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  • Просмотров: 282 678
  • Автор: admin
  • Дата: 28-10-2015
28-10-2015

Как обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами

Категория: Жёсткий диск

Привет админ! Скажи, как обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами? 
У меня жутко тормозит хард, переустановка операционной системы ничего не решила. По вашему совету проверил жёсткий диск программой Виктория и она нашла очень много секторов с неудовлетворительной задержкой чтения 600 ms (кандидаты в бэд-блоки) - 153, также найдены полноценные бэд-блоки (сбойные сектора) -11. Параметр - Reallocated Sector Count — (remap), обозначающий число переназначенных сбойных секторов, запасными секторами с резервных дорожек - горит красным, как я понял, сбойные сектора переназначать уже нечем.
Читал в интернете, что как-то можно вывести из работы участок жёсткого диска со сбойными секторами. Каким образом это можно сделать?

Как обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами


Привет друзья! Обрезать участок жёсткого диска со сбойными секторами можно в любом месте накопителя: в начале, в середине или конце, самое главное, чтобы сбойные сектора не были разбросаны по всему жёсткому диску, в этом случае проблемный HDD лучше просто заменить. Но часто бэд-блоки не рассыпаны по всему накопителю, а сгруппированы в одном месте, тогда нужно просто взять программу Acronis Disk Director или бесплатную AOMEI Partition Assistant Standard Edition и создать на месте бэд-блоков нераспределённое пространство, подробности далее в статье.
 
Буквально неделю назад ко мне опять попал жёсткий диск из самых первых статей о программе Виктория и я прямо на нём решил показать вам, как обрезать на HDD участок с "бэдами".

Берём нашего старого знакомого - жёсткий диск WD5000AAKS (объём 500 ГБ). После нашего лечения, он отработал год и хозяин HDD опять пожаловался на его медленную работу и попросил в очередной раз подлечить диск.

В первую очередь смотрим SMART жёсткого диска и видим неудовлетворительное состояние накопителя. Атрибут Reallocated Sector Count, обозначающий число переназначенных сбойных секторов - горит красным, значит запасные сектора на резервных дорожках закончились и сбойные сектора переназначать больше нечем. 


Определяем местонахождение сбойных секторов на жёстком диске

Теперь нужно определить местонахождение бэд-блоков на жёстком диске.
Запускаем тест поверхности винчестера в программе Виктория и видим, что сразу после номера блока секторов в адресации LBA - 752610900 на HDD пошли сектора с неудовлетворительной задержкой чтения 600 ms (кандидаты в бэд-блоки). Я несколько раз сканировал поверхность этого жёсткого диска и уже знаю что будет, поэтому выставил начало сканирования накопителя сразу с блока №750000000 (Start LBA). 

Именно с этого блока секторов начинают появляться бэд-блоки.

По окончании сканирования, секторов с неудовлетворительной задержкой чтения 600 ms, оказалось более двухсот, а бэд-блоков 8.

  • Примечание: Если вам попадётся такой жёсткий диск, то сначала попробуйте избавиться об сбойных секторов в программе Victoria с помощью алгоритмов BB = Advanced REMAP, BB = Erase 256 sect и наконец, если ничего не поможет, произведите запись по всей поляне с помощью алгоритма Запись (стирание), вполне может быть бэд-блоки логические и они будут исправлены программой, именно этого нам удалось добиться в прошлых статьях. Если же состояние накопителя останется неизменным, то нам ничего не останется, как только обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами. Как это сделать.
Итак, мы прекрасно видим, что на моём накопителе бэд-блоки пошли сразу после номера блока секторов в адресации LBA752610900 или посмотрите чуть ниже на счётчик обыкновенных мегабайт (Мб), он показывает цифру 367485 Мб (367 Гб),

то есть мне нужно именно с этой точки отрезать всё остальное пространство жёсткого диска до его конца (превратить его в нераспределённое пространство). Так как наш накопитель в объёме 500 Гб, а точнее 465 Гб, значит мы с вами отрежем с конца жёсткого диска пространство от 465-367=98 Гб, а проще отрезать с запасом - 100 Гб
 
Обрезать пространство жёсткого диска со сбойными секторами желательно на HDD не содержащем разделов и никакой информации, хотя программы Acronis Disk Director и AOMEI Partition могут это сделать и с диском содержащем данные, но происходить это будет ужасно долго, ведь программы будут перемещать файлы, находящиеся на сбойных секторах, и при обращении к этим данным всё будет зависать. 
 
