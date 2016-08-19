Автор Владимир
Привет друзья, сегодня я расскажу Вам, как раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10!
После выхода
юбилейного обновления Anniversary Update build 1607, наша Windows 10 не перестаёт удивлять всевозможными сюрпризами. На днях, изучая новые возможности обновлённой операционной системы, я наткнулся на интересный параметр под названием
«Мобильный хот-спот
», отсутствующий в предыдущей сборке
1511. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, с помощью данного параметра можно очень просто создать точку доступа или простыми словами - раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10!
Как раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10
Необходимо заметить, что для создания точки доступа в предыдущих версиях Windows необходимо было устанавливать специальные программы: Virtual Router Plus или Connectify Hotspot 2015
, для успешной работы этих программ нужно было вносить небольшие изменения в свойства Ethernet-адаптера и учитывать другие необходимые моменты, но теперь всё упрощено до нажатия одной кнопки в параметрах настройки «Сети и интернет». Рассказываю всё в подробностях!
Итак, в первой части статьи учимся раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10, а во второй части подключим к созданной нами виртуальной сети другой ноутбук.
Щёлкаем левой кнопкой мыши на Меню «Пуск» и выбираем «Параметры».
«Сеть и интернет»
«Мобильный хот-спот» включаем опцию «Разрешить использование моего интернет-соединения на других устройствах»
Как видим, задано индивидуальное (у всех разное) имя Wi-Fi сети, которое будет транслироваться ноутбуком, также задан сетевой пароль, который нужно использовать для подключения к этой сети. Имя сети и пароль можно оставить, а можно изменить. Для этого нажмите на кнопку «Изменить».
После всех изменений, нажмите на кнопку «Сохранить».
Внесённые изменения сохранены.
Подключаем к созданной нами сети Wi-Fi другой ноутбук
Для примера, подсоединим к нашей сети Wi-Fi другой ноутбук под управлением Windows 10.
Щёлкаем левой кнопкой мыши на значок Wi-Fi в трее и в появившемся окне выбираем нашу сеть.
«Подключиться»
Вводим ключ безопасности сети Wi-Fi и жмём «Далее»
Вот таким простым образом любой ноутбук сможет подключиться к созданной на нашем ноутбуке сети Wi-Fi и пользоваться интернетом.
Все подключенные к нашей сети Wi-Fi устройства будут отображены на нашем ноутбуке в окне «Мобильный хот-спот», в частности будет показан IP-адрес и MAC-адрес подсоединившегося устройства.
Метки к статье: Системные функции Сеть Ноутбук Windows 10