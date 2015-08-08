Ошибка «No bootable device insert boot disk and press any key» или как создать универсальную загрузочную флешку, совместимую как с Legacy, так и с UEFI, с помощью программы Bootice
Привет всем! Меня зовут Владимир и я отвечу на этот вопрос. В статье "Как создать загрузочную флешку с Windows 10" админ написал, что для создания флешки достаточно скопировать файлы образа Windows 10 на накопитель и флешка автоматически станет загрузочной. Для компьютеров с включенным UEFI это так. Для компьютеров с обычным BIOS или выключенным интерфейсом UEFI это не так. Коротко объясняю почему, уверен, вы всё поймёте. Установку операционных систем Windows (от Vista до 10) запускает загрузчик BOOTMGR, который находится в, скопированном на флешку, дистрибутиве. Но флешку BIOS видит как HDD. И чтобы BIOS передал управление загрузкой нашему BOOTMGR, на флешке должна быть создана MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) и активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR.
При обычном форматировании флешки средствами Windows (в файловую систему NTFS или FAT32) PBR станет BOOTMGR, а MBR какой была до форматирования такой и останется (то есть новая флешка не будет загрузочной после простого копирования на неё файлов Windows 10). У админа получилось потому, что он всё проделал на старой флешке, когда-то уже бывшей загрузочной и на ней были ранее установлен нужный код и раздел был активный. Обновить коды и сделать раздел на флешке активным можно и после копирования файлов Windows на флешку. Сделать это можно двумя способами: с помощью утилиты Bootice, а также командной строки. Показываю оба способа.
затем копируем на неё содержимое ISO-образа Windows 10.
Если у вас новый ноутбук с включенным интерфейсом UEFI, то ноутбук прекрасно загрузится с этой флешки, но если UEFI отключен или вы пытаетесь загрузить обычный компьютер с простым BIOS, то появится ошибка при загрузке «No bootable device insert boot disk and press any key». Открываем утилиту WinSetupFromUSB
выбираем в списке накопителей нашу флешку и жмём на кнопку Bootice.
Выбираем в списке нашу флешку. Жмём Parts Manage.
Создаём активный раздел на флешке. Выделяем флешку левой мышью и жмём кнопку Activate.
Close
Жмём Process PBR.
На флешке должен быть активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR. Отмечаем пункт BOOTMGR boot record, нажимаем Install /Config Close.
Жмём Process MBR
На флешке должен быть активный раздел с MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x). Отмечаем пункт Windows NT 5.x/6.x MBR, нажимаем Install /Config Close.
Exit
Всё! Теперь с этой универсальной флешки можно загрузить любой компьютер или ноутбук с включенным интерфейсом UEFI или простым BIOS.
Альтернативный способ с использованием вместо Bootice командной строки