 

 
Как установить Windows 10 » Загрузочный носитель » Ошибка «No bootable device insert boot disk and press any key» или как создать универсальную загрузочную флешку, совместимую как с Legacy, так и с UEFI, с помощью программы Bootice
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  • Просмотров: 90 145
  • Автор: admin
  • Дата: 6-08-2015
6-08-2015

Ошибка «No bootable device insert boot disk and press any key» или как создать универсальную загрузочную флешку, совместимую как с Legacy, так и с UEFI, с помощью программы Bootice

Категория: Загрузочный носитель

Письмо от читателя:
Здравствуйте, админ. Прочитал вашу статью о создании загрузочной флешки с Windows 10, буквально на следующий день купил новую флешку, форматировал её в FAT32 и точно так, как показано в вашей статье скопировал на неё все файлы Windows 10, затем перезагрузился, и вошёл в загрузочное меню своего компьютера, выбрал для загрузки флешку, но загрузки с флешки не произошло, на экране монитора вышла ошибка «No bootable device insert boot disk and press any key» другими словами «Отсутствует загрузочное устройство». Что интересно, попытался с этой же флешки загрузить ноутбук с БИОСом UEFI и попал в программу установки Windows 10, то есть флешка всё-таки загрузочная! Ещё раз проверил флешку на другом обычном компьютере и с флешки не удалось загрузиться. Не могу понять, в чём же дело? Где-то на вашем сайте Владимир объяснял причину, но не найду такой статьи.

 

Ошибка «No bootable device insert boot disk and press any key» или как создать универсальную загрузочную флешку, совместимую как с Legacy, так и с UEFI, с помощью программы Bootice


Привет всем! Меня зовут Владимир и я отвечу на этот вопрос. В статье "Как создать загрузочную флешку с Windows 10" админ написал, что для создания флешки достаточно скопировать файлы образа Windows 10 на накопитель и флешка автоматически станет загрузочной. Для компьютеров с включенным UEFI это так. Для компьютеров с обычным BIOS или выключенным интерфейсом UEFI это не так. Коротко объясняю почему, уверен, вы всё поймёте. Установку операционных систем Windows (от Vista до 10) запускает загрузчик BOOTMGR, который находится в, скопированном на флешку, дистрибутиве. Но флешку BIOS видит как HDD. И чтобы BIOS передал управление загрузкой нашему BOOTMGR, на флешке должна быть создана MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) и активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR.


При обычном форматировании флешки средствами Windows (в файловую систему NTFS или FAT32) PBR станет BOOTMGR, а MBR какой была до форматирования такой и останется (то есть новая флешка не будет загрузочной после простого копирования на неё файлов Windows 10). У админа получилось потому, что он всё проделал на старой флешке, когда-то уже бывшей загрузочной и на ней были ранее установлен нужный код и раздел был активный. Обновить коды и сделать раздел на флешке активным можно и после копирования файлов Windows на флешку. Сделать это можно двумя способами: с помощью утилиты Bootice, а также командной строки. Показываю оба способа.


Обновляем коды и делаем раздел на флешке активным с помощью утилиты BOOTICE
 
Итак, поставим себя на место нашего читателя. Подсоединяем новую флешку к компьютеру и форматируем её в файловую систему FAT32,

затем копируем на неё содержимое ISO-образа Windows 10.

Файлы Windows скопированы на флешку.

Если у вас новый ноутбук с включенным интерфейсом UEFI, то ноутбук прекрасно загрузится с этой флешки, но если UEFI отключен или вы пытаетесь загрузить обычный компьютер с простым BIOS, то появится ошибка при загрузке «No bootable device insert boot disk and press any key». Открываем утилиту WinSetupFromUSB

выбираем в списке накопителей нашу флешку и жмём на кнопку Bootice.


Выбираем в списке нашу флешку. Жмём Parts Manage.

 

Как видим, на флешке нет активного раздела (в пункте Act. отсутствует буква A).

Создаём активный раздел на флешке. Выделяем флешку левой мышью и жмём кнопку Activate. 

 

В пункте Act. появляется буква A).

Close

Жмём Process PBR.

