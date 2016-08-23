Удаление установщиков драйверов с помощью системной очистки диска Windows 10

Здравствуйте админ! Обновил свою Windows 10 до юбилейного обновления Anniversary Update build 1607 и на моём твердотельном накопителе (диск C:, размер 120 ГБ) осталось всего 20 ГБ свободного места. Для отвоёвывания свободного места предпринял такие шаги: удалил все ненужные программы и лишние файлы, удалил папку Windows.old, отжал 3 ГБ у корзины, очистил папки временных файлов и даже отключил восстановление системы. Что ещё можно сделать?
Новый способ удаления старых драйверов в Windows 10
Привет друзья! В новейшей сборке Windows 10 build 1607 появился новый способ удаления старых драйверов, рассказываю всё в подробностях.
В одной из предыдущих статей мы уже разговаривали с вами о том, что в Windows 10 хранится очень много старых драйверов. Скажу больше, операционная система хранит драйвера всех устройств, когда либо подключенных к вашему компьютеру или ноутбуку (HDD, флешек, внешних USB-дисков, ТВ-тюнеров, USB-модемов и т.д). Обо всём этом я написал подробную статью и предложил свой способ удаления старых драйверов из операционной системы с помощью диспетчера устройств.
Получив данное письмо от нашего читателя, я решил посоветовать ему таким же образом удалить старые драйвера из системы, а затем произвести очистку диска (C:) и что интересно, в процессе объяснения обнаружил новый способ удаления старых драйверов в Windows 10. Напомню вам, как происходит очистка диска в новой операционной системе.
Откройте окно «Этот компьютер», щелкните правой кнопкой мыши на диске (C:) с установленной ОС Windows 10, а затем выберите «Свойства».
В появившемся окне нажмите кнопку «Очистка диска»
Жмём на кнопку «Очистить системные файлы»
Отмечаем галочкой пункт «Пакеты драйверов устройств» (как видим старых драйверов накопилось в системе почти на 2 ГБ) и жмём «ОК».
Примечание: для полной очистки диска C: вы можете в данном окне смело отметить галочками все пункты.
Жмём «Удалить файлы» и происходит удаление старых драйверов из операционной системы.