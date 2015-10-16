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  • Просмотров: 203 648
  • Автор: admin
  • Дата: 15-10-2015
15-10-2015

Как установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10

Категория: Windows 10 / Windows XP / Восстановление Windows

Здравствуйте админ, скажите как правильно установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10?
На стационарный компьютер установил Windows 10, затем понадобилась Windows XP. 
От диска (C:) отщипнул 60 Гб и создал диск (D:), затем загрузился с установочной флешки Win XP и установил операционную систему, но после этого стала загружаться только одна Windows XP sad .
В интернете одни говорят, что Win XP затёрла файлы загрузчика Win 10 и десятку уже не вернуть, а другие говорят, что нужно использовать программу EasyBCD 2.0.2, но после использования этой программы моя Win XP стала загружаться целых 5 минут, а Win 10 всё равно не грузится. Каким образом можно отвоевать обратно Windows 10, а точнее создать меню загрузки, чтобы при включении компьютера выбирать между Windows XP и Windows 10? И если можно, объясните пожалуйста, почему такое произошло.

Как установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10


Привет друзья! Уверяю Вас, это очень интересная статья, прочитав её, вы сможете устанавливать Windows XP без проблем на любой другой компьютер с уже установленной младшей операционной системой (Windows Vista, 7, 8.1, 10). примеч. Админ.

Автор Владимир.
Привет друзья! Широко распространено мнение, что если установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10, то Win XP заменит загрузчик Win 10 своими файлами загрузки (NTLDR, NTDETECT.COM и  BOOT.INI), но это не так. Установщик Windows XP достаточно умный и просто копирует на активный раздел с файлами загрузки Windows 10 свои файлы загрузчика (NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI), оба загрузчика живы и здоровы и прекрасно уживаются на одном разделе, но всё же загружается одна Windows XP. Почему?

Примечание: После установки Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10, Win XP делает видимым и присваивает букву (C:) скрытому разделу System Reserved (Зарезервировано системой) размер 500 Мб с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr. На скриншоте видно, что на этом разделе кроме файлов загрузки Windows 10 (bootmgr, папка boot) находятся файлы загрузчика Win XP (boot.ini, ntldr и ntdetect.com).

Коротко напомню вам, как вообще происходит загрузка операционной системы. 
В первую очередь, после включения компьютера, управление получает подпрограмма BIOS, которая производит проверку на работоспособность всех комплектующих системного блока, затем БИОС смотрит в своих настройках приоритетное для загрузки устройство (жёсткий диск, флешка, DVD-диск) и найдя такое (к примеру жёсткий диск) считывает с него загрузочную запись MBR. 

MBR располагается в первом секторе загрузочного диска, имеет размер 512 байт, и содержит в себе программный код, который выполняет поиск активного раздела (Active), с которого может осуществляться загрузка операционной системы, данный активный раздел имеет свою загрузочную запись и называется PBR (Partition Boot Record)!

Так вот, самая главная причина того, что Windows 10 перестаёт загружаться после установки Windows XP в том, что XP записывает в PBR (Partition Boot Record) код указывающий на свой загрузчик NTLDR. Но если установить на компьютер или ноутбук сначала Windows XP, а затем Windows 10, то Win 10 запишет в PBR ( Partition Boot Record) код указывающий на свой загрузчик - Диспетчер загрузки BOOTMGR, который и создаст меню, с возможностью выбора для загрузки любой из установленных операционных систем. Если вы захотите, то загрузитесь в Windows 10, а если вам нужна Windows XP, то нажимайте на кнопку Предшествующая версия Windows и Windows 10 передаст управление загрузкой загрузчику NTLDR принадлежащему XP и загрузится последняя.

Вывод: правильнее сначала установить старшую операционную систему (Windows XP), а затем уже младшую (Windows 10), но так получается далеко не всегда и часто XP нам нужна на компьютере с уже установленной Win 10.


