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  • Автор: admin
  • Дата: 3-03-2017
3-03-2017

Автозагрузка в Windows 10

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Привет друзья! По моей статистике 99% пользователей не следит за автозагрузкой своей операционной системы и даже понятия не имеет, что у них запускается вместе с OS. Возьмите ноутбук любого вашего знакомого и исследуйте его автозагрузку, и вы убедитесь, что из двадцати запускающихся вместе с системой программ и служб ему по настоящему нужны всего две или три! Среднестатистический пользователь просто не знает, что практически любая программа нацелена запустить себя вместе с операционной системой и время от времени напоминать ему о себе небольшой рекламой или сообщением о том, что её необходимо купить, продлить или обновить (я уже не говорю о вредоносном софте - это отдельный разговор), более того, множество программ после своего удаления оставляют личные папки в системе, а файлы в автозагрузке, получается нонсенс - приложение удалено, но файлы его и процессы всё равно запускаются вместе с ОС, потребляя ресурсы процессора и оперативной памяти. Не мудрено, что обычный пользователь через полгода пользования ноутбуком ждёт загрузки Windows по две три минуты и подумывает о том, что его переносной компьютер уже старый и пора покупать новый.
Предлагаю в сегодняшней статье разобрать автозагрузку Windows 10 на атомы, а затем собрать и держать в стерильной чистоте.

Автозагрузка в Windows 10

 
Один из самых важных и интересных элементов Windows 10, это автозагрузка, ведь именно с неё начинается работа операционной системыЯ могу назвать вам несколько важных причин, почему это именно так:
1. Если ваш компьютер или ноутбук долго загружается, то автозагрузка покажет вам источник проблем, ведь автоматический запуск большого количества нужных и ненужных программ в разы увеличивает время загрузки операционной системы
2. Если вы не можете удалить вирус, то исключите его файлы из автозапуска и перезагрузитесь, после этого антивирус будет в состоянии удалить вредоносную программу
3. А может наоборот, вы хотите добиться автоматического запуска какой-либо программы, в этом случае добавьте ярлык исполняемого файла этого приложения в папку «Startup» и оно запустится вместе с OS.

Внимательный читатель заметит, что остановка запускаемых при старте системы программ представляет собой сложную задачу, так как не существует одного места, где это можно сделать. Некоторые программы находятся в папке «Startup» и поэтому стартуют вместе с операционной системой, вторые - находятся в планировщике заданий, третьи - запускаются с помощью реестра, но задача только кажется сложной, ведь с помощью определённых инструментов, встроенных в OS, мы сможем очень просто исключить все нежелательные программы из автозагрузки, а необходимый софт - добавить в неё.
 
Друзья, вообще в этой теме существует очень много нюансов и в сегодняшней статье я попытался написать самое основное. Если у вас возникнут вопросы, то я с радостью отвечу на них в комментариях. Вы можете спросить меня о любом элементе вашей автозагрузки и я вам скажу, нужно его отключать или нет.

Как уже было замечено, автоматический запуск большого количества программ увеличивает время загрузки операционной системы на минуты, но если антивирус должен запускаться вместе с OS, то многим приложениям в этом особой нужды нет. Давайте начнём разбираться с конкретных жизненных примеров.

Нам в сервисный центр принесли на диагностику ноутбук с установленной Windows 10, который очень долго загружается. В первую очередь просмотрим автозагрузку системы. Запускаем Диспетчер задач и идём на вкладку «Автозагрузка», изучаем её опытным взглядом и делаем вывод, что пользователю из 15-ти программ, нужна в автозапуске только одна - Диспетчер Realtek. Доказываю почему, а затем покажу как это всё можно отключить.
Примечание: Обратите внимание на колонку «Влияние на запуск», именно она даёт возможность оценить, насколько программа влияет на скорость загрузки OS. Если влияние приложения на запуск «Высокое», то значит программа может тормозить загрузку системы.

