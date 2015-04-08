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  • Просмотров: 208 150
  • Автор: admin
  • Дата: 7-04-2015
7-04-2015

Как установить Windows 7, 8.1, 10 с помощью утилиты WinNTSetup

Категория: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows XP / Установка Windows

Привет друзья! WinNTSetup универсальна в своём роде и вы обязательно должны о ней знать, программа пригодится, если Вам срочно нужно установить на свой или чужой компьютер Windows 7, 8.1, 10, при помощи WinNTSetup это можно сделать прямо в работающей Windows!

Чуть ниже я перечислил ситуации, когда рассматриваемая сегодня утилита будет просто незаменима:
1. У вас не получается создать установочную USB флешку с операционной системой, а может просто нет времени создавать загрузочное устройство или у вас под руками нет свободной флешки, и такое бывает.
2. Также WinNTSetup будет полезна, если вам нужно быстро создать виртуальный диск VHD и установить на него операционную систему или инсталлировать операционку на другой раздел жёсткого диска.
В программе можно использовать файлы ответов и автоматически интегрировать в устанавливаемую систему нужные драйвера.
3. С помощью WinNTSetup можно инсталлировать операционную систему по сети интернет и многое другое.
 
Есть ещё множество задач, при решении которых WinNTSetup пригодится компьютерному энтузиасту, к тому же приложение бесплатно и не требует установки.
В наших статьях мы пошагово разберём все возможности программы и начнём с простой установки Windows 10.
 

Как установить Windows 7, 8.1, 10 с помощью утилиты WinNTSetup


Скачать утилиту можно здесь или переходите на официальный сайт утилиты http://www.winntsetup.com/?page_id=5 и жмите на кнопку Get WinNTSetup.

WinNTSetup3.zip. WinZip file

WinNTSetup3 

Приложение скачивается в архиве, разархивируем его.

Если вы работаете в 64-битной версии операционной системы, то запускаем WinNTSetup_64.exe

ОК  

Главное окно программы.

Теперь перейдём в Управление дисками нашего компьютера. 

Диск 0 - чистый жёсткий диск объёмом 250 ГБ, на который я хочу установить Windows 10 с помощью WinNTSetup. 

Диск 1 - мой твердотельный накопитель с установленной Windows 8.1. 

Перед установкой системы на диске 0 нам нужно создать раздел для загрузчика Windows 10, делается это очень просто. Создаём раздел (Новый том D:) объёмом 350 Мб. 

Щёлкаем на нём правой мышью и выбираем Сделать раздел активным.

На месте нераспределённого пространства создаём диск (E:), на него будем устанавливать Windows 10.

Находим на нашем компьютере ISO-образ Windows 10

 и присоединяем его к виртуальному дисководу (H:), в вашем случае буква дисковода может быть другой. 

 

Переходим к программе WinNTSetup

В главном окне WinNTSetup нам нужно указать файлы Windows 10, а точнее файл install.wim находящийся в папке H:\sources. Жмём Выбрать.

Находим в проводнике файл H:\sources\install.wim и жмём Открыть.

Выбираем диск, на который будет установлен загрузчик. 

Выбираем созданный нами диск (D:) и жмём на кнопку Выбор папки.

Теперь выбираем диск, на который будет установлена Windows.  

Выбираем диск (E:).

Перед тем, как нажать кнопку Установка войдите в Управление дисками и убедитесь ещё раз, что новый том (D:) имеет статус Активный, иначе загрузки с диска не произойдёт. 

 

Жмём кнопку Установка.

ОК

Распаковка образа Windows

Первый этап установки закончен. Перезагружаемся. 

 

При загрузке компьютера входим в БИОС и меняем приоритет загрузки на жёсткий диск Western Digital. Или войдите в меню загрузки и выберитевинчестер Western Digital, на который мы установили Windows 10.

Сразу попадаем в конечную фазу установки Windows 10. 

