 

 
Как установить Windows 10 » Windows » Восстановление Windows » Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию
Информация к новости
  • Просмотров: 103 979
  • Автор: admin
  • Дата: 12-10-2018
12-10-2018

Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию

Категория: Восстановление Windows / Функционал Windows

Повреждение системных файлов далеко не всегда означает крах Windows, всё зависит от того, какие именно компоненты были повреждены. Если они не являются для системы критичными, проблемы ограничатся сбоями в работе отдельных приложений и функций, к тому же такие неполадки часто удается устранить, запустив командой sfc/scannow встроенное средство восстановления системных файлов. Но и здесь пользователя может поджидать неприятность. Инструмент или не запускается, или запускается, но вскоре начатое сканирование завершается ошибкой «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию». 


Что делать, если при запуске sfc/scannow выдается ошибка «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию» 


Означает ли это, что всё так плохо, что даже SFC не работает? Не всегда, просто во время проверки в системе происходит сбой или инструмент не может получить доступ к каталогу WinSxS, в коем расположены важные файлы. Вероятны и другие причины — повреждение файловой системы, наличие физически нечитаемых секторов на диске, отсутствие у пользователя соответствующих прав доступа. Что делать и с чего начинать поиск причин неполадки?

Проверьте структуру файловой системы


Для начала убедитесь, что командная строка запущена от имени администратора,

хотя вообще-то Windows должна сама об этом предупреждать. Если вы запускаете инструмент как положено с админскими привилегиями, а ошибка всё равно появляется, проверьте состояние файловой системы, выполнив тут же в консоли команду chkdsk C:

Если будут обнаружены ошибки, повторите команду, но уже с параметрами /r /f, как показано на скриншоте. Действие потребуется подтвердить вводом Y, при этом компьютер будет перезагружен, а сканирование и исправление выполнено до загрузки рабочего стола.


Проверьте доступ к каталогу WinSxS


Причиной ошибки сканирования может быть ограничение доступа SFC к каталогу WinSxS. Попробуйте снять их, выполнив в консоли CMD команду
 icacls c:/windows/winsxs

и перезагрузив компьютер.

Запустите SFC в безопасном режиме 


Следующий шаг — запуск процедуры сканирования SFC в безопасном режиме. Загрузиться в него проще всего с помощью утилиты msconfig, переключившись на вкладку «Загрузка» и установив галочку в соответствующем чекбоксе.

Далее всё как обычно, открываем командную строку с повышенными привилегиями и выполняем команду sfc/scannow.
 
Будет еще лучше, если запустить сканирование SFC оффлайн. Для этого нужно загрузиться с установочного диска Windows, при появлении окна мастера установки нажать Shift + F10,

открыв тем самым командную строку, определить в ней буквы дисков, а затем выполнить такую команду:
sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=C:\Windows
Где:
offbootdir=D:\ раздел, содержащий папку WinSxS.
offwindir=C:\Windows - раздел с установленной ОС.

  • Примечание: определить буквы томов в загрузочной среде проще всего с помощью Блокнота, запустив его командой notepad и выбрав Файл → Сохранить как.

Восстановите хранилище системных компонентов


Если приведенные выше способы не дали результатов, высока вероятность, что отказ защиты ресурсов Windows вызван повреждением самого хранилища системных компонентов, то есть содержимого папки WinSxS. Проверить его состояние можно командой
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

если она выдает сообщение о необходимости восстановление хранилища, выполняем в консоли такую команду:
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Компьютер при этом должен быть подключен к интернету, поскольку Windows может потребоваться подключиться к серверу Microsoft и скачать недостающие файлы. По завершении процедуры перезагружаемся. Теперь, когда хранилище восстановлено, sfc/scannow должна заработать как надо.

Метки к статье: Dism Целостность системных файлов Системные функции

Вернуться Комментариев: 23

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Дорогой посетитель, Вы можете задать на сайте любой вопрос и обязательно получите ответ!
<
protoni193

12 октября 2018 11:08

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 8.09.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 1

Добрый день! Как мне кажется команда icacls c:/windows/winsxs только ПОКАЗЫВАЕТ права доступа к конкретному каталогу, а ИЗМЕНЕНИЕ прав дается командой icacls с ключом /grant user:ХХ , где ХХ - это одна из возможных опций (F - полный доступ, RX — Чтение и выполнение и тд). Или я ошибся? Спасибо.

<
admin

12 октября 2018 11:26

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735

Да, команда icacls показывает разрешения на файл или папку, а ключ /grant используется для предоставления разрешений доступа к файлу или папке.

<
Коновалов Валерий

19 октября 2018 11:58

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0

Вот объясните мне зачем столько манипуляций если можно сделать это в 5 кликов....

правой по диску/проверка диска/исправить ошибки автоматически/запустить проверку при следующей загрузке/перезагрузить комп....

Или я что-то не понимаю админ? 

<
admin

19 октября 2018 12:25

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735

У вас манипуляций больше получается. Гораздо проще набрать в командной строке администратора chkdsk C:

<
djremix

21 ноября 2018 23:17

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 8.11.2018
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 7

Можно запустить f8 при загрузке windows и не потребуется дистрибутив.

