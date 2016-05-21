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  • Просмотров: 84 477
  • Автор: admin
  • Дата: 20-05-2016
20-05-2016

Как в Windows 10 проверить оперативную память на ошибки

Категория: Windows / Функционал Windows

Здравствуйте админ! На моём ноутбуке установлена Windows 10 и операционная система периодически зависает, помогает только перезагрузка. Вернул Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов по вашей статье, но зависания всё равно продолжаются, значит дело не в винде. Теперь хочу проверить оперативную память на ошибки, как это можно сделать на Windows 10? 

Как в Windows 10 проверить оперативную память на ошибки


Привет всем! Если у вас зависает ноутбук и вы откатили Windows 10 к исходному состоянию, но зависания продолжаются, то самые частые причины этому: 

  1. Забитая пылью система охлаждения ноутбука - стоит проверить температуру процессора и видеокарты, и если она выше нормы, то нужно разобрать ноутбук и удалить пыль из системы охлаждения ноутбука, это может не помочь, тогда стоит заменить термопасту на процессоре и графическом чипе.
  2. Неисправная оперативная память - нужно проверить оперативку на ошибки, что мы и сделаем в сегодняшней статье.
  3. Некорректная работа БИОСа вашего ноутбука - нужно обновить БИОС последним обновлением, скачанным на официальном сайте производителя ноутбука.
Итак, начнём с проверки оперативной памяти на ошибки с помощью встроенного в Windows 10 инструмента «Средство проверки памяти Windows», вызвать его можно двумя способами.
Способ №1.
Щёлкаем левой мышью на кнопке «Поиск Windows»

и набираем «Средство проверки памяти Windows», затем жмём на появившееся приложение «Средство проверки памяти Windows»

Выбираем - Выполнить перезагрузку и проверку (рекомендуется).
Ноутбук перезагружается и начинается проверка оперативной памяти на ошибки.

Способ №2
Щёлкаем правой кнопкой мыши в левом углу рабочего стола Win 10 и выбираем «Выполнить».

Вводим в поле ввода команду mdsched.exe

Выбираем - Выполнить перезагрузку и проверку (рекомендуется)

Ноутбук перезагружается.

Выполняется проверка памяти
Выполняется проход 1 из 2
Состояние: Неполадки пока не обнаружены. 

Выполняется проход 2 из 2
Состояние: Неполадки пока не обнаружены.
Если всё нормально, то проверка заканчивается дойдя до 100 % и ноутбук перезагружается в операционную систему.

В нашем случае оперативная память ноутбука исправна, а значит мониторим температуру процессора и видеокарты, при необходимости разбираем ноутбук и очищаем систему охлаждения, если не поможет, то обновляем БИОС ноутбука. 
 

Метки к статье: Оперативная память Системные функции

Вернуться Комментариев: 4

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Олег(школьник)

21 мая 2016 21:40

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Спасибо за нужную статью, метод работает и на 7-ке тоже.

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Олег

4 октября 2017 10:24

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Здравствуйте! У меня стоит windows 10. В биосе показывает, что стоит 4гига оперативки, хотя в реале 8гиг. Заходя в windows все программы показывают, что установлено 8гиг. Почему это происходит?

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admin

4 октября 2017 11:14

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В свойствах компьютера сколько показывает оперативной памяти?

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Гость Павел

30 марта 2020 11:10

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В моём случае проблему с зависанием ,медленной работой ос даже после переустановки, удолос решить. Так как на ноутбуке отсутствовала батарея меня навело намысыль о проблеме с электро питанием. Запустив Диспечер устройств, перешёл в пункт Батареи , отключил устроиства ACPI и одаптор переменного тока. Возможно это же можно добиться путем настроек "электропитание от батареи", выстовив параметры как на "питание от сети".

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