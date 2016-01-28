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  • Просмотров: 83 773
  • Автор: admin
  • Дата: 24-01-2016
24-01-2016

Создание собственного настроенного дистрибутива Windows 10. Или идеальный способ переноса Windows на твердотельный накопитель SSD. Простой способ для начинающих пользователей

Категория: Windows 10 / Перенос (миграция, клонирование) Windows / Сборки и дистрибутивы Windows

Здравствуйте админ! Установил на свой ноутбук Windows 10, затем установил в систему все нужные программы и антивирус, короче довёл операционку до ума, а вот теперь вопрос.  
Скажите, как из своей операционной системы создать собственный установочный дистрибутив Windows 10, чтобы в дальнейшем сделать из него загрузочную флешку и устанавливать десятку на свой (а может и чужой) компьютер, как обыкновенную операционную систему? Не спорю, в интернете об этом есть информация, но лично я, прочитав несколько мануалов, так и не понял, зачем мне инструмент Sysprep и режим аудита, ведь я создаю настроенный дистрибутив Windows 10 для себя и ещё пары, тройки своих друзей. Может есть способ проще?

Создание собственного настроенного дистрибутива Windows 10. Или идеальный способ переноса Windows на твердотельный накопитель SSD. Простой способ для начинающих пользователей


Авторы - Владимир и Админ

Привет друзья! Сегодня вас ждёт очень интересная статья. Не спорю, информация на эту тему в интернете есть, но она либо слишком сложная, либо поверхностная, поэтому мы и решились предложить несколько своих способов, и сегодня начнём с самого простого. 
 
Наш читатель всё правильно заметил, есть официальный способ создания такого дистрибутива и согласно ему в первую очередь на компьютер, ноутбук или на виртуальную машину устанавливается Windows 10, затем в операционную систему устанавливаются все программы, после этого запускается утилита Sysprep, которая производит "отвязку" установленной системы от железа компьютера, удаляет уникальные системные параметры и драйвера, после этого происходит перезагрузка и последующая загрузка в среду Windows PE с утилитой ImageX. В загрузочной среде Windows PE мы производим захват диска (C:) с Windows 10 в файл-образ WIM с помощью средств ImageX или Dism. И уже после этого, на основе созданного WIM-файла, создаётся установочный ISO-дистрибутив Windows 10, с которого можно устанавливать операционную систему.
 
  • WIM файл - формат образа диска, был разработан компанией Microsoft для развертывания операционных систем Windows.
Но данное правило соблюдается не всегда, так как многие опытные пользователи создают собственный настроенный дистрибутив Windows 10 именно для своего компьютера, в этом случае утилита Sysprep (с её отвязкой от железа и удалением драйверов) не столь необходима и можно обойтись без неё. Также в большинстве случаев установка Windows 10 с такой сборки пройдёт успешно и на другой компьютер, с отличным от вашего железом, но при таком раскладе, всё же есть нюансы (читайте статью дальше).

  • ПримечаниеМожно сказать, что такой дистрибутив представляет из себя идеальную резервную копию, которая разворачивается на компьютер (и не только на свой) путём простой и всем знакомой установки операционной системы. Я лично, вижу этот способ идеальным для переноса Windows с обычного HDD на твердотельный накопитель SSD.
Друзья, пора переходить к делу. Для примера, я возьму свой ноутбук с установленной Winows 10, так же в систему установлен пакет необходимых программ и антивирус. Для наглядного эксперимента, после создания установочного дистрибутива мы установим Windows 10, как обычную систему на другой мой ноутбук HP. 

Так как первая статья для начинающих, то в ней будет всё довольно просто, загрузим ноутбук с загрузочной флешки Live CD AOMEI PE Builder, создадим WIM-образ раздела (C:) с установленной Windows 10, затем соберём ISO-образ Windows 10 программой WinToolkit 1.5, далее создадим загрузочную флешку Windows 10 и установим операционную систему из созданного дистрибутива.

