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  • Автор: admin
  • Дата: 7-08-2016
7-08-2016

Как в среде предустановки Windows 10 создать разделы жёсткого диска со смещением с помощью параметра offset, образовав в начале накопителя нераспределённое пространство (содержащее бэд-блоки) и затем установить операционную систему

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Здравствуйте Владимир! У меня к Вам вопрос: Как сделать так, чтобы при установке Windows 8.1 или Windows 10 три первых служебных скрытых раздела: 450 Мб (среда восстановления), 100 Мб (шифрованный EFI системный раздел) и 16 Мб (раздел MSR) располагались не в начале диска, а немного дальше? Дело в том, что на моём жёстком диске (объём 1 Тб) в начале диска (примерно 100 Гб) имеются сбойные сектора (бэд-блоки). Каким образом, в моём случае, можно сделать начало жёсткого диска 100 Гб нераспределённым, то есть незанятым, чтобы на этом разделе не располагалось ничего: ни скрытые служебные разделы, ни файлы операционной системы (диск C:)? 

Что бы я не делал, три первых скрытых раздела 450 Мб, 100 Мб, 16 Мб создаются автоматически в начале диска прямо на сбойных секторах! Например: с помощью программы AOMEI Partition Assistant Standard я создаю в начале диска нераспределённое пространство размером 100 Гб (замечу, что программа работает очень медленно из-за бэд-блоков), затем создаю раздел объёмом 900 Гб и устанавливаю туда Windows 10 и вот что получается, как видите, три скрытых раздела всё равно создались автоматически в начале диска,

третий служебный раздел 16 Мб (раздел MSR) не виден в Управлении дисками, но виден в командной строке (lis par). 

 

Из-за того, что файлы загрузки Windows 10 находятся на бэд-блоках, операционная система у меня зависает при старте.

Подходил к знакомому компьютерщику и задавал этот вопрос, но он понятия не имеет, что можно сделать в этой ситуации.


Как в среде предустановки Windows 10 создать разделы жёсткого диска со смещением с помощью параметра offset, образовав в начале накопителя нераспределённое пространство (содержащее бэд-блоки) и затем установить операционную систему


Привет друзья! Меня зовут Владимир и хочу сказать, что наш читатель мыслит в правильном направлении.
Если создать на месте нахождения сбойных секторов нераспределённое пространство, то естественно операционная система в процессе работы не будет обращаться к этому нераспределённому пространству, а значит все проблемы, связанные со сбойными секторами (зависания, тормоза и т.д) нас беспокоить не будут, но вот в чём вопрос, каким именно образом создать такое незанятое пространство в начале жёсткого диска!
 
Программы по работе с разделами жёсткого диска: Acronis Disk Director, AOMEI Partition Assistant Standard Edition или Paragon Hard Disk Manager при обращении к жёсткому диску, содержащему бэд-блоки, могут выдавать различные ошибки, зависать или будут работать так медленно, что никакого терпения не хватит дождаться до конца, к тому же, ни одна из этих программ не сможет создать скрытые служебные разделы операционной системы (efi, msr, recovery).
 
Другое дело, создать в среде предустановки Windows 10 разделы жёсткого диска со смещением, при помощи командного интерпретатора diskpart и параметра offset (create par size=n offset n), образовав в начале накопителя нераспределённое пространство (содержащее бэд-блоки) и затем установить операционную систему. Этот способ может показаться немного трудным (придётся поработать в командной строке), но он сработает на 100%, так как мы технично выведем из работы пространство жёсткого диска с бэд-блоками, не обращаясь к этому самому пространству

Но важно знать, что параметр offset создаёт смещение первого раздела жёсткого диска в килобайтах, а разделы создаются в мегабайтах. Пользователю нужно сместить первый скрытый раздел 450 Мб (среда восстановления) на 100 ГБ. Берём калькулятор и считаем. Вот и всё! (Если создать текстовой файл с расчётами и с нужными командами, то можно даже сценарий разметки написать).
 
  • Примечание: Есть и второй способ, в котором можно обойтись и без параметра offset. Напримерочистить диск, конвертировать его в GPT, затем создать раздел 100Гб и при установке Windows 10 указать неразмеченную область, но данный способ менее надёжен.
Показываю оба способа!

Загружаем наш ноутбук с установочной флешки Windows 10.
В начальном окне установки операционной системы жмём Shift + F10 и открывается командная строка.

Вводим команды:
 
X:\Sources>diskpart (этой командой мы входим в командный интерпретатор)

Microsoft DiskPart, версия 10.0.14393.0

(С) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 1999-2013.
На компьютере: MINWINPC

DISKPART> lis dis (выводим в список все накопители)

  Диск ###  Состояние      Размер   Свободно Дин  GPT
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Диск 0    В сети         1000 Gбайт   999 Gбайт        *

DISKPART> sel dis 0 (выбираем единственный жёсткий диск)

Выбран диск 0.

DISKPART> clean (если на жёстком диске существовали разделы, то этой командой мы их удалили)

DiskPart: очистка диска выполнена успешно.

