Удаление установщиков драйверов с помощью системной очистки диска Windows 10

Категория: Windows 10 / Драйвера / Чистка, оптимизация, твики

Здравствуйте админ! Обновил свою Windows 10 до юбилейного обновления Anniversary Update build 1607 и на моём твердотельном накопителе (диск C:, размер 120 ГБ) осталось всего 20 ГБ свободного места. Для отвоёвывания свободного места предпринял такие шаги: у далил все ненужные программы и лишние файлы, удалил папку , отжал 3 ГБ у корзины, очистил папки временных файлов и даже отключил восстановление системы. Что ещё можно сделать? далил все ненужные программы и лишние файлы, удалил папку Windows.old отжал 3 ГБ у корзины, очистил папки временных файлов и даже отключил восстановление системы. Что ещё можно сделать?





Новый способ удаления старых драйверов в Windows 10

Привет друзья! В новейшей сборке Windows 10 build 1607 появился новый способ удаления старых драйверов, рассказываю всё в подробностях.

USB-модемов и т.д). Обо всём этом я написал подробную статью и предложил В одной из предыдущих статей мы уже разговаривали с вами о том, что в Windows 10 хранится очень много старых драйверов. Скажу больше, операционная система хранит драйвера всех устройств, когда либо подключенных к вашему компьютеру или ноутбуку (HDD, флешек, внешних USB-дисков, ТВ-тюнеров,и т.д). Обо всём этом я написал подробную статью и предложил свой способ удаления старых драйверов из операционной системы с помощью диспетчера устройств.

Получив данное письмо от нашего читателя, я решил посоветовать ему таким же образом удалить старые драйвера из системы, а затем произвести очистку диска (C:) и что интересно, в процессе объяснения обнаружил новый способ удаления старых драйверов в Windows 10. Напомню вам, как происходит очистка диска в новой операционной системе.

C:) с установленной ОС Windows 10, а затем выберите « Свойства » . Откройте окно «Этот компьютер», щелкните правой кнопкой мыши на диске (ОС Windows 10, а затем выберитеСвойства В появившемся окне нажмите кнопку «Очистка диска» Жмём на кнопку «Очистить системные файлы» Отмечаем галочкой пункт «Пакеты драйверов устройств» (как видим старых драйверов накопилось в системе почти на 2 ГБ) и жмём «ОК». Примечание: для полной очистки диска C: вы можете в данном окне смело отметить галочками все пункты. Жмём «Удалить файлы» и происходит удаление старых драйверов из операционной системы.