Управление дисками ноутбука с установленной Windows 10.

Жёсткий диск ноутбука поделён на два раздела (C:) и (D:). 
Нам нужно будет создать файл-образ Windows 10 (диск (C:) и расположить его на диске (D:)
На диске (C:), после установки всех нужных мне программ, занято 13 Гб дискового пространства.  

 
Создание загрузочной флешки Live CD AOMEI PE Builder

В первую очередь создадим загрузочную флешку Live CD AOMEI PE Builder. Данный Live CD создан на основе Windows 8.1 Enterprise.
Скачиваем Live CD AOMEI PE Builder и создаём из него загрузочную флешку. 

 

Скачиваем и запускаем утилиту WinSetupFromUSB-1-6, именно она создаст нам загрузочную флешку.
В главном окне WinSetupFromUSB выбираем название нашей флешки.
Ставим галочку на пункте Auto format it with FBinst и отмечаем галочкой пункт FAT32,
Отмечаем галочкой пункт Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO и нажимаем на кнопку, открывающую окно проводника.

Открывается проводник, находим на компьютере ISO образ Live CD AOMEI PE Builder и выделяем его левой мышью, жмём "Открыть".

Жмём «GO». 

«Да» 

 

«Да»

«ОК»

Начинается создание загрузочной флешки Live CD AOMEI PE Builder. 

Загрузочная флешка готова. 

«ОК» 

Загружаем ноутбук с загрузочной флешки Live CD AOMEI PE Builder. Наша флешка универсальная, с неё можно загрузить ноутбук с интерфейсом UEFI, а также с обычным БИОС. 

Жмём «Enter» на клавиатуре. 

Загружается рабочий стол Live CD AOMEI PE Builder, представляющий из себя обычный Live CD на базе Windows 8.1.

Жмём на кнопку Windows Disk Management (Управление дисками).

Видим два раздела жёсткого диска (C:) и (D:). Windows 10 находится на диске (C:), создадим её полный образ и сохраним на разделе (D:).

Для создания резервного образа Windows 10 воспользуемся системой обслуживания и развертывания образов операционных систем - Dism. Данный инструмент командной строки разработан Майкрософт специально для создания и последующего развёртывания образов операционных систем Windows.

Запускаем командную строку.

и вводим команду:

Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:Windows

где,

install.wim: — это название WIM-образа диска (C:) с Windows 10.

C:\ — раздел с установленной Windows 10.

D:\ — место сохранения WIM-образа.

Прогресс операции 100%. Образ системы создан. 

Образ Windows 10 находится в файле install.wim на диске (D:) и имеет объём 4,80 Гб. 

Примечание: Вы можете ещё сжать на 1-2 Гб файл install.wim, читайте информацию в конце статьи. 

 

Перезагрузка


Перезагружаем компьютер и входим в Windows 10.

Скачиваем на официальном сайте Майкрософт дистрибутив Windows 10 и сохраняем его на разделе (D:).


Создаём на разделе (D:) папку и называем её 10.

Копируем в эту папку все файлы дистрибутива Windows 10

После того, как файлы скопировались, заходим в папку D:\10\sources и удаляем в ней файл install.esd.

Копируем вместо него файл install.wim, находящийся на разделе (D:)

Файл install.wim скопирован и находится в папке D:\10\sources

Примечание: Внимательный пользователь может спросить, почему мы удаляем файл install.esd и копируем вместо него файл install.wim, ведь файлы разные, не будет ли какого конфликта?

Друзья, дело в том, что начиная с Windows 8.1 (Dism 6.3) для установщика Windows и Dism расширение esd и wim, это одно и тоже, esd=wim и wim=esd.

 

WinToolkit 1.5

 

Скачиваем и запускаем программу WinToolkit 1.5.

Если на вашем компьютере не установлен NET Framework 3.5, то программа попросит его установить.

В главном окне программы жмём на кнопку Basic, а затем на ISO Maker.