DISKPART> convert GPT (конвертируем жёсткий диск в стиль GPT)

DiskPart: выбранный диск успешно преобразован к формату GPT.

DISKPART> creat par prim size=450 offset 104857600 (создаём первый служебный скрытый раздел 450 Мб (среда восстановления), цифра 104857600, это 100 Гб в килобайтах)

DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> format quick fs=NTFS label "Windows RE" (форматируем созданный раздел в файловую систему NTFS, метка тома "Windows RE")

Завершено (в процентах): 100

Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> set id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac (определяем этот раздел как служебный, присваивая тип разделу de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac)

Программа Diskpart успешно задала идентификатор раздела.

DISKPART> gpt attributes=0x8000000000000001 (также присваиваем разделу атрибут - 0X8000000000000001 обязательный (защищённый))

DiskPart успешно назначил атрибуты для выбранного раздела GPT.

DISKPART> creat par efi size=100 offset 105318400 (создаём шифрованный (EFI) системный раздел 100 Мб. Если вы не поняли, откуда появилась цифра 105420800, читайте информацию о расчётах в конце статьи))

DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> format fs=FAT32 (форматируем его в файловую систему FAT32)

Завершено (в процентах): 100

Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> creat par msr size=16 offset 105420800 (создаём служебный раздел MSR 16 Мб, этот раздел представляет из себя защищённую неразмеченную область и в Windows 10 имеет размер 16 Мб, которую установщик Windows создаёт перед разделом с OS)

DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> exit

Установить. 

Как видим у нас всё получилось. Мы создали нераспределённое пространство (100 Гб) в начале жёсткого диска (1 Тб).

Для установки операционной системы Windows 10 будем использовать другое нераспределённое пространство размером 899.4 Гб. Перемещаемся ниже, выделяем незанятое пространство 899.4 Гб и жмём кнопку 

«Далее».

Начинается процесс инсталляции Windows 10.

После успешной установки Windows 10 идём в Управление дисками и ещё раз всё проверяем. Мы всё сделали правильно и нераспределённое пространство находится в самом начале жёсткого диска перед служебными скрытыми разделами.

Расчёты
Если в 1 мегабайте 1024 килобайт, значит смещение будет составлять:
при создании шифрованного (EFI) системного раздела 100 Мб -
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Oлег

13 августа 2016 07:46

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Здравствуйте Владимир, очень понравилась статья! +++

Проделал всё на своём компьютере. Всё получилось. Создал нераспределённое пространство в начале диска (у меня там три бэд-блока).

Заметил интересную особенность. После создания раздела восстановления 450 Мб

 

DISKPART> creat par prim size=450 offset 104857600 (создаём первый служебный скрытый раздел 450 Мб (среда восстановления), цифра 104857600, это 100 Гб в килобайтах)

 

можно уже не указывать смещение (мне просто лень было считать), так остальные разделы: шифрованный (EFI) и MSR, создаются автоматически после первого раздела (450 Мб)

creat par efi size=100

creat par msr size=16

 

Как вы считаете?

<
Владимир

13 августа 2016 10:19

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Здравствуйте Олег.

Я согласен с Вами. Что у Вас после создания раздела 450Мб, разделы

efi и msr создались без параметра offset.

После очистки диска и создания раздела 450 Мб, у Вас на диске появились 2

неразмеченные области. Если на диске 2 неразмеченные области, то без параметра offset Diskpart создаст раздел в начале той неразмеченной области которая больше размером.

 

Статья написана для всех случаев (размер пропущенного, может быть больше, чем используемого) поэтому в статье показано создание трёх служебных разделов.

<
Oлег

14 августа 2016 09:37

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Спасибо! Теперь понятно.

<
Сeргей

15 августа 2016 22:24

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Благодарствую за информацию!

В своё время пытался разобраться с этим параметром offset и ничего не получилось, а оказывается нужно указывать смещение в килобайтах! Надо же.

<
Вячеслав

24 декабря 2016 16:48

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Сначала спасибо! за статью - очень пригодится в будущем.

А теперь рацуха:) - сам пока не проверял, но мне кажется проще в томже АкронисДискДеректоре удалить из диска все патиции, потом создать в начале диска непережовываемую виндой патицию (к примеру линуксный ext2) "нужного" размера (к примеру 100гб), потом в оставшееся неразмеченое пространство установить винду (пусть сама автоматом посоздает там какие ей нужно разделы) и после установки из той же оснастки винды "Управление дисками" удалить этот линуксовский раздел?

<
Владимир

24 декабря 2016 17:28

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Здравствуйте Вячеслав.

Способ предложенный Вами  мы изложили во второй статье

http://remontcompa.ru/1048-kak-v-srede-predustanovki-windows-10-sozdat-razdely-
zhestkogo-diska-so-smescheniem-s-pomoschyu-parametra-offset-obrazovav-v-nachale
-nakopitelya-neraspredelennoe-prostranstvo-soderzhaschee-bed-bloki-i.html

<
Дмитрий

25 января 2017 09:45

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Добрый день, всё делал по инструкции, но проблема - windows при установке создает ещё один msr раздел дополнительно, равный 128МБ. Причем пробовал создавать MSR раздел размером 128Мб, всё равно windows при установке создает ещё один MSR раздел, как можно это исправить?

