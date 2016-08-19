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  • Просмотров: 15 694
  • Автор: admin
  • Дата: 19-08-2016
19-08-2016

Как раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10

Категория: Windows 10 / Функционал Windows / Интернет

Автор Владимир
Привет друзья, сегодня я расскажу Вам, как раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10!
После выхода юбилейного обновления Anniversary Update build 1607, наша Windows 10 не перестаёт удивлять всевозможными сюрпризами. На днях, изучая новые возможности обновлённой операционной системы, я наткнулся на интересный параметр под названием «Мобильный хот-спот», отсутствующий в предыдущей сборке 1511. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, с помощью данного параметра можно очень просто создать точку доступа или простыми словами - раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10!

Как раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10

 
Необходимо заметить, что для создания точки доступа в предыдущих версиях Windows необходимо было устанавливать специальные программы: Virtual Router Plus или Connectify Hotspot 2015, для успешной работы этих программ нужно было вносить небольшие изменения в свойства Ethernet-адаптера и учитывать другие необходимые моменты, но теперь всё упрощено до нажатия одной кнопки в параметрах настройки «Сети и интернет». Рассказываю всё в подробностях!

Итак, в первой части статьи учимся раздать интернет по Wi-Fi с ноутбука под управлением Windows 10, а во второй части подключим к созданной нами виртуальной сети другой ноутбук.

Щёлкаем левой кнопкой мыши на Меню «Пуск» и выбираем «Параметры».

«Сеть и интернет»

«Мобильный хот-спот» включаем опцию «Разрешить использование моего интернет-соединения на других устройствах»

Как видим, задано индивидуальное (у всех разное) имя Wi-Fi сети, которое будет транслироваться ноутбуком, также задан сетевой пароль, который нужно использовать для подключения к этой сети. Имя сети и пароль можно оставить, а можно изменить. Для этого нажмите на кнопку «Изменить».

После всех изменений, нажмите на кнопку «Сохранить».

Внесённые изменения сохранены.

 

Подключаем к созданной нами сети Wi-Fi другой ноутбук

 

Для примера, подсоединим к нашей сети Wi-Fi другой ноутбук под управлением Windows 10. 

Щёлкаем левой кнопкой мыши на значок Wi-Fi в трее и в появившемся окне выбираем нашу сеть.

 

«Подключиться»

Вводим ключ безопасности сети Wi-Fi и жмём «Далее»

Вот таким простым образом любой ноутбук сможет подключиться к созданной на нашем ноутбуке сети Wi-Fi и пользоваться интернетом.

Все подключенные к нашей сети Wi-Fi устройства будут отображены на нашем ноутбуке в окне «Мобильный хот-спот», в частности будет показан IP-адрес и MAC-адрес подсоединившегося устройства.

Метки к статье: Системные функции Сеть Ноутбук Windows 10

Вернуться Комментариев: 31

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Студент

19 августа 2016 13:10

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Большое спасибо за полезную информацию...

В Windows 10 это реализовано великолепно прямо из системы, очень удобно...

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Алекс49

19 августа 2016 21:06

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Спасибо за информацию. С вайфай подключает, а с 4G-модема мобильной связи не хочет работать. Подскажите что можно сделать?

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admin

19 августа 2016 21:17

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Какая ошибка выходит при подключении?

<
Алекс49

20 августа 2016 11:45

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Пишут, что не удалось настроить мобильный хот-спот, так как отсутствуют сети, хотя все сети перечислены, в том числе и сотовая связь, хотя модем билайн включен.

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admin

20 августа 2016 12:30

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Ошибка "Невозможно предоставить для общего доступа данное подключение к интернету, так как нет соединения с сетью мобильной связи".

 

Помочь может переустановка самой рабочей программы 3G или 4G модема.

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Игорь

20 августа 2016 21:38

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Здравствуйте, сеть создается, а подключиться к ней не удается, "подключение", "аутентификация" и тп, пробовал разные телефоны, инет у меня проводной.

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admin

21 августа 2016 08:28

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Попробуйте сменить название сети и пароль.

Переустановите драйвер на Wi-Fi, скачайте новый драйвер для вашей модели с официального сайта производителя вашего ноутбука.

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Игорь

21 августа 2016 12:54

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Пробовал менять разные драйвера, но тогда хот-спот вообще не включается, пишет "включите вай фай".

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Oлег

21 августа 2016 15:05

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Спасибо за статью. Всё работает, и интернет раздаётся даже с 4G-модемом.

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Алекс49

10 сентября 2016 18:50

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Уважаемый Админ, в системе Anniversary Update Windows 10 build 1607 (номер версии 1607, сборка 14393) есть еще много секретов. Вот решил создать диск восстановления, сначала создал на ДВД, а потом решил попробовать (Панель управ.->система и безопасн.->центр обсл. и безоп.->восстановлен.->создание диска восстановления. Нажал, вылетел запуск утилиты Recovery Media Creator и что вы думаете, попросил флешку на 4 ГБ и создал полный образ системы размером 2,45 гб из 23, то что у меня стоит сжатие почти в 10 раз. Как его теперь запускать и использовать? Спасибо.

