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  • Просмотров: 31 176
  • Автор: admin
  • Дата: 10-06-2016
10-06-2016

Пропал диспетчер задач

Категория: Windows / Функционал Windows

Здравствуйте админ! У меня в Windows 10 пропал диспетчер задач! Если щёлкнуть на панели задач правой кнопкой мыши, то пункт Диспетчер задач неактивен, смотрите сами.

Если применить клавиатурное сочетание Control-Alt-Delete, то выйдет окно, в котором опять нет пункта Диспетчер задач.

Я нашёл в папке C:\Windows\System32 файл Taskmgr.exe, отвечающий за работу Диспетчера и щёлкнул на нём двойным щелчком левой мыши,

открылось окно с сообщением: Диспетчер задач отключен администратором! Что делать?

Пропал диспетчер задач


Привет друзья! Да, такое происшествие может произойти в любой операционной системе: Windows 7, 8.1, и даже Windows 10, и боятся этого не нужно, в сегодняшней статье я расскажу вам, как найти пропавший диспетчер задач.
За много лет моей работы мне часто приходилось иметь дело с данной проблемой, а несколько раз файла Taskmgr.exe, отвечающего за работу Диспетчера задач и вовсе не наблюдалось в операционной системе, так как его просто удалила вредоносная программа. При попытке запустить Диспетчер выходила такая ошибка: 
Не удается найти "C:\Windows\system32\taskmgr.exe". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку.

Об этом случае и о многих других рассказываю вам в сегодняшней статье подробно.
 
Восстановление работоспособности Диспетчера задач с помощью реестра 
 
В большинстве случаев работу Диспетчера задач получится восстановить с помощью редактирования реестра.
Пуск-->Выполнить 

Вводим в поле ввода команду regedit

и открываем ветку реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies,
Если у вас всё правильно, то параметра «DisableTaskMgr», отвечающего за отключение Диспетчера задач, в этой ветке не будет. 

Что делает вирус? Он создаёт раздел «System» параметр «DisableTaskMgr» со значением «1»

и соответственно Диспетчер задач отключается

Щёлкните на параметре «DisableTaskMgr» двойным щелчком левой мыши и выставьте значение «0» и нажмите «ОК», после этого Диспетчер задач снова заработает

или просто удалите параметр «DisableTaskMgr».

 

Восстановление работоспособности Диспетчера задач с помощью редактора групповых политикДанный способ не подходит для домашних версий Windows 7, Windows 8.1 (Для одного языка) и Windows 10 (Для одного языка)

 

Также вредоносная программа может отключить Диспетчер задач с помощью редактора групповых политик.

Пуск-->Выполнить. Вводим команду gpedit.msc

Откроется редактор групповых политик. Открываем раздел: 

Политика «Локальный компьютер» — 

Конфигурация пользователя — 

Административные шаблоны — 

Система — 

Варианты действия после нажатия CTRL+ALT+DEL.

Справа видим пункт «Удалить диспетчер задач», щёлкнем на нём двойным щелчком левой мыши. Если на вашем компьютере похозяйничала вредоносная программа, то данный параметр будет в положении «Включено», в этом случае Диспетчер задач отключен.


Включаем Диспетчер задач. Отмечаем пункт «Не задано» и жмём на «Применить» и «ОК».

 

Что делать, если файл taskmgr.exe, отвечающий за работу Диспетчера задач удалён из операционной системы

 

Друзья, если у вас при попытке запустить Диспетчер задач выходит такая ошибка: 

Не удается найти "C:\Windows\system32\taskmgr.exe". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку,

 

значит вредоносная программа удалила его из системы. В этом случае поступаем просто, запускаем командную строку от имени администратора

 

и вводим команду: sfc /scannow, произойдёт проверка целостности системных файлов Windows и файл taskmgr.exe будет восстановлен!

В конце статьи замечу, что во всех этих проблемах виноват вирус и не простой, а троянская программа, заражающая вашу Windows сразу несколькими вредоносными программами, целью одной из которых является отключение вашего диспетчера задач, чтобы вы не видели работающие в вашей системе вредоносные процессы. Всё это говорит о том, что ваш компьютер серьёзно заражён вредоносными программами, поэтому обязательно проверьте вашу операционную систему бесплатным антивирусным сканером и установите нормальный антивирус.

Метки к статье: Системные функции

Вернуться Комментариев: 21

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sparta70

13 июня 2016 14:25

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Добрый день. Спасибо за статью.

<
Ст

17 сентября 2016 10:59

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А если в диспетчере пропала панель задач (диск пользователь и прочее, осталось только окошко с процессами. Как вернуть полноценный вид?

<
admin

17 сентября 2016 12:38

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Скришот сможете показать?

