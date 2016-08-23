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Привет друзья! Если у вас не запускается или некорректно работает какое-либо из встроенных в Windows 10 приложений: Магазин (Windows Store), Календарь, Музыка, Карты, Почта, Погода, Новости и другие, то самое распространённое на сегодняшний день решение, это просто переустановить проблемное приложение с помощью командной оболочки Windows PowerShell, что довольно трудно для начинающего пользователя. Но спешу обрадовать вас, в новейшей сборке Windows 10 build 1607 переустановка проблемного приложения происходит очень просто в окне системных параметров операционной системы.





Как переустановить стандартные приложения в Windows 10

Предлагаю для примера переустановить на моём ноутбуке магазин приложений для Windows 10 (Windows Store). С данным приложением многие пользователи часто испытывают проблемы, оно то не хочет открываться, а иногда наоборот аварийно закрывается во время работы и спасает только перезагрузка.





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