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admin

11 сентября 2016 09:34

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Странно, у меня не попросил флешку на трёх компьютерах и одном ноутбуке.

Если у вас создалась флешка, попробуйте с неё загрузиться.

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Алекс49

14 сентября 2016 10:57

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Уважаемый Админ уже пробовал через F12, флешку видит, ушёл в перезагрузку и вышел на среду восстановления, там предложили снова откатить с сохранением файлов и без сохранения, но нет у меня уверенности, что это работает флешка там, ведь есть такой набор без создания диска восстановления из рековери.

 

Неужели у меня у одного работает такая утилита? До последнего обновления тоже там ничего не работало. Нажмешь - утилита не выскакивала, так покрутит немного и сообщит что создать диск не удалось. Но эти приблуды от винды 7 работали и работают.

 

Забыл сказать, что у меня на этой домашней версии установлен gpedit.msc 1.0 может поэтому у меня работает?

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admin

14 сентября 2016 11:41

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пробовал через F12, флешку видит, ушёл в перезагрузку и вышел на среду восстановления, там предложили снова откатить с сохранением файлов и без сохранения, но нет у меня уверенности, что это работает флешка там, ведь есть такой набор без создания диска восстановления из рековери.

 

Если бы флешка была не загрузочная, то у вас просто бы загрузилась Windows 10.

 

Думаю с gpedit.msc 1.0 (групповыми политиками) это не связано.

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mixxa33

16 сентября 2016 23:44

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Здравствуйте...хотел сделать всё, как написано в статье...но, при включении ползунка мобильного хот-спота пишет, что ((не удается настроить мобильный хот-спот. Включите wi-fi))....но wi-fi включен...ползунок остается в выключеном положении...интернет к ноуту подключен по кабелю, ничего по wi-fi к ноуту не подключено, ноут никуда по wi-fi не подключен...куда копать не знаю.

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admin

17 сентября 2016 12:21

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Переустановите драйвера на Wi-Fi, 

если не поможет, то обновите драйвер автоматически

Можно обновить Windows 10 по этой статье, часто решает все проблемы:

http://remontcompa.ru/934-vozvraschenie-windows-10-k-ishodnomu-sostoyaniyu-s-so
hraneniem-lichnyh-faylov.html

 

или используйте специальные программы: Virtual Router Plus или Connectify Hotspot 2015, подробная статья

http://remontcompa.ru/715-kak-s-noutbuka-razdat-wi-fi-internet-ili-kak-polzovat
sya-programmami-virtual-router-plus-i-connectify-hotspot-2015.html#

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mixxa33

19 сентября 2016 10:31

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Добрый день, попробовал все предложенные варианты кроме обновления виндовс и коннективити хот-спот, так и продолжает писать, что включите вай-фай. Виртуал роутер потребовал установить фрамеворки...после установки которых выдал...что не может запуститься аппаратные средства не поддерживаются...проверил в командной строке командой netsh wlan show drivers...пишет Да. Теоретически проблем нет...может железка некачественная? Вот она...Intel Centrino Wireless-N 1030 BGN 1x2 HMC WiFi/Bluetooth Adapter PCI.

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admin

19 сентября 2016 12:31

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Однополосный адаптер Intel® Centrino® Wireless-N серии 1030, на оф. сайте http://www.intel.ru/ заявлена совместимость с Windows 10. Плохих отзывов не читал.

Можно попробовать его работу на другой винде с Virtual Router Plus, если всё будет нормально, значит дело в Windows 10. 

Если Win 10 обновлена с Win 7 или с Win 8.1, то стоит установить Win 10 заново.

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mixxa33

19 сентября 2016 13:16

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С проблемой использования ноута в качестве роутера столкнулся еще на виндовс 7. Пробовал программу по моему ((виртуал вай-фай роутер))...к сожалению не помню почему не получилось, потом на системе вин 10 обновленной с вин 7. Сейчас стоит установленная с 0 вин 10... и вот все та же проблема. К самому адаптеру вай-фая нареканий нет...работает исправно и стабильно...но только на прием, а раздача не получается, наверное нужен не родной, а какой нибудь альтернативный драйвер.

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admin

19 сентября 2016 15:33

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Connectify Hotspot 2015 попробуйте: 

http://remontcompa.ru/715-kak-s-noutbuka-razdat-wi-fi-internet-ili-kak-polzovat
sya-programmami-virtual-router-plus-i-connectify-hotspot-2015.html#

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Алекс49

19 сентября 2016 15:34

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Уважаемый Админ. Вы правы, система у меня пишет диски и без gpedit.msc 1.0.

