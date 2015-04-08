Как установить Windows 7, 8.1, 10 с помощью утилиты WinNTSetup
WinNTSetup3.zip. WinZip file
WinNTSetup3
Приложение скачивается в архиве, разархивируем его.
Если вы работаете в 64-битной версии операционной системы, то запускаем WinNTSetup_64.exe
ОК
Главное окно программы.
Теперь перейдём в Управление дисками нашего компьютера.
Диск 0 - чистый жёсткий диск объёмом 250 ГБ, на который я хочу установить Windows 10 с помощью WinNTSetup.
Диск 1 - мой твердотельный накопитель с установленной Windows 8.1.
Перед установкой системы на диске 0 нам нужно создать раздел для загрузчика Windows 10, делается это очень просто. Создаём раздел (Новый том D:) объёмом 350 Мб.
Щёлкаем на нём правой мышью и выбираем Сделать раздел активным.
На месте нераспределённого пространства создаём диск (E:), на него будем устанавливать Windows 10.
Находим на нашем компьютере ISO-образ Windows 10
и присоединяем его к виртуальному дисководу (H:), в вашем случае буква дисковода может быть другой.
Переходим к программе WinNTSetupВ главном окне WinNTSetup нам нужно указать файлы Windows 10, а точнее файл install.wim находящийся в папке H:\sources. Жмём Выбрать.
Находим в проводнике файл H:\sources\install.wim и жмём Открыть.
Выбираем диск, на который будет установлен загрузчик.
Выбираем созданный нами диск (D:) и жмём на кнопку Выбор папки.
Теперь выбираем диск, на который будет установлена Windows.
Выбираем диск (E:).
Перед тем, как нажать кнопку Установка войдите в Управление дисками и убедитесь ещё раз, что новый том (D:) имеет статус Активный, иначе загрузки с диска не произойдёт.
Жмём кнопку Установка.
ОК
Распаковка образа Windows
Первый этап установки закончен. Перезагружаемся.
При загрузке компьютера входим в БИОС и меняем приоритет загрузки на жёсткий диск Western Digital. Или войдите в меню загрузки и выберитевинчестер Western Digital, на который мы установили Windows 10.
Сразу попадаем в конечную фазу установки Windows 10.
Сделать позже
Принимаем лицензионное соглашение
Пропустить этот шаг
Использовать стандартные параметры
Создать локальную учётную запись
Вводим имя пользователя и жмём Готово.
Загружается Windows 10.
Идём в Управление дисками.
Как и положено буква диска операционной системы (C:), также Windows 10 отмонтировала букву скрытому разделу System Reserved (Зарезервировано системой) объём 350 МБ с файлами загрузки системы. То есть у нас нормальная операционка имеющая свой индивидуальный загрузчик не зависящий от ещё одного жёсткого диска установленного в компьютере.
Друзья, в следующей статье мы узнаем как произвести с помощью утилиты WinNTSetup установку Windows 7 Enterprise по сети интернет!