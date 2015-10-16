Категория: Windows 10 / Windows XP / Восстановление Windows

Здравствуйте админ, скажите как правильно установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10? На стационарный компьютер установил Windows 10, затем понадобилась Windows XP. . От диска (C:) отщипнул 60 Гб и создал диск (D:), затем загрузился с установочной флешки Win XP и установил операционную систему, но после этого стала загружаться только одна Windows XP В интернете одни говорят, что Win XP затёрла файлы загрузчика Win 10 и десятку уже не вернуть, а другие говорят, что нужно использовать программу EasyBCD 2.0.2, но после использования этой программы моя Win XP стала загружаться целых 5 минут, а Win 10 всё равно не грузится . Каким образом можно отвоевать обратно Windows 10, а точнее создать меню загрузки, чтобы при включении компьютера выбирать между Windows XP и Windows 10? И если можно, объясните пожалуйста, почему такое произошло.





Как установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10





Привет друзья! Уверяю Вас, это очень интересная статья, прочитав её, вы сможете устанавливать Windows XP без проблем на любой другой компьютер с уже установленной младшей операционной системой (Windows Vista, 7, 8.1, 10). примеч. Админ.





Автор Владимир.

Привет друзья! Широко распространено мнение, что если установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10, то Win XP заменит загрузчик Win 10 своими файлами загрузки (NTLDR, NTDETECT.COM и BOOT.INI), но это не так. Установщик Windows XP достаточно умный и просто копирует на активный раздел с файлами загрузки Windows 10 свои файлы загрузчика (NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI), оба загрузчика живы и здоровы и прекрасно уживаются на одном разделе, но всё же загружается одна Windows XP. Почему?





Примечание: После установки Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10, Win XP делает видимым и присваивает букву (C:) скрытому разделу System Reserved (Зарезервировано системой) размер 500 Мб с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr. На скриншоте видно, что на этом разделе кроме файлов загрузки Windows 10 (bootmgr, папка boot) находятся файлы загрузчика Win XP (boot.ini, ntldr и ntdetect.com).

Коротко напомню вам, как вообще происходит загрузка операционной системы.

В первую очередь, после включения компьютера, управление получает подпрограмма BIOS, которая производит проверку на работоспособность всех комплектующих системного блока, затем БИОС смотрит в своих настройках приоритетное для загрузки устройство (жёсткий диск, флешка, DVD-диск) и найдя такое (к примеру жёсткий диск) считывает с него загрузочную запись MBR.





MBR располагается в первом секторе загрузочного диска, имеет размер 512 байт, и содержит в себе программный код, который выполняет поиск активного раздела (Active), с которого может осуществляться загрузка операционной системы, данный активный раздел имеет свою загрузочную запись и называется PBR (Partition Boot Record)!





Так вот, самая главная причина того, что Windows 10 перестаёт загружаться после установки Windows XP в том, что XP записывает в PBR (Partition Boot Record) код указывающий на свой загрузчик NTLDR. Но если установить на компьютер или ноутбук сначала Windows XP, а затем Windows 10, то Win 10 запишет в PBR ( Partition Boot Record) код указывающий на свой загрузчик - Диспетчер загрузки BOOTMGR, который и создаст меню, с возможностью выбора для загрузки любой из установленных операционных систем. Если вы захотите, то загрузитесь в Windows 10, а если вам нужна Windows XP, то нажимайте на кнопку Предшествующая версия Windows и Windows 10 передаст управление загрузкой загрузчику NTLDR принадлежащему XP и загрузится последняя.





Вывод: правильнее сначала установить старшую операционную систему (Windows XP), а затем уже младшую (Windows 10), но так получается далеко не всегда и часто XP нам нужна на компьютере с уже установленной Win 10.





Что делать, если мы всё же установили Windows XP второй системой на компьютер с Windows 10 и десятка не загружается

Итак, мы имеем компьютер с установленной Windows 10.

Если войти в Управление дисками, то мы увидим диск (C:) с файлами операционной системы и скрытый раздел (размер 500 Мб) System Reserved (Зарезервировано системой) с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr, именно на него, после своей установки второй системой, Windows XP скопирует файлы своего загрузчика, в этом мы убедимся позднее.

