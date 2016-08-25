 

 
Как установить Windows 10 » Не работает проигрыватель Windows Media
Информация к новости
  • Просмотров: 54 703
  • Автор: admin
  • Дата: 24-08-2016
24-08-2016

Не работает проигрыватель Windows Media

Категория: ---

Здравствуйте! Вопрос. На моём ноутбуке установлена Windows 10 и всё работает нормально, кроме встроенного проигрывателя Windows Media. Если щёлкнуть правой мышью на каком-либо видеофайле и выбрать «Открыть с помощью», затем выбрать - Проигрыватель Windows Media, то ничего не происходит и плеер не открывается.

Windows Media Player у меня в операционной системе один и по умолчанию должен открывать все аудио и видеофайлы. Каким образом можно восстановить работоспособность проигрывателя Windows Media?

Не работает проигрыватель Windows Media

 
Привет друзья! В сегодняшней статье мы узнаем:
1. Как переустановить проигрыватель Windows Media.
2. Применение утилиты Fix WMP для восстановления нормальной работы Windows Media Player.
3. Что делать, если проигрыватель Windows Media Player совсем отсутствует в операционной системе.
4. Какая существует альтернатива встроенному в операционную систему проигрывателю.

Если ваш проигрыватель Windows Media не работает, то его можно просто переустановить, но делается это немного по другому, чем с обычной программой, так как Windows Media Player является встроенным в операционную систему приложением.
Щёлкаем правой мышью в левом нижнем углу и выбираем «Панель управления»

В пункте «Просмотр» выбираем «Мелкие значки», затем

«Программы и компоненты»

«Включение или отключение компонентов Windows»

Раскрываем пункт «Компоненты для работы с мультимедиа»

Снимаем галочку с пункта «Проигрыватель Windows Media»

Видим предупреждение «Отключения Проигрывателя Windows может повлиять на другие компоненты Windows...».

Жмём на кнопку «Да»

«ОК»

Происходит применение изменений.

Жмём «Закрыть» 

Перезагружаем компьютер.

Опять идём в окно «Включение или отключение компонентов Windows»

и ставим галочку на пункте «Проигрыватель Windows Media», затем жмём 

«ОК» 

Происходит применение изменений.

 

Вот таким простым способом мы переустановили проигрыватель Windows Media Player. 

 

Утилита Fix WMP для восстановления нормальной работы Windows Media Player

 

Fix WMP Utility - маленькая программка для восстановления работы Windows Media Player. Данная утилита заново регистрирует динамически подключаемые библиотеки (DLL), относящиеся к плееру.

Скачать утилиту можно на этом сайте

http://www.thewindowsclub.com/repair-windows-media-player-with-fix-wmp-utility

данная утилита написана для операционной системы Windows 7, но работает и с Windows 10.

При запуске утилиты жмите Run Utility.

Статьи по данной теме:

1. Что делать, если проигрыватель Windows Media Player отсутствует в операционной системе? 

В этом случае, нужно запустить восстановление целостности системных файлов Windows 10.

2. Существует ли хорошая альтернатива проигрывателю Windows Media?

Самой хорошей альтернативой проигрывателю Windows Media является бесплатный - KMPlayer, данный плеер имеет множество встроенных кодеков и качественно воспроизведёт любой видео или аудио файл. Оба плеера прекрасно уживутся в операционной системе и не будут мешать друг другу.

Вернуться Комментариев: 9

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Дорогой посетитель, Вы можете задать на сайте любой вопрос и обязательно получите ответ!
<
stas10

25 августа 2016 12:53

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 14.05.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 21

При запуске проигрывателя Windows Media, выходит ошибка:

Ошибка при выполнении приложения-сервера.

<
admin

25 августа 2016 18:10

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 882
  • Комментариев: 40 696

Утилиту Fix WMP Utility запускали?

<
stas10

25 августа 2016 18:19

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 14.05.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 21

Да запускал. И не только ёё. Все способы, что нашел в инете. Для меня это не критично, есть альтернатива. Просто проверял, всё ли работает после перехода на 1607. Спасибо за внимание.

