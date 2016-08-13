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Здравствуйте Владимир! У меня к Вам вопрос: Как сделать так, чтобы при установке Windows 8.1 или Windows 10 три первых служебных скрытых раздела: 450 Мб (среда восстановления), 100 Мб (шифрованный EFI системный раздел) и 16 Мб (раздел MSR) располагались не в начале диска, а немного дальше? Дело в том, что на моём жёстком диске (объём 1 Тб) в начале диска (примерно 100 Гб) имеются сбойные сектора (бэд-блоки). Каким образом, в моём случае, можно сделать начало жёсткого диска 100 Гб нераспределённым, то есть незанятым, чтобы на этом разделе не располагалось ничего: ни скрытые служебные разделы, ни файлы операционной системы (диск C:)?





Что бы я не делал, три первых скрытых раздела 450 Мб , 100 Мб , 16 Мб создаются автоматически в начале диска прямо на сбойных секторах! Например: с помощью программы AOMEI Partition Assistant Standard я создаю в начале диска нераспределённое пространство размером 100 Гб (замечу, что программа работает очень медленно из-за бэд-блоков), затем создаю раздел объёмом 900 Гб и устанавливаю туда Windows 10 и вот что получается, как видите, три скрытых раздела всё равно создались автоматически в начале диска,

третий служебный раздел 16 Мб (раздел MSR) не виден в Управлении дисками, но виден в командной строке (lis par). третий служебный раздел 16 Мб (раздел MSR) не виден в Управлении дисками, но виден в командной строке (lis par).

Из-за того, что файлы загрузки Windows 10 находятся на бэд-блоках, операционная система у меня зависает при старте.





Подходил к знакомому компьютерщику и задавал этот вопрос, но он понятия не имеет, что можно сделать в этой ситуации.



Как в среде предустановки Windows 10 создать разделы жёсткого диска со смещением с помощью параметра offset, образовав в начале накопителя нераспределённое пространство (содержащее бэд-блоки) и затем установить операционную систему





Привет друзья! Меня зовут Владимир и хочу сказать, что н аш читатель мыслит в правильном направлении.

Если создать на месте нахождения сбойных секторов нераспределённое пространство, то естественно операционная система в процессе работы не будет обращаться к этому нераспределённому пространству, а значит все проблемы, связанные со сбойными секторами (зависания, тормоза и т.д) нас беспокоить не будут, но вот в чём вопрос , каким именно образом создать такое незанятое пространство в начале жёсткого диска!

Программы по работе с разделами жёсткого диска: Acronis Disk Director, AOMEI Partition Assistant Standard Edition или Paragon Hard Disk Manager при обращении к жёсткому диску, содержащему бэд-блоки, могут выдавать различные ошибки, зависать или будут работать так медленно, что никакого терпения не хватит дождаться до конца, к тому же, ни одна из этих программ не сможет создать скрытые служебные разделы операционной системы (efi, msr, recovery).

Другое дело, создать в среде предустановки Windows 10 разделы жёсткого диска со смещением, при помощи командного интерпретатора diskpart и параметра offset ( create par size=n offset n ) , образовав в начале накопителя нераспределённое пространство (содержащее бэд-блоки) и затем установить операционную систему. Этот способ может показаться немного трудным (придётся поработать в командной строке), но он сработает на 100%, так как мы технично выведем из работы пространство жёсткого диска с бэд-блоками, не обращаясь к этому самому пространству .