Что делать, если мы всё же установили Windows XP второй системой на компьютер с Windows 10 и десятка не загружается
 
Итак, мы имеем компьютер с установленной Windows 10.

Если войти в Управление дисками, то мы увидим диск (C:) с файлами операционной системы и скрытый раздел (размер 500 Мб) System Reserved (Зарезервировано системой) с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr, именно на него, после своей установки второй системой, Windows XP скопирует файлы своего загрузчика, в этом мы убедимся позднее.
Windows XP будем устанавливать на диск (F:).

 

Примечание: Если сейчас запустить программу Bootice (скачайте её, она будет нужна нам для работы)

и выбрать в ней наш жёсткий диск с установленной Windows 10, затем нажать Обработка PBR (Partition Boot Record),

то можно увидеть, что на жёстком диске имеется загрузочная запись BOOTMGRкак и положено для систем (Windows Vista, 7, 8.1, 10), но после установки Win XP второй системой она сменится на устаревшую NTLDR и Windows 10 перестанет загружаться.

В программе установки Windows XP выбираем диск (F:) и начинаем установку операционной системы, важно, чтобы в дистрибутив XP были интегрированы драйвера SATA.

Как установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10

Windows XP удачно установлена и загружается только она одна.

Если вы хотите убедиться в работоспособности загрузчика Windows 10 и в том, что с вашей десяткой ничего плохого не случилось, запустите программу Bootice,

выберите ваш жёсткий диск, нажмите Обработка PBR

как видим, после установки Windows XP загрузочная запись сменилась на родную для Winows XP - NTLDR.

Отмечаем пункт загрузочная запись BOOTMGR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация.

ОК 

 ОК

Закрываем программу и перезагружаемся.

Происходит загрузка Windows 10.

 
Создаём меню загрузки выбора Windows 10 и Windows XP
 
Запустите программу Bootice,

выберите ваш жёсткий диск, нажмите Обработка PBR,

жёсткий диск, как и положено для систем (Windows Vista, 7, 8.1, 10), имеет загрузочную запись BOOTMGR,

отмечаем пункт загрузочная запись NTLDR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация 

ОК 

ОК

Закрыть 

Выход 

Перезагружаем компьютер.

Происходит загрузка Windows XP.

Идём в Управление дисками.
Видим, что скрытому разделу (размер 500 Мб) System Reserved (Зарезервировано системой) с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr присвоена буква (C:).
Windows 10 находится на разделе (D:), а Windows XP на разделе (E:).

Для дальнейшей работы нам нужно включить в системе отображение скрытых файлов и папок.
Сервис->Свойства папки.

Снимаем галочки с пунктов:

Скрывать защищённые системные файлы (рекомендуется).

Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов.

Отмечаем пункт:

Показывать скрытые файлы и папки. Применить и ОК. 


Вносим в конфигурацию хранилища загрузки (BCDWindows 10 информацию о Windows XP, находящуюся на разделе (E:)

Запускаем программу Bootice,

Выбираем наш жёсткий диск, жмём Обработка PBR.

Отмечаем пункт загрузочная запись BOOTMGR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация,

 

ОК

Закрыть 

В главном окне программы Bootice жмём на кнопку BCD, отмечаем пункт Другой BCD файл и жмём на кнопку проводника.

В открывшемся проводнике заходим на диск (C:) скрытый раздел (размер 500 Мб) System Reserved

и находим на нём, в папке Boot,

 файл конфигурации хранилища загрузки (BCD), выделяем его левой мышью и жмём Открыть.

Жмём Простой режим,

видим всю информацию находящуюся в файле конфигурации хранилища загрузки (BCD).
Жмём на кнопку Добавить и выбираем запись Windows 2000/XP/2003.

Выбираем наш жёсткий диск.
Выбираем раздел (E:) с установленной Windows XP и жмём на кнопку Сохранить настройки.

Параметры BCD менеджера успешно сохранены!
ОК.

Закрыть. 

Выход. 