1. AbDocsDllLoader.exe - процесс принадлежит программному обеспечению разработчика Acer и не является необходимым. Что он делает - позволяет пользователям синхронизировать текстовые документы на всех своих устройствах, но как это точно происходит мне в своё время не смогли объяснить даже в поддержке Acer и шёпотом посоветовали не обращать на него внимания.
2. Acronis TIB Monitor - принадлежит программе Acronis True Image, которая может создавать резервные копии операционной системы и в дальнейшем при необходимости восстанавливаться с помощью них. Но что интересно, программа Acronis на данный момент не установлена на этом ноутбуке, хозяин последний раз пользовался ей год назад, а затем удалил, но часть файлов осталась и запускается вместе с OS.
3. Adobe Updater Startup Utility - этот процесс следит за выходящими обновлениями приложений Adobe (‎Photoshop, ‎Adobe Reader, ‎Adobe Acrobat и др.). Перечисленные программы обновляются раз в год, поэтому нет никакой необходимости каждый день тратить время на запуск этого процесса.
4. Вредоносный браузер Амиго! Если вас замучила реклама в браузерах, то это именно из-за него, отключаем из автозагрузки и удаляем в первую очередь.
5. CHP (Create Hidden Process) - принадлежит программе настройки подключения к Интернету от провайдера Билайн, но пользуется хозяин ноутбука интернетом от «Ростелеком».
6. Download Master - известный загрузчик файлов, но хозяин ноутбука никогда им не пользовался и даже не знает о его существовании. Видимо загрузчик установился в виде пакетной установки с каким-либо другим софтом.
7. Epson Status Monitor - рабочая программа принтера Epson. Год назад к ноутбуку подключали принтер этого производителя и больше подключать не будут.
8. games - находящийся в автозагрузке ярлык, запускающий вместе с системой вредоносный браузер Амиго с жуткой рекламой казино «Вулкан».
9. Microsoft OneDrive - облачный сервис от Майкософт. Хозяин ноутбука пользуется Яндекс Диском и OneDrive ему не нужен.
10. Notifier - утилита от Билайна, но так как на ноутбуке сейчас интернет от другого провайдера, то нам она не нужна.
11. NVIDIA Backend - программа, подбирающая из своей базы оптимальные настройки для ваших игр. Хочу сказать, что даже геймеры ей не пользуются и отключают.
12. NVIDIA Capture Server Proxy - процесс, относящийся к GeForce Experience - обеспечивает автоматическое обновление драйверов вашей видеокарты. На этом ноутбуке она сработала некорректно и пришлось в безопасном режиме откатываться к старому драйверу.
13. Skype - всем известная программа для общения, но хозяин ноутбука пользуется ей раз в месяц и способен запустить её вручную.
14. www.rvulkan - находящийся в автозагрузке ярлык, запускающий вместе с системой браузер Амиго с сайтом казино «Вулкан».
15. Диспетчер Realtek - программа для настройки звуковой карты вашего ноутбука.

Здесь важно заметить, что в основном назначение той или иной программы понятно из её имени, но если вы не можете установить - полезное приложение находится в вашей автозагрузке или нет, то во-первых, можете спросить у меня, а во-вторых, щёлкните на программе правой мышью и выберите «Поиск в интернете», в результате с помощью поисковика вы узнаете какую именно функцию несёт в вашей системе то или иное приложение.


Как очистить автозагрузку в Windows 10 


Чтобы отключить автозапуск любой программы щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выберите «Отключить». К примеру отключим автозапуск программы Download Master.

С точностью до наоборот вы можете включить автозапуск программы. Здесь необходимо заметить, что ненужный софт, находящийся в автозапуске можно ещё и удалить. Например удалим программу Download Master. Сделать это можно обычным способом в панели «Удалить или изменить программу» или щёлкните на программе правой кнопкой мыши и выберите «Открыть расположение файла»,

откроется личная папка приложения. За удаление любой программы обычно отвечает файл unins000.exe, двойным щелчком левой мыши запускаем его и удаляем приложение.

В некоторых случаях файла unins000.exe не будет, например, щёлкнем правой кнопкой мыши на ярлыке «www.rvulkan» и выберем «Открыть расположение файла», откроется папка «Автозагрузка» по адресу:

C:\Users\Ваше имя_пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup,

в которой будет находится ярлык, автоматически открывающий вредоносный сайт при старте системы, в этом случае нужно удалить ярлык.

Здесь важным будет заметить, что папок с именем «Автозагрузка» в Windows 10 находится две.

Для определённого пользователя папка находится по адресу:

C:\Users\Ваше имя_пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Открыть её можно очень простым способом.

Пуск-->Выполнить, вводим в поле ввода команду: shell:startup

Папка автозагрузки для всех пользователей находится по другому адресу:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

 

Почему начинающие пользователи не могут найти в проводнике папку «Автозагрузка» 

 
Дело в том, что в проводнике русскоязычной Windows 10 путь к автозагрузке выглядит так:
Ваше имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Главное меню\Программы\Автозагрузка

но в адресной строке путь указан на латинице: 
C:\Users\Ваше имя_пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup


Как добавить программу в автозагрузку


Чтобы добавить программу в автозагрузку, вы можете просто поместить ярлык этой программы в папку автозапуска. Если не знаете как создать ярлык, то читайте нашу подробную статью.

Друзья, к сожалению автозапуск многих программ (в том числе и вирусов) не может быть отображён в диспетчере устройств на вкладке «Автозагрузка», в этом случае воспользуемся реестром и планировщиком заданий, а также службами.

