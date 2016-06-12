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Здравствуйте админ! Очень удивился, не найдя на вашем сайте статьи о том, как установить пароль на Windows 10, пришлось соображать самому, нашёл данную функцию в настройках Учётных записей Windows 10 и хочу сказать, что сделать это оказалось проще, чем в любой другой операционной системе от Майкрософт.

Как установить пароль на Windows 10

Привет друзья! Согласен с нашим читателем, установить пароль на вход в операционную систему Windows 10 на самом деле очень просто, справится даже начинающий пользователь. По ходу статьи я вам также расскажу, как создать графический пароль и как сбросить пароль, если вы его забыли.

Пуск-->Параметры. Учётные записи. «Параметры входа» и «Добавить». Вводим новый пароль (придумайте хороший пароль, но так, чтобы не забыть) и подтверждаем его. Также можете ввести подсказку для пароля. «Далее». Пароль установлен! «Готово». Друзья, обратите внимание, вы можете даже установить на вход в систему графический пароль.

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