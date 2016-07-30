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  • Просмотров: 20 046
  • Автор: admin
  • Дата: 29-07-2016
29-07-2016

Некоторыми параметрами управляет ваша организация

Категория: ---

Здравствуйте админ, вопрос такой! На моём компьютере установлена Windows 10 и если войти в «Параметры» - «Конфиденциальность», то в верхней части окна красуется предупреждение «Некоторыми параметрами управляет ваша организация». В принципе, на работу Windows 10 это никак не влияет, система функционирует нормально, вот только настораживает данное сообщение, тем более причины его появления мне установить не удалось. Если вам не трудно, объясните, почему у меня появилось это сообщение и как от него избавиться. Лично у меня такие мысли, на одном сайте я прочитал, что нужно произвести возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов, наверняка это должно помочь?


Некоторыми параметрами управляет ваша организация


Привет друзья! Всё очень просто. Давайте начнём с причины этого сообщения, а причина такая - отключение вами некоторых «шпионскиех функций» в Windows 10. С уверенностью скажу, что если сделать это по нашей статье, то подобных сообщений у вас выходить не будет.

Избавиться от сообщения «Некоторыми параметрами управляет ваша организация» очень просто, нужно всего лишь изменить параметр отправки данных о вашем устройстве в корпорацию Майкрософт, данный параметр находится в разделе «Конфиденциальность» - «Отзывы и диагностика». Объясняю в подробностях, как это сделать.

«Пуск» — «Параметры»

«Конфиденциальность»    

«Отзывы и диагностика»

Смотрим раздел «Данные диагностики и использования», в пункте «Отправка данных об устройстве корпорации Майкрософт» выставляем параметр «Полные сведения (рекомендуется)» или «Расширенные сведения». 

Вот и всё! Теперь сообщение «Некоторыми параметрами управляет ваша организация» нас больше не беспокоит. 

Ну и последнее, возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов, в этом случае также поможет, но прибегать к такому кардинальному решению явно излишне.

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serg1907

30 июля 2016 13:03

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Спасибо, всё получилось!

<
Гость

30 июля 2016 18:55

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Да, как говорится, неисповедимы пути господни. Кого-то беспокоит не то, что будет

идти слив инфы с его машины (хотя сам параноиком и не являюсь, но всему же есть предел, поэтому почему бы и не сделать настройки, ограничивающие передачу данных с машины) а то, что в окне настроек горит красная надпись, следовательно система работает неправильно и это обязательно нужно "лечить".

 

А если кнопка "Отправка данных об устройстве..." не активна?

<
isegal

30 июля 2016 22:49

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Отправка данных серая. Изменить невозможно!

<
admin

31 июля 2016 09:47

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Отправка данных серая. Изменить невозможно!

 

Значит у вашей учётной записи нет прав администратора.

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Джо

4 августа 2016 08:02

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Хм, народ готов отправлять о себе полные сведения в майкрософт, только бы не видеть эту красную надпись? :)

<
admin

4 августа 2016 08:52

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Отнюдь дорогой Джо! Народ готов терпеть эту красную надпись, но не отправлять о себе полные сведения в майкрософт.

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Александр34

12 августа 2016 06:40

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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, решил поменять Фон на Windows 10, но не получается. Появляется надпись "Некоторыми параметрами управляет ваша организация", только в разделе Фон нигде больше нету этой надписи. Перепробовал всё, что можно, безрезультатно. Подскажите пожалуйста как быть?

<
admin

12 августа 2016 07:56

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Перепробовал всё, что можно, безрезультатно

 

А что именно вы пробовали?

<
Александр34

12 августа 2016 09:25

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Пробовал метод который указан у Вас на сайте, также использовал метод очистки через реестр, и метод через командную строку сбрасывал групповые политики.

<
admin

12 августа 2016 17:09

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Примените возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов по этой статье

http://remontcompa.ru/934-vozvraschenie-windows-10-k-ishodnomu-sostoyaniyu-s-so
hraneniem-lichnyh-faylov.html

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Александр34

12 августа 2016 17:13

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Цитата: admin
Примените возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов по этой статье
http://remontcompa.ru/934-vozvraschenie-windows-10-k-ishodnomu-sostoyaniyu-s-so
hraneniem-lichnyh-faylov.html

 

спасибо огромное так и сделал)

<
kokas

15 августа 2016 08:33

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"Некоторыми параметрами управляет ваша организация" - это Вы и есть. Так как установили такие настройки - что есть хорошо.

<
admin

15 августа 2016 10:31

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"Некоторыми параметрами управляет ваша организация" - это Вы и есть

 

А зачем тогда выводить сообщение красным шрифтом?

<
kokas

15 августа 2016 17:14

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При установке Windows 10 вы же подключаетесь якобы к домену? Такая организация системы.

Красный шрифт просто навязчиво ставит в известность, как и многое другое (навязчиво).

<
admin

15 августа 2016 18:26

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Понятно.

<
svetnov

17 августа 2016 09:44

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Здравствуйте!

Вопрос не совсем по теме, но все-таки прошу ответить. Ситуация следующая.

Хотела удалить драйвер NVIDIA, запустив DDU в безопасном режиме. Зашла в безопасный режим под своей уч. записью Майкрософт с правами админа. Пояснение: я-единственный пользователь компа, на компе только одна учетка (моя), кроме встроенной, конечно. После входа в безопасный режим появляется окно с предупреждением

"Приложение" невозможно открыть, используя встроенную учётную запись администратора. Войдите с другой учётной записью и попробуйте ещё раз.