Сделать позже 

Принимаем лицензионное соглашение 

Пропустить этот шаг

Использовать стандартные параметры 

Создать локальную учётную запись 

Вводим имя пользователя и жмём Готово.

Загружается Windows 10.

Идём в Управление дисками. 

Как и положено буква диска операционной системы (C:), также Windows 10 отмонтировала букву скрытому разделу System Reserved (Зарезервировано системой) объём 350 МБ с файлами загрузки системы. То есть у нас нормальная операционка имеющая свой индивидуальный загрузчик не зависящий от ещё одного жёсткого диска установленного в компьютере.

Друзья, в следующей статье мы узнаем как произвести  с помощью утилиты WinNTSetup установку Windows 7 Enterprise по сети интернет!

Метки к статье: Установить Windows Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows XP WinNTSetup Мультизагрузка Windows

Вернуться Комментариев: 122

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Даниил

8 апреля 2015 09:15

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Спасибо, полезно...
<
Павел

8 апреля 2015 11:36

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Наконец то вы описали эту прекрасную программу, которая помогала мне неоднократно. Жду описания её всех возможностей. (может я что то упустил)
<
Александр

9 апреля 2015 20:10

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Эта утилита всегда присутствует среди программ stop sms.
Можно, например, как-то систему установить с помощью WinNTSetup через биос, когда загрузишься с windows pe, а на рабочий стол уже не зайти?
<
admin

9 апреля 2015 22:16

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Интегрируйте WinNTSetup в состав загрузочного LiveCD AOMEI PE Builder с помощью этой статьи
http://remontcompa.ru/719-ustanovka-windows-7-enterprise-po-seti-ispolzuya-utili
tu-winntsetup.html
<
Валерий К

26 мая 2015 19:33

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Привет! Уточняющий вопрос по вин.8.1: в данной ОС отсутствует файл install.wim . Вместо него присутствует install.esd. Программа подхватит такое расширение файла?
<
admin

26 мая 2015 19:38

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Запросто подхватит.
<
Валерий К

26 мая 2015 20:20

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Да, я установил и просмотрел поддерживаемые расширения. Всё ок! Спасибо за инфу. Будем пробовать.
<
Олег Рудольфович

28 июня 2015 07:58

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Привет! По ссылке на сайте работает только главная страница. Подскажите, где скачать программу?
<
admin

28 июня 2015 08:24

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https://yadi.sk/d/xLGkpAOzhXCPc
<
sanek

16 сентября 2015 18:48

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Век живи, Век учись! Спс.
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Руслан

24 сентября 2015 00:18

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Доброго времени суток! Вопрос вероятно глупый, и все же - что значит присоединить ISO-образ к виртуальному дисководу?
<
admin

24 сентября 2015 07:02

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Виртуальный дисковод - это имитация операционной системой обычного дисковода.
Если у вас установлена Windows 8.1, щёлкните два раза левой мышью на ISO-образе и он сразу подсоединится к виртуальному дисководу, всё содержимое ISO-образа отобразится в виртуальном дисководе, то есть в операционной системе создастся виртуальный DVD-ROM ничем не отличающийся от физического, только разве что открыть его нельзя.
<
Sveta

4 октября 2015 16:57

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Возможно ли, используя описанный способ, установить Win 10 на флеш-диск USB?
<
admin

4 октября 2015 18:58

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Вот в этом разделе смотрите статью "Как установить Windows 10 на переносной жёсткий диск USB", ссылка
http://remontcompa.ru/869-perenosnoy-disk-usb.html
или вот
http://remontcompa.ru/688-kak-polzovatsya-rufus-ili-kak-ustanovit-windows-8-81-1
0-pryamo-na-fleshku.html
<
Палыч

26 октября 2015 16:41

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Доброго времени, Админ! С win 7 ultimate та же процедура? У меня BIOS какой-то не такой, нет позиций, что указаны, я и с флешки не могу загрузиться, хотя выставлял загрузку, как ATAPI CD-ROM) BIOS обозначена как P5G41T-M LX3 BIOS Setup.
<
admin