На флешке должен быть активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR. Отмечаем пункт BOOTMGR boot record, нажимаем Install /Config Close.


 


Жмём Process MBR

На флешке должен быть активный раздел с MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x). Отмечаем пункт Windows NT 5.x/6.x MBR, нажимаем Install /Config Close.


Exit

Всё! Теперь с этой универсальной флешки можно загрузить любой компьютер или ноутбук с включенным интерфейсом UEFI или простым BIOS. 

 

Альтернативный способ с использованием вместо Bootice командной строки 


Обновляем коды и делаем раздел на флешке активным с помощью командной строки. Активным раздел делается с помощью diskpart:
diskpart
lis vol
sel vol 6 (6 номер тома флешки, в вашем случае может быть другим).
active

Ещё загрузочные коды можно обновить с помощью консольной bootsect:
bootsect /nt60 x: /mbr
x буква флешки

В Windows 7 запустить утилиту можно из дистрибутива смонтированного в виртуальный привод, команда:
y:\boot\bootsect /nt60 x: /mbr
y буква привода.

Можно использовать и команду:
x:\boot\bootsect /nt60 x: /mbr
Коды будут обновлены, но будет сообщение что код обновлён ненадёжно, так как при обновлении кода не был отключён диск.

Вот и всё.

Метки к статье: Флешка Флешка UEFI и Legacy WinSetupFromUSB

Вернуться Комментариев: 64

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RafalL

8 августа 2015 14:01

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А как узнать, UEFI у меня или обычный БИОС?
<
admin

8 августа 2015 17:13

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Если у вас есть данные опции в БИОС, значит он у вас UEFI.
<
RafalL

8 августа 2015 17:25

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А Media Creation Toolx64 от Win10 делает активной флешку?
<
admin

8 августа 2015 17:44

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Да, делает.
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Intervent

28 августа 2015 09:50

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Сделал флешку с Media Creation Tool x64 с Wiin 10 x64.
Ноут флешку из биоса не видит, строка USB пустая.
Ноутбук Toshiba Satellite C870-DNK
BIOS UEFI (Insyde Corp)
HDD GPT
-------------
Secure Boot - [Disabled]
В BIOS Advanced>>BootMode есть два варианта: UEFI Boot и CMS Boot.
Поставил UEFI Boot
Выставил приоритет загрузки с USB. Сохранил изменения.
Перезагружаюсь со вставленной загрузочной флешкой Windows 10.
Выскакивает табличка с надписью:
System doesn't have any USB boot option.
Please select other boot option in Boot Manager Menu.
-------------------------------------------------------------
Изменил UEFI Boot на CMS Boot, остальное так-же, сохранил, перезагрузил.
На чёрном экране надпись:
PXE-MOF: Exiting PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key.
И так с разными загрузочными флешками.
HELP!!!
<
admin

28 августа 2015 11:20

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Флешку, подготовленную с помощью Media Creation Tool x64 с Wiin 10 x64, увидит любой БИОС, и даже UEFI с включенной опцией Secure Boot.
Попробуйте вставить флешку в другой USB-порт или заменить флешку.
<
serg75ot

27 ноября 2015 13:09

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Плата Gigabyte GA-H77-DS3H, пытаюсь установить Windows 10 с флэшки на диск MBR, создавал флэшку различными методами. Загружался через загрузочное меню BIOS, выбирал название флэшки без UEFI. Отключил в BIOS UEFI, выставил только Legacy. Та же проблема с установкой Windows 7 с флэшки. Установка доходит до выбора раздела и при выборе раздела выдаёт ошибку: "Нам не удалось создать новый или найти существующий раздел. Дополнительные сведения см. в файлах журнала программы установки." http://s018.radikal.ru/i501/1511/6a/1b60f0cb9e0d.jpg
<
admin

27 ноября 2015 17:42

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В программе установки удалите все разделы на жёстком диске и установите Windows 7 прямо в нераспределённое пространство.
<
serg75ot

27 ноября 2015 18:44

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А как насчёт Windows 10? Удалял все разделы, не хочет устанавливаться в MBR. Конвертировал в GPT, включил UEFI в BIOS и установилась, но меня интересует MBR без UEFI.
<
admin

27 ноября 2015 20:08

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Установить Windows 7 на MBR намного легче, чем на GPT.
Сбросьте настройки БИОС в дефолт, при этом вы с гарантией отключите UEFI, так как по умолчанию, на стационарных материнках в БИОСе отключен UEFI. Затем установите Win 7.

