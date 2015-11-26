- Здравствуйте админ, вопрос, где скачать DirectX 12 для Windows 10? Я установил на свой ноутбук Windows 10 и вместе с системой у меня установился DirectX 11.2, но у моего знакомого ноутбук другого производителя и тоже установлена Windows 10, так у него стоит DirectX 12!? Почему у него версия DirectX новее, ведь у нас обоих установлена Windows 10 Домашняя для одного языка.
- Привет всем! Вопрос. Не идёт одна старенькая игра на Windows 10 и пишет при запуске ошибку «Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует dll». Как решить проблему? Говорят, что нужно скачать DirectX для Windows 10, но разве он не установился вместе с новой системой автоматически?
Скачать DirectX 12 для Windows 10
Привет друзья! Подобные вопросы мне стали задавать через несколько дней после выхода Windows 10 и сразу как-то не получилось написать статью на эту тему, но вот сейчас появилась свободная минутка, так что присаживайтесь поудобнее.
Содержание статьи:
1. Что такое DirectX, где его скачать и как затем установить?
2. После установки Windows 10 у меня установился DirectX 11.2, как мне установить DirectX 12?
Что такое DirectX, где его скачать и как затем установить
DirectX - набор динамических библиотек или файлов с расширением DLL, участвующих в работе игровых приложений и превращающих Windows 10 в идеальную среду для компьютерных игр. Но DirectX важен не только для игр, он активно участвует в работе всей операционной системы. DirectX задействуют по мере необходимости все установленные в вашу операционную систему программы, да что говорить, даже мышь с клавиатурой используют файлы DirectX.
DirectX никогда не устанавливается отдельно от операционной системы, он всегда инсталлируется вместе с Windows, например, в Windows 8.1 интегрирован DirectX 11, а Windows 10 - DirectX 11.2 или DirectX 12.
Если вы хотите узнать свою версию DirectX, то щёлкните правой мышью на меню Пуск и выберите Выполнить,
затем введите в поле ввода команду dxdiag
и нажмите ОК.
Запустится средство диагностики DirectX, в окне которого вы увидите свою версию.
Какая версия бы у вас не была установлена, знайте, что Майкрософт постоянно обновляет на своём сайте компоненты DirectX, а значит он нуждается в периодическом обновлении.
Скажу больше, DirectX всегда надо обновлять после установки Windows. Почему?
Например, Windows 7 или Windows 8.1 в своём дистрибутиве имеют только устаревшие компоненты динамических библиотек DLL, а Windows 10 наоборот, в своём дистрибутиве имеет только самые новые наборы динамических библиотек и в данном наборе может не оказаться старых наборов DLL-файлов необходимых для запуска устаревших игровых приложений и программ. Вот поэтому многие пользователи испытывают проблемы с запуском не новых программ и игр на Windows 10. После обновления DirectX, Windows 10 будет иметь полный набор различных динамических библиотек и ваша игра обязательно запуститься.
Обновляется DirectX очень просто, нужно скачать и запустить установщик исполняемых библиотек DirectX.
Переходим на официальный сайт Майкрософт по ссылке и жмём Скачать.
Отказаться и продолжить.
Скачивается файл dxwebsetup.exe, запускаем его
Принимаем условия лицензионного соглашения и жмём Далее
Если вам не нужна в браузере панель Bing, то снимите в нужном пункте галочку.
Далее
Программа установки DirectX нашла в вашей Windows 10 недостающие компоненты.
Далее
Начинается процесс загрузки компонентов DirectX
Установка компонентов DirectX
Установка завершена.
Готово.
После установки Windows 10 у меня установился DirectX 11.2, как мне установить DirectX 12?
Если у вас до обновления была версия DirectX 11.2, то не ждите, что после обновления версия станет DirectX 12, дело всё в том, что пока не все видеокарты поддерживают технологию DirectX 12 и проверить это очень просто.
Например на моём ноутбуке установлена видеокарта NVIDIA GeForce GT 750M,
Пройдём на официальный сайт производителя видеокарты
http://www.nvidia.ru/object/geforce-gt-700m-graphics-cards-ru.html#pdpContent=2
и видим, что моя видеокарта NVIDIA GeForce GT 750M поддерживает только DirectX 11.2
А вот видеокарта следующего поколения NVIDIA GeForce GT 820M поддерживает DirectX 12
Переживать не стоит и разработчики драйверов давно работают над совместимостью старых видеокарт с новой версией DirectX 12 и первые плоды уже есть, буквально неделю назад я установил новый драйвер на свою видеокарту GT 750M и теперь у меня на Windows 10 последняя версия DirectX 12.
Также я слышал, что версия DirectX 12 устанавливается вместе с обновлениями Windows, но в моём случае всё произошло по другому.
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Метки к статье: Windows 10 Системные функции