<
Владислав

26 апреля 2017 01:29

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0

Я с этой проблемой мучаюсь 3 месяца, Ну так конечно не бьюсь, но мучаюсь))) Я к чему... Я точно понял, что эта проблема вылезает тогда когда Microsoft заставляет вас поменять систему. Он кидает вирус в устаревшие системы Винды. типа Виндовс 7 . Так как этот плеер самое ходовое место винды чем пользуется обыватель, всё остальное не очень наглядно. Даже быстродействие не так портит настроение, как отсутствие возможности, послушать музыку, или посмотреть кыно,..)) Вы думаете они нам подарили Виндовс 10 за бесплатно))) Ха-Ха. Десятка, самая для них удобная система. Любой интересующий их россиянин, как на ладони... Мало антивирусов увидели этот вирус, но удалить его не могут. Я обратился в Microsoft////... Ха.... Он увидел 11 неполадок, но когда их надо было удалять, после предъявлении их мне... Антивирус просто сказал, что их нет... Были, но нет, вы чистый... Так что это сам Майкрософт, это делает... Системные настройки и галочки стоят. Сам Microsoft не как не помогает..... Как то так..

<
Dimon072

18 января 2018 07:03

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0

с каждым таким разом убеждаюсь, что макинтош лучше))))))))))))))))))

<
admin

18 января 2018 09:56

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 882
  • Комментариев: 40 696

На Маке полно своих проблем.

<
Надежда

14 сентября 2019 01:29

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Автор! ВАМ Спасибо за ремонт винды плеера. Пока была 7ка, не было вообще проблем. Купила новый ноут Леново, 10х64. 1й раз когда начал плавать медиа плеер, нашла Вашу статью - сняла галочки, перезагрузка, снова поставила галочки = начал работать плеер. А ссылку на Вашу статью не сохранила, просто запомнила урл ремонт... и все. Гром не грянет, мужик не перекрестится))) Вчера как с цепи сорвался плеер, снова начал плавать. Мне так нужно было одно видео послушать, чтобы написать в футаже текст... Плюнула на все и сделала текст в павер поинт. Слайдшоу сделала в Прошоу продюссер, а посмотреть не могу, как звучит. Но вот снова нашла Вашу статью,теперь она у меня в закладках. Раздала по сетям. Спасибо огромное!!!

У меня еще один вопрос не по этой теме. Какой у Вас плагин стоит в форме комментариев? В конце комментария простенькое сложение и ответ. Можно мне подсказать? Спам забодал, может с этим сложением будет меньше спама. Спасибо Вам заранее за ответ.
<
admin

14 сентября 2019 08:26

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 882
  • Комментариев: 40 696
Цитата: Надежда
Какой у Вас плагин стоит в форме комментариев? В конце комментария простенькое сложение и ответ. Можно мне подсказать?

Это возможности движка DLE.
<
Надежда

17 сентября 2019 23:58

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Это возможности движка DLE. 

Спасибо Вам огромное! У меня ВордПресс.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Вопрос:
Сколько будет 5+3=?
Ответ:*
НАВИГАЦИЯ

 

Облако тегов
Acronis True Image, AOMEI Partition Assistant, BIOS, Dism, GPT, LiveDisk, LiveDisk by Sergei Strelec, MBR, UEFI, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP, Анализ факты и рассуждения, Браузеры, Бэкап, Видеокарта, Виртуальные машины, Вирусы, Восстановление Windows, Восстановление данных, Драйвера, Железо и периферия, Жёсткий диск, Загрузка, Ключи активации, Ноутбук, Обновления Windows, Оперативная память, Программы, Процессор, Разметка диска, Своя сборка Windows, Сеть, Системные функции, Статьи сайта, Твики, Установить Windows, Флешка, Чистка и оптимизация

Показать все теги
Архив новостей Сентябрь 2020 (4)
Август 2020 (15)
Июль 2020 (11)
Июнь 2020 (9)
Май 2020 (9)
Апрель 2020 (10)
^
REMONTCOMPA.RU 2010-2020 г Копирование материалов сайта разрешается только с гиперссылкой на источник  