AOMEI Partition Assistant Standard Edition
 
AOMEI Partition Assistant Standard Edition бесплатна, в отличии от Acronis Disk Director, поэтому предлагаю воспользоваться ей.
Перед началом работы скопируйте все данные с накопителя (если это получится). 
В главном окне программы удаляем раздел вместе с данными с нашего жёсткого диска. 
Выделяем диск (D:) левой мышью и жмём на кнопке Удаление раздела (кстати, удалить раздел можете прямо в Управлении дисками).

Быстро удалить раздел

ОК.


Жмём на кнопку Применить.

Перейти. В некоторых случаях программа может попросить перезагрузку. Далее начнётся процесс удаления раздела. 

На месте диска (D:) образуется нераспределённое пространство, выделяем его левой мышью и жмём на кнопку Создание раздела.

Жмём на кнопку Расширенный.

Выбираем Первичный раздел. Ведём разграничитель влево, но не до конца,

создавая диск D: оставляем нераcпределённую область объёмом 100 Гб, именно в этой области находятся сбойные сектора. 

ОК.

Применить.

Перейти

Да

Начинается процесс создания диска (D:).

ОК

Результат наших действий. Мы создали на жёстком диске раздел, на котором можно хранить данные или даже установить на него операционную систему. В конце раздела находится нераспределённое пространство, где находятся сбойные сектора (бэд-блоки).

Управление дисками. 

Вот таким способом мы и обрезали на жёстком диске участок со сбойными секторами, но наш HDD потерял в объёме 100 Гб.

 

Чтобы проверить, есть ли у вас сейчас на данный момент бэд-блоки на диске (D:), запустите командную строку от имени администратора и введите команду: chkdsk D: /f (где D: буква проверяемого диска) и утилита (CHKDSK) проверки жёсткого диска на ошибки запустится со специальным параметром поиска повреждённых секторов на указанном разделе (в моём случае D:).

Если бэд-блоков не будет обнаружено, то CHKDSK выведет по окончании сканирования соответствующую информацию:

0 Кб в повреждённых секторах.

Статьи по этой теме:

  1. Как в среде предустановки Windows 10 создать разделы жёсткого диска со смещением с помощью параметра offset, образовав в начале накопителя нераспределённое пространство (содержащее бэд-блоки) и затем установить операционную систему
  2. Как в среде предустановки Windows 10 создать разделы жёсткого диска со смещением с помощью параметра offset. Способ №2

Метки к статье: Жёсткий диск Разметка диска Victoria

Вернуться Комментариев: 114

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гость

28 октября 2015 11:13

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Самый лучший вариант лечения этого диска разобрать вытащить магниты и блины и отдать детям на игрушки. Я бы не рискнул что то хранить на нем, максимум для экспериментов по установки чего либо.
RE: Самый
<
admin

28 октября 2015 11:16

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Короче, на магнитики разобрать?
<
гость

28 октября 2015 11:26

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Совершенно верно

Скажи админ что делать с ошибкой, "не найден или поврежден файл pci.sys"? Всё перепробовал по восстановлению системы, что есть на этом сайте ничего не помогает, даже подкидывал его с другой системы, хотя он на месте цел и невредим, сравнивал по хешу. А, да система win7x32, выскакивает при загрузке как критическая ошибка, и дальше только ребут.
<
Студент

28 октября 2015 11:33

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Самый лучший вариант лечения этого диска разобрать вытащить магниты и блины и отдать детям на игрушки. Я бы не рискнул что то хранить на нем, максимум для экспериментов по установки чего либо.

