Здравствуйте админ, скажите как правильно установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10?
На стационарный компьютер установил Windows 10, затем понадобилась Windows XP.
От диска (C:) отщипнул 60 Гб и создал диск (D:), затем загрузился с установочной флешки Win XP и установил операционную систему, но после этого стала загружаться только одна Windows XP
.
В интернете одни говорят, что Win XP затёрла файлы загрузчика Win 10 и десятку уже не вернуть, а другие говорят, что нужно использовать программу EasyBCD 2.0.2, но после использования этой программы моя Win XP стала загружаться целых 5 минут, а Win 10 всё равно не грузится. Каким образом можно отвоевать обратно Windows 10, а точнее создать меню загрузки, чтобы при включении компьютера выбирать между Windows XP и Windows 10? И если можно, объясните пожалуйста, почему такое произошло.
Как установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10
Привет друзья! Уверяю Вас, это очень интересная статья, прочитав её, вы сможете устанавливать Windows XP без проблем на любой другой компьютер с уже установленной младшей операционной системой (Windows Vista, 7, 8.1, 10). примеч. Админ.
Автор Владимир.
Привет друзья! Широко распространено мнение, что если установить Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10, то Win XP заменит загрузчик Win 10 своими файлами загрузки (NTLDR, NTDETECT.COM и BOOT.INI), но это не так. Установщик Windows XP достаточно умный и просто копирует на активный раздел с файлами загрузки Windows 10 свои файлы загрузчика (NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI), оба загрузчика живы и здоровы и прекрасно уживаются на одном разделе, но всё же загружается одна Windows XP. Почему?
Примечание: После установки Windows XP на компьютер с уже установленной Windows 10, Win XP делает видимым и присваивает букву (C:) скрытому разделу System Reserved (Зарезервировано системой) размер 500 Мб с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr. На скриншоте видно, что на этом разделе кроме файлов загрузки Windows 10 (bootmgr, папка boot) находятся файлы загрузчика Win XP (boot.ini, ntldr и ntdetect.com).
Коротко напомню вам, как вообще происходит загрузка операционной системы.
В первую очередь, после включения компьютера, управление получает подпрограмма BIOS, которая производит проверку на работоспособность всех комплектующих системного блока, затем БИОС смотрит в своих настройках приоритетное для загрузки устройство (жёсткий диск, флешка, DVD-диск) и найдя такое (к примеру жёсткий диск) считывает с него загрузочную запись MBR.
MBR располагается в первом секторе загрузочного диска, имеет размер 512 байт, и содержит в себе программный код, который выполняет поиск активного раздела (Active), с которого может осуществляться загрузка операционной системы, данный активный раздел имеет свою загрузочную запись и называется PBR (Partition Boot Record)!
Так вот, самая главная причина того, что Windows 10 перестаёт загружаться после установки Windows XP в том, что XP записывает в PBR (Partition Boot Record) код указывающий на свой загрузчик NTLDR. Но если установить на компьютер или ноутбук сначала Windows XP, а затем Windows 10, то Win 10 запишет в PBR ( Partition Boot Record) код указывающий на свой загрузчик - Диспетчер загрузки BOOTMGR, который и создаст меню, с возможностью выбора для загрузки любой из установленных операционных систем. Если вы захотите, то загрузитесь в Windows 10, а если вам нужна Windows XP, то нажимайте на кнопку Предшествующая версия Windows и Windows 10 передаст управление загрузкой загрузчику NTLDR принадлежащему XP и загрузится последняя.
Вывод: правильнее сначала установить старшую операционную систему (Windows XP), а затем уже младшую (Windows 10), но так получается далеко не всегда и часто XP нам нужна на компьютере с уже установленной Win 10.
Что делать, если мы всё же установили Windows XP второй системой на компьютер с Windows 10 и десятка не загружается
Итак, мы имеем компьютер с установленной Windows 10.