Данными действиями мы внесли в конфигурацию хранилища загрузки (BCDWindows 10 информацию о Windows XP находящуюся на разделе (E:).
Перезагружаемся

и видим меню, с возможностью выбора для загрузки любой из установленных операционных систем: Win 10 и Win XP.

Вот и всё!

Друзья, читаем продолжение в статье: - Как восстановить загрузку Windows 10 после установки на компьютер второй системой Windows XP. Работаем в командной строке!


Примечание: Если загрузиться в Windows XP и войти в Управление дисками, то можно увидеть, что скрытому разделу (Зарезервировано системой, объём 500 МБ) принадлежащему Windows 10 присвоена буква (C:) и он стал видимым.

 

Сделать его невидимым можно так.

Открываем командную строку.

Вводим команды: 

diskpart

lis vol (выводим список разделов жёсткого диска)

sel vol 0 (выбираем первый раздел 500 Мб)

remove (удаляем букву диска)

exit

 

Статья по этой теме: Создание загрузчика Windows XP и загрузочной записи о передачи управления загрузкой загрузчику NTLDR на скрытом разделе (Зарезервировано системой, объём 500 МБ) Windows 10

Метки к статье: Установить Windows Загрузка MBR Windows 10 Windows XP

Вернуться Комментариев: 143

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Артём

16 октября 2015 12:15

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Всё супер! Но подход явно избыточен, так не понятен смысл первых двух этапов, если для достижения результат достаточно ограничится только заключительным. winked
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admin

16 октября 2015 12:23

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В целях просвещения!
<
ArtGen

16 октября 2015 12:26

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Если в целях просвещения, то это бесспорно одобряется! laughing
<
Aнтон

16 октября 2015 12:59

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Спасибо Владимир за подробную статью!
Прочитав её уже не возникает никаких вопросов, вот так и надо писать статьи!

Как я понял, данная информация подойдёт и к Висте, Win 7, Win 8.1?
<
ArtGen

16 октября 2015 13:53

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Цитата: Aнтон
Спасибо Владимир за подробную статью!
Прочитав её уже не возникает никаких вопросов, вот так и надо писать статьи!

Как я понял, данная информация подойдёт и к Висте, Win 7, Win 8.1?

Да подход универсален!
<
Не просто Ваня

16 октября 2015 19:42

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админ, спасибо за статью!
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admin

16 октября 2015 19:45

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Иван, здравствуйте, я нашёл причину ошибки возникающую при загрузке с диска, про которую вы писали в этой статье

http://remontcompa.ru/887-kak-s-pomoschyu-programmy-rufus-sdelat-zagruzochnym-ob
ychnyy-zhestkiy-disk-ustanovlennyy-vo-vneshniy-korpus-hdd-boks-ili-v-prostonarod
e-karman-i-ustanovit-windows-7-81-10.html
<
Супер Админ

16 октября 2015 19:58

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админ стать супер избыточна, все намного проще, для тех кто не боится консоли, выкладываю набор команд, толь с директориями по аккуратней у всех могут быть свои, не нужно тупо копировать что я тут понаписал,...

cd C:\Windows\system32
bcdedit /create {ntldr} /d «Microsoft Windows XP
bcdedit /set {ntldr} description «Microsoft Windows XP
bcdedit /set {ntldr} device partition=С:
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
bcdedit /timeout 10
bcdedit
shutdown /r

за ошибки извиняюсь , не читал что написал
<
admin

16 октября 2015 20:00

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Мы ещё не дописали статью, будет вторая часть, как раз с командной строкой.
<
Супер Админ

16 октября 2015 20:29

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А как на счет, MultiBoot.
утилита проста в использовании и имеет поддержку Русского языка, достаточно отметить нужные пункты в меню и все встанет на свои места. Есть три основных параметра, это Восстановить загрузчик Windows 8/7/Vista. Я думаю что 10 тоже, после установки галочки новый загрузчик готов к использованию, тут можно выбрать операционную систему какую нужно загрузить, так же вы можете определить, что хотите загружать по умолчанию Windows XP или более новую ОС. Установить таймаут выбора ОС.
<
admin