Согласен.
А ещё этими магнитиками счётчик воды останавливаю (на один счётчик где то понадобилось 5 HDD) smile

админ

Студенты почему не на занятиях?
<
admin

28 октября 2015 11:38

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Подсовывание системного файла часто не помогает, так дело может быть совсем в другом файле. Попробуйте в среде восстановления Windows 7 запустить восстановление целостности системных файлов, делается также

http://remontcompa.ru/583-kak-proizvesti-vosstanovlenie-celostnosti-sistemnyh-fa
ylov-esli-windows-8-ne-zagruzhaetsya.html
<
гость

28 октября 2015 11:41

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Запускал, выдает что для продолжения нужно перегрузиться, поле перезагрузки опять , говорить что нужно перегрузиться, и так до бесконечности.
<
admin

28 октября 2015 11:51

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То что в интернетах говорят, наверно перепробовали?
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Gans

28 октября 2015 13:55

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Выполните переустановку (обновление) Windows 7 поверх установленной операционной системы без форматирование системного раздела. В результате, Windows будет такой же чистой, как после установки на отформатированный раздел. Но при этом на прежнем месте будут все ваши программы, файлы и настройки пользовательской среды, а также программы и их параметры. Для выполнения операции на разделе должно быть достаточно свободного пространства, поэтому в тяжелых случаях имеет смысл заранее перенести личные файлы в другое расположение.
<
гость

28 октября 2015 14:14

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Короче чек диск из под винды говорил что всё ок, проверил диск с загрузочного диска нортоном диск доктор и вылезло повреждения mbr, так что пока буду колдовать с диском, но скорее всего светит переустановка.

обновления на сколько я помню можно запустить только из под работающей системы, это с хр такая фишка прокатывала.
<
admin

28 октября 2015 14:19

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Короче чек диск из под винды говорил что всё ок

Так вы можете в винду загрузиться или нет?
<
гость

28 октября 2015 16:53

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3 диска 2 винды,
ssd 120 с win10, старенький maxter 250, лет так около 10 с win7, он и забарахлил+ wd 1tb.
<
admin

28 октября 2015 17:54

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Теперь понятно.
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Женя

28 октября 2015 20:38

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В сети много роликов, как дать вторую жизнь HDD. Например точильный камень.
А хранить какую-либо инфу тяжело, комп тупит, виснит и долго копирует.
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гость

29 октября 2015 08:35

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HDD жив оказался не смотря на свой преклонный возраст, дата рождения май 2005 года, были бед блоки десятка полтора но к счастью оказались логическими и Виктория все исправила, но а система пошла на переустановку, ничего не поделаешь, да и отработала она то же довольно долго, практически с самого начала появления семерки.

ну да вот примерно так и чистят многие диски
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4
%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%2
0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B&path=wizard&filmId=VhR_hwcWUXI
<
klik

29 октября 2015 12:26

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Спасибо за статью! Очень ценная для меня информация! smile
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Андрей71

31 октября 2015 20:46

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17 бэдов на 1.5 терабайтном винте, бэды как бы не в начале и не в конце, а по всему диску, или я не так понял, можете что подсказать, скин залить не могу, дам ссылку, посмотрите плиз.
вот лог
Macrorit Disk Scanner
Device: WDC WD1501FASS-00W2B0 (1,365 TB)
Scan area: 0 Byte ~ 1,365 TB
Bad sectors found:
Physical bad sector No: 5926912, Count: 2048.
Physical bad sector No: 339615744, Count: 2048.
Physical bad sector No: 353267712, Count: 2048.
Physical bad sector No: 374732800, Count: 2048.
Physical bad sector No: 480141312, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1085358080, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1118261248, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1120110592, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1122179072, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1140402176, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1320017920, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1332729856, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1343545344, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1348812800, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1350524928, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1357639680, Count: 2048.
Physical bad sector No: 1364856832, Count: 2048.
и скин
http://savepic.su/6324017.png
<
admin

1 ноября 2015 08:44

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Если с помощью Виктории они не убираются, значит первую половину винта обрезать, до вот этого сектора 1364856832.
<
Big_Denis

16 ноября 2015 22:15

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Официальная программа от Western Digital - Data Lifeguard Diagnostic для Windows http://download.wdc.com/windlg/WinDlg_v1_29.zip простота в использовании, реально помогала не один раз.
<
uncaged