Windows XP будем устанавливать на диск (F:).

Примечание: Если сейчас запустить программу Bootice (скачайте её, она будет нужна нам для работы) и выбрать в ней наш жёсткий диск с установленной Windows 10, затем нажать PBR (Partition Boot Record) , Обработка загрузочная запись BOOTMGR , как и положено для систем (Windows Vista, 7, 8.1, 10), но п осле установки Win XP второй системой она сменится на устаревшую NTLDR и Windows 10 перестанет загружаться. и выбрать в ней наш жёсткий диск с установленной Windows 10, затемто можно увидеть, что на жёстком диске имеется

В программе установки Windows XP выбираем диск (F:) и начинаем установку операционной системы, важно, чтобы в дистрибутив XP были интегрированы драйвера SATA.

Windows XP удачно установлена и загружается только она одна. Если вы хотите убедиться в работоспособности загрузчика Windows 10 и в том, что с вашей десяткой ничего плохого не случилось, запустите программу Bootice, Если вы хотите убедиться в работоспособности загрузчика Windows 10 и в том, что с вашей десяткой ничего плохого не случилось, запустите программу выберите ваш жёсткий диск, нажмите Обработка PBR, как видим, после установки Windows XP загрузочная запись сменилась на родную для Winows XP - NTLDR. Отмечаем пункт загрузочная запись BOOTMGR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация. ОК выберите ваш жёсткий диск, нажмите

ОК Закрываем программу и перезагружаемся.

Происходит загрузка Windows 10.

Создаём меню загрузки выбора Windows 10 и Windows XP

Запустите программу Bootice выберите ваш жёсткий диск, нажмите Обработка выберите ваш жёсткий диск, нажмите PBR , жёсткий диск, как и положено для систем жёсткий диск, как и положено для систем имеет загрузочную запись BOOTMGR отмечаем пункт отмечаем пункт загрузочная запись NTLDR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация ОК ОК Закрыть Выход (Windows Vista, 7, 8.1, 10),

Перезагружаем компьютер.

Происходит загрузка Windows XP.

Идём в Управление дисками.

Видим, что скрытому разделу (размер 500 Мб) System Reserved (Зарезервировано системой) с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr присвоена буква (C:). Windows 10 находится на разделе (D:), а Windows XP на разделе (E:).

Для дальнейшей работы нам нужно включить в системе отображение скрытых файлов и папок.

Сервис->Свойства папки.

Снимаем галочки с пунктов: Скрывать защищённые системные файлы (рекомендуется). Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов. Отмечаем пункт: Показывать скрытые файлы и папки. Применить и ОК.



Вносим в конфигурацию хранилища загрузки ( BCD ) Windows 10 информацию о Windows XP, находящуюся на разделе (E:)





Запускаем программу Bootice Выбираем наш жёсткий диск, жмём Обработка PBR. О тмечаем пункт загрузочная запись BOOTMGR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация , ОК Закрыть

В главном окне программы Bootice жмём на кнопку BCD , отмечаем пункт Другой BCD файл и жмём на кнопку проводника. В открывшемся проводнике заходим на диск (C:) скрытый раздел (размер 500 Мб) System Reserved

Boot, и находим на нём, в папке BCD), выделяем его левой мышью и жмём Открыть. файл конфигурации хранилища загрузки (), выделяем его левой мышью и жмём

Жмём Простой режим видим всю информацию находящуюся в файле конфигурации хранилища загрузки ( BCD ).

Добавить и выбираем запись Windows 2000/XP/2003. Жмём на кнопкуи выбираем запись Windows 2000/XP/2003.

Выбираем наш жёсткий диск.

Сохранить настройки. Выбираем раздел (E:) с установленной Windows XP и жмём на кнопку Параметры BCD менеджера успешно сохранены! Параметры BCD менеджера успешно сохранены!

ОК. Закрыть. Выход.

Данными действиями мы внесли в конфигурацию хранилища загрузки ( BCD ) Windows 10 информацию о Windows XP находящуюся на разделе (E:).