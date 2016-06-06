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  • Просмотров: 24 217
  • Автор: admin
  • Дата: 19-05-2016
19-05-2016

Как узнать пароль от Wi-Fi на компьютере

Категория: Функционал Windows / Интернет

Привет админ! Пришёл к знакомому, у него есть роутер и мы хотим подключить к сети Wi-Fi новый планшет, но ключ виртуальной сети мой друг не помнит. Попытался войти в настройки роутера с помощью 192.168.0.1, но пароль в админ-панель настроек маршрутизатора мой приятель тоже забыл. Предложил другу сбросить настройки роутера на заводские через кнопку Reset и настроить заново, но он не хочет. В доме есть ещё ноутбук с установленной Windows 10 и он тоже подключен к сети Wi-Fi, может это как-то помочь в определении пароля на Wi-Fi?

Как узнать пароль от Wi-Fi на компьютере 


Привет друзья! Если вы захотели подключить к своей виртуальной сети планшет, ноутбук или смартфон, но забыли пароль от Wi-Fi, то его легко установить несколькими способами, в сегодняшней статье приведу три самых известных и простых.


Узнаём пароль от Wi-Fi с помощью командной строки

Первый способ самый простой и безотказный, но вам нужно запомнить две команды.
Открываем командную строку от имени администратора.

В окне командной строки вводим следующую команду:
netsh wlan show profiles(данная команда покажет все сохранённые пользовательские профили или другими словами - названия доступных Wi-Fi сетей (точек доступа)). Как видим, в моём случае доступен только один профиль с названием - DIR-300.

Когда я настраивал свой роутер D-Link DIR-300, то решил назвать точку доступа Wi-Fi простым названием DIR-300.
Ввожу следующую команду, в моём случае она будет такой:
netsh wlan show profiles DIR-300 key=clear
Вам же нужно будет заменить слово DIR-300 на название вашей Wi-Fi-сети и всё, например, если имя вашей Wi-Fi сети (SSID) является слово Zaxodite vse, то вам необходимо ввести следующую команду:
netsh wlan show profiles Zaxodite vse key=clear
После ввода данной команды, в окне командной строки отобразятся различные параметры, в том числе и параметры безопасности, где будет отображён ключ безопасности сети (пароль от Wi-Fi).


Узнаём пароль от Wi-Fi с помощью пункта «Безопасность» свойств беспроводной сети
Тоже очень простой и чаще всего используемый начинающими пользователями способ. 

Щелкните правой кнопкой мыши на значке беспроводной сети в системном трее, а затем нажмите кнопку «Центр управления сетями и общим доступом».

«Изменение параметров адаптера».

Щёлкаем двойным щелчком левой мыши на значке сетевого адаптера беспроводной сети Wi-Fi.

Нажимаем на кнопку «Свойства беспроводной сети».

Жмём на кнопку «Безопасность».
Отмечаем галочкой пункт «Отображать вводимые знаки».
И видим ключ безопасности сети Wi-Fi!

 

Узнаём пароль от Wi-Fi в настройках роутера
 
Третий способ ещё проще, вам нужно войти в админ-панель настроек роутера, сделать это очень просто. Переворачиваете роутер днищем вверх и смотрите наклейку, на которой всё написано подробно. К примеру, IP адрес (обычно 192.168.0.1, или 192.168.1.1), а пароль/логин для доступа к настройкам - admin и admin (если вы их не меняли).
В настройках роутера заходите в настройки безопасности Wi-Fi и смотрите ключ шифрования виртуальной сети. 

Если ничего не поможет, то вы можете сбросить настройки роутера на заводские, затем войти в настройки роутера и настроить его заново, также придумать новый ключ сети Wi-Fi (сделать это можно по нашим подробным статьям).

Статья на эту тему: Как узнать, кто подключён к моему роутеру

Метки к статье: Роутер Системные функции Сеть

Вернуться Комментариев: 5

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Nub_v_compe

6 июня 2016 14:09

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Можно еще посмотреть пароль в текстовом документе Router Settings.

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pavel

11 марта 2018 17:49

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  • Регистрация: 31.10.2015
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здравствуйте! а Виндовс 7 можно узнать пароль от вайфая с помощью командной строки?

<
admin

12 марта 2018 10:46

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А почему именно в командной строке?

<
pavel

12 марта 2018 19:11

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  • Регистрация: 31.10.2015
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значит можно узнать пароль от вайфая в виндовс 7 и с помощью командной строки, с помощью настроек роутера, и с помощью пункта БЕЗОПАСНОСТЬ? так я понимаю?

<
admin

13 марта 2018 07:18

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Этот же способ (показанный в статье) попробуйте.

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