В следующем окне программа просит нас открыть папку, в которую мы скопировали файлы дистрибутива Windows 10, в нашем случае D:\10

Жмём на Browse. 

Находим в открывшемся проводнике диск (D:) и на нём папку 10, выделяем её левой мышью и жмём Выбор папки. 

В следующем окне нам нужно выбрать место сохранения будущего ISO-образа Windows 10.

Жмём на Browse.

Открывается окно проводника. Я сохраню ISO-образ Windows 10 на диске (D:). Образ так и назову Windows 10.

Сохранить.

Жмём на кнопку Create ISO

и начинается процесс создания собственного настроенного дистрибутива Windows 10.

 

ISO-образ готов.

«ОК»

ISO-образ Windows 10 получился размером 5 Гб.

 

Создание загрузочной флешки Windows 10 программой WinSetupFromUSB

 

Друзья, в самом начале статьи мы с вами создали загрузочную флешку Live CD AOMEI PE Builder с помощью программы WinSetupFromUSB. Предлагаю загрузочную флешку Windows 10 создать этой же программой, только с одной разницей - мы не будем форматировать ранее созданную загрузочную флешку Live CD AOMEI PE Builder, а просто добавим Windows 10, в результате, у нас на флешке будет Live CD AOMEI PE Builder и Windows 10.


Запускаем утилиту WinSetupFromUSB-1-6.

В главном окне WinSetupFromUSB выбираем название нашей флешки.
Галочку на пункте Auto format it with FBinst НЕ ставим (иначе на флешке всё удалится).
Отмечаем галочкой пункт Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO и нажимаем на кнопку, открывающую окно проводника.

Открывается проводник, находим на диске (D:) ISO образ Windows 10 и выделяем его левой мышью, жмём "Открыть".

ОК

Жмём GO


Начинается процесс добавления Windows 10 на загрузочную флешку. 

ОК

Загрузочная флешка с собственным настроенным дистрибутивом Windows 10 готова.


Процесс установки Windows 10 

 

Процесс установки Windows 10 с подготовленного нами дистрибутива можно назвать экспресс-установкой.

Загружаем с флешки наш компьютер, выходит меню загрузки, в котором можно выбрать Live CD AOMEI PE Builder или Windows 10, выбираем Windows 10.

Далее.

Установка.

Если у вас отсутствует лицензионный ключ, то жмите на кнопку "У меня нет ключа продукта".

Принимаем условия лицензии. 

Выборочная: только установка Windows. 

Если хотите, создайте разделы на жёстком диске, а я установлю операционную систему на нераспределённое пространство твердотельного накопителя.

Идёт процесс установки. 

Загружается Windows 10.

Система вполне работоспособна, все программы работают.


Вывод: 

 

Если устанавливать с такого дистрибутива Win 10 на свой компьютер, то никаких проблем с установкой и дальнейшей работой в операционной системе быть не должно. Также можно установить такую сборку и на другой компьютер, с отличным от вашего компьютера железом, в этом случае придётся устанавливать в систему драйвера на устройства, то есть делать всё то, что обычно делают после установки системы, единственное, вам будет не нужно устанавливать программы, так как они уже есть в вашей сборке.


Примечание: Если вы создаёте такую сборку на компьютере, построенном на платформе Intel (процессор от Intel) и затем разворачиваете систему на компьютер с процессором от AMD (или наоборот AMD-->Intel), то в некоторых случаях могут возникнуть проблемы при установке (конфликт чужого железа и установленных драйверов чипсета материнской платы), вот поэтому многие системные администраторы применяют при создании собственного дистрибутива утилиту "sysprep", которая производит "отвязку" установленной системы от железа компьютера, удаляет уникальные системные параметры и драйвера, в этом случае у вас создаётся собственный настроенный дистрибутив Windows 10, который можно развернуть на любой другой компьютер с железом, отличном от вашего. Но опять же минус, при установке системы на ваш компьютер, вам придётся устанавливать драйвера на устройства. Подробно об этом способе читайте в следующей нашей статье: - Создание собственного настроенного дистрибутива Windows 10. Способ для опытных пользователей.