22 декабря 2015 13:18

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У меня с недавнего времени все на компе кричит про BAD, Тревога! и прочее и ваши статьи отлично помогают разобраться с моей проблемой.
Винту - 9 лет. И на нем стоит Виндовс. Винта у меня всего 2. Я пробовал клонировать Виндовс, но она не загружалась, ибо на исходном диске отсутствуют зарезервированные системой раздела и в итоге получал BOOTMGR is missing. Обойти эту ошибку тоже не удалось, ну и фиг с ней. Я теперь пытаюсь что-то с диском поделать. Если он накроется - это не критично, я все бекапнул. Но не хочу сдаваться без боя.
Пока пробовал только РЕМАП из под Виндовс. Кажется ничего не исправилось.
Пока я хотел бы попробовать обрезать сбойные сектора. Я следовал этой статье и один момент вызвал у меня сомнения. Давайте прверим на конкретике.
Вот мои скрины:
Характеристики
http://i.imgur.com/6MwfL6Y.png
СМАРТ
http://i.imgur.com/yoTiiqy.png
ТЕСТ
http://i.imgur.com/8LvvsgB.png

Как видите, объем диска 238471 мб. Тест показывает 238470. Грубо говоря, мне что достаточно обрезать всего-то 1 мб, дабы продлить жизнь винту? Что, BAD "отодвинут" в "конец" диска и мне всего-то отщипнуть его осталось? О_о
На всякий случай уточню, что я впервые таким занимаюсь. Но это очень познавательно :)
<
admin

22 декабря 2015 17:01

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Да, обрежьте один Мб, но вряд ли это поможет, так как статус винчестера BAD, а параметр Reallocated Sector Count — (remap), обозначающий число переназначенных секторов, у вас неудовлетворительный и бэд-блоки скоро начнут появляться, как грибы после дождя.
<
uncaged

22 декабря 2015 17:33

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Тогда просто сделаю загр флешку с дистрибутивом Виндовс и буду ждать судного дня :) Зато теперь точно знаю, что диск обречен.
Огромное вам спасибо за статьи!
И за ваш ответ, конечно, тоже.
Удачи!
<
Ярослав

4 января 2016 15:56

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Здравствуйте. У меня на ж/д victoria нашла аж 997 бэдов, сосредоточенных в начале и в середине диска. При этом S.M.A.R.T. показывает GOOD, в полях Reallocated Sector Count, Offline scan UNC sectors, и Reallocation Event Count все по нулям. Пробовал удалять алгоритмом "Чтение (запись)", не помогло. Можно ли их как-нибудь обрезать? Странно, как он так загнулся, ведь я им почти не пользовался... за пол месяца практически.

<
admin

5 января 2016 09:57

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Может он и не загнулся, а Виктория сработала с ошибкой или при выполнении теста вы активно нагружали работой жёсткий диск, поэтому и результат такой странный. Призведите тест поверхности винчестера в ДОС-режиме и напишите результат

 

http://remontcompa.ru/539-kak-sozdat-zagruzochnuyu-fleshku-s-programmoy-victori
a-i-kak-izbavitsya-ot-sboynyh-sektorov-bed-blokov-v-dos-dos-rezhime.html#

<
Ярослав

5 января 2016 13:24

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Результат теста в ДОС-режиме:

 

Зеленых блоков - 27;

Коричневых - 48;

Красных - 10;

Бэд-блоков - 1257.

 

СМАРТ по прежнему GOOD... странно это. До этого пробовал запись по всей поверхности, но меня хватило только на первых 40 гб (но вних тоже были бэды). Потом попробовал очистку диска через систему безопасности, т. к. разработчик Виктории писал, что это быстрее чем запись по всей поверхности (вроде бы она завершилась, но никакого намека на это со стороны программы не последовало кроме того что погас индикатор BUSY и на системнике потухла лампочка). Не помогло. Затем запустил "Линейное чтение" с BB ERASE 256... результат сами видите какой. 

Ума не прилажу что происходит... это уже второй диск. У первого даже СМАРТ достать не получается.

<
admin

5 января 2016 21:41

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Пробовали на диск систему устанавливать, как себя диск ведёт?

<
Ярослав

5 января 2016 22:32

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Пробовал семерку ставить. Не устанавливалась. Зависала на последней стадии. Но диск после этого работал нормально некоторое время, потом начал зависать при попытке доступа к некоторым файлам и папкам.

<
admin

6 января 2016 10:57

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Значит лучше заменить жёсткий диск.

