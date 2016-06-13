Пропал диспетчер задач

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies,

Если у вас всё правильно, то параметра «DisableTaskMgr», отвечающего за отключение Диспетчера задач, в этой ветке не будет.

Что делает вирус? Он создаёт раздел «System» параметр «DisableTaskMgr» со значением «1»

и соответственно Диспетчер задач отключается.

Щёлкните на параметре «DisableTaskMgr» двойным щелчком левой мыши и выставьте значение «0» и нажмите «ОК», после этого Диспетчер задач снова заработает

или просто удалите параметр «DisableTaskMgr».

Восстановление работоспособности Диспетчера задач с помощью редактора групповых политик. Данный способ не подходит для домашних версий Windows 7, Windows 8.1 (Для одного языка) и Windows 10 (Для одного языка)

Также вредоносная программа может отключить Диспетчер задач с помощью редактора групповых политик.

Пуск-->Выполнить. Вводим команду gpedit.msc

Откроется редактор групповых политик. Открываем раздел:

Политика «Локальный компьютер» —

Конфигурация пользователя —

Административные шаблоны —

Система —

Варианты действия после нажатия CTRL+ALT+DEL.

Справа видим пункт «Удалить диспетчер задач», щёлкнем на нём двойным щелчком левой мыши. Если на вашем компьютере похозяйничала вредоносная программа, то данный параметр будет в положении «Включено», в этом случае Диспетчер задач отключен.





Включаем Диспетчер задач. Отмечаем пункт «Не задано» и жмём на «Применить» и «ОК».

Что делать, если файл taskmgr.exe, отвечающий за работу Диспетчера задач удалён из операционной системы

Друзья, если у вас при попытке запустить Диспетчер задач выходит такая ошибка:

Не удается найти "C:\Windows\system32\taskmgr.exe". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку,

значит вредоносная программа удалила его из системы. В этом случае поступаем просто, запускаем командную строку от имени администратора

и вводим команду: sfc /scannow, произойдёт проверка целостности системных файлов Windows и файл taskmgr.exe будет восстановлен!

В конце статьи замечу, что во всех этих проблемах виноват вирус и не простой, а троянская программа, заражающая вашу Windows сразу несколькими вредоносными программами, целью одной из которых является отключение вашего диспетчера задач, чтобы вы не видели работающие в вашей системе вредоносные процессы. Всё это говорит о том, что ваш компьютер серьёзно заражён вредоносными программами, поэтому обязательно проверьте вашу операционную систему бесплатным антивирусным сканером и установите нормальный антивирус.