16 октября 2015 20:48

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MultiBoot пробовал использовать, как и EasyBCD, но часто они работают некорректно от них вообще ничего не грузится, приходится загрузчик восстанавливать.
<
klik

17 октября 2015 09:42

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Спасибо, очень полезно!
<
santer697

23 октября 2015 17:39

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Здравствуйте Владимир. Хотелось бы выслушать компетентное мнение. Ситуация такая. Ноутбук HP 250 G1, Bios UEFI, имеется 3 раздела - С (система"Win10), E (создал для WinXP) и D - вот там очень дорогие мне фотки дочи. Все подготовил (по статье) пробую, и не решаюсь. Получается он видит только винт весь целиком. Ни в коем случае не хочу перекладывать ответственность, но хочу точно знать - после удаления при установке ХР останется работоспособным мой диск D. Про восстановление загрузочных записей я не забыл, главное фото дочи! Заранее огромное спасибо.
<
Владимир

23 октября 2015 19:08

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Здравствуйте santer697.
У Вас Win10 установлена на жёсткий диск имеющий стиль разделов GPT.
XP нужно устанавливать на жёсткий диск имеющий стиль разделов MBR
Установщик XP не понимает GPT ,но жёсткий диск видит и пишет Вам
раздел 1 [неизвестный] "размер вашего жёсткого диска" свободно размер вашего жёсткого диска.
Если продолжить установку ,все данные находящиеся на жёстком диске Вы потеряете.
Для того ,чтобы не потерять данные Вам нужно конвертировать Ваш жёсткий диск в MBR и после этого устанавливать XP
Статья как это сделать есть на сайте
http://remontcompa.ru/862-kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-bez-poteri-dannyh-ili-kak-p
roizvesti-konvertaciyu-noutbuka-s-biosom-uefi-iz-gpt-v-mbr-i-chtoby-operacionnay
a-sistema-windows-81-ostalas-rabotosposobnoy.html
<
santer697

23 октября 2015 23:57

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Цитата: Владимир
Здравствуйте santer697.
У Вас Win10 установлена на жёсткий диск имеющий стиль разделов GPT.
XP нужно устанавливать на жёсткий диск имеющий стиль разделов MBR
Установщик XP не понимает GPT ,но жёсткий диск видит и пишет Вам
раздел 1 [неизвестный] "размер вашего жёсткого диска" свободно размер вашего жёсткого диска.
Если продолжить установку ,все данные находящиеся на жёстком диске Вы потеряете.
Для того ,чтобы не потерять данные Вам нужно конвертировать Ваш жёсткий диск в MBR и после этого устанавливать XP
Статья как это сделать есть на сайте
http://remontcompa.ru/862-kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-bez-poteri-dannyh-ili-kak-p

roizvesti-konvertaciyu-noutbuka-s-biosom-uefi-iz-gpt-v-mbr-i-chtoby-operacionnay

a-sistema-windows-81-ostalas-rabotosposobnoy.html

Большое спасибо Владимир. Вечером обязательно почитаю, естественно попробую. О результате отпишусь.
<
santer697

24 октября 2015 09:15

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Доброе время суток Владимир. Прочитал я статейки. Читал с мобильного, я на работе - компании рядом нет. Вопросик такой. Загружаемся с установочной флешки 8.1? У меня 10я, на Майкрософт через ту прогу можно скачать образ 10?
<
Владимир

24 октября 2015 14:16

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Цитата: santer697
У меня 10я, на Майкросовт через ту прогу можно скачать образ 10?

Здравствуйте santer697.
через ту прогу не знаю, скачать образ 10 можно прогой MediaCreationTool
http://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
<
santer697

31 октября 2015 00:03

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Я вас приветствую Владимир. Ненадолго пропал - завал на работе. Вообщем, вопросик такой? Все подготовил, все скачал, купил с офсайта Парагон 15 Про. Кликнул для проверки - упс, а пункта конвертации то нету. Решил спросить у Гуру. Может быть он появляется после удаления зарезервированных разделов - подскажите? Осторожничаю, но я думаю, в этом нет ничего плохого в таких вопросах.

