 

 
Как установить Windows 10 » Как установить пароль на Windows 10
Информация к новости
  • Просмотров: 11 545
  • Автор: admin
  • Дата: 12-06-2016
12-06-2016

Как установить пароль на Windows 10

Категория: ---

Здравствуйте админ! Очень удивился, не найдя на вашем сайте статьи о том, как установить пароль на Windows 10, пришлось соображать самому, нашёл данную функцию в настройках Учётных записей Windows 10 и хочу сказать, что сделать это оказалось проще, чем в любой другой операционной системе от Майкрософт.
 

Как установить пароль на Windows 10

 
Привет друзья! Согласен с нашим читателем, установить пароль на вход в операционную систему Windows 10 на самом деле очень просто, справится даже начинающий пользователь. По ходу статьи я вам также расскажу, как создать графический пароль и как сбросить пароль, если вы его забыли.
Пуск-->Параметры.   

Учётные записи.

«Параметры входа» и «Добавить». 

Вводим новый пароль (придумайте хороший пароль, но так, чтобы не забыть) и подтверждаем его. Также можете ввести подсказку для пароля.

«Далее».

Пароль установлен!

«Готово». 

Друзья, обратите внимание, вы можете даже установить на вход в систему графический пароль

Статьи по этой теме: 
Вернуться Комментариев: 0

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Дорогой посетитель, Вы можете задать на сайте любой вопрос и обязательно получите ответ!

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Вопрос:
Сколько будет 8+3=?
Ответ:*
НАВИГАЦИЯ

 

Облако тегов
Acronis True Image, AOMEI Partition Assistant, BIOS, Dism, GPT, LiveDisk, LiveDisk by Sergei Strelec, MBR, UEFI, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP, Анализ факты и рассуждения, Браузеры, Бэкап, Видеокарта, Виртуальные машины, Вирусы, Восстановление Windows, Восстановление данных, Драйвера, Железо и периферия, Жёсткий диск, Загрузка, Ключи активации, Ноутбук, Обновления Windows, Оперативная память, Программы, Процессор, Разметка диска, Своя сборка Windows, Сеть, Системные функции, Статьи сайта, Твики, Установить Windows, Флешка, Чистка и оптимизация

Показать все теги
Архив новостей Сентябрь 2020 (6)
Август 2020 (15)
Июль 2020 (11)
Июнь 2020 (9)
Май 2020 (9)
Апрель 2020 (10)
^
REMONTCOMPA.RU 2010-2020 г Копирование материалов сайта разрешается только с гиперссылкой на источник  