Или, у нас есть статья: Установка Windows 7 на диск GUID (GPT) компьютера с материнской платой GIGABYTE с включенным UEFI, в ней показано, как на вашей материнской плате включить UEFI, ссылка

http://remontcompa.ru/506-ustanovka-windows-7-i-windows-8-na-disk-guid-gpt-kompy
utera-s-materinskoy-platoy-gigabyte-s-vklyuchennym-uefi.html

сделайте только всё наоборот и отключите UEFI.
<
serg75ot

27 ноября 2015 21:39

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Спасибо.
<
Александр

31 января 2016 12:38

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При выборе "Отмечаем пункт Windows NT 5.x/6.x MBR" программа дает выбор NT 5.x или 6.x.., какой и когда нужно ставить или без разницы?

<
admin

31 января 2016 13:39

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Windows NT 6.x MBR — для Windows 7, 8.1, 10

<
Александр

1 февраля 2016 00:29

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На флешке должен быть активный раздел с MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x).

Отмечаем пункт Windows NT 5.x/6.x MBR нажимаем Install /Config

Сделал флешку без этого параметра, и все ISO "работают", и которые от виндос 7 и которые на линукс (два меню присутствует). Делал программой WinSetupFromUSB, но если делаю активный раздел с MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x), как у вас написано, не загружаются некоторые ISO, а без него все работает.

 

И второй вопрос, сделал два WinPE:AOMEI Backupper Professional _WinPE и AOMEI Partition Assistant Server 6.0_WinPE в их же программах. AOMEI Partition Assistant Server 6.0_WinPE хорошо загрузилось WinSetupFromUSB и работает как под виндос 7 так и под люниксом, а AOMEI Backupper Professional _WinPE  также хорошо загрузилось и там и там, но работает только под виндос, а в люниксе выдает ошибку 13 и не работает. Кажется, одинаково созданные вроде бы программы ведут себя сильно по разному на флешке.

<
admin

1 февраля 2016 12:04

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Чтобы флешка была загрузочной, на ней должна быть создана MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) и активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR. Если вы не отмечали пункт Windows NT 5.x/6.x MBR, но ваша флешка всё равно загрузочная, значит на вашей флешке уже ранее какой-либо программой по созданию загрузочных флешек был записан MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) и активный раздел с PBR.

Если Ваша флешка была новая, то без создания на ней MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) она бы не была загрузочная (в статье всё написано, читайте внимательнее). То что у вас некоторые ISO-не работают, то возможно они неоригинальные или сделаны авторами с ошибкой.

 

Насчёт Линукса, то вы непонятно пишите: "сделал два WinPE: AOMEI Backupper Professional _WinPE и AOMEI Partition Assistant Server 6.0_WinPE в их же программах." затем вы пишите - "AOMEI Partition Assistant Server 6.0_WinPE хорошо загрузилось WinSetupFromUSB..."

Немного непонятно, чем же вы создаёте загрузочные носители, - программой WinSetupFromUSB или в самих программах?

<
Александр

1 февраля 2016 20:33

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В программе WinSetupFromUSB есть программа Bootice, захожу в раздел создания MBR c кодом загрузчика BOOTMGR Windows NT 6.x, смотрю внизу надпись: Fbinst by Bean, точки отметки отсутствуют, делаю, как у вас описано в статье MBR c кодом загрузчика BOOTMGR Windows NT 6.x, и работающие ранее установленные ISO перестают запускаться.

 

В самих программах создаю и AOMEI Partition Assistant Server 6.0_WinPE.ISO

И если их занести на флешку через WinSetupFromUSB в среду виндос 7 (вторая сверху галочка) (черный загрузочный фон) и линукс (четвертая галка сверху) (салатный фон загрузки на компе), то программа WinSetupFromUSB загружает их на флешку спокойно без ошибки и туда и сюда, но с флешки и там и там запускается почему-то только AOMEI Partition Assistant Server 6.0_WinPE.ISO.