<
пппрр

27 января 2017 08:52

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СПАСИБО! 2 дня пыхтел, перечитал кучу ненужного бреда псевдо специалистов, но только здесь нашел реальный совет (вводим команду: sfc /scannow) и и диспетчер задач заработал. Открыл диспечер задач, а там 4 твари сидят и (i7 4770)на 90 процентов грузят, а цепанул по ходу когда моды на танки скачивал.

<
Витя

29 мая 2017 02:43

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ЕСЛи не было Диспетчера Задач в папке system32(WIn XP), вирус у меня удалил его -- я восстановил реестр как тут показано и поместил запасной файл taskmgr.exe (благо уменя он был у меня в папке бекапа, или скачайте из инета чистый taskmgr.exe) и заработало))

<
admin

29 мая 2017 08:11

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Специально для Вити:

Что делать, если файл taskmgr.exe, отвечающий за работу Диспетчера задач удалён вирусом? 

 

вводим команду: sfc /scannow, произойдёт проверка целостности системных файлов Windows и файл taskmgr.exe (Диспетчер задач) будет восстановлен!

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DartVeidor

25 декабря 2017 04:34

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Здраствуйте! я ввёл команду: sfc /scannow, после этого проверка завершилась на 100%, и было следущее "защита ресурсов windows обнаружила поврежденные файлы, и восстановила часть файлов" диспетчер работает, но меня смущает тот факт, что он не все файлы смог восстановить, возможно ли это из за того что где то  у меня остался вирус? или же есть другая причина из-за чего не смогла система восстановить? что посоветуете в таком случае?  заранее спасибо!

<
admin

25 декабря 2017 08:47

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Восстановите хранилище компонентов по этой статье

http://remontcompa.ru/901-proverka-celostnosti-sistemnyh-faylov-windows-10.html

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Александр

30 марта 2018 13:29

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Что делать, если написано что обнаружены повреждённые файлы, но некоторые из них нельзя восстановить?

в командной строке

<
admin

30 марта 2018 15:02

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«Программа защиты ресурсов Windows обнаружила повреждённые файлы, но не может восстановить некоторые из них», подробная статья на эту тему

https://remontcompa.ru/902-vosstanovlenie-povrezhdennogo-hranilischa-komponento
v-windows-s-pomoschyu-powershell.html

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Александр

30 марта 2018 15:28

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А с пиратского образа ISO, записанного на флешку, можно восстановить повреждённые файлы?

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admin

30 марта 2018 18:36

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Попробуйте.

<
Ёжик

10 августа 2018 20:02

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Admin! А если не работает командная строка от имени администратора, то как быть? И в реестр не пускает! Скачал Anti Vir Task Manager, вот он файл лежит в папке "загрузки", пытаюсь запустить его, мне выдает система: Нет такого файла! Блин, как нет, если я вижу его в папке! Уже голову себе сломал на этом.
<
admin

10 августа 2018 22:06

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не работает командная строка от имени администратора, то как быть? И в реестр не пускает!

 

Значит ваша система заражена вредоносной программой. Проверьте компьютер этой программой

http://remontcompa.ru/1128-zemana-antimalware-otlichnoe-reshenie-dlya-zaschity-
vashego-kompyutera-ot-vseh-tipov-vredonosnyh-programm.html

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Анатолий

4 сентября 2018 14:19

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Прекрассная информация. А что делать, если в моей 7-е в окне диспетчера задач происходит мерцание, покопавшись я обнаружил что в системе32 нет файла devmgmt.msc, а файл taskmgr.exe имеет продолжение, после точки - mui? Подскажите пожалуйста, если приходилось Вам сталкиваться с такой проблемой, как выйте мне с этой ситуации.

<
admin

5 сентября 2018 07:34

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Примените восстановление системных файлов Windows 7

http://remontcompa.ru/207-vosstanovlenie-sistemnyh-faylov-windows-7.html

<
Vector_Craft

19 июля 2019 18:14

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Помогите ! У меня есть диспечер задач но после того как я запускаю его мне пишет .
 - Taskmgr.exe - Системная ошибка
 - Не удаётся продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила pdh.dll. Для устранения этой проблемы попробуйте переустановить программу.

Что делать при этом? Уже много что перепробовал, не что не помогает. Скачал антивирус, непомогло. И да если переустанавливать то что именно?

<
admin

19 июля 2019 19:15

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Данила

1 сентября 2019 11:41

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Здравствуйте, sfc /scannow проверка прошла на 100%, но ничего не произошло, даже ничего не написано, вообщем проблема осталась. Подскажите, что делать теперь?
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admin

1 сентября 2019 12:23

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Данила,
Ну если восстановление целостности системных файлов не помогает, то надо либо откатывать к резервной копии, либо переустанавливать. Как вариант ещё, можно создать другую учётную запись Windows и посмотреть, есть ли в ней проблема. Если нет, то просто нужно будет перебраться в новый профиль.

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Гость Егор

4 мая 2020 11:55

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не помогло(((

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