Категория: Загрузочный носитель

Письмо от читателя:

No bootable device insert boot disk and press any key» другими словами « Отсутствует загрузочное устройство ». Что интересно, попытался с этой же флешки загрузить ноутбук с БИОСом UEFI и попал в программу установки Windows 10, то есть флешка всё-таки загрузочная! Ещё раз проверил флешку на другом обычном компьютере и с флешки не удалось загрузиться. Не могу понять, в чём же дело? Где-то на вашем сайте Владимир объяснял причину, но не найду такой статьи. Здравствуйте, админ. Прочитал вашу статью о создании загрузочной флешки с Windows 10 , буквально на следующий день купил новую флешку, форматировал её в FAT32 и точно так, как показано в вашей статье скопировал на неё все файлы Windows 10, затем перезагрузился, и вошёл в загрузочное меню своего компьютера, выбрал для загрузки флешку, но загрузки с флешки не произошло, на экране монитора вышла ошибка «» другими словамиОтсутствует загрузочное устройствоЧто интересно, попытался с этой же флешки загрузить ноутбук с БИОСом UEFI и попал в программу установки Windows 10, то есть флешка всё-таки загрузочная! Ещё раз проверил флешку на другом обычном компьютере и с флешки не удалось загрузиться. Не могу понять, в чём же дело?





Ошибка «No bootable device insert boot disk and press any key» или как создать универсальную загрузочную флешку, совместимую как с Legacy, так и с UEFI, с помощью программы Bootice





Привет всем! Меня зовут Владимир и я отвечу на этот вопрос. В статье "Как создать загрузочную флешку с Windows 10" админ написал, что для создания флешки достаточно скопировать файлы образа Windows 10 на накопитель и флешка автоматически станет загрузочной. Для компьютеров с включенным UEFI это так. Для компьютеров с обычным BIOS или выключенным интерфейсом UEFI это не так. Коротко объясняю почему, уверен, вы всё поймёте. Установку операционных систем Windows (от Vista до 10) запускает загрузчик BOOTMGR, который находится в, скопированном на флешку, дистрибутиве. Но флешку BIOS видит как HDD. И чтобы BIOS передал управление загрузкой нашему BOOTMGR, на флешке должна быть создана MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x) и активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR.





При обычном форматировании флешки средствами Windows (в файловую систему NTFS или FAT32) PBR станет BOOTMGR, а MBR какой была до форматирования такой и останется (то есть новая флешка не будет загрузочной после простого копирования на неё файлов Windows 10). У админа получилось потому, что он всё проделал на старой флешке, когда-то уже бывшей загрузочной и на ней были ранее установлен нужный код и раздел был активный. Обновить коды и сделать раздел на флешке активным можно и после копирования файлов Windows на флешку. Сделать это можно двумя способами: с помощью утилиты Bootice, а также командной строки. Показываю оба способа.



Обновляем коды и делаем раздел на флешке активным с помощью утилиты BOOTICE Итак, поставим себя на место нашего читателя. Подсоединяем новую флешку к компьютеру и форматируем её в файловую систему FAT32, затем копируем на неё содержимое ISO-образа Windows 10. затем копируем на неё содержимое ISO-образа Windows 10. Файлы Windows скопированы на флешку. Если у вас новый ноутбук с включенным интерфейсом UEFI, то ноутбук прекрасно загрузится с этой флешки, но если UEFI отключен или вы пытаетесь загрузить обычный компьютер с простым BIOS, то появится ошибка при загрузке «No bootable device insert boot disk and press any key». Открываем утилиту Если у вас новый ноутбук с включенным интерфейсом UEFI, то ноутбук прекрасно загрузится с этой флешки, но если UEFI отключен или вы пытаетесь загрузить обычный компьютер с простым BIOS, то появится ошибка при загрузкеОткрываем утилиту WinSetupFromUSB выбираем в списке накопителей нашу флешку и жмём на кнопку Bootice. выбираем в списке накопителей нашу флешку и жмём на кнопку

Выбираем в списке нашу флешку. Жмём Parts Manage. Act. отсутствует буква A).

Как видим, на флешке нет активного раздела (в пункте. отсутствует буква). Создаём активный раздел на флешке. Выделяем флешку левой мышью и жмём кнопку Activate. В пункте Act . появляется буква A ).

Close Жмём Process PBR. На флешке должен быть активный раздел с PBR (загрузочной записью раздела) BOOTMGR. Отмечаем пункт BOOTMGR boot record, нажимаем Install /Config Close.



Жмём Process MBR На флешке должен быть активный раздел с MBR c кодом загрузчика BOOTMGR (Windows NT 6.x). Отмечаем пункт Windows NT 5.x/6.x MBR, нажимаем Install /Config Close.

Exit Всё! Теперь с этой универсальной флешки можно загрузить любой компьютер или ноутбук с включенным интерфейсом UEFI или простым BIOS. Альтернативный способ с использованием вместо Bootice командной строки

Обновляем коды и делаем раздел на флешке активным с помощью командной строки. Активным раздел делается с помощью diskpart: diskpart lis vol sel vol 6 (6 номер тома флешки, в вашем случае может быть другим ). active Ещё загрузочные коды можно обновить с помощью консольной bootsect: bootsect /nt60 x: /mbr x буква флешки

В Windows 7 запустить утилиту можно из дистрибутива смонтированного в виртуальный привод, команда: y:\boot\bootsect /nt60 x: /mbr y буква привода.

Можно использовать и команду: x:\boot\bootsect /nt60 x: /mbr Коды будут обновлены, но будет сообщение что код обновлён ненадёжно, так как при обновлении кода не был отключён диск.



Вот и всё.