А AOMEI Backupper Professional _WinPE.ISO почему-то только запускается под виндос7, а под линукс выдает ошибка 13 и не запускается.

 

Вопрос к программе WinSetupFromUSB - ошибку не выдает на этапе формирования мультифлешки, принимает в обе среды, а ошибка вылезает уже потом

Что странно, оба ISO сделаны в WinPE функционалом самих программ, (там есть функции по созданию загрузочных дисков) довольно родственными по сути,

у меня присутствуют на флешке drweb-livedisk-900-cd.iso, 7600.16385.090713-1255_x86fre_.iso, MultiBoot_2k10_2.6.1_conty9.iso и другие все в линексе, идут подряд, а из-за одной AOMEI Backupper пришлось создавать второе меню в загрузке под виндос (черный фон) (папка WINSETUP на флешке). Да оно не критично, немного неудобно просто и непонятно, почему так.

<
Владимир

1 февраля 2016 21:08

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Здравствуйте Александр.

в статье идёт разговор о том ,что мы копируем файлы дистрибутива

Win 10 на флешку и ,чтобы флешка загружалась нужен код mbr nt 6.x

Вы создаёте мультизагрузочную флешку в Winsetup

Winsetup для создания использует GRUB ,код MBR естественно будет не NT

 

title Windows NT6 (Vista/7 and above) Setup
map --unhook
map --unmap=0:0xff && map --rehook
savedefault +1
ls /shifthd.bat > nul || find --set-root --devices=hf /shifthd.bat
/shifthd.bat
if "%RDSK%"=="" pause Fatal error while swapping hard disk order, cannot continue! && configfile /menu.lst
root (hd%RDSK%,0)
chainloader /BOOTMGR

 

эта запись в меню GRUB означает ,

что загрузчик grub передаёт управление 

загрузчику bootmgr

<
Александр

1 февраля 2016 22:13

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Вопрос остался только в том, что AOMEI Backupper из папки флешки ISO не запускается, хотя и устанавливается без ошибки туда, а из папки WINSETUP/NT6PE запускается.

AOMEI Backupper Professional _WinPE.ISO - загрузочный образ программы

 

остальные образы ISO других программ - все запускаются из папки ISO флешки без проблем из одного меню.

<
Владимир

1 февраля 2016 23:17

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Тяжело сказать причину. Я сейчас сделал образ, но не pro, а AOMEI Backupper Standard

записал на флешку  

загружается и в NT6PE и в GRUB

Где-то год назад у меня была проблема незагрузки, я тогда только

в GRUB делал, но это была проблема моей OS.

На виртуалку установил чистую OS, сделал образ в ней, загружалось без проблем.

<
Александр

2 февраля 2016 01:09

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А есть статья или рекомендации, какие программы .ISO куда лучше загружать в программе WinSetupFromUSB , через виндос7 (вторая сверху галка) или через линукс (4-я сверху) в том смысле дальнейшей их (программ.ISO) работы после загрузки с мультифлешки? (Быстрота загрузки с флешки в компе, совместимости каких-то компонентов и т.п.)

<
admin

2 февраля 2016 09:19

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В главном окне программы прекрасно видно через какие пункты заливать определённые ISO-образы

<
Александр

2 февраля 2016 12:48

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Видно в программе WinSetupFromUSB, а по названию обаза вносимых в нее программ .ISO ничего не видно, например, имеем для внесения в WinSetupFromUSB несколько программ .ISO:

drweb-livedisk-900-cd.iso

AOMEI Backupper_WinPE.ISO 

AOMEI Partition _WinPE.ISO

MultiBoot_2k10_2.6.1_conty9.iso

и др.

Они вносятся одинаково хорошо и в виндос виста/7/....

и в линукс, и работают (запускаются и там и там, только с разных меню),

как мне по названию этих программ .ISO определить куда правильно их заносить (с точки зрения их оптимальной дальнейшей работы на флешке)? Или без разницы совсем?

<
Mакс

2 февраля 2016 17:43

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Всё относительно, экспериментируй сам. Но обычно программа не принимает образ, созданный на основе Линукса через вторую строчку, а принимает через четвёртую. Также образ винды не нужно пихать на флешку через четвёртую строчку.