26 октября 2015 20:11

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Да, делать надо всё также.
У вас материнская плата ASUS, значит БИОС такой, какой описан в этой статье
http://remontcompa.ru/334-kak-ustanovit-windows-7-na-gpt-disk.html
<
Палыч

27 октября 2015 08:51

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Спасибо. У меня плата действительно ASUS, а BIOS-AMI, она описана в этой статье. Комп куплен в 2012 году и выпуск его в 2011-м. У меня ещё вопрос для уточнения: в статье описана установка ОС и на не распределенное пр-во с созданием отдела для загрузчика. А могу я выполнить эти манипуляции на уже созданном, логическом разделе (объем=69ГБ.), утилитой WinNTSetup?
<
admin

27 октября 2015 10:34

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На логический раздел вы можете развернуть винду, если в системе уже существует загрузчик.
<
Палыч

27 октября 2015 15:54

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Да, существует, на диске С стоит Win 7 Homo Premium и работает нормально, но я хочу (для пробы сил) установить Win 7 Ultimate. Получится установить её на логический раздел, или на VHD и не изломаю ли я загрузчик основной ОС? Заранее благодарю за ответ.
<
admin

27 октября 2015 17:07

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С основным загрузчиком ничего не должно случиться.
Смотрите один из последних скриншотов этой статьи, я тоже установил Win 7 PRO на логический диск

http://remontcompa.ru/856-kak-ustanovit-na-noutbuk-s-windows-81-bios-uefi-vtoruy
u-operacionnuyu-sistemu-windows-7-81-10-ne-konvertiruya-zhestkiy-disk-v-mbr-tak-
kak-ustanovka-budet-proishodit-na-perenosnoy-zhestkiy-disk-usb.html

А загрузчик если что можно восстановить, на эту тему у нас есть статьи.
<
Роман7

20 ноября 2015 11:51

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Уважаемый админ! Не устанавливается утилита WinNTSetup. Пишет нет Tools\x64\offreg/dll ?
<
admin

20 ноября 2015 11:57

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Обновите DirectX по этой статье
http://remontcompa.ru/266-kak-obnovit-directx-na-windows-7.html

также произведите восстановление системных файлов
remontcompa.ru/581-proverka-celostnosti-sistemnyh-faylov-windows-8.html
<
vlig

13 января 2016 00:02

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Здравствуйте!

Интересует, как с помощью этой программы или ещё как-нибудь, установить Windows 7 на второй GPT-диск без его полной переразбивки - на его второй половине размещены личные файлы. На основном диске (тоже GPT) установлена Windows 10.

Собирался ставить семёрку как полагается: с загрузочной флешки (создам для GPT-раздела по инструкции в одной из ваших статей), предварительно отключив диск с десяткой. Но хотелось бы разобраться, как можно это сделать из работающей системы. Кстати, первый создаваемый раздел в 100M для семёрки активным не делается - пункт серым цветом, diskpart тоже вещает, что так можно только с MBR-диском.

Спасибо.

<
admin

13 января 2016 09:31

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Как преобразовать MBR в GPT без потери данных или как произвести конвертацию ноутбука с БИОСом UEFI из MBR в GPT и чтобы операционная система Windows 8.1 осталась работоспособной, статья

 

http://remontcompa.ru/865-kak-preobrazovat-mbr-v-gpt-bez-poteri-dannyh-ili-kak-
proizvesti-konvertaciyu-noutbuka-s-biosom-uefi-iz-mbr-v-gpt-i-chtoby-operacionn
aya-sistema-windows-81-ostalas-rabotosposobnoy.html

 

или вот ещё статья есть: Как преобразовать GPT в MBR

 

http://remontcompa.ru/917-kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-i-naoborot-bez-udaleniya-d
annyh-besplatnoy-programmoy-aomei-partition-assistant-standard-edition.html

 

и ещё 

 

http://remontcompa.ru/875-kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-pryamo-v-rabotayuschey-win
dows-10.html

<
vlig

13 января 2016 19:09

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Цитата: admin
преобразовать MBR в GPT

