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Привет друзья! WinNTSetup универсальна в своём роде и вы обязательно должны о ней знать, программа пригодится, если Вам срочно нужно установить на свой или чужой компьютер Windows 7, 8.1, 10, при помощи WinNTSetup это можно сделать прямо в работающей Windows!





Чуть ниже я перечислил ситуации, когда рассматриваемая сегодня утилита будет просто незаменима:

1. У вас не получается создать установочную USB флешку с операционной системой, а может просто нет времени создавать загрузочное устройство или у вас под руками нет свободной флешки, и такое бывает.

В программе можно использовать файлы ответов и автоматически интегрировать в устанавливаемую систему нужные драйвера.

3. С помощью WinNTSetup можно инсталлировать операционную систему по сети интернет и многое другое.

Есть ещё множество задач, при решении которых WinNTSetup пригодится компьютерному энтузиасту, к тому же приложение бесплатно и не требует установки.

В наших статьях мы пошагово разберём все возможности программы и начнём с простой установки Windows 10.

Как установить Windows 7, 8.1, 10 с помощью утилиты WinNTSetup





или переходите на официальный сайт утилиты http://www.winntsetup.com/?page_id=5 и жмите на кнопку Get WinNTSetup. Скачать утилиту можно здесь илипереходите на официальный сайт утилитыи жмите на кнопку Get WinNTSetup.

WinNTSetup3.zip. WinZip file WinNTSetup3.zip. WinZip file WinNTSetup3 Приложение скачивается в архиве, разархивируем его. Если вы работаете в 64-битной версии операционной системы, то запускаем WinNTSetup_64.exe ОК Главное окно программы. Теперь перейдём в Управление дисками нашего компьютера. Диск 0 - чистый жёсткий диск объёмом 250 ГБ, на который я хочу установить Windows 10 с помощью WinNTSetup. Диск 1 - мой твердотельный накопитель с установленной Windows 8.1. Перед установкой системы на диске 0 нам нужно создать раздел для загрузчика Windows 10, делается это очень просто. Создаём раздел (Новый том D:) объёмом 350 Мб. Щёлкаем на нём правой мышью и выбираем Сделать раздел активным. На месте нераспределённого пространства создаём диск (E:), на него будем устанавливать Windows 10. Находим на нашем компьютере ISO-образ Windows 10 и присоединяем его к виртуальному дисководу (H:), в вашем случае буква дисковода может быть другой. Переходим к программе WinNTSetup В главном окне WinNTSetup нам нужно указать файлы Windows 10, а точнее файл install.wim находящийся в папке H:\sources . Жмём Выбрать. В главном окне. Жмём Выбрать.