<
admin

31 октября 2015 00:23

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Может вы бесплатную версию программы используете, там конвертация недоступна.
<
santer697

31 октября 2015 00:59

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Да в том то и дело, что купил, активировал и зарегестрировал на офсайте, прислали ключи серийники, все как надо.
<
admin

31 октября 2015 09:20

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У вас лицензионный продукт, напишите в поддержку Paragon Software Group, пусть рассматривают.
<
Владимир

31 октября 2015 11:22

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Здравствуйте santer697.
У меня один раз исчезал пункт конвертировния диска.
Это произошло когда количество разделов стало 9
и OS четыре
Но разделы я создавал не в парагоне ,поэтому не знаю
после создания какого( 7,8,9) раздела исчез пункт.
удалил 2 раздела пункт конвертирования вернулся.

Можете попробовать удалить раздел, но не факт
что пункт конвертирования появится.
Вы в работающей системе программу запускали?
От имени администратора?
Попробуйте с загрузочного носителя Парагон
загрузится.
Если ничего не поможет, то обращайтесь в поддержку, как вам посоветовал Админ.
В течении 3 рабочих дней они обещают рассмотреть посланную им проблему.
<
santer697

1 ноября 2015 01:44

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Хорошо, спасибо всем за советы, вечером буду пробовать. Разделов у меня действительно многовато. Запрос в Парагон я уже вчера написал, жду ответа. Но мне кажется проблема в чем-то другом, ибо при попытке активировать продукт на офсайте,во-первых открывается окно в старом Explorer, хотя я его не устанавливал, а во вторых пишет, что данный серийный номер уже активирован ранее. И доступных лицензий 0 из 0.
<
santer697

2 ноября 2015 00:39

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Добре время суток, уважаемые Гуру. Зашёл вчера, в управление дисками, и обнаружил, что там аж 4 раздела восстановления, кроме всего прочего. Через Парагон они прописаны как разделы (ОЕМ), подскажите, пожалуйста, можно ли их удалить без последствий? Ведь вместе с ними у меня аж 9 разделов на винте.
<
admin

2 ноября 2015 09:54

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Скриншот Управления дисками выложите пожалуйста и назовите модель ноутбука?
У вас такое после обновления Win 8.1 до Win 10?
<
santer697

2 ноября 2015 12:49

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HP 250 G1 Notebook PC. Я жутко извиняюсь, но как прилепить сюда скриншот, не пойму
<
admin

2 ноября 2015 13:19

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Картинку можно выложить так
http://remontcompa.ru/439-kak-vylozhit-kartinku-v-internet.html
<
santer697

2 ноября 2015 13:40

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Вот как-то так:
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admin

2 ноября 2015 14:20

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Такое бывает после обновления с Windows 8.1 до Windows 10.
Я бы удалил разделы 400 Мб, 455 Мб, 452 Мб, на них находится среда восстановления Windows 10, подробности в этой статье
http://remontcompa.ru/824-chto-soderzhat-skrytye-razdely-noutbuka.html

если понадобиться восстановить операционную систему, то можно воспользоваться загрузочной флешкой Windows 10, так как в дистрибутиве тоже есть среда восстановления.

Раздел 260 Мб трогать нельзя, на нём загрузчик Windows 10.
На разделе 850 Мб нужно смотреть что находится, скорее всего программа отката к заводским настройкам.