<
Ярослав

6 января 2016 14:37

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Ясно... Только возьму на этот раз SSD, HDD уже боюсь брать (учитывая нынешние цены).

Спасибо за помощь. Очень толковые здесь статьи.

<
Александр

30 января 2016 09:53

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Уважаемый Админ!

бэд сектора Викторией устранить не удалось, никакими способами ранее перечисленными.

Отрезал с конца 100Гб поврежденного HDD программой AOMEI, проверил chkdsk, все нормально. НО установил ранее использовавшуюся программу HDInspector for Notebooks 4.33.240 и она снова показывает что здоровье диска осталось 2%.

Что Делать?

<
admin

30 января 2016 21:06

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Всё правильно, просто программа HDInspector for Notebooks читает SMART жёсткого диска. Покажите пож. скриншот SMARTа жёсткого диска.

<
Ро

22 февраля 2016 01:52

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Здравствуйте админ.

Вы пишете 465-367=98 Гб.

Но 367485/1024=359Гб

да еще до 100 округляете, а это минус 9 Гб.

Согласитесь цифра уже интересная.

Вы просто округлили или программа считает что 1Гб=1000Мб?

И как можно точно обрезать или максимально близко?

Спасибо за ответ.

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admin

22 февраля 2016 14:50

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Конечно я округлил. Если вам нужно, вы можете всё высчитать до килобайта.

Если просканировать в программе жёсткий диск объёмом 250, который на самом деле в объёме 238, 88Гб, то программа насчитает 238 475 Мб, вот и считайте

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витальоss

24 февраля 2016 23:40

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У меня диск на 60гб при проверке беды с 14% по 24% так его лучше обрезать с 0 до 25?

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admin

25 февраля 2016 16:11

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Да, и у вас останется от диска 45 Гб.

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Макс Который

20 марта 2016 12:23

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Здравствуйте! большой респект за труд и время, потраченные на такой развернутый мануал! Опыт и познания очень ценные, вопрос, (вроде везде искал -- не нашел, прошу прощения, если упустил этот момент), все ваши примеры на "несистемных, дополнительных" хардах, а вот у меня единственный хард на ноуте, и битые сектора -- первые 25 процентов (аж 127 "дефектов"). т.е. самое что ни на есть системное начало, раздел (С:), при этом мой смарт-статус -good. алгоритм ВВ=advanced сделал один ремап и не показал больше дефектов, я было дело обрадовался, что все бэды "перезаписались" и забылись, но увы... решил сделать запись по всей поляне, но на первых же секторах системного раздела вика увязла как в болоте и через час показывала 0,0%. зато винда слететь успела))) так вот, уважаемый админ, скажите мне пожалуйста, есть ли шансы и смысл обрезать полностью весь системный раздел (С:) к чертям собачьим и установить винду на оставшееся пространство, заранее расколов его на разделы и переименовав их как надо (отрезанный (С:), к примеру, сделать F, из оставшегося D сделать (С:) и D и т.п.)? а то я тут на просторах инэта наткнулся на статью, что при установке системы в другой раздел начальные сектора должны быть здоровы, заранее спасибо за ответ и извиняюсь за то, что "чайник" во всех этих компьютерных вопросах. :) 

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admin

22 марта 2016 16:29

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А почему не стоит, попробуйте обрезать и поработать, об ощущениях напишите нам.

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Oznor

15 апреля 2016 22:59

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Подскажи admin, с ПК  Виктория перестала работать  - пишет нужны драйвера? Раньше работала - давно. Скачал заново  так же. На диске РЕ (установочный диск) с Викторией тоже требует чего то, типа драйверов ( не успеваю прочесть) но потом запускается и работает.

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admin

15 апреля 2016 23:42

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Да, Виктория при работе с новыми операционными системами пишет ошибку некритического драйвера, а затем запускается.

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Александр

17 апреля 2016 12:10

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Такой вопрос Админ?

А если беды расбросаны кучками и в середине диска, можно ли точно узнать где они начинаются, кончаются потом опять начинаются, кончаются. Разметить эти места, разбить Ж.Д. по ним и соеденить цельные места в месте.

Какой прогой или прогами это можно сделать более просто, без всяких длительных вычислений.

Спасибо, очень интересная статья.