Окно закрыла, проигнорировала. Попыталась запустить DDU, он не запустился. При этом другие установленные программы (AIMP, Acrobat) и папки в безопасном реж. открываются. Пробовала создать нового пользователя с правами админа и зайти под ним, ситуация повторилась в точности.

 

С такой ситуацией столкнулась впервые, раньше никаких предупреждений при входе в бех режим не было, DDU всегда запускался. В обычном режиме при входе под уч. записью Майкрософт с правми админа никаких проблем не возникает, все описанное проявляется только в безопасном режиме. Манипуляции с изменением параметров контроля уч. записей тоже ничего не дали. Что-нибудь можете посоветовать?

<
admin

17 августа 2016 11:07

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Мне в такой ситуации всегда помогало включение "Контроля Учётных Записей" - UAC или создание нового пользователя с правами администратора.

<
svetnov

17 августа 2016 13:01

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Это все испробовано. К сожалению, не результативно. А возможно ли удалить драйвер Nvidia в обычном режиме, не переходя в безопасный режим? Зачем этот переход нужен? И еще, можно ли использовать для удаления Driver Fusion вместо DDU? 

<
admin

17 августа 2016 18:54

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Да. Попробуйте удалить драйвера на видеокарту обычным способом с помощью панели "Удалить или изменить программу", это реально.

<
VanVan

7 октября 2016 19:53

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Цитата: admin
Отправка данных серая. Изменить невозможно!

Значит у вашей учётной записи нет прав администратора.

Есть права Администатора, но отправка данных "серая", и изменить не предоставляется возможным? Что ещё можно предпринять?

<
VanVan

31 октября 2016 23:06

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Здравствуйте "admin"!

Я опять возвращаюсь к теме "Некоторыми параметрами управляет ваша организация", т.к. очень хочется удалить эту "красную запись" со своего ультрабука, но никак не удаётся - указанным выше способом, потому что  "Отправка данных ..."  -  серая(там стоит - Базовые сведения) и изменить её невозможно, хотя  у моей учетной записи есть ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА, а использовать способ - "Возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов" - не хотелось-бы.

Что-то ещё посоветуете, или только "Возвращение..."?

<
admin

1 ноября 2016 08:54

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Всегда помогал способ из статьи.

Если отключали какие-либо функции из этой статьи, то включите

http://remontcompa.ru/928-otklyuchenie-shpionskih-funkciy-v-windows-10.html

<
VanVan

1 ноября 2016 16:18

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Цитата: admin
Всегда помогал способ из статьи.
Если отключали какие-либо функции из этой статьи, то включите
http://remontcompa.ru/928-otklyuchenie-shpionskih-funkciy-v-windows-10.html

Всё "продублировал" по статье и включил всё, что было отключено, перегрузился - результат   - "нулевой", всё осталось без изменений!

Возможно ещё что-то  посоветуете?

<
VanVan

7 декабря 2016 18:42

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Цитата: isegal
Отправка данных серая. Изменить невозможно!

Вот и у меня так было: "Отправка данных серая. Изменить невозможно", и обладал "правами Администратора", но никак не удавалось удалить эту красную надпись - "Некоторыми параметрами управляет Ваша организация".

Но  вот, в интернете, мне попалась такая современная антишпионская програмка для Windows 10  - OOSU 10, но с фукцией "восстановлениие первоначального состояния". Сегодня попробовал её, и всё устранил полностью.После этого и надпись "красная" исчезает и эелементы управления снова становятся активными(не серыми).Далее выполняем то, что "админ" рекомендует вначале этой статьи - "Смотрим раздел «Данные диагностики и использования», в пункте «Отправка данных об устройстве корпорации Майкрософт» выставляем параметр «Полные сведения (рекомендуется)» или «Расширенные сведения", 

и ВСЁ ИСПРАВЛЕНО ОКОНЧАТЕЛЬНО!

Скачать её можно здесь: http://www.comss.ru/page.php?id=2604

Перед началом работы ознакомьтесь с описанием этой программы!

Удачи Вам.



Цитата: VanVan
Цитата: isegal
Отправка данных серая. Изменить невозможно!

Вот и у меня так было: "Отправка данных серая. Изменить невозможно", и обладал "правами Администратора", но никак не удавалось удалить эту красную надпись - "Некоторыми параметрами управляет Ваша организация".
Но  вот, в интернете, мне попалась такая современная антишпионская програмка для Windows 10  - OOSU 10, но с фукцией "восстановлениие первоначального состояния". Сегодня попробовал её, и всё устранил полностью.После этого и надпись "красная" исчезает и эелементы управления снова становятся активными(не серыми).Далее выполняем то, что "админ" рекомендует вначале этой статьи - "Смотрим раздел «Данные диагностики и использования», в пункте «Отправка данных об устройстве корпорации Майкрософт» выставляем параметр «Полные сведения (рекомендуется)» или «Расширенные сведения", 
и ВСЁ ИСПРАВЛЕНО ОКОНЧАТЕЛЬНО!
Скачать её можно здесь: http://www.comss.ru/page.php?id=2604
Перед началом работы ознакомьтесь с описанием этой программы!
Удачи Вам.
Да, совсем забыл самое главное. Эту программу нужно скачать себе на КП,  затем "открыть"(запустить) и в меню "действия" выбрать пункт "отменить все изменения", после этого сделать "перезагрузку" КП и сделать рекомендации "админ". ВСЁ! 

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