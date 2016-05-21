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Здравствуйте админ! На моём ноутбуке установлена Windows 10 и операционная система периодически зависает, помогает только перезагрузка. Вернул Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов по вашей статье , но зависания всё равно продолжаются, значит дело не в винде. Теперь хочу проверить оперативную память на ошибки, как это можно сделать на Windows 10?





Как в Windows 10 проверить оперативную память на ошибки





Привет всем! Если у вас зависает ноутбук и вы откатили Windows 10 к исходному состоянию, но зависания продолжаются, то самые частые причины этому:





Забитая пылью система охлаждения ноутбука - стоит проверить температуру процессора и видеокарты, и если она выше нормы, то нужно разобрать ноутбук и удалить пыль из системы охлаждения ноутбука, это может не помочь, тогда стоит заменить термопасту на процессоре и графическом чипе. Неисправная оперативная память - нужно проверить оперативку на ошибки, что мы и сделаем в сегодняшней статье. Некорректная работа БИОСа вашего ноутбука - нужно обновить БИОС последним обновлением, скачанным на официальном сайте производителя ноутбука.

Итак, начнём с проверки оперативной памяти на ошибки с помощью встроенного в Windows 10 инструмента «Средство проверки памяти Windows», вызвать его можно двумя способами.

Способ №1.

Щёлкаем левой мышью на кнопке «Поиск Windows»

и набираем «Средство проверки памяти Windows», затем жмём на появившееся приложение «Средство проверки памяти Windows»

Выбираем - Выполнить перезагрузку и проверку (рекомендуется).

Ноутбук перезагружается и начинается проверка оперативной памяти на ошибки.

Способ №2 .

Щёлкаем правой кнопкой мыши в левом углу рабочего стола Win 10 и выбираем «Выполнить».

mdsched.exe Вводим в поле ввода команду

Выбираем - Выполнить перезагрузку и проверку (рекомендуется)

Ноутбук перезагружается.

Выполняется проверка памяти

Выполняется проход 1 из 2

Состояние: Неполадки пока не обнаружены.

Выполняется проход 2 из 2

Состояние: Неполадки пока не обнаружены.

Если всё нормально, то проверка заканчивается дойдя до 100 % и ноутбук перезагружается в операционную систему.

В нашем случае оперативная память ноутбука исправна, а значит мониторим температуру процессора и видеокарты, при необходимости разбираем ноутбук и очищаем систему охлаждения, если не поможет, то обновляем БИОС ноутбука.