Категория: Функционал Windows / Интернет

Здравствуйте админ! Есть у меня дома роутер и к нему по беспроводной сети Wi-Fi подключен ноутбук с Windows 10, всё работало прекрасно до вчерашнего дня, пока ко мне не пришёл приятель со своим ноутбуком и также установленной Windows 10. Решили мы его ноутбук подключить к беспроводной сети Wi-Fi моего роутера, ввели ключ безопасности, но ничего не вышло, установленная на ноутбуке моего друга Win 10 стала выводить ошибку: «Не удается подключиться к этой сети». Я решил, что всё это из-за спецификации шифрования данных моей беспроводной сети - WPA2-PSK и изменил её в настройках роутера на WPA-PSK, а тип шифрования оставил AES, затем сохранил изменённые настройки роутера, после этого беспроводную сеть Wi-Fi перестал видеть и мой ноутбук, теперь на нём тоже выходит ошибка «Не удается подключиться к этой сети».

Что делать? В интернете советуют войти в Сетевые параметры --> Управление параметрами сети Wi-Fi --> Управление известными сетями , и забыть созданную Wi-Fi-сеть, после этого перезагрузиться и заново подключиться к своей сети Wi-Fi. К сожалению это не помогает.

Ошибка «Не удается подключиться к этой сети» в Windows 10

Привет друзья! Переходим сразу к делу, все объяснения по ходу статьи, уверен, так будет понятнее.

Если при подключении ноутбука к беспроводной сети Wi-Fi роутера, выходит ошибка: «Не удается подключиться к этой сети», то происходит это обычно в двух случаях. то происходит это обычно в двух случаях.





1. В настройках роутера вы сменили спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK или WPA2-PSK) или вы сменили ключ безопасности сети, а затем, как ни в чём не бывало, решили подключиться к сети Wi-Fi вашего роутера.

В этом случае обязательно выйдет сообщение: «Некоторые данные изменились с момента вашего последнего подключения. Для установки соединения требуется дополнительная информация». Вам придётся ввести новый ключ безопасности, если вы его меняли, если не меняли, то вводите старый ключ и жмите «Далее», ноутбук автоматически увидит спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK или WPA2-PSK) и тип шифрования (в большинстве случаев AES), и затем подключится к Wi-Fi-сети.

2. Или вы пришли к кому-то в гости со своим ноутбуком и захотели подключиться к чужой беспроводной сети Wi-Fi. В этом случае, вам нужно будет просто ввести ключ безопасности, который вам скажут хозяева. Но часто бывает, что во всех перечисленных случаях, ноутбук не может автоматически подключиться к Wi-Fi-сети и выходит ошибка «Защищено. Не удается подключиться к этой сети», поле ввода ключа безопасности при этом не появляется! Что тогда делать? Друзья, нужно просто «забыть» эту сеть и затем заново подключиться к ней, почти всегда, при новом подключении к сети ноутбук автоматически увидит другую спецификацию шифрования беспроводной сети (WPA-PSK, WPA2-PSK) и тип шифрования (AES), и затем подключится к Wi-Fi-сети (нужно будет ввести ключ безопасности сети). Если это не поможет, то есть ещё способ.





Итак, сначала «забываем» сеть.