У меня не работал роутер с модема Билайн, а с телефонного модема и вай=фай, оттуда же всё хорошо раздается. Такие вот фокусы выкидывакт винда 10. Когда она работает от вай-фай телефона, подключаю модем Билайн и сразу с двух мест идет инет, потом выключаю телефон и тогда минуту другую работает раздача с модема Билайн, после чего выключается. Как-то так.

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svetlana

8 октября 2016 17:53

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Здравствуйте! Будьте добры подскажите по вопросу WiFi на 10. Я с ней не работаю, но хотела помочь - и не смогла.

У человека был интернет в ноутбуке HP ProBook 4530s ( win 10 64bit) наверное пол года, после скачивания книги, которое длилось ночь, соединения нет!

Система устранения неполадок пишет, что проблема с драйвером. В диспетчере устройств нет желтых треугольников, в сетевых адаптерах есть Atheros WiFi adapter. Когда подвожу мышь к значку сети - пишется "не подключено", есть доступные подключения", при просмотре всех доступных вижу свою сеть и там написано "подключено". Открываю центр управления сетями - там написано, что я не подключена ни к какой сети. В изменении параметров адаптера на беспроводном соединении написано "подключено". Я не пойму чему верить ) Я думала может вирусы, но проверка ничего не дала, также и откат назад не помог, т.к. с момента скачивания книги прошло несколько месяцев.

Думаю тут что-то с системой, а не с драйверами! Пожалуйста подскажите что посмотреть ? Кстати простые вещи - включить выключить роутер или адаптер я пробовала и ничего не помогло.
Другие устройства по wifi ( планшет и телефоны) к интернету от этого роутера подключаются.
Только что заметила, что над значком моего соединения, где написано "подключено..." ( когда в трек открываю доступные) стоит восклицательный знак.

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admin

8 октября 2016 19:41

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Зайдите в диспетчер устройств и удалите Atheros WiFi adapter, затем перезагрузитесь, после перезагрузки драйвер восстановится автоматически и возможно ваши проблемы с интернетом исчезнут.

Если это не поможнет, тогда скачайте на официальном сайте производителя вашего ноутбука драйвера на ваш сетевой адаптер Atheros и установите эти драйвера, ссылка на оф. сайт

http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=5060882&lang=
ru&cc=ru

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svetlana

8 октября 2016 21:01

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Спасибо за совет. Удаление адаптера не помогло, буду скачивать драйвер.
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Алекс49

22 ноября 2016 15:25

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Уважаемый Админ, сколько я не пытался встроенную раздачу организовать, не видит он модема Билайн и тут случилось чудо - скачал с Вашего Яндекс диска Виртуал роутер плюс запустил и всё, заработало без всяких настроек. Сильно удивлен. Большущее СПАСИБИЩЕ Вам и всей вашей комаеде за труды.

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Алекс49

5 декабря 2016 19:24

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Уважаемый Админ, кроме всего прочего, нашёл ошибку в системе, винда 10 домашняя, открываешь Диспетчер задач, включаешь производительность и в нем нет места для модема USB, возможно поэтому система его и не видит в настройках раздачи ВАЙ-ФАЙ. Не могли бы Вы посодействовать в решении этого вопроса в будущем?

<
admin

5 декабря 2016 19:35

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открываешь Диспетчер задач, включаешь производительность и в нем нет места для модема USB, возможно поэтому система его и не видит в настройках раздачи ВАЙ-ФАЙ

 

Дело не в диспетчере задач. Диспетчер задач просто отображает происходящие в системе процессы.

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СЕРГЕЙs

10 декабря 2016 11:38

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Живу в отеле и купленый WIFI разрешает подключение только одного устройства. Могу ли я раздать на IPAD, IPHONE, интернет по WIFI, с ноутбука подключенного к сети отеля по WIFI?

<
admin

10 декабря 2016 11:39

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Вы пробовали раздать?

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СЕРГЕЙs

10 декабря 2016 11:49

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Пробовал в Windows10, создал новую сеть, гаджеты ее находят, но не могут подключиться.

Ноутбук должен стать виртуальным роутером, но это касается только подключений по кабелю и "USB свистку", вроде.

<
admin

10 декабря 2016 12:14

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Ноутбук должен стать виртуальным роутером, но это касается только подключений по кабелю и "USB свистку", вроде.

 

Совсем нет. Попробуйте тогда эти программы.

 

http://remontcompa.ru/715-kak-s-noutbuka-razdat-wi-fi-internet-ili-kak-polzovat
sya-programmami-virtual-router-plus-i-connectify-hotspot-2015.html#

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СЕРГЕЙs

10 декабря 2016 13:36

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Сделал только потому что вы посоветовали, сам не верил в успех. т.к. в описании сказано о кабеле и USB модеме, т.е. установил прогу  для очистки совести. Чудо! Инет пошел еще на 2 гаджетах, (Youtube, и русское тв).Спасибо большое. 

P.S. Очень часто вылетает программа, приходится переподключаться. А так все отлично.

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