 

Друзья, как и обещал, в конце статьи хочу вам рассказать, как сжать файл install.wim ещё больше.

После применения команды:

Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:Windows

на диске у нас создался файл install.wim размером 4,80 Гб, так вот, его можно сжать ещё больше командой

Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:\install2.wim /Compress:recovery

в результате на диске (D:) создастся файл install2.wim (точная копия файла install.wim) только размером 3,50 Гб, правда процесс сжатия будет долгим и затребует все ресурсы процессора.

Исходный файл install.wim удалите, а install2.wim переименуйте в install.wim и работайте далее уже с ним. 

Статьи по этой теме:

1. Создание дистрибутива Windows 10 с предустановленным программным обеспечением с помощью режима аудита

2. Как создать дистрибутив Windows 10 с интегрированными обновлениями операционной системы

3. Как создать свою сборку Windows с помощью программы NTLite

4. Создание своей сборки Windows с помощью Live-диска by Sergei Strelec. Установка Windows с Live-диска Стрельца

Метки к статье: Своя сборка Windows Dism Windows 10

Вернуться Комментариев: 129

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slavyan3103

28 января 2016 09:10

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Здравствуйте админ. Хорошая статейка. Надо замутить такой образ, 

у меня ноутбук UEFI с 10.

А с компом биос 7 можно сделать образ? winked 

<
admin

28 января 2016 09:14

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На любом компьютере можно сделать такой образ.

<
Иван

28 января 2016 13:28

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Добрый день! Скажите, если на 1-м компьютере имею Windows 10 - 64х разрядную систему, а где взять взять ISO-образ Windows 10 - 32х разрядный? Я хочу попробывать установить его на другой более слабый компьютер (для него по теххарактеристикам нужна 32х разрядная)

Спасибо!

 

админ

 

Скчайте Win 10 32 бит на оф. сайте Майкрософт, примерно так

http://remontcompa.ru/808-kak-skachat-windows-10.html

<
George Huhn

28 января 2016 15:35

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Dear Admin!

Прекрасная статья, огромное спасибо. Единственное сомнение вызывает команда

Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:Windows

может быть

Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:C: /Name:Windows?

<
Владимир

28 января 2016 18:22

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Цитата: George Huhn
Dear Admin!
Прекрасная статья, огромное спасибо. Единственное сомнение вызывает команда
Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:Windows
может быть
Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:C: /Name:Windows?

Здравствуйте George Huhn.

Без разницы 

capturedir:c или capturedir:c:\

dism и так и так понимает

<
Олег

28 января 2016 19:03

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Владимир здравствуйте, если Вы появились, объясните пожал. почему нежелательно пользоваться программой 78RePack, которая конвертирует файл install.esd в install.wim, почему тогда можно пользоваться программой Wim.Converter.2.5.

Как тогда конвертировать файл install.esd в install.wim и наоборот install.wim в install.esd? 

 

А в сегодняшней статье написано

Друзья, дело в том, что начиная с Windows 8.1 (Dism 6.3) для установщика Windows и Dism расширение esd и wim, это одно и тоже, esd=wim и wim=esd.

 

не понял как одно и тоже.

<
Андрюха

28 января 2016 19:09

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Здравствуйте, у меня обычный комп с Win 7, а как сделать такой дистрибутив только с Win 7, там же в образе например 64bit 4 редакции и файл конфигурации выпуска windows.

<
admin

28 января 2016 19:29

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Вот статья

http://remontcompa.ru/974-kak-iz-obschego-distributiva-windows-7-soderzhaschego
-vse-izdaniya-operacionnoy-sistemy-vydelit-odno-neobhodimoe-izdanie-i-na-ego-os
nove-sozdat-otdelnyy-distributiv.html

<
Андрюха

28 января 2016 19:43

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Может я неправильно спросил, но имел ввиду создание собственного настроенного дистрибутива Windows 7, только сделать таким же образом как в этой статье.

