не помогли. Делал восстановление системы, не помогло. Можно ли ещё что-нибудь сделать? Подскажите пожалуйста! Модель Acer Aspire E 15, OS windows 10

<
admin

7 августа 2017 13:44

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Юрию помогло удаление устройства и дальнейшая перезагрузка.

<
Iryna

8 августа 2017 09:22

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Удаление устройства тоже не помогло
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admin

8 августа 2017 09:33

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Каким образом вы производили удаление устройства?

<
Iryna

9 августа 2017 13:40

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В диспетчере устройств удалила драйвер на wi fi
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admin

9 августа 2017 14:16

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У вас полная модель ноутбука так называется - Acer Aspire E5-553G?

Если да, то скачайте по ссылке драйвер на WI-FI и переустановите его.

https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/6750?b=1

<
Iryna

10 августа 2017 09:33

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Aser aspire E15 E5-575G-58MC
<
admin

10 августа 2017 10:16

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Модель вашего ноутбука называется Aspire E5-575G-58MC.

Ссылка на драйвера

https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/6737?b=1

перейдите по ссылке и

выберите Windows 10, затем скачайте и установите Wireless LAN Driver
Версия:
19.10.0.9
Поставщик:
Intel
Размер:
87.3 MB

 

Или этот драйвер

Wireless LAN Driver (NFA435)
Поставщик:
Atheros
Размер:
39.2 MB

<
Iryna

10 августа 2017 12:43

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Все сделала, но не помогло. Возможна ли проблема из-за того, что роутер работает на 12 или 13 канале, которого, возможно, виндовс 10 не видит?
Потому что я роздала вай фай с телефона - свободно подключился. А к роутеру не хочет.

<
admin

10 августа 2017 13:29

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Можно попробовать сбросить настройки роутера и настроить его заново. Хуже от этого не будет.

<
orvi2006

17 сентября 2017 10:16

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Приветствую Вас! Снова достаю своими проблемами. В продолжение темы 

http://remontcompa.ru/1190-ne-rabotaet-kontekstnoe-menyu-knopki-pusk-v-windows-
10-creators-update.html
К сожалению, пришлось восстанавливать систему с сохранением своих данных, затем переустановить все проги заново. До определённого момента было все нормально. Но не долго: возникла проблема с Wi-Fi сетью: комп ищет сети (у меня их две в квартире), подключается, недолго работает, затем обрывается соединение и уже ни к какому из двух я подключиться не могу: появляется сообщение "Не удается подключиться к этой сети" (ни к одной из двух). Ни пароли, ни шифры не менял, пробывал забывать сети- не помогает. Удаляю сетевой адаптер, перезагружаются ноут, происходит беспроблемное подключение, сеть работает минут 5-10 и снова обрыв , всё по кругу. Продувал откатиться к предыдущей точке врсстановления-не помогло. Что делать-не знаю. Уже ходят мысли об откате к заводским настройкам и установке виндовз 8.1, которая была на ноуте при покупке. Ох...

<
admin

17 сентября 2017 20:08

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Попробуйте сначала сбросить настройки рутера и настроить его заново

http://remontcompa.ru/826-nastroyka-routerov.html

<
orvi2006

15 октября 2017 18:29

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Здравствуйте! К сожалению, ничего не помогает: не сброс и перенастройка роутера, удаление сетевого адаптера и перезагрузка приводят к временному восстановлению сети, затем все обрывается и все сначала. Не подскажете: возможно как то восстановить прежнюю версию 8.1 без переустановки всех программ и с сохранением личных данных (документов, рабочего стола, загрузок и тд)?

Дошёл до того, что пользуюсь USB-модемом Мегафона 4G при наличии двух проводных интернет-линий в квартире...

автоматически обновилась версия Win10 до 1703 (Сборка ОС 15063.674)-стало ещё хуже: периодически "отваливается" адаптер беспроводных сетей в диспетчере задач

 

Ноутбук Lenovo G50-45

<
admin

17 октября 2017 09:34

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Перейдите по ссылке на официальный сайт производителя вашего ноутбука и выберите Windows 10

https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-serie
s-laptops/g50-45-notebook-lenovo/downloads

 

и скачайте, затем установите драйвер на беспроводную сетевую карту.

Если это не поможет, то откатите Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов по этой статье

http://remontcompa.ru/1338-vozvraschenie-windows-10-k-ishodnomu-sostoyaniyu-v-s
luchae-esli-operacionnaya-sistema-ne-zagruzhaetsya.html

и после отката установите драйвер на беспроводную сеть с оф. сайта производителя по ссылке, которую я вам дал.

