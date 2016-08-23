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  • Просмотров: 24 820
  • Автор: admin
  • Дата: 22-08-2016
22-08-2016

Как переустановить стандартные приложения в Windows 10

Категория: ---

Привет друзья! Если у вас не запускается или некорректно работает какое-либо из встроенных в Windows 10 приложений: Магазин (Windows Store), Календарь, Музыка, Карты, Почта, Погода, Новости и другие, то самое распространённое на сегодняшний день решение, это просто переустановить проблемное приложение с помощью командной оболочки Windows PowerShell, что довольно трудно для начинающего пользователя. Но спешу обрадовать вас, в новейшей сборке Windows 10 build 1607 переустановка проблемного приложения происходит очень просто в окне системных параметров операционной системы.

Как переустановить стандартные приложения в Windows 10

 
Предлагаю для примера переустановить на моём ноутбуке магазин приложений для Windows 10 (Windows Store). С данным приложением многие пользователи часто испытывают проблемы, оно то не хочет открываться, а иногда наоборот аварийно закрывается во время работы и спасает только перезагрузка.

Откройте меню «Пуск» и щёлкните левой мышью на кнопке «Параметры»

«Система»

«Приложения и возможности»

Выберите проблемное приложение и щёлкните на нём левой мышью.

«Дополнительные параметры»

Жмите на кнопку «Сбросить»

Ещё раз жмём «Сбросить»

Происходит сброс всех параметров выбранного приложения. 

Видим галочку рядом с кнопкой сброса, это значит, что операция успешно завершена.

Теперь приложение заработает должным образом!

Вернуться Комментариев: 14

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stas10

23 августа 2016 05:18

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Здравствуйте. У меня не запускается проигрователь Windows. А его в списке нет.

У меня 12-я версия. Windows 10 1607.

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admin

23 августа 2016 10:03

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Произведите восстановление целостности системных файлов Windows 10 по этой статье

http://remontcompa.ru/901-proverka-celostnosti-sistemnyh-faylov-windows-10.html

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stas10

23 августа 2016 10:56

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Проверка не выявила проблем. По вашим статьям я заменил диск HDD на SSD. HDD поставил на место DVD привода, может поэтому и не запускается с плитки метро. 

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admin

23 августа 2016 13:11

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Напишу сегодня статью, должно помочь.

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stas10

23 августа 2016 13:21

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Большое спасибо за ваши статьи. Всегда ими пользуюсь.

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Алекс49

24 августа 2016 15:50

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Еще на оф.странице виндоус есть приложение, которое лечит Start Menu.

<
Svetlana

24 августа 2016 18:45

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Здравствуйте, admin. Напишите статью как удалять стандартные, встроенные приложения, не все из них можно удалить. 

<
admin

24 августа 2016 20:19

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Напишите статью как удалять стандартные, встроенные приложения, не все из них можно удалить.

 

А чем они вам помешали?

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Svetlana

25 августа 2016 16:09

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Хочу оставить только некоторые, остальные убрать.

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admin

25 августа 2016 18:30

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Кликните меню «Пуск», найдите плитку ненужного вам встроенного приложения, щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Большая часть встроенных приложений удаляется именно так. Те приложения, которые нельзя удалить таким способом, удаляются с помощью командной оболочки PowerShell. В сети очень информации на эту тему. Наберите в поисковике запрос:

 - Как удалять встроенные приложения в Windows 10?

и выйдет очень много подробных статей со скриншотами на эту тему.

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perez163

6 сентября 2016 00:55

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Здравствуйте! Удалить встроенные приложения в Windows 10, безопасно и строго по одному (т.е. не затрагивая соседние, как некоторые другие подобные утилиты, коих сейчас великое множество на забугорных и наших сайтах), - позволяет бесплатная портативная программа Geek Uninstaller (русифицирована). Прямая ссылка на скачивание 

http://www.geekuninstaller.com/geek.zip

 

Достаём из архива. Запускаем от имени администратора, верхняя вкладка Вид > Программы из Windows Store. При удалении встроенных приложений Windows 10, - не бойтесь оставлять галочки на пути в реестре, установленные самой утилитой для очистки корней, проблем с ОС в последующем никаких не возникает! Проверено лично и не однократно! Не забываем произвести перезагрузку : )

 

Уважаемый Дмитрий Малышев (admin)! Спасибо за Ваш шикарнейший ресурс! Он у меня в основных закладках!

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Богдана

1 октября 2017 12:09

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Здравствуйте, я следовала вашей инструкции..но в конце когда нажала на сбросить мне высветилось "не удалось сбросить настройки этого приложения. Попробуйте позже"

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admin

1 октября 2017 18:40

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Скажите, а какое приложение вы сбрасывали?

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Александр

7 октября 2017 21:31

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Случалсь такая история, что папка "пользователи" весила 16гб, при этом папки которые там были - весили незначительное кол-во мб. Когда удалил много всего было удалено. Уже в реестре копался ахах а тут вот мне помогло, спасибо огромное!

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