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admin

17 апреля 2016 18:08

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А если беды расбросаны кучками и в середине диска, можно ли точно узнать где они начинаются, кончаются потом опять начинаются, кончаются.

 

Конечно можно, сканируете жёсткий диск в программе Виктория, как показано в нашей статье, и узнаёте все номера сбойных секторов в адрессации LBA.

 

Разметить эти места, разбить Ж.Д. по ним и соеденить цельные места в месте.

Какой прогой или прогами это можно сделать более просто, без всяких длительных вычислений.

 

Никакой прогой это не сделать, проще заменить жёсткий диск.

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Oznor

17 апреля 2016 18:52

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admin 

У меня сектора бед 300шт в середине диска образовались, как скрыть в середине?

Я выделил 9Гб в отдельный раздел, (беды тут) он обозначен логическим, в управлении дисками.

А как зделать его не видимым для ПК, чтобы диск не шарился по этому разделу?

Не получается сделать его нераспределенным.

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admin

18 апреля 2016 06:03

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А как зделать его не видимым для ПК, чтобы диск не шарился по этому разделу?

 

Только создать нераспределённое пространство посередине диска, больше никак. 

Можно использовать эту программу

http://remontcompa.ru/783-aomei-partition-assistant-standard-edition.html

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Александр

17 сентября 2016 12:46

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Подскажите, а куда нажимать, чтобы пошла загрузка программы Виктория на ноутбуке? Например, если диск с виндой, то на экране появляется соответствующая надпись, нажимаешь ентер и идет загрузка винды, а вот диск с Викторией никак на экране не определяется, просто сразу идет загрузка рабочего стола. Может нажать что-то надо при этом? Хотя перенажимал уже всё, и всё без толку. Диск загрузочный точно. На обычном компе всё окей, а на ноуте почему-то не идет. Спасибо заранее за ответ. Ноут самсунг r528.

<
admin

17 сентября 2016 13:43

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Как избавить жёсткий диск ноутбука от бэд-блоков в программе Victoria, подробная статья

http://remontcompa.ru/568-kak-izbavit-zhestkiy-disk-noutbuka-ot-bed-blokov-v-pr
ogramme-victoria.html

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Александр

17 сентября 2016 17:25

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Я просто хотел узнать, почему диск с программой никак не определяется?! А как работать с этой программой я знаю.

<
admin

17 сентября 2016 20:46

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Я вам дал ссылку на статью, в которой объяснил, почему диск или флешка с программой Виктория могут не определиться.

Если у вас обычный БИОС, то включите в нём опцию IDE.

Если у вас БИОС UEFI, то перезагружаем ноутбук и жмём при загрузке F2, входим в БИОС и во вкладке Security отключаем Secure Boot ставим эту опцию в положение Disabled.

Если ничего не выйдет, то воспользуйтесь вот этой загрузочной флешкой с программой Виктория:

 

remontcompa.ru/984-zagruzochnaya-fleshka-live-cd-aomei-pe-builder-s-programmami
-dlya-diagnostiki-zhestkogo-diska-victoria-hddscan-crystaldiskinfo-6.html

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Александр

18 сентября 2016 15:04

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Добрый день. У меня почему-то программа вот такое выдает: config.sys error in line 19 ?12345?device=\dos\himem.exe Bad or missing Command Interpreter:\command.com/p Enter the full shell command line: Что это всё может значить?

<
admin

18 сентября 2016 17:41

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У вас скорее всего новый ноутбук с БИОСом UEFI, в этом случае работайте с Викторией с этой загрузочной флешки:

 

remontcompa.ru/984-zagruzochnaya-fleshka-live-cd-aomei-pe-builder-s-programmami
-dlya-diagnostiki-zhestkogo-diska-victoria-hddscan-crystaldiskinfo-6.html

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Александр

18 сентября 2016 18:15

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Да нет, ноутбуку уже 7й год. БИОС Phoenix SecureCore(tm). Ноут Samsung R528.
<
admin

19 сентября 2016 08:40

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Включите в БИОСе вместо AHCI параметр IDE и всё должно работать, мой комментарий от

admin
17 сентября 2016 13:43

 

если работать не будет, то читайте мой комментарий от

admin
18 сентября 2016 17:41

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