Если войти в Управление дисками, то мы увидим диск (C:) с файлами операционной системы и скрытый раздел (размер 500 Мб) System Reserved (Зарезервировано системой) с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr, именно на него, после своей установки второй системой, Windows XP скопирует файлы своего загрузчика, в этом мы убедимся позднее.
Windows XP будем устанавливать на диск (F:).
Примечание: Если сейчас запустить программу Bootice (скачайте её, она будет нужна нам для работы)
и выбрать в ней наш жёсткий диск с установленной Windows 10, затем нажать Обработка PBR (Partition Boot Record),
то можно увидеть, что на жёстком диске имеется загрузочная запись BOOTMGR, как и положено для систем (Windows Vista, 7, 8.1, 10), но после установки Win XP второй системой она сменится на устаревшую NTLDR и Windows 10 перестанет загружаться.
В программе установки Windows XP выбираем диск (F:) и начинаем установку операционной системы, важно, чтобы в дистрибутив XP были интегрированы драйвера SATA.
Windows XP удачно установлена и загружается только она одна.
Если вы хотите убедиться в работоспособности загрузчика Windows 10 и в том, что с вашей десяткой ничего плохого не случилось, запустите программу Bootice
,
выберите ваш жёсткий диск, нажмите Обработка PBR
,
как видим, после установки Windows XP загрузочная запись сменилась на родную для Winows XP - NTLDR.
Отмечаем пункт загрузочная запись BOOTMGR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация.
ОК
ОК
Закрываем программу и перезагружаемся.
Происходит загрузка Windows 10.
Создаём меню загрузки выбора Windows 10 и Windows XP
Запустите программу Bootice,
выберите ваш жёсткий диск, нажмите Обработка PBR,
жёсткий диск, как и положено для систем
(Windows Vista, 7, 8.1, 10), имеет загрузочную запись BOOTMGR,
отмечаем пункт загрузочная запись NTLDR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация
ОК
ОК
Закрыть
Выход
Перезагружаем компьютер.
Происходит загрузка Windows XP.
Идём в Управление дисками.
Видим, что скрытому разделу (размер 500 Мб) System Reserved (Зарезервировано системой) с файлами конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файлом менеджера загрузки bootmgr присвоена буква (C:).
Windows 10 находится на разделе (D:), а Windows XP на разделе (E:).
Для дальнейшей работы нам нужно включить в системе отображение скрытых файлов и папок.
Сервис->Свойства папки.
Снимаем галочки с пунктов:
Скрывать защищённые системные файлы (рекомендуется).
Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов.
Отмечаем пункт:
Показывать скрытые файлы и папки. Применить и ОК.
Вносим в конфигурацию хранилища загрузки (BCD) Windows 10 информацию о Windows XP, находящуюся на разделе (E:)
Запускаем программу Bootice,
Выбираем наш жёсткий диск, жмём Обработка PBR.
Отмечаем пункт загрузочная запись BOOTMGR и жмём на кнопку Инсталляция/Конфигурация,
ОК
Закрыть
В главном окне программы Bootice жмём на кнопку BCD, отмечаем пункт Другой BCD файл и жмём на кнопку проводника.
В открывшемся проводнике заходим на диск (C:) скрытый раздел (размер 500 Мб) System Reserved
и находим на нём, в папке Boot
,
файл конфигурации хранилища загрузки (BCD), выделяем его левой мышью и жмём Открыть.
Жмём Простой режим,
видим всю информацию находящуюся в файле конфигурации хранилища загрузки (BCD).
Жмём на кнопку Добавить и выбираем запись Windows 2000/XP/2003.
Выбираем наш жёсткий диск.
Выбираем раздел (E:) с установленной Windows XP и жмём на кнопку Сохранить настройки
.
Параметры BCD менеджера успешно сохранены!
Данными действиями мы внесли в конфигурацию хранилища загрузки (BCD) Windows 10 информацию о Windows XP находящуюся на разделе (E:).
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