<
admin

28 января 2016 19:49

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Андрей, всё делается точно также. По той статье, ссылку на которую я вам дал, делайте WIM-файл с нужным релизом Windows 7, затем всё делайте так, как написано в этой статье, только вместо ISO-образа Win 10 используйте ISO-образа Win 7.

<
Владимир

28 января 2016 20:03

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Владимир здравствуйте, если Вы появились, объясните пожал. почему нежелательно пользоваться программой 78RePack, которая конвертирует файл install.esd в install.wim, почему тогда можно пользоваться программой Wim.Converter.2.5.

Как тогда конвертировать файл install.esd в install.wim и наоборот install.wim в install.esd? 

А в сегодняшней статье написано

Друзья, дело в том, что начиная с Windows 8.1 (Dism 6.3) для установщика Windows и Dism расширение esd и wim, это одно и тоже, esd=wim и wim=esd.

не понял как одно и тоже.

 

Здравствуйте Олег.

Я не писал, что нежелательно пользоваться 78RePack,
а про Wim.Converter.2.5 писал Админ,
я про них не пишу, так как не пользуюсь

(как я могу писать о том, чем не пользуюсь).

 

WIM в ESD я пережимаю в командной строке
dism /export..... / compress:recovery


ESD расжимаю в WIM 
/ apply распаковываю (создаю vhd, как временную папку)
capture создаю новый wim, без compress:recovery.

 

Расширение esd или wim не является определяющим,
esd и wim для нас (пользователей).
Для Dism, что esd, что wim, это архив с образами.
Microsoft придумало новое 4-е сжатие (compress) recovery,
до этого было три: none, fast и maximum
и рекомендует при сжатии recovery
ставить расширение esd (что бы нам было проще работать
с архивами). 
Но Dism не по расширению работает с архивами,
а по сжатию, то есть можно сжатие сделать recovery,

а расширение поставить wim,
так же сжатие можно сделать fast, а расширение поставить esd
и Dism сделает это без проблем.

 

<
Андрюха

28 января 2016 20:04

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Я дико ивиняюсь, вопрос такой, если не вытаскивать одну редакцию из общего дистрибутива а проделать с общим образом, такое возможно, что потом все редакции будут под одну собраны.

 

админ

 

У вас будет выбор редакции Win 7 при установке системы.

<
Олег

28 января 2016 20:22

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Спсибо Владимир что ответили, немного сложновато, но я постараюсь разберусь.

<
Андрюха

28 января 2016 22:13

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Я примерно понял так, в загрузочной среде этой командой
Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:Windows
я создаю образ Windows 7 который находится в файле install.wim на диске (D:), потом перезагружаюсь и скачиваю дистрибутив Windows 7, затем его распаковываю в созданную папку ... на диск (D:) и удаляю из него все файлы install.wim и вкладываю созданный образ Windows 7, а дальше создаю iso. с Windows 7, или я ошибаюсь.

Просто в этой статье всё так просто и я подумал, что и с Windows 7 так можно как здесь.

<
admin

28 января 2016 22:19

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Вы всё правильно говорите.

<
strelek

28 января 2016 22:22

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Да, всё разжёвано максимально, ничего и не добавишь, подожду продолжение.

<
Андрюха

28 января 2016 22:42

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Что я могу еще сказать, вы Гений, спасибо за статью.

 

И наверно еще надо будет изменить файл конфигурации выпуска Windows (ei.cfg) на
[Cannel]
Retail

 

Или это уже не имеет значения, редакция то одна.

 

У вас будет выбор редакции Win 7 при установке системы.

А это значит, что какую бы из 4 редакций я не установил все они будут настроены? 
Если это так , то это феноминально. А так ли это? Спасибо.

 

админ

 

Файл ei.cfg нужно добавить в образ.

Вот насчёт того, будут ли все редакции настроены, не могу сказать, так как обычно использовал одну редакцию в образе.

