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  • Просмотров: 79 397
  • Автор: admin
  • Дата: 30-08-2015
30-08-2015

Скачать DirectX 12 для Windows 10

Категория: Windows 10 / Функционал Windows

  1. Здравствуйте админ, вопрос, где скачать DirectX 12 для Windows 10? Я установил на свой ноутбук Windows 10 и вместе с системой у меня установился DirectX 11.2, но у моего знакомого ноутбук другого производителя и тоже установлена Windows 10, так у него стоит DirectX 12!? Почему у него версия DirectX новее, ведь у нас обоих установлена Windows 10 Домашняя для одного языка.
  2. Привет всем! Вопрос. Не идёт  одна старенькая игра на Windows 10 и пишет при запуске ошибку «Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует dll». Как решить проблему? Говорят, что нужно скачать DirectX для Windows 10, но разве он не установился вместе с новой системой автоматически?

Скачать DirectX 12 для Windows 10


Привет друзья! Подобные вопросы мне стали задавать через несколько дней после выхода Windows 10 и сразу как-то не получилось написать статью на эту тему, но вот сейчас появилась свободная минутка, так что присаживайтесь поудобнее.

Содержание статьи:
1. Что такое DirectX, где его скачать и как затем установить?
2. После установки Windows 10 у меня установился DirectX 11.2, как мне установить DirectX 12?
 
Что такое DirectX, где его скачать и как затем установить
 
DirectX - набор динамических библиотек или файлов с расширением DLL, участвующих в работе игровых приложений и превращающих Windows 10 в идеальную среду для компьютерных игр. Но DirectX важен не только для игр, он активно участвует в работе всей операционной системы. DirectX задействуют по мере необходимости все установленные в вашу операционную систему программы, да что говорить, даже мышь с клавиатурой используют файлы DirectX.
 
DirectX никогда не устанавливается отдельно от операционной системы, он всегда инсталлируется вместе с Windows, например, в Windows 8.1 интегрирован DirectX 11, а Windows 10 - DirectX 11.2 или DirectX 12.
Если вы хотите узнать свою версию DirectX, то щёлкните правой мышью на меню Пуск и выберите Выполнить, 

затем введите в поле ввода команду dxdiagи нажмите ОК. 

Запустится средство диагностики DirectX, в окне которого вы увидите свою версию.

Какая версия бы у вас не была установлена, знайте, что Майкрософт постоянно обновляет на своём сайте компоненты DirectX, а значит он нуждается в периодическом обновлении. 

Скажу больше, DirectX всегда надо обновлять после установки Windows. Почему? 
Например, Windows 7 или Windows 8.1 в своём дистрибутиве имеют только устаревшие компоненты динамических библиотек DLL, а Windows 10 наоборот, в своём дистрибутиве имеет только самые новые наборы динамических библиотек и в данном наборе может не оказаться старых наборов DLL-файлов необходимых для запуска устаревших игровых приложений и программ. Вот поэтому многие пользователи испытывают проблемы с запуском не новых программ и игр на Windows 10. После обновления DirectX, Windows 10 будет иметь полный набор различных динамических библиотек и ваша игра обязательно запуститься.
 
Обновляется DirectX очень просто, нужно скачать и запустить установщик исполняемых библиотек DirectX.
Переходим на официальный сайт Майкрософт по ссылке и жмём Скачать.

Отказаться и продолжить.

Скачивается файл dxwebsetup.exe, запускаем его

Принимаем условия лицензионного соглашения и жмём Далее 

Если вам не нужна в браузере панель Bing, то снимите в нужном пункте галочку.

Далее

Программа установки DirectX нашла в вашей Windows 10 недостающие компоненты.

Далее

Начинается процесс загрузки компонентов DirectX

Установка компонентов DirectX

Установка завершена.

Готово. 

 
После установки Windows 10 у меня установился DirectX 11.2, как мне установить DirectX 12?
 
Если у вас до обновления была версия DirectX 11.2, то не ждите, что после обновления версия станет DirectX 12, дело всё в том, что пока не все видеокарты поддерживают технологию DirectX 12 и проверить это очень просто.
Например на моём ноутбуке установлена видеокарта NVIDIA GeForce GT 750M,

Пройдём на официальный сайт производителя видеокарты 

http://www.nvidia.ru/object/geforce-gt-700m-graphics-cards-ru.html#pdpContent=2

и видим, что моя видеокарта NVIDIA GeForce GT 750M поддерживает только DirectX 11.2

А вот видеокарта следующего поколения NVIDIA GeForce GT 820M поддерживает DirectX 12

Переживать не стоит и разработчики драйверов давно работают над совместимостью старых видеокарт с новой версией DirectX 12 и первые плоды уже есть, буквально неделю назад я установил новый драйвер на свою видеокарту GT 750M и теперь у меня на Windows 10 последняя версия DirectX 12.

