Здравствуйте админ! Очень удивился, не найдя на вашем сайте статьи о том, как установить пароль на Windows 10, пришлось соображать самому, нашёл данную функцию в настройках Учётных записей Windows 10 и хочу сказать, что сделать это оказалось проще, чем в любой другой операционной системе от Майкрософт.
Как установить пароль на Windows 10
Привет друзья! Согласен с нашим читателем, установить пароль на вход в операционную систему Windows 10 на самом деле очень просто, справится даже начинающий пользователь. По ходу статьи я вам также расскажу, как создать графический пароль и как сбросить пароль, если вы его забыли.
Пуск-->Параметры.
Учётные записи.
«Параметры входа» и «Добавить».
Вводим новый пароль (придумайте хороший пароль, но так, чтобы не забыть) и подтверждаем его. Также можете ввести подсказку для пароля.
«Далее».
Пароль установлен!
«Готово».
Друзья, обратите внимание, вы можете даже установить на вход в систему графический пароль.
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