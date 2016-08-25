Не работает проигрыватель Windows Media
В пункте «Просмотр» выбираем «Мелкие значки», затем
«Программы и компоненты»
«Включение или отключение компонентов Windows»
Раскрываем пункт «Компоненты для работы с мультимедиа»
Снимаем галочку с пункта «Проигрыватель Windows Media»
Видим предупреждение «Отключения Проигрывателя Windows может повлиять на другие компоненты Windows...».
«ОК»
Происходит применение изменений.
Жмём «Закрыть»
Перезагружаем компьютер.
Опять идём в окно «Включение или отключение компонентов Windows»и ставим галочку на пункте «Проигрыватель Windows Media», затем жмём
«ОК»
Происходит применение изменений.
Вот таким простым способом мы переустановили проигрыватель Windows Media Player.
Утилита Fix WMP для восстановления нормальной работы Windows Media Player
Fix WMP Utility - маленькая программка для восстановления работы Windows Media Player. Данная утилита заново регистрирует динамически подключаемые библиотеки (DLL), относящиеся к плееру.
Скачать утилиту можно на этом сайте
http://www.thewindowsclub.com/repair-windows-media-player-with-fix-wmp-utility
данная утилита написана для операционной системы Windows 7, но работает и с Windows 10.
При запуске утилиты жмите Run Utility.
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1. Что делать, если проигрыватель Windows Media Player отсутствует в операционной системе?
В этом случае, нужно запустить восстановление целостности системных файлов Windows 10.
2. Существует ли хорошая альтернатива проигрывателю Windows Media?
Самой хорошей альтернативой проигрывателю Windows Media является бесплатный - KMPlayer, данный плеер имеет множество встроенных кодеков и качественно воспроизведёт любой видео или аудио файл. Оба плеера прекрасно уживутся в операционной системе и не будут мешать друг другу.