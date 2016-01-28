Категория: Windows 10 / Перенос (миграция, клонирование) Windows / Сборки и дистрибутивы Windows

Здравствуйте админ! Установил на свой ноутбук Windows 10, затем установил в систему все нужные программы и антивирус, короче довёл операционку до ума, а вот теперь вопрос.

Скажите, как из своей операционной системы создать собственный установочный дистрибутив Windows 10, чтобы в дальнейшем сделать из него загрузочную флешку и устанавливать десятку на свой (а может и чужой) компьютер, как обыкновенную операционную систему? Не спорю, в интернете об этом есть информация, но лично я, прочитав несколько мануалов, так и не понял, зачем мне инструмент Sysprep и режим аудита, ведь я создаю настроенный дистрибутив Windows 10 для себя и ещё пары, тройки своих друзей. Может есть способ проще?





Создание собственного настроенного дистрибутива Windows 10. Или идеальный способ переноса Windows на твердотельный накопитель SSD. Простой способ для начинающих пользователей





Авторы - Владимир и Админ

Привет друзья! Сегодня вас ждёт очень интересная статья. Не спорю, информация на эту тему в интернете есть, но она либо слишком сложная, либо поверхностная, поэтому мы и решились предложить несколько своих способов, и сегодня начнём с самого простого.

Наш читатель всё правильно заметил, есть официальный способ создания такого дистрибутива и согласно ему в первую очередь на компьютер, ноутбук или на виртуальную машину устанавливается Windows 10, затем в операционную систему устанавливаются все программы, после этого запускается утилита Sysprep, которая производит "отвязку" установленной системы от железа компьютера, удаляет уникальные системные параметры и драйвера, после этого происходит перезагрузка и последующая загрузка в среду Windows PE с утилитой ImageX. В загрузочной среде Windows PE мы производим захват диска (C:) с Windows 10 в файл-образ WIM с помощью средств ImageX или Dism. И уже после этого, на основе созданного WIM-файла, создаётся установочный ISO-дистрибутив Windows 10, с которого можно устанавливать операционную систему.

WIM файл - формат образа диска, был разработан компанией Microsoft для развертывания операционных систем Windows.

Но данное правило соблюдается не всегда, так как многие опытные пользователи создают собственный настроенный дистрибутив Windows 10 именно для своего компьютера, в этом случае утилита Sysprep (с её отвязкой от железа и удалением драйверов) не столь необходима и можно обойтись без неё. Также в большинстве случаев установка Windows 10 с такой сборки пройдёт успешно и на другой компьютер, с отличным от вашего железом, но при таком раскладе, всё же есть нюансы (читайте статью дальше).





Примечание : Можно сказать, что такой дистрибутив представляет из себя идеальную резервную копию, которая разворачивается на компьютер (и не только на свой) путём простой и всем знакомой установки операционной системы. Я лично, вижу этот способ идеальным для переноса Windows с обычного HDD на твердотельный накопитель SSD.

Друзья, пора переходить к делу. Для примера, я возьму свой ноутбук с установленной Winows 10, так же в систему установлен пакет необходимых программ и антивирус. Для наглядного эксперимента, после создания установочного дистрибутива мы установим Windows 10, как обычную систему на другой мой ноутбук HP.





Так как первая статья для начинающих, то в ней будет всё довольно просто, загрузим ноутбук с загрузочной флешки Live CD AOMEI PE Builder, создадим WIM-образ раздела (C:) с установленной Windows 10, затем соберём ISO-образ Windows 10 программой WinToolkit 1.5, далее создадим загрузочную флешку Windows 10 и установим операционную систему из созданного дистрибутива.



Управление дисками ноутбука с установленной Windows 10.

Жёсткий диск ноутбука поделён на два раздела (C:) и (D:).

Нам нужно будет создать файл-образ Windows 10 (диск (C:) и расположить его на диске (D:)

На диске (C:), после установки всех нужных мне программ, занято 13 Гб дискового пространства.

Создание загрузочной флешки Live CD AOMEI PE Builder