<
admin

22 ноября 2018 07:47

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735

А можно заменить среду восстановления Windows 10 другим инструментом. Как вызывать среду восстановления клавишей F8 при загрузке

http://remontcompa.ru/1274-kak-zamenit-sredu-vosstanovleniya-windows-10-drugim-
instrumentom.-kak-vyzyvat-sredu-vosstanovleniya-klavishey-f8-pri-zagruzke.html

<
djremix

26 ноября 2018 17:48

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 8.11.2018
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 7

Читал на сайте, что для устранения проблемы может потребоваться до трех запусков SFC.

<
admin

26 ноября 2018 23:04

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735

Одного запуска sfc/scannow будет достаточно.

<
БорисВ

3 января 2019 23:53

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0

СПАСИБО! очень выручили! проблема была на windows 7 с центром обновлений. Он не проверял есть ли обновления, а предлагал перезагрузку, и после перезагрузки пробовал установить обновление , не получалось и отменял установку. 

Пытался разобраться с этой проблемой и хотел сделать sfc /scannow. Служба запускалась и тоже сообщала что нужна перезагрузка. И как раз помогла проверка диска. После этого запустилось и sfc и центр обновлений заработал.

Спасибо!

<
Den

13 ноября 2019 23:36

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Добрый вечер!
На днях поднимал систему Win 8.1 и в процессе, при выполнении sfc /scannow из среды предустановки виндовс, столкнулся с такой ошибкой:
"Для завершения восстановления системы требуется перезагрузка. Перезапустите систему Windows и выполните sfc ещё раз"
Естественно после перезагрузки и повторного sfc /scannow ошибка повторялась. Данную проблему решил временным перемещением (после успешного выполнения sfc /scannow файл пришлось вернуть на место :))))))  файла "pending.xml " из папки C:\Windows\WinSxS\ 
Так как на вашем сайте решение не нашел, пришлось бороздить интернет )))
Решение данной проблемы нашел в статье https://computer76.ru/2019/09/27/sfc-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82
%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA
%D0%B0/ 
Вообщем может кому пригодится )))
<
Сергей

19 ноября 2019 17:03

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Я что-то не понял для чего нам вводить icacls c:/windows/winsxs если она вообще ничего не делает?
<
admin

19 ноября 2019 18:18

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735
Сергей, в статье всё чётко и понятно написано, зачем вводится эта команда.
<
Сергей

21 ноября 2019 22:32

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Да, это наверное усталость сказывается, я почему то решил что эта команда права переназначает. Однако. 
У меня история такая: имеем ноутбук асус с установленной win10 и в систему не удаётся зайти вообще. Единственный доступный способ - подгрузиться в Recovery Environment и вот там можно что то сделать. Но тут для меня много непонятностей. Если я вхожу в среду восстановления win10, то это автоматом означает, что я подгружаюсь с одного из скрытых разделов асуса. Имею ли я в этом случае доступ к папке winsxs? К слову вывод команды icacls c:/windows/winsxs у меня 1 в 1 со скриншотом из статьи получился.
<
Террано

7 декабря 2019 03:01

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Вставлю, пожалуй, и свои 5 копеек. Для полного, без ограничений, доступа к файлам и папкам системы есть замечательное средство под названием ERD Commander, в среде которого можно беспрепятственно вытворять всякое, в том числе и недоступные или некорректно работающие по тем или иным причинам манипуляции с диагностикой и починкой системы. Мне, к примеру, эта "палочка-выручалочка" очень помогла при удалении неудаляемых из ОС ключей реестра. Но это уже совсем другая история. blush Не знаю, есть ли на данном сайте упоминание об этом ERD, искать лениво да и ни к чему. Где найти? Интернет в помощь. Вот, наверное, и все, что было сказать. Наджеюсь, кому-то информация окажется полезной.
<
Вован

20 декабря 2019 23:55

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
(Виндовс 7х64 сп1)
на 14% сканирования пишет
Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию
команда чекдиск ошибок не выявила
безопасный режим то же, использование сторонних программ по типу Windovs repear та же ошибка на 14% и... всё
Пробовал сделать восстановление хранилища командой
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
(пошли точки......) пишет выполнение операции завершено, см журнал...
Операция успешно завершена
после этого при команде
sfc /scannow
на 14% продолжает писать о том, что защита ресурсов не может выполнить запрошенную операцию.
Собственно не знаю, что делать дальше. Есть диск ERD Commander на мою ОС. Просто не пойму, в чём может быть затык.

<
admin

21 декабря 2019 09:39

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735
Вован, ну так в этой статье и описаны возможные решения ошибки "Защита ресурсов не может выполнить запрошенную операцию".
<
Гость Алексей

23 января 2020 11:47

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Где:
offbootdir=D:\ раздел, содержащий папку WinSxS.
offwindir=C:\Windows - раздел с установленной ОС.


Доброго дня.
непонятно, почему папка WinSxS "лежит" на диске(d:\) отличном от раздела с установленной ОС(c:\). Или я где то, что то недопонял?

