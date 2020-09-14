Категория: Функционал Windows / Программы

Привет, друзья. В этой публикации мы погрузимся в исследование особенностей работы операционной системы Windows и рассмотрим такой вопрос: что за папка FOUND.000. Если вы обнаружили эту папку в процессе исследования содержимого дисков компьютера, наверняка вас интересует, откуда эта папка взялась, что в ней хранится, не вирус ли создал эту папку, можно ли без вреда для Windows удалить её целиком или отдельное её содержимое. Давайте же приступим.





Что за папка FOUND.000





Папка FOUND.000





Папку FOUND.000 обычно мы можем обнаружить в корне раздела диска компьютера, любого раздела – как системного, так и пользовательского, а также в корне внешних устройств информации. Но обнаружить сможем при включении отображения в проводнике или файловом менеджере скрытых элементов, это папка скрытая. Иногда папка FOUND.000 может быть не одна, рядом с ней можем обнаружить папку FOUND.001, FOUND.002 и т.п.

Если заглянем внутрь этих папок, обнаружим, что там хранятся файлы с типом имени «FILE000», их имя меняется по принципу увеличения номера, составляющего часть имени. Расширение у этих файлов будет «.CHK».

Примечание: чтобы в проводнике Windows отображались скрытие файлы и папки, а файлы ещё и с их расширением, в системах Windows 8.1 и 10 в меню «Вид» проводника вы можете включить расширения имён файлов и скрытые элементы.

В проводнике же Windows 7 для этого необходимо нажать клавишу Alt, чтобы отобразилось вверху меню. И в меню «Сервис» мы выбираем «Параметры папок».

Во вкладке «Вид» снимаем галочку с опции «Скрывать расширения для зарегистрированных файлов». И ставим галочку опции «Показывать скрытые файлы, папки и диски».

Итак, друзья, что за папка FOUND.000? Это не свидетельство проникновения на компьютер вируса или прочего вредоносного ПО, это результат работы системной утилиты проверки диска Chkdsk. Эта утилита встроена в Windows, может быть запущена в командной строке, либо же в системном интерфейсе в свойствах каждого из дисков компьютера. Утилита Chkdsk проверяет диски на предмет обнаружения и устранения ошибок файловой системы и восстанавливает повреждённые файлы. Часто мы можем наблюдать, как проверка диска Chkdsk сама запускается на этапе загрузки Windows и выполняет свою работу. Например, при запуске после аварийного завершения работы компьютера. Подробнее о работе утилиты Chkdsk читайте, друзья, в отдельной статье сайта, посвящённой детальному её рассмотрению





Мы же вернёмся к теме папки FOUND.000, так вот она является результатом работы Chkdsk. Если утилите не удаётся восстановить повреждённые файлы, она сбрасывает их в скрытую папку FOUND.000 в виде файлов типа «FILE000.CHK». И если у вас присутствует эта папка в корне какого-то из дисков, значит, утилите Chkdsk когда-то не удалось восстановить какие-то данные на этом диске. Если вы никаких ценных данных не теряли, можете спокойно удалять папку FOUND.000 целиком, никакого вреда для Windows вы не нанесёте. Но если ценное что-то вы теряли, можете попытаться восстановить его.





Восстановление данных из файлов «.CHK»





Если вы обнаружили папку FOUND.000 на диске С, но при этом никакие из ваших личных данных не пострадали, значит, в файлы «.CHK» сброшены данные Windows. В их восстановлении нет сенса, повреждённые системные файлы при необходимости восстанавливаются из специального хранилища системных ресурсов в рамках операции проверки целостности системных файлов, выполняемой в командной строке командой sfc /scannow . А вот если у вас после системного сбоя исчезли какие-то из личных файлов - ценные фото, важные документы, значимые контакты и т.п., вы можете попытаться их восстановить из файлов «.CHK». Для этого есть специальные сторонние программы, однако никакой гарантии они, конечно же, дать вам не смогут. Тут вам либо повезёт, либо нет. Программы, работающие с восстановлением данных из файлов «.CHK» - это Datalabs unCHK, FileCHK, CHKParser32. Все они бесплатные, так что при попытке восстановления своих данных из файлов «.CHK» вы всё равно ничего не теряете.





Рассмотрим, как восстанавливаются данные из файлов «.CHK» с помощью программы CHKParser32. Это программа от разработчика R.LAB, другую программу этого же разработчика по восстановлению удалённых данных - R.saver - я считаю одной из самых эффективных в своей нише. Она, кстати, рассматривалась на нашем сайте, кому интересно, смотрите статью «Как восстановить удалённые файлы бесплатной программой R.saver»





Качаем программу CHKParser32 на её сайте:

https://rlab.ru/tools/chkparser32.html





Запускаем, с помощью кнопки «Select» указываем программе путь к нашей папке FOUND.000. Жмём «Go!». Важно: чтобы при нажатии «Select» в окне обзора мы смогли обнаружить папку FOUND.000, в системном проводнике должны отображаться скрытые файлы.

В итоге видим в графах «Files Foud» и «Recognized», соответственно, сколько программа обнаружила файлов «.CHK» и сколько реорганизовала.

Реорганизация – это возвращение файлам их изначальных форматов и, соответственно, расширений согласно заданным в конфигурации файла сигнатурам. Таким вот образом CHKParser32 пытается восстановить файлы. Далее отправляемся в папку FOUND.000 и пробуем запустить или открыть восстановленные файлы.

Возможно, некоторые из них окажутся пригодными.