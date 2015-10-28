Категория: Жёсткий диск

Привет админ! Скажи, как обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами?

У меня жутко тормозит хард, переустановка операционной системы ничего не решила. По вашему совету проверил жёсткий диск программой Виктория и она нашла очень много секторов с неудовлетворительной задержкой чтения 600 ms (кандидаты в бэд-блоки) - 153, также найдены полноценные бэд-блоки (сбойные сектора) -11. Параметр - Reallocated Sector Count — (remap), обозначающий число переназначенных сбойных секторов, запасными секторами с резервных дорожек - горит красным, как я понял, сбойные сектора переназначать уже нечем.

Читал в интернете, что как-то можно вывести из работы участок жёсткого диска со сбойными секторами. Каким образом это можно сделать?





Как обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами





Привет друзья! Обрезать участок жёсткого диска со сбойными секторами можно в любом месте накопителя: в начале, в середине или конце, самое главное, чтобы сбойные сектора не были разбросаны по всему жёсткому диску, в этом случае проблемный HDD лучше просто заменить. Но часто бэд-блоки не рассыпаны по всему накопителю, а сгруппированы в одном месте, тогда нужно просто взять программу Acronis Disk Director или бесплатную AOMEI Partition Assistant Standard Edition и создать на месте бэд-блоков нераспределённое пространство, подробности далее в статье.

Буквально неделю назад ко мне опять попал жёсткий диск из самых первых статей о программе Виктория и я прямо на нём решил показать вам, как обрезать на HDD участок с "бэдами".





Берём нашего старого знакомого - жёсткий диск WD5000AAKS (объём 500 ГБ). После нашего лечения, он отработал год и хозяин HDD опять пожаловался на его медленную работу и попросил в очередной раз подлечить диск.

неудовлетворительное состояние накопителя. Атрибут Reallocated Sector Count, обозначающий число переназначенных сбойных секторов - горит красным, значит запасные сектора на резервных дорожках закончились и сбойные сектора переназначать больше нечем. В первую очередь смотрим SMART жёсткого диска и видимсостояние накопителя. Атрибут



Определяем местонахождение сбойных секторов на жёстком диске





Теперь нужно определить местонахождение бэд-блоков на жёстком диске.

Запускаем тест поверхности винчестера в программе Виктория и видим, что сразу после номера блока секторов в адресации LBA - 752610900 на HDD пошли сектора с неудовлетворительной задержкой чтения 600 ms (кандидаты в бэд-блоки) . Я несколько раз сканировал поверхность этого жёсткого диска и уже знаю что будет, поэтому выставил начало сканирования накопителя сразу с блока № 750000000 ( Start LBA ) .

Именно с этого блока секторов начинают появляться бэд-блоки. По окончании сканирования, секторов с неудовлетворительной задержкой чтения 600 ms, оказалось более двухсот, а бэд-блоков 8.

Примечание : Если вам попадётся такой жёсткий диск, то сначала попробуйте : Если вам попадётся такой жёсткий диск, то сначала попробуйте избавиться об сбойных секторов в программе Victoria с помощью алгоритмов вполне может быть бэд-блоки логические и они будут исправлены программой, именно этого нам удалось добиться в прошлых статьях. Если же состояние накопителя останется неизменным, то нам ничего не останется, как только обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами. Как это сделать.

Итак, мы прекрасно видим, что на моём накопителе бэд-блоки пошли сразу после номера блока секторов в адресации LBA - 752610900 или посмотрите чуть ниже на счётчик обыкновенных мегабайт (Мб), он показывает цифру 367485 Мб (367 Гб),

то есть мне нужно именно с этой точки отрезать всё остальное пространство жёсткого диска до его конца (превратить его в нераспределённое пространство). Так как наш накопитель в объёме 500 Гб, а точнее 465 Гб, значит мы с вами отрежем с конца жёсткого диска пространство от 465-367=98 Гб, а проще отрезать с запасом - 100 Гб то есть мне нужно именно с этой точки отрезать всё остальное пространство жёсткого диска до его конца (превратить его в нераспределённое пространство). Так как наш накопитель в объёме 500 Гб, а точнее 465 Гб, значит мы с вами отрежем с конца жёсткого диска пространство от 465-367=98 Гб, а проще отрезать с запасом - 100 Гб

Обрезать пространство жёсткого диска со сбойными секторами желательно на HDD не содержащем разделов и никакой информации, хотя программы Acronis Disk Director и AOMEI Partition могут это сделать и с диском содержащем данные, но происходить это будет ужасно долго, ведь программы будут перемещать файлы, находящиеся на сбойных секторах, и при обращении к этим данным всё будет зависать.

AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Перед началом работы скопируйте все данные с накопителя (если это получится).

В главном окне программы удаляем раздел вместе с данными с нашего жёсткого диска.