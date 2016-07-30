Здравствуйте админ, вопрос такой! На моём компьютере установлена Windows 10 и если войти в «Параметры» - «Конфиденциальность», то в верхней части окна красуется предупреждение «Некоторыми параметрами управляет ваша организация». В принципе, на работу Windows 10 это никак не влияет, система функционирует нормально, вот только настораживает данное сообщение, тем более причины его появления мне установить не удалось. Если вам не трудно, объясните, почему у меня появилось это сообщение и как от него избавиться. Лично у меня такие мысли, на одном сайте я прочитал, что нужно произвести возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов, наверняка это должно помочь?
Некоторыми параметрами управляет ваша организация
Привет друзья! Всё очень просто. Давайте начнём с причины этого сообщения, а причина такая - отключение вами некоторых «шпионскиех функций» в Windows 10. С уверенностью скажу, что если сделать это по нашей статье, то подобных сообщений у вас выходить не будет.
Избавиться от сообщения «Некоторыми параметрами управляет ваша организация» очень просто, нужно всего лишь изменить параметр отправки данных о вашем устройстве в корпорацию Майкрософт, данный параметр находится в разделе «Конфиденциальность» - «Отзывы и диагностика». Объясняю в подробностях, как это сделать.
«Пуск» — «Параметры»
«Конфиденциальность»
«Отзывы и диагностика»
Смотрим раздел «Данные диагностики и использования», в пункте «Отправка данных об устройстве корпорации Майкрософт» выставляем параметр «Полные сведения (рекомендуется)» или «Расширенные сведения».
Вот и всё! Теперь сообщение «Некоторыми параметрами управляет ваша организация» нас больше не беспокоит.
Ну и последнее, возвращение Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов, в этом случае также поможет, но прибегать к такому кардинальному решению явно излишне.