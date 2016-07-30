Здравствуйте админ, вопрос такой! На моём компьютере установлена Windows 10 и если войти в «Параметры» - «Конфиденциальность», то в верхней части окна красуется предупреждение « Некоторыми параметрами управляет ваша организация ». В принципе, на работу Windows 10 это никак не влияет, система функционирует нормально, вот только настораживает данное сообщение, тем более причины его появления мне установить не удалось. Если вам не трудно, объясните, почему у меня появилось это сообщение и как от него избавиться. Лично у меня такие мысли, на одном сайте я прочитал, что нужно произвести возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов, наверняка это должно помочь?

Избавиться от сообщения «Некоторыми параметрами управляет ваша организация» очень просто, нужно всего лишь изменить параметр отправки данных о вашем устройстве в корпорацию Майкрософт, данный параметр находится в разделе «Конфиденциальность» - «Отзывы и диагностика». Объясняю в подробностях, как это сделать.

« Пуск » — « Параметры »

«Конфиденциальность»

«Отзывы и диагностика»

Смотрим раздел «Данные диагностики и использования», в пункте «Отправка данных об устройстве корпорации Майкрософт» выставляем параметр «Полные сведения (рекомендуется)» или «Расширенные сведения».

Вот и всё! Теперь сообщение «Некоторыми параметрами управляет ваша организация» нас больше не беспокоит.

Ну и последнее, возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов, в этом случае также поможет, но прибегать к такому кардинальному решению явно излишне.