Кажется, вы меня немного не поняли)
У меня повсюду GPT, и основная система - десятка. Я просто хочу попробовать поставить семёрку на другой винт, который наполовину (на вторую) занят разделом с файлОм. Причём чтоб ещё и с родным семёрочным загрузочным разделом. Причём из работающей десятки, и без перемещения своих файлов с целевого диска. Без перевода его в MBR получается никак нельзя? Бэкапы, разумеется, уже сделаны))

Можно конечно голову никому не забивать, и поставить как все нормальные люди - с загрузочной флешки, но вот интересно именно так)))

<
Владимир

13 января 2016 19:59

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Здравствуйте vlig.

Недавно была написана статья

http://remontcompa.ru/965-kak-ustanovit-windows-10-na-perenosnoy-gpt-zhestkiy-d
isk-usb-kotoryy-budet-zagruzhatsya-na-noutbuke-v-rezhime-uefi.html

 

Там про внешний жёсткий диск, но для внутреннего всё то же самое, так же создаёте разделы efi и msr, распаковываете образ нужной Вам редакции Win7 и создаёте загрузчик.

<
klik

27 января 2016 12:07

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Скажите админ, а после того как windows окажется распакованным на новом жестком диске его можно вытащить и перенести в другой компьютер , где должна по идее начатся установка на последнем этапе ? 

Извините если не понятно... Идея такая.. поменять систему на стационарном компьютере. На одном подготовлю образ, переставлю жесткий диск... Там начнется установка? Или система создается только под тот компьютер, на котором происходит монтироавание?

<
admin

27 января 2016 17:39

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Попробуйте, обычно получается.

<
Niko

13 февраля 2016 11:09

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Здравствуйте admin!

Скажите пожалуйста, как установить второй Windows 8 на ноутбук acer (uefi bios) с предустановленным windows 10?

 

в любом случае придется делать флешку диспетчером загрузки, если устанавливать без потери данных?

<
admin

13 февраля 2016 11:18

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Не нужно никакой флешки, установите вторую систему по этой статье:

 

http://remontcompa.ru/720-kak-s-pomoschyu-winntsetup-ustanovit-windows-10-vtoro
y-sistemoy-na-zhestkiy-disk-s-uzhe-ustanovlennoy-windows-81.html

<
Niko

13 февраля 2016 15:05

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Сделал все по статье и у меня перед загрузкой windows появляется голубое окно:

Восстановление

ваш компьютер или устройство необходимо восстановить.

Не удалось загрузить приложение или операционную систему, так как необходимый файл отсутствует или содержит ошибки.

файл: \Windows\system32\winload.efi

код ошибки: 0xc0000359

и т.д.

и ниже пишется использовать другую систему, выбираю Windows 8 и опять вылезает это же окно.

что делать дальше? подскажите пожалуйста.

secure boot выключен

<
admin

13 февраля 2016 15:17

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Вы расскажите подробнее, какая система была установлена, на ноутбуке (ноутбук с UEFI или без) или обычном компьютере, какую операционную систему установили второй.

<
Niko

13 февраля 2016 15:32

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как выше написал, что мне нужно установить windows 8 на ноутбук с установленной windows 10 (ноут acer с uefi)

 

вы мне посоветовали установить по этой статье: 

http://remontcompa.ru/720-kak-s-pomoschyu-winntsetup-ustanovit-windows-10-vtoro
y-sistemoy-na-zhestkiy-disk-s-uzhe-ustanovlennoy-windows-81.html

 

я все по ней сделал и после перезагрузки появилось это неприятное окно восстановления.

<
admin

13 февраля 2016 17:25

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Это не подробности.

Во-первых, непонятно, зачем вы отключили Secure Boot, я этого нигде в той статье не советовал. Включите UEFI и опцию Secure Boot и возможно Windows 10 загрузится.

<
Niko

13 февраля 2016 18:13

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Устанавливал с включенным Secure Boot,

после этой ошибки пробовал выключать и тоже не помогло.