На последнем разделе Recovery находится заводской образ Windows.
<
santer697

2 ноября 2015 14:48

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Благодарю Admin, операция прошла успешно, все грузится, все работает. Но пунктик в Парагоне всё же не появился. Буду ждать ответа на запрос. Еще раз спасибо, я не прощаюсь.
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santer697

7 ноября 2015 03:39

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Здравствуйте уважаемые ГУРУ. Вот уже неделю веду диалог со службой поддержки Парагон. Что они мне только там не говорили. И что диск с системой, поэтому конвертация недоступна, и всяческие Лог-файлы им отправлял. В конце концов написали, что случай мой слишком сложный, и попросили подождать до понедельника. Естественно возник сразу вопрос к вам, как к более компетентным людям. А можно ли как-нибудь ещё произвести конвертацию, уж больно нужна полноценная ХР ?
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admin

7 ноября 2015 08:53

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Можно загрузиться с загрузочного диска AOMEI Partition Assistant Standard Edition и конвертироваться в MBR

http://remontcompa.ru/917-kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-i-naoborot-bez-udaleniya-da
nnyh-besplatnoy-programmoy-aomei-partition-assistant-standard-edition.html

но у меня на одном ноуте программа отказалась проводить конвертацию, сославшись на наличие установленной системы, на другом ноутбуке всё прошло. Конечно это риск, вдруг с фото вашей дочери что-то произойдёт, поэтому перед операцией нужно копировать важные данные с ноутбука.

Владимир должен ещё отписаться, наверняка что-то придумает.
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santer697

7 ноября 2015 09:51

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Благодорю, про эту прогу я читал буквально сегодня. Подожду ещё до вечера мысли Владимира, засолю фото и попробую. Завтра отпишусь.
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Владимир

7 ноября 2015 11:22

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Здравствуйте santer697 и Админ.
AOEMI не конвертирует диск если разделов больше 4 (это касается и Pro версии)
Диск без OS AOEMIStandard конвертирует почти всегда.
C OS полной ясности нет. У меня всплывало окно, что для конвертирования
нужно установить Pro версию.
По поводу Парагона моё мнение осталось прежним. Какой-то раздел(разделы)
не даёт конвертировать. Чтобы понять какие разделы нужно удалять
лучше всего методом тыка удалять их в режиме отложенной операции.
Для лучшего понимания создал видео

Заводские настройки ноутбука dell на виртуальной машине.
И свои 2 диска.
https://yadi.sk/i/aOpvPcuvkHcfF
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santer697

7 ноября 2015 11:39

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Уже еду домой , буду пробовать.Хорошо когда есть знающие люди. Спасибо за поддержку. Кстати, тупо вчера вставлял флешку, так вот на ней эстот пунктик срабатывает.
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santer697

7 ноября 2015 13:28

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Уважаемый Владимир, подтверждаю, вы хорошо знаете свое дело. Попробовал в отложенном режиме удалить любой из разделов находящихся перед Системой, и сразу появляется конвертация. Еще раз огромное спасибо за помощь! Сейчас снова перечитаю все ваши статейки и приступлю к операции. Ну а после, естественно отпишусь.
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santer697

12 ноября 2015 03:28

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Здравствуйте уважаемые Гуру. Наконец-то урвал кусок личного времени, и все доделал. Благодарю от души за помощь, все прекрасно работает, вы настоящие профи. И сам сайт вот - этот ваш, чертовски пользительный для интересующихся людей. Молодцы! Не прощаюсь, буду забегать, вкусно тут у вас.
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santer697

7 декабря 2015 12:59

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Доброе время суток уважаемые Гуру. Все работает прекрасно и стабильно, но после всех тех манипуляций возникло небольшое неудобство. После завершения работы, и при последующем запуске системы начинается загрузка и тут же комп отключается. Повторным нажатием кнопки включения проблема уходит. Можете ли вы что-нибудь сказать по этому поводу, а может это связано с настройками БИОС ?
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admin

7 декабря 2015 19:02

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Исключите кнопку из процесса включения.
Провода от кнопки POWER идут на материнскую плату, два из них представляют из себя объединённый 2-контактный индикатор включения компьютера POWER SW, подсоединяется он к коннектору на материнской плате, подписанный POWER SW, так вот отсоедините индикатор питания POWER SW от коннектора и просто замкните осторожно эти два контакта отвёрткой на несколько секунд, если компьютер включится с первого раза, значит дело было в неисправной кнопке питания или проводах, подробности в этой статье

http://remontcompa.ru/262-ne-vklyuchaetsya-kompyuter.html

если включится со второго раза, значит нужно попробовать другой блок питания.
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Иван

25 января 2016 19:56

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Здравствуйте админ!