<
Paolo

18 октября 2017 14:05

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Необходимо открыть настройки сетевого адаптера Wi-Fi, в них открыть закладку "Дополнительно" и в ней в строке выбора Band установить 2,4 ГГц, а в строке выбора интервала установить 20.

<
Николaй

5 декабря 2017 12:20

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Добрый день, Дмитрий.
Подскажите, пожалуйста. Имеется ноутбук HP с windows 10 для одного языка. При подключении по wi fi пишет: Неопознанная сеть. Без доступа к интернету. Wi fi открыт для всех, без пароля. Другие устройства подключаются сразу и работают. Делал по вашей статье : Ошибка "Не удалось подключиться к этой сети. Windows 10". Не помогло.
Спасибо.

<
admin

5 декабря 2017 12:26

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Драйвер на WI-FI удалите в Диспетчере устройств и перезагрузитесь.

<
Валентин

27 марта 2018 02:22

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W10 Ноут перестал соединяться с раздачей Wi-Fi с мобильного после переименования SSID - «Не удается подключиться к этой сети» (ну надо было мне ее переименовать). Перепробовал ВСЁ выше перечисленное, и МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ - НЕ ПОМОГЛО, удаление Wi-Fi адаптора через диспетчер устройств с последующей перезагрузкой В Т.Ч. Решил проблему так: подключил мобильный как USB модем (не мытьем - так катанием) и ТУПО ОБНОВИЛ ДРАЙВЕР Wi-Fi адаптера с ИНЕТ, заработало СРАЗУ - без перезгрузки

<
Владислав

9 июня 2018 12:00

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Спасибо огромное!

Удалил -> перезагрузил -> работает.

<
Мортон Бихаус

29 августа 2018 08:57

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Ноутбук Acer Aspire V3 571G пока стояла Windows 8 и 8.1 подключался по wi-fi но было "ОГРАНИЧЕНО", после обновления до 10-ки не подключается совсем, хотя все сети видит. Пишет после ввода ключа "Не удается подключиться  к данной сети"

Хотя к этой же сети отлично подключается и смартфон и планшет и другой ноутбук.

Что только не делалось. И вынимался аккумулятор и удалялся драйвер и удалялась сеть и забывались все сети, ничего не помогает. Что еще можно сделать, ума не приложу.

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admin

29 августа 2018 09:02

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Обычно всегда помогает переустановка драйвера на Wi-Fi.

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Гость

26 октября 2018 22:36

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Здравствуйте, у меня такая проблема, позавчера хотел прошить модем от zte не получилось модем умер пришлось выкинуть, сегодня купил модем универсальный под все симкарты и вставил симкарту билайновскую, работает, потом вставил симку «Вайнах Телеком» сигнал ловит, но не подключается, пишет не удается подключится к этой сети добавьте интернет точку доступа. Помогите пожалуйста решить проблему буду блогодарен!

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admin

27 октября 2018 10:12

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Не могу сказать, что универсальные модемы всех производителей работают хорошо с симками всех провайдеров. Купите модем, заточенный под «Вайнах Телеком».

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Анатолий

18 апреля 2019 07:26

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последнее время встречаются роутеры которые не хотят соединиться с win10. почти все вещи перечисленные здесь, проделывал. единственное заинтересовал  последний удаление устройства. из диспетчера задач. мне кажется проблема в винде 10.

Замечено:  андроиды подключатся без проблем, даже сетевой принтер без проблем. а ноут или комп на 10-ке не хотит. win7 нет чтоб проверить.

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Анатолий

18 апреля 2019 07:30

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кстати замечено, прописал ip адрес вручную, и вафля подключилась без проблем. но это вариант когда знаешь и понимаешь что делать,а если кто и бум бум.

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Анатолий

18 апреля 2019 07:30

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последнее время встречаются роутеры которые не хотят соединиться с win10. почти все вещи перечисленные здесь, проделывал. единственное заинтересовал  последний удаление устройства. из диспетчера задач. мне кажется проблема в винде 10.

Замечено:  андроиды подключатся без проблем, даже сетевой принтер без проблем. а ноут или комп на 10-ке не хотит. win7 нет чтоб проверить.

кстати замечено, прописал ip адрес вручную, и вафля подключилась без проблем. но это вариант когда знаешь и понимаешь что делать,а если кто и бум бум.

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Эркин

21 сентября 2019 22:34

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Здравствовать вам Дмитрий! Ноутбук Lenovo, при подключению к роутеру через фильтрацию по мак адресу не подключается по вайфай к роутеру. Выходит ошибка: «Не удается подключиться к этой сети»  Если в настройках роутера отключить мак фильтрацию, то ноут подключается. Ос WINDOWS 10. Заранее спасибо за ответ. Всех вам благ!
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