еще стоит антивирус касперский,

не очень понимаю какие нужны подробности recourse 

ноутбук acer es1-520-38xm

пытаюсь установить windows 8 pro x86

при установке работал касперский.

<
admin

13 февраля 2016 18:20

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Восстановите загрузчик Windows 10 по этой статье

http://remontcompa.ru/900-vosstanovlenie-zagruzchika-windows-10.html

 

На многие ноутбуки Acer (вы не сказали модель) можно установить только Win 8 64бит.

<
Niko

13 февраля 2016 20:11

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А как восстановить, если я делал backup bcd?

 

все равно придется записывать образ windows на флешку?

 

Всё, восстановил из бэкапа, теперь запускается без проблем, но теперь нету предложения какую винду запустить.

как это можно исправить?

 

восстановил из бэкапа и через easybcd добавил 8 что бы появился выбор, указал диск куда установлена ОС

и теперь появилась проблема еще одна, виндовс 8 не запускается, пишет что поврежден или не хватает фалов в черном окне.

 

получается, что весь путь был проделан в пустую sad recourse 

<
Владимир

13 февраля 2016 22:14

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Здравствуйте Nico.

У Вас UEFIbios и Ваш UEFI поддерживает загрузку только 64-битных OS
WinNTSetup развернул на указанный Вами раздел файлы OS
и создал загрузчик для Вашей WIn8
Создать загрузчик можно, так-как ПО (в Вашем случае WIN 8x86)
сделать это позволяет.
Но при загрузке Вам выдало ошибку, winload.efi повреждён или отсутствует
файл не повреждён он просто 32-битный
А Ваш UEFI не работает с 32-битными OS

 

Чтобы установить 8x32 Вам нужно конвертировать Ваш диск в MBR

Мы писали статью об этом

 

http://remontcompa.ru/862-kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-bez-poteri-dannyh-ili-kak-
proizvesti-konvertaciyu-noutbuka-s-biosom-uefi-iz-gpt-v-mbr-i-chtoby-operacionn
aya-sistema-windows-81-ostalas-rabotosposobnoy.html

 

или сделать загрузчик для Win 8x86 на флешке об этом мы тоже статью писали

 

http://remontcompa.ru/748-kak-ustanovit-na-noutbuk-s-windows-81-bios-uefi-vtoru
yu-operacionnuyu-sistemu-windows-7-ne-konvertiruya-zhestkiy-disk-v-mbr.html

<
Niko

13 февраля 2016 22:19

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Цитата: Владимир
Здравствуйте Nico.
У Вас UEFIbios и Ваш UEFI поддерживает загрузку только 64-битных OS
WinNTSetup развернул на указанный Вами раздел файлы OS
и создал загрузчик для Вашей WIn8
Создать загрузчик можно,так-как ПО (в Вашем случае WIN 8x86)
сделать это позволяет.
Но при загрузке Вам выдало ошибку , winload.efi повреждён или отсутствует
файл не повреждён он просто 32-битный
А Ваш UEFI не работает с 32-битными OS
 
Чтобы установить 8x32 Вам нужно конвертировать Ваш диск в MBR
Мы писали статью об этом
 
http://remontcompa.ru/862-kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-bez-poteri-dannyh-ili-kak-
proizvesti-konvertaciyu-noutbuka-s-biosom-uefi-iz-gpt-v-mbr-i-chtoby-operacionn
aya-sistema-windows-81-ostalas-rabotosposobnoy.html
 
или сделать загрузчик для Win 8x86 на флешке об этом мы тоже статью писали
 
http://remontcompa.ru/748-kak-ustanovit-na-noutbuk-s-windows-81-bios-uefi-vtoru
yu-operacionnuyu-sistemu-windows-7-ne-konvertiruya-zhestkiy-disk-v-mbr.html

 

а если пробовать поставить windows 8 pro x64 то проблем никаких не возникнет?

