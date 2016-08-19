Автор Владимир

Привет друзья, сегодня я расскажу Вам, как раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10!

После выходаюбилейного обновления1511. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, с помощью данного параметра можно очень просто создать точку доступа или простыми словами - раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10!

Windows 10 не перестаёт удивлять всевозможными сюрпризами. На днях, изучая новые возможности обновлённой операционной системы, я наткнулся на интересный параметр под названием

Итак, в первой части статьи учимся раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10, а во второй части подключим к созданной нами виртуальной сети другой ноутбук.

Щёлкаем левой кнопкой мыши на Меню «Пуск» и выбираем «Параметры » .

«Сеть и интернет»

«Мобильный хот-спот» включаем опцию «Разрешить использование моего интернет-соединения на других устройствах»

Как видим, задано индивидуальное (у всех разное) имя Wi-Fi сети, которое будет транслироваться ноутбуком, также задан сетевой пароль, который нужно использовать для подключения к этой сети. Имя сети и пароль можно оставить, а можно изменить. Для этого нажмите на кнопку «Изменить».

После всех изменений, нажмите на кнопку «Сохранить».

Внесённые изменения сохранены.

Подключаем к созданной нами сети Wi-Fi другой ноутбук

Для примера, подсоединим к нашей сети Wi-Fi другой ноутбук под управлением Windows 10.

Щёлкаем левой кнопкой мыши на значок Wi-Fi в трее и в появившемся окне выбираем нашу сеть.

«Подключиться»

Вводим ключ безопасности сети Wi-Fi и жмём «Далее»

Вот таким простым образом любой ноутбук сможет подключиться к созданной на нашем ноутбуке сети Wi-Fi и пользоваться интернетом.

Все подключенные к нашей сети Wi-Fi устройства будут отображены на нашем ноутбуке в окне «Мобильный хот-спот», в частности будет показан IP-адрес и MAC-адрес подсоединившегося устройства.