<
Алекс49

29 января 2016 10:26

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Здрасьте, Live CD AOMEI PE Builder здесь (на яндекс диске) обновлена? Она отличается от той что скачана месяца 2 назад? Плиз.

<
admin

29 января 2016 10:38

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В данном образе отличий несколько, программы, относящиеся к AOMEI запускаются сразу на русском языке и ещё что-то, уже не помню, но образ Live CD AOMEI PE Builder периодически улучшается.

<
Алекс49

29 января 2016 14:51

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Спасибо за информацию. Извините, но создание образа на диске требует диски определенного типа CD-ROM, которые не всегда есть под рукой. Как записать образ на диск DVD-RW?

<
admin

29 января 2016 19:18

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Записать образ ISO на диск можно очень просто по этой статье

http://remontcompa.ru/221-kak-zapisat-obraz-iso-na-disk.html

никакого особеноого дисковода не нужно.

Вообще можно и без дисков обойтись и сделать загрузочную флешку.

<
Алекс49

30 января 2016 16:46

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Спасибо, есть уже и флешка Руфусом делал как у Вас, но у меня ноут с кнопки F12 не видит флешку, а с диска загружает, не вижу разницы. Дисков СД-РВ, прикуплю они дешевые, т.к менее 1 гига. Наверное в биосе что-нибудь надо включить, хожу туда не охотно, там все буржуйское.

<
admin

30 января 2016 22:25

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В статье показан универсальный способ создания загрузочной флешки и её должен увидеть любой ноутбук.

 

Насёт БИОСа, то отключите Secure Boot, это точно поможет, статья здесь

http://remontcompa.ru/392-kak-otklyuchit-secure-boot.html

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Алекс49

31 января 2016 13:17

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Большое спасибо, всегда с замиранием сердца задаешь вопрос, вдруг не ответят. Еще раз спасибо, обязательный вы человек. Дай Вам бог здоровья. сколько нас чайников научили малость. 

 

Админ

 

Нечего замирать, вы же мужчина!

Если не ответили, значит пропустили вопрос, напомните о себе.

<
vsbl

2 февраля 2016 09:31

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Скажите, пожалуйста, можно ли использовать дистрибутив W10 не с офсфйта Microsoft, а сборку? Спасибо.

<
admin

2 февраля 2016 11:36

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При использовании сборок возможны различные ошибки.

<
Challenger1966

7 февраля 2016 20:31

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Здравствуйте Админ ! Всё проделал по Вашему методу (пр.польз) всё получилось,

но при установке уже на ПК в окне выбора редакции пусто, дальн.уст невоз.

Подскажите на каком этапе пр.ошибка ? Спасибо.

Win 10x64 pro notebook.  1,65   4gB mem

<
admin

7 февраля 2016 22:21

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В принципе и не должно быть никакого выбора редакций. Какая точно ошибка, может скриншот покажете? Вы оригинальный ISO-образ Win 10 используете?

<
Challenger1966

7 февраля 2016 22:52

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SW_DVD5_Win_Pro_10_1511_64BIT_Russian_MLF_X20-82454

версия эта. Скриншот как доб. ? вообщем когда окно с ред. выходит - оно пустое.

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admin

8 февраля 2016 12:33

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Создайте файл EI.cfg и закиньте его в папку sources дистрибутива Windows 10, всё подробно написано в этой статье

http://remontcompa.ru/624-kak-otklyuchit-vvod-klyucha-aktivacii-pri-ustanovke-w
indows-8-81-10.html

<
Challenger1966

8 февраля 2016 16:09

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Цитата: admin
Создайте файл EI.cfg и закиньте его в папку sources дистрибутива Windows 10, всё подробно написано в этой статье
http://remontcompa.ru/624-kak-otklyuchit-vvod-klyucha-aktivacii-pri-ustanovke-w
indows-8-81-10.html

 

Спасибо. Буду пробовать, потом отпишусь.