Ну и справедливости ради:
ну так в этой статье и описаны возможные решения ошибки "Защита ресурсов не может выполнить запрошенную операцию". 

В статье, как раз, не описано. В статье написано:

Попробуйте снять их, выполнив в консоли CMD команду icacls c:/windows/winsxs

Только в коментах описано каким образом это делается. Я, к примеру, очень редко читаю комменты, в этот раз "кинулось" в глаза именно то, что описанной командой не снять ограничений, хотел отписаться, а уже добрый человек написал. Подправьте, пожалуйста, статью, в части касающейся снятия ограничений доступа к WinSxS
<
Рита

4 апреля 2020 20:03

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
все переделала. все равно на 72% стопорит(
<
admin

5 апреля 2020 11:17

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735
Рита, если вы говорите о восстановлении повреждённого хранилища компонентов Windows, то попробуйте ещё с помощью программы Dism++.
<
Вячеслав

2 мая 2020 12:02

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

PS C:\Windows\system32> DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Cистема DISM
Версия: 10.0.17763.771

Версия образа: 10.0.17763.1158

[==========================100.0%==========================] Восстановление выполнено успешно.
Операция успешно завершена.
PS C:\Windows\system32> DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Cистема DISM
Версия: 10.0.17763.771

Версия образа: 10.0.17763.1158

[==========================100.0%==========================] Повреждение хранилища компонентов не обнаружено.
Операция успешно завершена.
PS C:\Windows\system32> sfc /scannow

Начато сканирование системы.  Этот процесс может занять некоторое время.

Начало стадии проверки при сканировании системы.
Проверка 72% завершена.

Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию.
PS C:\Windows\system32>


Бесполезно, ничего не помогает. Win 10 Pro сборка 1809 до 1909 не позволяет обновиться старая железка Звуковая карта Creative "X-Fi XtremeGamer"
Система периодически подтупливает, что делать - не знаю.
<
admin

3 мая 2020 09:36

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 1 885
  • Комментариев: 40 735
Цитата: Вячеслав
Система периодически подтупливает, что делать - не знаю.

С нуля установите Windows 10 1909. Или ждите, пока выйдет майское обновление 2020, скоро должно выйти. И установите на отформатированный диск уже сборку Windows 10 20H1.
<
Yurissum

25 июля 2020 19:13

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Поделюсь опытом, если ничто не помогает. Причина может быть в длинных именах файлов или глюками SSD. Я клонировал диск на новый SSD. Запас по объему должен быть больше чем в два раза.На клонированном диске создал папку НОВОЕ (можете сами как хотите так и называть). Туда скопировал содержимое диска С. И вот при копировании и увидите проблемные файлы. Они хрен скопируются. Потом создаем папку СТАРОЕ. И туда заганяем все файлы с диска С. Содержимое папки НОВОЕ вырезаем и вставлям в корень диска С. Запускаем проверку диска в командной строке с ключами /r /f. Потом Вставляем флешку либо диск с дистрибутивом Windows и запускаем любимое sfc /scannow /offbootdir=F:\Install\ /offwindir=E:\Windows
где offbootdir это диск с дистрибутивом, а offwindir это клонированный диск. Потом папку СТАРОЕ удаляем применяя местами шаманский бубен. Запускаемся с клона и радуемся.
Возможны вариации. Можете пытаться копировать весь Ваш диск С да другой, выявляя и удаляя либо исправля проблемные файлы. 
<
Гость Фома

25 июля 2020 20:56

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Цитата: Yurissum
Я клонировал диск на новый SSD

А где в статье рассматривается вопрос с клонированием и решением проблем в результате этого процесса? Если Вы клонировали диск с проблемами, то почему этих проблем не должно быть и на диске назначения? Кстати, даже и не упомянуты метод клонирования, средство клонирования и его версия, а там тоже могут быть проблемы с результатами. Про запас по объему больше чем в два раза вообще какие-то сказки.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Вопрос:
Сколько будет 2+2=?
Ответ:*
НАВИГАЦИЯ

 

Облако тегов
Acronis True Image, AOMEI Partition Assistant, BIOS, Dism, GPT, LiveDisk, MBR, UEFI, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP, Анализ факты и рассуждения, Браузеры, Бэкап, Видеокарта, Виртуальные машины, Вирусы, Восстановление Windows, Восстановление данных, Драйвера, Железо и периферия, Жёсткий диск, Загрузка, Кастомизация, Ключи активации, Ноутбук, Обновления Windows, Оперативная память, Программы, Процессор, Разметка диска, Своя сборка Windows, Сеть, Системные функции, Статьи сайта, Твики, Установить Windows, Флешка, Чистка и оптимизация

Показать все теги
Архив новостей Сентябрь 2020 (9)
Август 2020 (15)
Июль 2020 (11)
Июнь 2020 (9)
Май 2020 (9)
Апрель 2020 (10)
^
REMONTCOMPA.RU 2010-2020 г Копирование материалов сайта разрешается только с гиперссылкой на источник  