<
Владимир

13 февраля 2016 22:26

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С 8 x64 проблем не будет secureboot выключать не нужно

 Win 8x64 поддерживает протокол безопасной загрузки и 

загрузку в режиме UEFI

<
Niko

13 февраля 2016 22:34

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Цитата: Владимир
С 8 x64 проблем не будет secureboot выключать не нужно
 Win 8x64 поддерживает протокол безопасной загрузки и 
загрузку в режиме UEFI

 

а если ставить семерку 64 или 32 в любом случае придется либо таблицу менять или на съемник устанавливать.

я правильно понял?

<
Владимир

13 февраля 2016 22:44

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Да Вы правильно поняли.

Bios Acer не поддерживал загрузку Win 7x64 на GPT

Может конечно и появились модели, которые поддерживают.

<
Niko

13 февраля 2016 23:58

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Цитата: Владимир
С 8 x64 проблем не будет secureboot выключать не нужно
 Win 8x64 поддерживает протокол безопасной загрузки и 
загрузку в режиме UEFI

 

все установил, все работает.

спасибо большое за помощь smile 

<
Андрей Г.

3 марта 2016 08:36

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Хорошая программа. И статья хорошая. Но у меня на буке леново не сработал этот метод. После перезагрузки начинается установка, потом появляется текст, что что-то пошло не так с печальным смайлом :( и опять перезагрузка. После двух перезагрузок появляется аварийное меню, где можно выбрать другую систему. У меня стоит вин7,  диск переконвертированы из gpt в mbr и разбит на разделы. Может установщику не хватает места на скрытом разделе в 100 мб? Или нужны какие то настройки биоса? Legacy или UEFI. Пробовал ставить таким образом вин8.1 и вин10. Не прошел ни один вариант...

<
admin

3 марта 2016 12:05

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Если у вас установлена Windows 7 и диск конвертирован в MBR, то статья как раз для вас и всё должно получиться (в БИОСЕ должен стоять Legacy). Единственное что может быть, так это то, что вы устанавливаете второй системой Win 8.1 с кривым пиратским активатором и он конфликтует с программой WinNTSetup.

 

Если устанавливать на ноутбук с UEFI GPT вторую систему, то всё должно выглядеть так

http://remontcompa.ru/722-kak-ustanovit-na-novyy-noutbuk-hp-envy-s-predustanovl
ennoy-windows-81-i-biosom-uefi-vtoruyu-operacionnuyu-sistemu-windows-7-na-disk-
gpt.html

<
Андрей Г.

3 марта 2016 13:24

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Да, у меня вин 7 и mbr, но не получается почему-то... Вин 8.1 скачивал с сайта микрософт версия для одного языка, не сборка. Диск разбит - 100 мб зарезервировано системой. с (вин 7) -70 гб. d - 70 гб. Остальные диски логические с данными. Всего винт 1тб. При перезагрузке выдает ошибку inaccessible boot device.

Может я неправильно выбираю диск куда будет установлен загрузчик? По умолчанию программа предлагает z (который "зарезервировано системой", 100 мб)

И как вариант "буква диска с windows" - оставляю по умолчанию с. Надо ли менять если вторую систему ставлю на d?

<
admin

3 марта 2016 13:51

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Нужно выбирать Z ("зарезервировано системой", 100 мб). Вот если бы у вас не было этого раздела, тогда в качестве загрузчика нужно указывать диск (C:).

<
Андрей Г.

3 марта 2016 16:44

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И всё равно не смог поставить. Error: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

И перезагрузка всё время. И так до бесконечности. Ну не судьба значит))) на Lenovo G50 30 вторую систему поставить.

Но сайт все равно ОТЛИЧНЫй! Много полезного заодно узнал.

<
SkyJoker

5 марта 2016 16:36

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У меня не пошла загрузка..., после перезагрузки чёрный экран с мерцающим курсором. Не хочет с загрузочной области загружаться. 

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Yuriy

17 мая 2016 04:54

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А если у вас в образе Windows 10 файл не install.wim

а install.esd и что тогда?

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