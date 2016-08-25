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Проигрыватель Windows Media, то ничего не происходит и плеер не открывается. Здравствуйте! Вопрос. На моём ноутбуке установлена Windows 10 и всё работает нормально, кроме встроенного проигрывателя Windows Media. Если щёлкнуть правой мышью на каком-либо видеофайле и выбрать «Открыть с помощью», затем выбрать -, то ничего не происходит и плеер не открывается. Windows Media Player у меня в операционной системе один и по умолчанию должен открывать все аудио и видеофайлы. Каким образом можно восстановить работоспособность проигрывателя Windows Media?





Не работает проигрыватель Windows Media

Привет друзья! В сегодняшней статье мы узнаем:

1. Как переустановить проигрыватель Windows Media.

2. Применение утилиты Fix WMP для восстановления нормальной работы Windows Media Player.

3. Что делать, если проигрыватель Windows Media Player совсем отсутствует в операционной системе.

4. Какая существует альтернатива встроенному в операционную систему проигрывателю.





Если ваш проигрыватель Windows Media не работает, то его можно просто переустановить, но делается это немного по другому, чем с обычной программой, так как Windows Media Player является встроенным в операционную систему приложением .

Щёлкаем правой мышью в левом нижнем углу и выбираем «Панель управления»