Также я слышал, что версия DirectX 12 устанавливается вместе с обновлениями Windows, но в моём случае всё произошло по другому.

Статьи, которые вам пригодятся:

Как обновить драйвер видеокарты Nvidia GeForce

Как обновить драйвер видеокарты ATI Radeon

Метки к статье: Windows 10 Системные функции

Вернуться Комментариев: 28

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Сергей Николаевич

26 ноября 2015 09:26

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Здравствуйте, Админ! По рекомендациям в статье, через команду Dxdiag выяснил, что установлен DirectX 10. Через диспетчер устройств видеокарта Mobile Intel (R)965. Возможно, поэтому некоторые функции "мощных" программ, Автокад2016 например, не работают. Подскажите, возможно ли обновление DirectX и видеокарты до более "высоких" версий. Ноутбук Toshiba A300 (2008 года +В10 cб10240), процессор INTEL Centrino. Спасибо за помощь.

...видеоадаптер Mobile (R) 965 и процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo T5750
<
admin

26 ноября 2015 10:19

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DirectX 11 устанавливается только вместе с операционной системой Windows 8.1.
Программа AutoCAD 2016 поддерживает работу в Windows 8.1.
Нужно только уточнить, есть ли на ваш ноутбук драйвера для Windows 8.1, если что можно попробовать установить драйвера таким образом
http://remontcompa.ru/347-kak-ustanovit-drayvera-na-noutbuk.html
<
Сергей Николаевич

26 ноября 2015 12:53

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Уважаемый Админ, спасибо за ссылку. Подскажите, если НЕ установятся новые драйверы то старые никуда не денутся ? И ещё: была Виста-7-ка-стала В10. Есть ИЕ11+ Гугл. Запускаю Гугл, жму "избранное" и курсор начинает самопроизвольно метаться по всему экрану. Через 3-4 сек успокаивается и можно работать. Отчего это? И на Висте , и на 7-ке и сейчас на 10-ке тоже самое. Спасибо.

Уважаемый Админ, по вашей ссылке (о драйверах) на страничке появилась реклама сайта http://www.otweak.com/dup/details/. Можно ли ему доверять? Спасибо
<
admin

26 ноября 2015 13:18

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Если вы обновлялись с Висты до Windows 10 и у вас проблемы, то тогда установите Windows 10 заново.

Драйвера в большинстве случаев можно откатить, примерно так
http://remontcompa.ru/508-kak-otkatit-drayver-na-videokartu.html

Насчёт драйверов, то лучше использовать эту программу
http://remontcompa.ru/347-kak-ustanovit-drayvera-na-noutbuk.html
<
Сергей Николаевич

13 декабря 2015 09:45

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Здравствуйте Админ! В ранних версиях Виндовса (Виста, 7-ка) в папке "Изображения" можно было перемещать картинки по своему усмотрению потом переименовывать и т.д. В Windows 10 этого нет или я что-то не так настроено ? Спасибо.

И ещё: раньше был "фотоальбом Виндовс", теперь в 10-ке этого приложения нет или я его не вижу?
<
admin

13 декабря 2015 10:28

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В Windows 10 тоже есть папка "Изображения" и в данной папке можно перемещать, переименовывать картинки по вашему усмотрению. И настраивать ничего не нужно. Проверил сам.
<
Сергей Николаевич

13 декабря 2015 14:57

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Уважаемый Админ, возможно, я неправильно сформулировал вопрос: имеется ввиду перетаскивание картинки на другое место в самой папке "изображения". Перемещение из папки в папку и переименование не вопрос, двигается .
<
admin

13 декабря 2015 15:42

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перетаскивание картинки на другое место в самой папке "изображения"

Может скриншот покажете, не совсем понятно, что нужно.
<
Сергей Николаевич

14 декабря 2015 05:34

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Уважаемый Админ, как вставить скриншот в комментарий?
<
admin

14 декабря 2015 09:09

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только так
http://remontcompa.ru/439-kak-vylozhit-kartinku-v-internet.html
<
АП

11 мая 2016 17:47

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На Windows 8.1 в диалоговом окне dxdiag показывает версию DirectX 11, а в Windows 10 версию DirectX 10. При том, что стоит одинаковая версия драйвера для видеокарты. Интересно, почему?

Кстати, я знаю, что моя видеокарта не поддерживает DirectX 12.

<
admin

12 мая 2016 07:11

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Какая у вас видеокарта?

