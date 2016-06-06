Категория: Функционал Windows / Интернет

Привет админ! Пришёл к знакомому, у него есть роутер и мы хотим подключить к сети Wi-Fi новый планшет, но ключ виртуальной сети мой друг не помнит. Попытался войти в настройки роутера с помощью 192.168.0.1, но пароль в админ-панель настроек маршрутизатора мой приятель тоже забыл. Предложил другу сбросить настройки роутера на заводские через кнопку Reset и настроить заново, но он не хочет. В доме есть ещё ноутбук с установленной Windows 10 и он тоже подключен к сети Wi-Fi, может это как-то помочь в определении пароля на Wi-Fi?





Как узнать пароль от Wi-Fi на компьютере





Привет друзья! Если вы захотели подключить к своей виртуальной сети планшет, ноутбук или смартфон, но забыли пароль от Wi-Fi, то его легко установить несколькими способами, в сегодняшней статье приведу три самых известных и простых.





Узнаём пароль от Wi-Fi с помощью командной строки





Первый способ самый простой и безотказный, но вам нужно запомнить две команды.

Открываем командную строку от имени администратора. В окне командной строки вводим следующую команду: В окне командной строки вводим следующую команду:

netsh wlan show profiles (данная команда покажет все сохранённые пользовательские профили или другими словами - названия доступных Wi-Fi сетей (точек доступа)). Как видим, в моём случае доступен только один профиль с названием - DIR-300. (данная команда покажет все сохранённые пользовательские профили или другими словами - названия доступных Wi-Fi сетей (точек доступа)). Как видим, в моём случае доступен только один профиль с названием - DIR-300. Когда я настраивал свой роутер D-Link DIR-300, то решил назвать точку доступа Wi-Fi простым названием DIR-300. Когда я настраивал свой роутер D-Link DIR-300, то решил назвать точку доступа Wi-Fi простым названием DIR-300.

Ввожу следующую команду, в моём случае она будет такой:

netsh wlan show profiles DIR-300 key=clear

Вам же нужно будет заменить слово DIR-300 на название вашей Wi-Fi-сети и всё, например, если имя вашей Wi-Fi сети (SSID) является слово Zaxodite vse , то вам необходимо ввести следующую команду:

netsh wlan show profiles Zaxodite vse key=clear

После ввода данной команды, в окне командной строки отобразятся различные параметры, в том числе и параметры безопасности, где будет отображён ключ безопасности сети (пароль от Wi-Fi).





Узнаём пароль от Wi-Fi с помощью пункта «Безопасность» свойств беспроводной сети

Тоже очень простой и чаще всего используемый начинающими пользователями способ.





Щелкните правой кнопкой мыши на значке беспроводной сети в системном трее, а затем нажмите кнопку «Центр управления сетями и общим доступом».

« Изменение параметров адаптера » . Изменение параметров адаптера

Щёлкаем двойным щелчком левой мыши на значке сетевого адаптера беспроводной сети Wi-Fi.

Нажимаем на кнопку «Свойства беспроводной сети».

Жмём на кнопку «Безопасность».

Отмечаем галочкой пункт «Отображать вводимые знаки».

И видим ключ безопасности сети Wi-Fi!

Узнаём пароль от Wi-Fi в настройках роутера

Третий способ ещё проще, вам нужно войти в админ-панель настроек роутера, сделать это очень просто. Переворачиваете роутер днищем вверх и смотрите наклейку, на которой всё написано подробно. К примеру, IP адрес (обычно 192.168.0.1, или 192.168.1.1), а пароль/логин для доступа к настройкам - admin и admin (если вы их не меняли).

В настройках роутера заходите в настройки безопасности Wi-Fi и смотрите ключ шифрования виртуальной сети.