<
Challenger1966

9 февраля 2016 21:58

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Цитата: Challenger1966
Цитата: admin
Создайте файл EI.cfg и закиньте его в папку sources дистрибутива Windows 10, всё подробно написано в этой статье
http://remontcompa.ru/624-kak-otklyuchit-vvod-klyucha-aktivacii-pri-ustanovke-w
indows-8-81-10.html

 
Спасибо. Буду пробовать, потом отпишусь.

Да-а! Вообщем, пред. совет помог убрал это "окно", но так и не уст. ОС - думаю проблема в дистр-ве. В процессе установки уже на ПК выходит окно настройки параметров- клик.: "стандартные" ....уходит на перезагрузку...и опять окно параметры... и так бесконечно ! Всё равно спасибо. Успеха Вам!

<
Дмитрий

15 февраля 2016 23:49

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Загрузил ноутбук с загрузочной флешки Live CD AOMEI PE Builder, но не могу выбрать Windows Disk Management. Не работает ни тач, ни мышь. Ноутбук asus e202sa

<
admin

16 февраля 2016 10:41

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На вашем устройстве ASUS E202SA есть порт USB 2.0, попробуйте подсоединить мышь к нему.

Также можно в БИОСе переключить режим работы USB портов с USB 3.0 на USB 2.0.

<
ukfprjd

17 февраля 2016 22:17

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Здравствуйте! Пробовал воспользоваться Вашей статьей, но получился "затык" на этапе ввода команды Dism. Вот что пишет ком. строка:
"Dism" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Скажите пожалуйста как это побороть!

Разобрался!

К моему сожалению пользовался сторонней загрузочной флешкой (думал что ком строка это самое важное - оказалось не самое).

Попутно возникло несколько вопросов по флешке:

1. Делаю флешку WinSetupFromUSB-1-6 - UEFI ee не видит. Делаю Руфусом GPT для Uefi - прекрасно видит (хоть fat32 хоть NTFS)

2. Это только у меня не работает кнопка "пуск"?

3. Блокнот на русском - кракозябры. Немного не удобно.

Ну и в конце-концов скинул wim-файл на диск D и тянет он почти на 25 гигов.

Так что и не знаю идеально это для резервной копии или не очень?

<
admin

17 февраля 2016 22:57

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Делаю флешку WinSetupFromUSB-1-6 - UEFI ee не видит. Делаю Руфусом GPT для Uefi - прекрасно видит (хоть fat32 хоть NTFS)

 

Странно, обычно с помощью этой программы получается создать загрузочную флешку.

 

Это только у меня не работает кнопка "Пуск"?

 

Да, кнопка Пуск не работает. Создам на рабочем столе кнопки выключения и перезагрузки.

 

WIM-файл может быть любым в объёме, это в зависимости от операционной системы, может вы пользуетесь ей давно и у вас много установленных программ и файлов на диске C:. К примеру, если WIM-файл в объёме 30 Гб, а ваша флешка 16 Гб, то используйте вместо загрузочной флешки - переносной USB диск, подробные статьи

http://remontcompa.ru/869-perenosnoy-disk-usb.html

<
ukfprjd

19 февраля 2016 20:03

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Здравствуйте!

Продолжаю разбираться с данной темой.

Итак - сделал wim-файл, ужал его немножко, открыл скачанную W10 в UltraISO и заменил wim-файл + добавил ei.cfg (чтобы ключик не просили).

Гружусь с этого образа но тут просят лицензионное соглашение (или "отлуп"). Если оно находится по пути: Windows, System32, en-US, Лицензии - то папка лицензии пустая.

Судя по всему это из-за того что я пользуюсь сборкой, в которой все основательно подчищено в целях антишпиёнства.

Скажите, что можно сделать в этом случае.

Спасибо!

<
Michael

14 марта 2016 14:05

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Спасибо за труд, весьма подробно всё расписано, я, лишь слегка "продвинутый",  юзверь, но создал дистрибутив без проблем, поставлю SSD, перенесу систему - отпишусь о результате.