Будь добры разъяснить: у меня есть старый компьютер, с одним диском на 80 Гб и изначально установленой Windows ХР.

Решил в целях эксперимента, установить Windows 10 "поверх" сушествующей. Никаких, новых разделов не создавал. Установка прошла удачно.

Но грузится только Виндоус 10, а Виндоус ХР теперь не восстановить?

Я так понимаю, мне надо было создавать новый раздел и в него устанавливать?

Спасибо за отклик!

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admin

25 января 2016 20:50

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Отмените обновление по этой статье

remontcompa.ru/815-kak-otmenit-obnovlenie-s-windows-81-do-windows-10.html

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Musika

31 января 2016 16:12

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Привет,

купили новый (стационарный) компьютер,

жёсткий диск (1Тб) - "разбит" на три раздела GPT (100Гб + 400 Гб +430 Гб).

Система - Windows 8.1 64-bit.

 

Вопрос: возможно ли на один из разделов (400 Гб или 430 Гб)

установить Windows XP SP3 Home 32-bit?

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admin

31 января 2016 18:17

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На диск GPT вы Windows XP не установите.

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Musika

31 января 2016 18:35

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Уточню, имелось ввиду, возможно ли форматировать

один из разделов GPT диска в MBR и установить на него Windows XP ?

 

Благодарю Вас за ответ.

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admin

31 января 2016 18:59

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Нельзя конвертировать один из разделов GPT диска в MBR. Можно конвертировать в GPT только весь диск.

По ссылке скачивается не архив, а файл 

https://yadi.sk/d/Z7itq530jmQV8

и в нём нет троянов, так как файл хранится на Яндекс.Диске. На Яндекс.Диске невозможно держать для скачивания вирус, так как там есть свой встроенный антивирус, постонно проверяющий все файлы, которые закачиваются и скачиваются.

У вас скорее всего антивирус Аваст, обычно он может ошибиться.

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Sergey

5 марта 2016 18:29

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Здравствуйте!

Очень нужен ваш совет.

Купил новый компьютер на Windows 10, но очень нужен Corel Draw 11, который я хорошо знаю и который стоит на моем старом компьютере с Windows XP Pro.

Вопрос: Возможно ли под Windows 10 установить Windows XP Pro на виртуальную машину через Virtualbox? 

Был бы благодарен за ответ.

Сергей.

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admin

6 марта 2016 12:21

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На Windows 10 можно запросто установить виртуальную машину с Windows XP. Скажу больше, Win XP можно даже перенести с обчного компьютера на виртуальную машину, подробные статьи здесь

http://remontcompa.ru/650-virtualbox-hyper-v-virtual-pc-vmware-workstaion-druzy
a-v-etom-razdele-sobrany-vse-stati-nashego-sayta-o-vseh-suschestvuyuschih-virtu
alnyh-mashinah-i-konechno-bolshe-vsego-statey-o-samoy-populyarnoy.html

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Сергей1984

12 марта 2016 00:02

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Здравствуйте! У меня не получается. Все делаю, как и написано. На ХР все получается, затем перезагрузка, уже загружается windows 10. 
Создаём меню загрузки выбора Windows 10 и Windows XP. После нажатия на кнопку Инсталляция/Конфигурация пишет: Обновление может быть некорректным, поскольку диск нельзя заблокировать.
Вот: http://SSMaker.ru/092e91a1/
а затем ошибка: http://SSMaker.ru/9e21bf6a/
Что делать?

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admin

12 марта 2016 09:46

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Вы программу Bootice по нашей ссылке скачали?

<
Сергей1984

12 марта 2016 10:12

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Да. По Вашей. И все делал в точности, как у вас написано.

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