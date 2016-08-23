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  • Просмотров: 24 735
  • Автор: admin
  • Дата: 21-08-2016
21-08-2016

Удаление установщиков драйверов с помощью системной очистки диска Windows 10

Категория: Windows 10 / Драйвера / Чистка, оптимизация, твики

Здравствуйте админ! Обновил свою Windows 10 до юбилейного обновления Anniversary Update build 1607 и на моём твердотельном накопителе (диск C:, размер 120 ГБ) осталось всего 20 ГБ свободного места. Для отвоёвывания свободного места предпринял такие шаги: удалил все ненужные программы и лишние файлы, удалил папку Windows.oldотжал 3 ГБ у корзины, очистил папки временных файлов и даже отключил восстановление системы. Что ещё можно сделать?

Новый способ удаления старых драйверов в Windows 10

 
Привет друзья! В новейшей сборке Windows 10 build 1607 появился новый способ удаления старых драйверов, рассказываю всё в подробностях.
 
В одной из предыдущих статей мы уже разговаривали с вами о том, что в Windows 10 хранится очень много старых драйверов. Скажу больше, операционная система хранит драйвера всех устройств, когда либо подключенных к вашему компьютеру или ноутбуку (HDD, флешек, внешних USB-дисков, ТВ-тюнеров, USB-модемов и т.д). Обо всём этом я написал подробную статью и предложил свой способ удаления старых драйверов из операционной системы с помощью диспетчера устройств.
 
Получив данное письмо от нашего читателя, я решил посоветовать ему таким же образом удалить старые драйвера из системы, а затем произвести очистку диска (C:) и что интересно, в процессе объяснения обнаружил новый способ удаления старых драйверов в Windows 10. Напомню вам, как происходит очистка диска в новой операционной системе.
 
Откройте окно «Этот компьютер», щелкните правой кнопкой мыши на диске (C:) с установленной ОС Windows 10, а затем выберите «Свойства».

В появившемся окне нажмите кнопку «Очистка диска» 

Жмём на кнопку «Очистить системные файлы»

Отмечаем галочкой пункт «Пакеты драйверов устройств» (как видим старых драйверов накопилось в системе почти на 2 ГБ) и жмём «ОК».

Примечание: для полной очистки диска C: вы можете в данном окне смело отметить галочками все пункты.

Жмём «Удалить файлы» и происходит удаление старых драйверов из операционной системы.


Метки к статье: Windows 10 Драйвера Чистка и оптимизация

Вернуться Комментариев: 8

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serg1907

23 августа 2016 10:07

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А у меня в пакетах драйверов стоит 0, а система почему-то весит 122 гб-это так и должно быть?

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admin

23 августа 2016 12:59

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Возможно вы недавно установили систему и у вас нет старых драйверов. 

Я же часто работаю с разными устройствами и устанавливаю какие-то драйвера.

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Aлександр

23 августа 2016 14:51

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Да, удалил таким способом 130 Мб.

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serg1907

23 августа 2016 15:13

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А система может весить 122 ГБ?

<
admin

23 августа 2016 16:22

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Windows может занимать на диске и 400 ГБ, если в неё установить много программ.

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Peveksky

14 октября 2016 07:10

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Спасибо ! Узнал много для себя.

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LENA

6 сентября 2018 12:24

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Здравствуйте , Админ ! 

Спасибо большое за сайт !

Мне бы тоже хотелось отжать у корзины 3ГБ . Как это сделать ? 

С уважением , Лена Истра 

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admin

7 сентября 2018 08:10

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отжать у корзины дисковое пространство можно по этой статье

https://remontcompa.ru/1056-korzina-v-windows-10.html

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