<
admin

25 января 2017 10:27

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У вас два MSR раздела, один на 16 Мб, а другой на 128МБ?

Вы Windows 10 устанавливали или Windows 8.1?

Скриншот можно посмотреть?

<
Александр Кривилев

14 октября 2017 09:15

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Пробывал оба способа, при установки виндовс  на незанятое пространство пишет, установка невозможно. Так как выбранный диск имеет стиль разделов GPT. Что делать?

<
admin

14 октября 2017 09:29

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Установка Windows на данный диск невозможна. Выбранный диск имеют стиль разделов GPT, подробная статья

http://remontcompa.ru/1293-ustanovka-windows-na-dannyy-disk-nevozmozhna-vybrann
yy-disk-imeyut-stil-razdelov-gpt.html

<
Denis1212

20 октября 2017 14:40

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Добрый день, админ! подскажите, пожалуйста, какой размер нераспределённого пространства создавать, если значение LBA битого сектора = 980435?

<
admin

20 октября 2017 18:55

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В какой программе вы определили эту цифру 980435 ?

Если так, что ваш бэд-блок расположен в самом начале жёсткого диска, где-то на 500 Мб. Значит нераспределённое пространство создавайте с запасом 600 Мб. Более точное расположение сбойного сектора можно узнать по этой статье

http://remontcompa.ru/907-kak-obrezat-na-zhestkom-diske-uchastok-so-sboynymi-se
ktorami.html

 

к примеру, на моём накопителе бэд-блоки пошли сразу после номера блока секторов в адресации LBA - 752610900 или посмотрите чуть ниже на счётчик обыкновенных мегабайт (Мб), он показывает цифру 367485 Мб (367 Гб)

<
Амир

30 октября 2017 22:59

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Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как все это сделать, установить со смещением, но только для windows 7 ?

<
admin

31 октября 2017 05:07

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Всё то же самое.

<
Дмитрий

6 января 2018 13:11

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Спасибо автору за статьи.

<
невюзер

2 марта 2018 14:48

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Напишите пожалуйста подробней команды для создания раздела со смещением "зарезервировано системой" для Windows 7

 

Диск MBR, БИОС не UEFI

<
Guest

24 марта 2018 22:36

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Доброй ночи, здравствуйте. После всех этих операций, хотел у вас спросить: для установление системы, то есть винды выбираем незанятое пространство, которое в конце, так вот, а что если хочу иметь к примеру 150 гб под систему а все остальное (из 1 тб) для жесткого диска Д. Как быть в моем случае? Каков порядок действий вы мне посоветуете? Заранее благодарю за ответ.

<
admin

25 марта 2018 00:09

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Расчёты приведены в конце статьи и вы можете всё посчитать сами.

 

Если сложно, то вот статья попроще, создайте диск C: необходимого вам раззмера.

https://remontcompa.ru/1048-kak-v-srede-predustanovki-windows-10-sozdat-razdely
-zhestkogo-diska-so-smescheniem-s-pomoschyu-parametra-offset-obrazovav-v-nachal
e-nakopitelya-neraspredelennoe-prostranstvo-soderzhaschee-bed-bloki-i.html

<
Алексей7

9 июня 2018 15:51

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creat par msr size=16 offset 105420800

 

105420800 это в кб, но на тестовой машине он считает что это Мб, а где-то видел что

offset   это число в байтах,

хотя вообщем-то сам вопрос как сделать смещение раздела на определеную длинну

0000000000001007 это в шестнадцатиричной системе , в десятичной это 4103 хотя тут опять непонятно кб это или байты

<
Рафаиль

8 сентября 2018 17:08

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У меня диск GPT. Значит преобразование можно пропустить? Хочу переустановить Windows 10 предварительно удалив все разделы кроме дополнительного раздела с данными (D:). По Вашей методике без команд CLEAN и CONVERT диск D: не удалится?

Хочу откатится с версии 1803 на 1709 увеличив размер раздела восстановления до 500 МБ, чтобы при обновлении по воздуху до 1803 хватило ему на нём места и не создавался ещё один раздел.

Дело в том, что при постепенном обновлении по воздуху с 1504 до 1803 ноутбук был виден в сети, а при чистой установке или обновлении через флешку до 1803 не виден, несмотря на все рекомендации. 

<
admin

8 сентября 2018 21:46

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Делайте всё по статье.

<
G. Binelli

9 января 2020 02:03

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Моему жесткому диску более 10 лет. Количество плохих блоков, которые даже не читались, переваливало за 90. Стоит ли говорить, что компьютер работал настолько плохо, что постоянно зависал намертво. Благодаря данной статье, я обрезал 300гб дискового пространства и мой компьютер таким бодрым я уже не помню когда видел. Моя благодарность автору за проделанную работу и уважение.

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