<
Александр

2 февраля 2016 19:12

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У меня образ виндос 7600.16385.090713-1255_x86fre_.iso то-же на четвертой строчке среди других программ вперемешку и прекрасно работает, как диск восстановления, устанавливать винду не пробовал. Переделал заново загрузочный диск AOMEI Backupper Professional, стал не только загужаться, но и работать на "четвертой строчке" тоже, проблема снялась, косячный был первый .ISO диск AOMEI Backupper, в чем именно - не понял.

<
homo sapiens

5 апреля 2016 15:21

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Здравствуйте, ув.admin и ув.Владимир! Создал по этой статье загрузочную флешку. Успешно. Итак вопрос: "А можно еще сюда же добавлять остальные Windows, другие программы и сделать мультизагрузочную флешку?" Спасибо.

<
admin

5 апреля 2016 16:14

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Да, можно.

<
homo sapiens

5 апреля 2016 19:39

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Увы, не получилось. Утилита WinSetupFromUSB 1.6. Программы скачиваются, но не загружаются в BIOSе. Выходят одни "ERROR"ы (ошибки). К сож. скриншоты приложить не могу. Когда на флешке был только один Windows 10 все работало.

<
admin

5 апреля 2016 20:30

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Создавал мультизагрузочную флешку с Windows 10 и другими LiveCD и всё работало.

<
Антонио

24 апреля 2016 19:58

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Здравствуйте ! Программа Hiren’s Boot CD показывает, что жёсткий диск очищен, копий виндовс не обнаружено. Можно ли восстановить стёртые данные как-то, и запустить родную винду ? Если нет, то можно ли использовать копию диска С, которая сохранилась на внешнем жёстком диске ? 

<
admin

25 апреля 2016 09:20

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Программа Hiren’s Boot CD показывает, что жёсткий диск очищен, копий виндовс не обнаружено. Можно ли восстановить стёртые данные как-то, и запустить родную винду ?

 

Да, можно, вот подробная статья

http://remontcompa.ru/870-chto-delat-esli-vy-sluchayno-udalili-vse-razdely-na-z
hestkom-diske-noutbuka-vmeste-s-ustanovlennoy-windows-81-vosstanavlivaem-vse-ra
zdely-na-zhestkom-diske-i-zaodno-vosstanavlivaem-zagruzku-windows-81.html

 

можно ли использовать копию диска С, которая сохранилась на внешнем жёстком диске ?

 

И это можно.

<
Антонио

27 апреля 2016 10:37

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Спасибо, за ответы ! 

Попробовал программу  AOMEI PE Builder, по ссылке. При загрузке на экране Администратор. Велком. Окно : explorer.exe- System Wirning

Unknown Hard Error

Подключил внешний диск, появился рабочий стол. Сделал всё как по ссылке. 

Сканирование мастером восстановления раздела, показало что : "ни один раздел не найден". Как я и говорил, диск полностью очищен. 

Подскажите пожалуйста как правильно использовать копию диска С на внешнем диске ? Как вернуть ОС на комп, чтобы она запускалась ? 

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Антонио

27 апреля 2016 14:33

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Или всё-таки можно другими средствами восстановить родную 7-ку ? Или теперь только с копии диска С ?

<
admin

27 апреля 2016 17:20

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Копию диска (C:) вы создавали встроенным в операционную систему средством архивации или какой-то программой?

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Антонио

27 апреля 2016 20:28

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Да в том то и дело, что просто банально скопировал весь диск обычным копированием. 

<
admin

27 апреля 2016 21:33

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Вы не восстановитесь из этой копии.

Создавать резервную копию операционной системы и затем восстанавливаться с помощью неё при необходимости можно таким образом:

http://remontcompa.ru/342-kak-sozdat-rezervnyy-obraz-zhestkogo-diska-noutbuka.h
tml

 

или таким

http://remontcompa.ru/343-kak-sozdat-rezervnyy-obraz-windows-8.html

 

или таким

http://remontcompa.ru/344-sozdanie-rezervnoy-kopii-zhestkogo-diska-noutbuka-v-p
rogramme-acronis-true-image-13.html

 

или таким

http://remontcompa.ru/739-aomei-backupper-standard.html

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scholnik

25 июля 2016 10:55

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admin, почему нет? Правильно заархивировать ту копию, которую он сделал, и восстановиться. Может только с загрузкой потом пошаманить придется.