Что делать, если файлов какой-либо программы нет в автозагрузке, но она всё равно запускается вместе с системой


Автоматически запускаемые программы в реестре

Диспетчер устройств далеко не во всех случаях покажет вам загружаемые вместе с операционной системой программы, в этом случае нужно попробовать отключить автозапуск приложений с помощью реестра.
Запустите редактор реестра. 
Пуск-->Выполнить, вводим в поле ввода команду: regedit

В открывшемся окне перейдите к разделу:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
(этот раздел принадлежит пользовательскому профилю).
В открывшемся окне вы увидите все программы, запускаемые для текущего пользователя при входе в Windows 10. 

При необходимости вы можете удалить любую из них, для этого щёлкните правой мышью на строковом параметре с названием ненужной вам программы и выберите «Удалить».

Для редактирования раздела реестра, принадлежащего всем пользователям перейдите в раздел: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

сделать это можно прямо отсюда. Щёлкните правой мышью на разделе Run и выберите пункт «Перейти в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE».


Планировщик заданий Windows 10


Планировщик заданий Windows — инструмент для запуска какой-либо программы при заданных условиях.
Очень коварное место, которое избегают своим вниманием (из-за кажущейся сложности) начинающие пользователи, вирусописатели знают об этом и прописывают запуск своих вредоносных программ в планировщике заданий.
Найти вредоносную запись в планировщике довольно легко.
Пуск-->Выполнить. Введите в строке ввода taskschd.msc и нажмите ОК.

В открывшемся окне щёлкаем левой мышью на пункте «Библиотека планировщика заданий» и в правой части окна видим все записи планировщика.

Рассмотрим имеющиеся записи и попытаемся найти вредоносные.

Примечание: Вы можете смело спрашивать меня в комментариях о любой подозрительной записи!

Друзья, в основном здесь находятся записи, принадлежащие нормальным разработчикам программ, таким как: Acer, Google и так далее, но одна подозрительная запись всё же есть. Двойным щелчком левой мыши щёлкаем на подозрительной записи с именем «internet»,

Как видим у задачи нет никакого описания. Переходим на вкладку «Действия».

На вкладке «Действия» всегда есть информация о том, какой файл запускает именно это задание планировщика.

В нашем случае задача запускает вредоносный браузер «Амиго».

Удаляем эту запись в планировщике. Щёлкаем правой мышью на записи с именем «internet» и выбираем «Удалить».

«Да»

 

Отключение автоматически запускаемых служб


Все вы знаете, что в операционной системе в фоновом режиме работает множество служб, принадлежащих самой Windows. Большая часть служб запускается в автоматическом режиме вместе с OS. Если разобраться, то некоторые службы вовсе не обязательны и их можно отключить, для этого нужно отключить автоматический запуск выбранной вами службы в оснастке «Services». Для примера отключим на стационарном компьютере «Службу поддержки Bluetooth», из-за отсутствия таких устройств.
«Панель управления»

«Система и безопасность»

«Администрирование»

«Службы»

Находим Службу поддержки Bluetooth и щёлкаем на ней двойным щелчком левой мыши.

Тип запуска - выставляем  «Отключена».

«Применить» и «ОК».

В одной из следующих статей мы рассмотрим с вами программы для работы с автозагрузкой!
Жду ваших вопросов в комментариях.
Статьи по этой теме:
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Андрон

3 марта 2017 07:20

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Отлично! То, что надо! Ноутбук загружается быстро. Но потом без обращения к нему начинает нагружаться различными процессами. Проверим, что там лишнее.

<
Андрон

3 марта 2017 15:22

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Цитата: Alex
И у меня загружается всего 5 программ, 4 которые системные.

Вот бы кто-нибудь рассказал - что отключить, а что нельзя. Понятно, что всё исходя из задач. Но если нужен только интернет и Office? и всё лишнее отключить?

<
whw

3 марта 2017 21:09

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Ежидневно стала появляться в прогах вот такая вот зараза. https://yadi.sk/d/K4m8s0Cp3ExxiP

Она себя ещё и в службах прописывает. 

Каждый вечер уже неделю её удаляю, и опять откуда то берётся. Гугл не помог, смог только выяснить что это что то эпловское. У меня нет никаких эпловских гаджетов и прог для айпхна не установлено. Может кто-нибудь знает что это ?

<
admin

3 марта 2017 22:21

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Bonjour Service - это служба от Apple, устанавливается вместе с iTunes.

Также служба Bonjour Service может появиться у вас после установки программы  Adobe Photoshop, простыми словами корпорация Adobe следит за вами.

Щёлкните на службе Bonjour правой мышью и выберите "Свойства", в открывшемся окне посмотрите и скажите описание и путь к исполняемому файлу.

<
whw

3 марта 2017 23:33

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iTunes у меня нету и не ставил никогда. Фотошоп ставил крайний раз лет 12-13 назад 6 или 7 версии.... на другом компе...... на winxp sp1 .... :) Из продуктов адоба вообще не чего нету. А пишет она вот что.