<
raskat

10 апреля 2016 08:21

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Вопрос. У меня есть старый ноутбук Асер с оригинальным виндос, на котором я обновился на виндовс 10 . Но пользоваться им невозможно, всё дико тормозит. Можно ли эту виндовс 10 с старого умирающего ноутбука перенести на новый ноутбук?

<
admin

10 апреля 2016 09:46

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Запросто и не только на свой новый ноутбук, ведь у вас же будет свой дистрибутив с заводским настройками.

<
raskat

10 апреля 2016 14:43

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И этот перенесенный Виндовс 10 будет проходить активацию на новом железе? Разве OEM версии виндовс, которые ставятся на ноутбуки, не привязаны к железу?

<
admin

10 апреля 2016 16:24

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Да, будет проходить активацию, но только в том случае, если на ноутбуке ранее уже была установлена Windows 10 и она проходила активацию.

<
raskat

17 апреля 2016 11:11

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admin, спасибо за ответы. Но поясни ещё раз для тупого :)

Т.е. если я куплю новый ноутбук с Dos, то перенести оригинальную Виндовс со старого ноутбука не получится?

<
admin

17 апреля 2016 18:04

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Почему не получится? Перенести систему со старого ноутбука на новый можно запросто, но только на новом ноуте винда будет не активирована.

<
raskat

17 апреля 2016 18:19

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Теперь всё ясно, спасибо.

<
p_vlad

22 сентября 2016 13:12

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Здравствуйте. Всё получилось кроме установки системы. В окне "Активация" нажимаю "пропустить" и получаю окно с надписями - установка отменена, windows не удалось отобразить образы, доступные для установки. Где я ошибся?

<
admin

22 сентября 2016 16:04

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Попробуйте способ для опытных пользователей, мне кажется он даже проще:

http://remontcompa.ru/978-sozdanie-sobstvennogo-nastroennogo-distributiva-windo
ws-10-sposob-dlya-opytnyh-polzovateley.html

<
p_vlad

23 сентября 2016 07:50

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Здравствуйте.

А что если, я, файл install.wim (созданный по этой статье) конвертирую в install.esd, создам из него файл iso, а из iso загрузочную флешку? Все эти этапы описаны в Ваших статьях.

Как Вы думаете, это получиться?

 

Не получилось. Создал файл install.wim, сконвертировал его в install.esd, положил в папку с ESD Decrypter и запустил decrypt.cmd. ESD DECRYTION написал: Specified file is not original Microsoft ESD file. The original file would contain 4 images, и не стал с ним работать. В общем то понятно всё, кроме 4 образов. Что не "понравилось" Декриптеру?

<
admin

26 сентября 2016 15:19

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Зачем вам ESD Decrypter?

Создайте установочный дистрибутив с помощью Комплекта средств для развертывания Windows (Windows ADK), всё пошагово показано в конце этой статьи:

http://remontcompa.ru/978-sozdanie-sobstvennogo-nastroennogo-distributiva-windo
ws-10-sposob-dlya-opytnyh-polzovateley.html

 

Зачем вам файл install.esd?

Создайте дистрибутив ISO с файлом install.wim. 

Если у вас выходит ошибка - "Windows не удалось отобразить образы, доступные для установки", значит вы где-то ошиблись, перепроверьте всё или попробуйте 

способ для опытных пользователей, он проще:

 

http://remontcompa.ru/978-sozdanie-sobstvennogo-nastroennogo-distributiva-windo
ws-10-sposob-dlya-opytnyh-polzovateley.html

<
Vladi105

13 октября 2016 15:10

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День добрый. Делаю все по инструкции и получаю без сжатия install.wim-проблему с проверкой ключа при установке ОС из созданного образа и второй вариант-с сжатием install.wim (при попытке создания ISO получаю ошибку открытия install.wim. Посоветуйте как быть.

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