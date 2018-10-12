Категория: Восстановление Windows / Функционал Windows

Повреждение системных файлов далеко не всегда означает крах Windows, всё зависит от того, какие именно компоненты были повреждены. Если они не являются для системы критичными, проблемы ограничатся сбоями в работе отдельных приложений и функций, к тому же такие неполадки часто удается устранить, запустив командой sfc/scannow встроенное средство восстановления системных файлов . Но и здесь пользователя может поджидать неприятность. Инструмент или не запускается, или запускается, но вскоре начатое сканирование завершается ошибкой «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию».



Что делать, если при запуске sfc/scannow выдается ошибка «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию»





Означает ли это, что всё так плохо, что даже SFC не работает? Не всегда, просто во время проверки в системе происходит сбой или инструмент не может получить доступ к каталогу WinSxS , в коем расположены важные файлы. Вероятны и другие причины — повреждение файловой системы, наличие физически нечитаемых секторов на диске, отсутствие у пользователя соответствующих прав доступа. Что делать и с чего начинать поиск причин неполадки?





Проверьте структуру файловой системы





Для начала убедитесь, что командная строка запущена от имени администратора, хотя вообще-то Windows должна сама об этом предупреждать. Если вы запускаете инструмент как положено с админскими привилегиями, а ошибка всё равно появляется, проверьте chkdsk C: хотя вообще-то Windows должна сама об этом предупреждать. Если вы запускаете инструмент как положено с админскими привилегиями, а ошибка всё равно появляется, проверьте состояние файловой системы , выполнив тут же в консоли команду Если будут обнаружены ошибки, повторите команду, но уже с параметрами /r /f , как показано на скриншоте. Действие потребуется подтвердить вводом Y, при этом компьютер будет перезагружен, а сканирование и исправление выполнено до загрузки рабочего стола. Если будут обнаружены ошибки, повторите команду, но уже с параметрами, как показано на скриншоте. Действие потребуется подтвердить вводом Y, при этом компьютер будет перезагружен, а сканирование и исправление выполнено до загрузки рабочего стола.





Проверьте доступ к каталогу WinSxS





Причиной ошибки сканирования может быть ограничение доступа SFC к каталогу WinSxS. Попробуйте снять их, выполнив в консоли CMD команду

icacls c:/windows/winsxs

и перезагрузив компьютер.





Запустите SFC в безопасном режиме





Следующий шаг — запуск процедуры сканирования SFC в безопасном режиме. Загрузиться в него проще всего с помощью утилиты msconfig, переключившись на вкладку «Загрузка» и установив галочку в соответствующем чекбоксе. Далее всё как обычно, открываем командную строку с повышенными привилегиями и выполняем команду sfc/scannow. Далее всё как обычно, открываем командную строку с повышенными привилегиями и выполняем команду sfc/scannow.

Будет еще лучше, если запустить сканирование SFC оффлайн . Для этого нужно загрузиться с установочного диска Windows, при появлении окна мастера установки нажать Shift + F10, открыв тем самым командную строку, определить в ней буквы дисков, а затем выполнить такую команду: открыв тем самым командную строку, определить в ней буквы дисков, а затем выполнить такую команду:

sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=C:\Windows

Где: offbootdir=D:\ раздел, содержащий папку WinSxS. offwindir=C:\Windows - раздел с установленной ОС.

Примечание: определить буквы томов в загрузочной среде проще всего с помощью Блокнота, запустив его командой notepad и выбрав Файл → Сохранить как.

Восстановите хранилище системных компонентов





повреждением самого хранилища системных компонентов Если приведенные выше способы не дали результатов, высока вероятность, что отказ защиты ресурсов Windows вызван, то есть содержимого папки WinSxS. Проверить его состояние можно командой

Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

если она выдает сообщение о необходимости восстановление хранилища, выполняем в консоли такую команду:

Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Компьютер при этом должен быть подключен к интернету, поскольку Windows может потребоваться подключиться к серверу Microsoft и скачать недостающие файлы. По завершении процедуры перезагружаемся. Теперь, когда хранилище восстановлено, sfc/scannow должна заработать как надо.