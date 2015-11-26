Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Здравствуйте админ, вопрос, где скачать DirectX 12 для Windows 10? Я установил на свой ноутбук Windows 10 и вместе с системой у меня установился DirectX 11.2, но у моего знакомого ноутбук другого производителя и тоже установлена Windows 10, так у него стоит DirectX 12!? Почему у него версия DirectX новее, ведь у нас обоих установлена Windows 10 Домашняя для одного языка. Привет всем! Вопрос. Не идёт одна старенькая игра на Windows 10 и пишет при запуске ошибку «Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует dll». Как решить проблему? Говорят, что нужно скачать DirectX для Windows 10, но разве он не установился вместе с новой системой автоматически?

Скачать DirectX 12 для Windows 10





Привет друзья! Подобные вопросы мне стали задавать через несколько дней после выхода Windows 10 и сразу как-то не получилось написать статью на эту тему, но вот сейчас появилась свободная минутка, так что присаживайтесь поудобнее.





Содержание статьи:

1. Что такое DirectX, где его скачать и как затем установить?

2. После установки Windows 10 у меня установился DirectX 11.2, как мне установить DirectX 12?

Что такое DirectX, где его скачать и как затем установить

DirectX - набор динамических библиотек или файлов с расширением DLL, участвующих в работе игровых приложений и превращающих Windows 10 в идеальную среду для компьютерных игр. Но DirectX важен не только для игр, он активно участвует в работе всей операционной системы. DirectX задействуют по мере необходимости все установленные в вашу операционную систему программы, да что говорить, даже мышь с клавиатурой используют файлы DirectX.

DirectX никогда не устанавливается отдельно от операционной системы, он всегда инсталлируется вместе с Windows, например, в Windows 8.1 интегрирован DirectX 11, а Windows 10 - DirectX 11.2 или DirectX 12.

Если вы хотите узнать свою версию DirectX, то щёлкните правой мышью на меню Пуск и выберите Выполнить, затем введите в поле ввода команду dxdiagи нажмите ОК. затем введите в поле ввода командуи нажмите ОК. Запустится средство диагностики DirectX, в окне которого вы увидите свою версию. Запустится средство диагностики

Какая версия бы у вас не была установлена, знайте, что Майкрософт постоянно обновляет на своём сайте компоненты DirectX, а значит он нуждается в периодическом обновлении.





Скажу больше, DirectX всегда надо обновлять после установки Windows. Почему?

Например, Windows 7 или Windows 8.1 в своём дистрибутиве имеют только устаревшие компоненты динамических библиотек DLL, а Windows 10 наоборот, в своём дистрибутиве имеет только самые новые наборы динамических библиотек и в данном наборе может не оказаться старых наборов DLL-файлов необходимых для запуска устаревших игровых приложений и программ. Вот поэтому многие пользователи испытывают проблемы с запуском не новых программ и игр на Windows 10 . После обновления DirectX, Windows 10 будет иметь полный набор различных динамических библиотек и ваша игра обязательно запуститься.

Обновляется DirectX очень просто, нужно скачать и запустить установщик исполняемых библиотек DirectX.

Переходим на официальный сайт Майкрософт по ссылке и жмём Скачать.

Отказаться и продолжить.

Скачивается файл dxwebsetup.exe, запускаем его Принимаем условия лицензионного соглашения и жмём Далее Если вам не нужна в браузере панель Bing, то снимите в нужном пункте галочку. Далее Программа установки DirectX нашла в вашей Windows 10 недостающие компоненты. Далее Начинается процесс загрузки компонентов DirectX Установка компонентов DirectX Установка завершена. Готово.

После установки Windows 10 у меня установился DirectX 11.2, как мне установить DirectX 12?

Если у вас до обновления была версия DirectX 11.2, то не ждите, что после обновления версия станет DirectX 12, д ело всё в том, что пока не все видеокарты поддерживают технологию DirectX 12 и проверить это очень просто.