 

Bonjour allows applications like iTunes and Safari to advertise and discover services on the local network. Having Bonjour running enables you to connect to hardware devices like Apple TV and software services like iTunes sharing and AirTunes. If you disable Bonjour, any network service that explicitly depends on it will fail to start.

 

Я кажется начинаю понимать, это флеш плеер адобовский мне ежидневно скачивает и как-то в фоне устанавливает наверное. Может такое быть ?  Причём их 2 один для мозилы другой для ИЕ.


путь

"C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe"

<
admin

4 марта 2017 08:22

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Описание службы говорит само за себя:

 

"Bonjour позволяет приложениям, таким как iTunes и Safari, рекламировать и находить сервисы в локальной сети. Благодаря запуску Bonjour вы можете подключаться к таким аппаратным устройствам, как Apple TV и программным сервисам, таким как iTunes sharing и AirTunes..."

 

Я бы удалил его.

<
Reginald

19 марта 2017 18:53

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У меня в u-torrent постоянно крутиться анимированная реклама казино Вулкан, а от чего она запускается не понятно? Ни в меню автозагрузки, ни в системном реестре, ни в планировщике про эту рекламу я ничего не нашел. Про браузер Amigo я там тоже ничего не нашел.

Существует ли какой-нибудь специфический файл или процесс, который запускает эту рекламу?

<
admin

19 марта 2017 19:08

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Статью завтра напишу.

<
Кирилл

30 ноября 2017 17:55

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Можно отключить из автозагрузок oneclickapp 64 ?

<
admin

30 ноября 2017 22:47

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Да, можно.

<
Barmalei

11 декабря 2017 20:30

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Я пользуюсь программой TeamViewer и хочу чтоб она запускалась с ОС, при установке сразу указываю "запуск вместе с ОС" и обычно одна-две загрузки проходят нормально, она тихо сидит в трее и в нужный момент ее можно открыть, но при след. загрузках она перестает появляться в трее, хотя в службах Teamviewer есть и выполняется, этот нюанс появился именно на 10-ке. Я конечно могу прописать в автозапуск исполняемый файл программы и тогда она будет работать и сразу появляться на экране, но хотелось бы чтоб это было как раньше - тихое ожидание в трее до момента надобности. Может сталкивались с такой проблемой? Заранее спасибо! 

<
admin

12 декабря 2017 07:57

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У меня установлена Windows 10 и установлена последняя версия TeamViewer. После загрузки операционной системы, программа не выводит своё рабочее окно на экран, значок программы находится в трее.

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Тимур 7889

9 мая 2018 11:20

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Подскажите пожалуйста что за программа Microsoft Windows Debugging Symbols, в интернете нашел лишь то что это некий "отладочный механизм", а вот что он отлаживает, систему в целом или отдельную программу не понятно. Перекочевала с 7-и на 10-у. Весит 1.63 Gb. Заранее спасибо! 

<
admin

9 мая 2018 12:29

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Программа для отладки программного обеспечения. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ee416588(v=vs.85).aspx

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serg1907

16 сентября 2018 22:09

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доброго времени Админ, скажите а у меня здесь всё нормально? скрин

https://a.radikal.ru/a03/1809/07/f7aa9de431cc.png

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admin

17 сентября 2018 03:17

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Установите AnVir Task Manager и сделайте скриншот автозагрузки всех пользователей

https://remontcompa.ru/181-avtozagruzka-programm-v-windows-7.html

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serg1907

17 сентября 2018 17:11

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вот вроде так скрин

https://a.radikal.ru/a27/1809/37/37a730cb3094.png

https://a.radikal.ru/a05/1809/bd/57cda66d2591.png

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admin

18 сентября 2018 07:49

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Всё у вас с автозагрузкой нормально.

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gost_29

30 ноября 2019 18:57

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Админ, что Вы скажите об этих задачах в планировщике заданий?
https://priscree.ru/img/e833aec27a0262.jpg
И еще, whw спросил Вас о службах. Их так много. Я еще многие не знаю. Есть у Вас статья какие службы нужны а какие нет? И вообще подробное описание служб (и для чего они нужны) в системе Windows 10 или более ранних версиях.
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admin

30 ноября 2019 20:07

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Цитата: gost_29
Админ, что Вы скажите об этих задачах в планировщике заданий?

Смотрите описание задач в планировщике. Если что непонятно, юзайте поисковик по ключевому запросу в виде названия задачи.
Цитата: gost_29
Есть у Вас статья какие службы нужны а какие нет?

Есть статья "Как отключить службы в Windows 10".
С самостоятельным поиском информации внутри сайта и в принципе в Интернете, смотрю, у вас по-прежнему проблемы. Прискорбно.


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