<
admin

25 июля 2016 18:51

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А как по вашему правильно заархивировать?

<
Agent-oo7

26 июля 2016 00:15

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Это с ХР ещё может фокус пройдёт, а с версиями выше не прокатит, там всё сложнее.

<
admin

26 июля 2016 08:17

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Это с ХР ещё может фокус пройдёт, а с версиями выше не прокатит, там всё сложнее.

 

Согласен.

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Дмитрий Романенко

30 ноября 2016 14:10

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Админ поправьте меня если я не прав.)
1. На флешке должен быть активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR = для этого достаточно форматировать флешку через diskpart в FAT32 и активировать раздел командой "active" через cmd.

 

2. На флешке должен быть активный раздел с MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) = (если ранее код загрузчика флешки не был уже обновлен какой либо программой по типу rufus, winsetup и др), то для этого можно воспользоватся через cmd коммандой bootsect /nt60, а раздел уже был сделан активным в 1-м шаге. 

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admin

30 ноября 2016 15:35

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Да, можно воспользоваться командой bootsect /nt60, она обновит коды.

<
telavic

26 ноября 2017 19:06

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Здравствуйте! делаю загрузочную флешку ХР. В окне "Partition Boot Record" жму кнопку
"BOOTMGR boot..."- загрузка с флешки заканчивается: ОС не найдена.
Жму кнопку "NTLDR boot" ( для ХР), в конце - NTLDR is missing.

<
admin

27 ноября 2017 09:54

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Создайте загрузочную флешку Windows XP по этой статье и всё получится

http://remontcompa.ru/149-ustanovka-windows-xp-s-fleshki.html

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Alpha

14 февраля 2018 22:04

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Доброго вечера, Владимир

 

Пыталась создать установочн.флешку как через winsetupfromUSB, как через официальное приложение, как через простой перекид файлов на неё из образа - ничего не помогает. 

 

Ноутбук lenovo z510. В нем этот insydeh2o. Secure boot - disabled. 

В меню boot Boot mode - legacy, во 2 строчке legacy first. Перезагружаю - флешки не видно в меню boot. Ладно. Перезагружаю - f12 - загрузку с флешки выбрала, все равно - тот же чёрный экран - no bootable device. Когда режим просто uefi - флешку не видит в загрузочном меню(которое на f12). 

 

У меня иной немного insydeh2o и там нет меню advanced. 

Уже не знаю, что делать

Все ваши статьи кажется прочитала по подходящей теме 

 

Подскажите, в чем может быть ошибка? Или как ещё попробовать можно создать флешку

<
Alpha

15 февраля 2018 07:04

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Доброго дня. Сегодня еще и это появилось, хотя со вчерашнего дня, кроме создания флешки через winsetupfromUSB ничего, не делала

https://yadi.sk/i/dDlcA7FU3SQoE9

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admin

15 февраля 2018 08:35

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 Вот этим безотказным способом создайте загрузочную флешку

http://remontcompa.ru/810-kak-sozdat-zagruzochnuyu-fleshku-windows-10.html

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Alpha

15 февраля 2018 09:07

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Тоже пробовала. И тем, и другим. 
Я уже даже не знаю, чего ему надо 

<
admin

15 февраля 2018 09:16

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Вот эту статью прочтите "Как загрузить с флешки ноутбук Lenovo", ссылка

http://remontcompa.ru/1059-kak-zagruzit-s-fleshki-noutbuk-lenovo.html

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alex.28

22 мая 2018 23:46

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ЗДРАВСТВУЙТЕ! А у меня наоборот на старом ноутбуке всё работает, а на новом с uefi флешку видит, но загружаться она отказывается, пишет: windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. Помогите как сделать, чтоб она загружалась на всех компах.

<
admin

23 мая 2018 09:58

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Какая операционная система на вашей флешке?

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