<
АП

12 мая 2016 12:46

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Я ставил на ноутбук. Чипсет - Graphics Drivers for Mobile Intel® 965 Express Chipset Family, драйвера вроде уже не выпускаются, но я ставил проверить, как будет чувствовать себя Windows 10. Драйвер, который ставит система (базовый драйвер от майкрософт) удалял и ставил с сайта видеокарты (чипсета).

<
admin

12 мая 2016 14:42

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Данное графическое решение должно работать с DirectX 11.

 

Попробуйте в Windows 10 обновить драйвера таким способом

http://remontcompa.ru/717-kak-ustanovit-drayvera-na-windows-10-avtomaticheski.h
tml

<
АП

13 мая 2016 00:26

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К сожалению ничего не получилось. Через Диспетчер устройств обновить получилось, но нашёлся и установился драйвер wddm 1.1 от майкрософт, а программа Advanced Driver Updater посчитала, что обновлять драйвер не нужно (пробавал ею воспользоваться до установки wddm драйвера от майкрософт).

 

С wddm драйвером от майкрософт так показывает DirectX 10.

<
admin

13 мая 2016 05:02

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Модель ноутбука назовите.

<
АП

13 мая 2016 13:10

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Asus X51Lо должен сказать, что Windows 10 для него лучшее решение. Работает быстро, единственно это непонятки с DirectX.

<
admin

14 мая 2016 07:35

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Древний ноутбук (на оф. сайте дрова только на Win XP и Висту), о совместимости его чипсета с  Intel® GL960 Express Chipset ICH8M с операционной системой Win 10 на официальном сайте ark.intel.com/ru я информации не нашёл, поэтому ваши проблемы предсказуемы.

<
АП

14 мая 2016 12:28

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Да, я знаю. Драйвера от Vista подходят и от 7-ки. Ноутбуку уже 7 лет. Ставил на ноубук, которому 11 лет, тоже 10-ка хорошо идёт, но драйверов на видеокарту нет, поэтому ставил от Висты, но удивительно, что на звуковую карту нашёлся драйвер 2015 года.

<
АП

14 мая 2016 12:52

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Написал, вдруг кому пригодится.

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Андрей Викторович

15 мая 2016 13:11

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Древний ноутбук

 

Это ещё ничего.

По-моему вы не видели по-настоящему древних - ASUS Z99H.

<
admin

15 мая 2016 20:32

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Видели и ещё древнее.

<
Yoch

24 октября 2016 13:09

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Admin, здравствуйте. У меня HP Probook 450 G1. Стоит Windows 10, DirectX 12.

В последнее время ноутбук в самый неподходящий момент начал вылетать в синий экран с ошибкой 0x100000ea. Анализ дампа показывает, что авария происходит из-за dxgkrnl.sys, который определяется как файл DirectX Graphics Kernel. На разных форумах говорят, что в таком случае надо обновлять DirectX. А как его обновить, если всё завязано на Центре обновлений?

Недавно обновился до Windows 10 (1607) - та же история. Как мне быть, что посоветуете?

Спасибо.

<
admin

24 октября 2016 19:14

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Перейдите на официальный сайт вашего ноутбука HP Probook 450 G1 по ссылке

http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=5405166&swLan
gOid=33&swEnvOid=4192

 

и переустановите - Драйвер - Набора микросхем (2) - Intel Chipset Installation Utility и ещё Intel Management Engine Components Driver, затем установите заново драйвер на видеокарту - AMD Video Drivers and Control Panel, после этого всё должно нормализоваться.

 

Если это не поможет, тогда переустановите заново Windows 10 (1607) и установите затем сразу те драйвера, на которые я показал. 

<
Yoch

26 октября 2016 10:11

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Admin, спасибо за ответ. В своём вопросе я для краткости не стал этого указывать, но я как раз переустановил 10-ку, сразу удалил что там было на графику, потом установил родные (от HP) драйвера на чипсет и видеокарты в нужной последовательности.

Синих экранов не было. Потом я устанавил другие драйверы с сайта HP и пару программ. Потом мне было предложено обновиться до Windows 10 (1607), и я это сделал.

Видимо, я что-то нехорошее поставил после драйверов на графику. Буду разбираться.

<
Наталья Петряк

8 августа 2017 14:31

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Спасибо за сайт и статью.

<
Litvor

16 марта 2018 18:08

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При выполнени dxdiag версия DirectX 11, а HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/DirectX параметр Version=4.09.00.0904

 

Почему версии разные? Чему верить?

<
admin

17 марта 2018 08:14

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У всех так. Не обращайте внимания.

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