 

 
Как установить Windows 10 » Windows » Windows 10 » Как установить Windows 10
Информация к новости
  • Просмотров: 96 003
  • Автор: admin
  • Дата: 9-09-2020
9-09-2020

Как установить Windows 10

Категория: Windows 10 / Установка Windows

Привет, друзья, это обновлённая публикация одной из главнейших тем нашего сайта - как установить Windows 10. Как все вы знаете, Windows 10 – не такая операционная система, как Windows 7 или 8.1, она проходит активную эволюцию параллельно с массовым использованием и каждые полгода функционально обновляется. Наш мануал по установке «Десятки» был описан ещё в 2015 году, в момент выхода этой системы. С тех пор утекло много воды: Windows 10 во многом изменилась, изменился и её процесс установки, в нём появились свои нюансы. Давайте же рассмотрим этот процесс в его классическом выполнении с установочного носителя и на примере установки актуальной на дату написания статьи версии Windows 10 2004.

Как установить Windows 10


***


Друзья, термин «классический процесс установки» - не общий какой-то термин, это термин в контексте тематики нашего сайта. RemontCompa.Ru – узкопрофильный сайт, посвящённый теме Windows, и у нас на сайте описано множество способов установки этой операционной системы, возможно, даже большая часть из всех существующих априори. И, возможно, альтернативные способы установки вам подойдут больше:
Ну а в этой публикации мы рассмотрим именно классический, т.е. обычный процесс установки Windows 10 с использованием внешнего установочного носителя операционной системы. А, соответственно, первым делом таковой нам необходимо создать.

Как создать установочный носитель Windows 10


Друзья, создать установочный носитель Windows 10 вы можете двумя способами. Способ первый: вы можете использовать специальную утилиту MediaCreationTool от компании Microsoft. Она в едином процессе и скачивает дистрибутив «Десятки» и записывает его на флешку или оптический диск. Способ второй: вы можете сами скачать установочный ISO-образ Windows 10, хоть с официального сайта Microsoft, хоть со сторонних источников в Интернете. А потом записать ISO на флешку, например, программой Rufus или на DVD-болванку любой программой для прожига оптических дисков.

Как загрузить компьютер с установочного носителя


Когда ваш установочный носитель – флешка или оптический диск – будут созданы, необходимо загрузить с них компьютер. Сделать это можно в Boot-меню BIOS, вызвав его на этапе запуска компьютера и выбрав в его перечне устройств нашу флешку или диск с Windows 10. А можно на том же этапе запуска компьютера войти в саму BIOS и выставить установочный носитель Windows 10 первым в приоритете устройств загрузки. Друзья, у ПК и ноутбуков разные версии BIOS и, соответственно, разные клавиши запуска Boot-меню и входа в BIOS. Если вы впервые запускаете ваше компьютерное устройство с внешнего носителя, клавиши входа в Boot-меню или BIOS можете посмотреть в инструкции к своему ноутбуку или к материнской плате ПК, либо же можете поюзать информацию в Интернете. Также у нас на сайте есть инструкции по выставлению приоритета загрузки BIOS с внешних устройств в отдельных версиях базовой прошивки для материнских плат ПК и для отдельных брендов ноутбуков.

Процесс установки Windows 10


Ну а теперь, друзья, рассмотрим непосредственно процесс установки операционной системы на примере версии Windows 10 2004. Когда мы загрузим компьютер с установочного носителя системы, на первом этапе у нас будет выбор языковых и региональных параметров. Здесь, в принципе, ничего менять не нужно, всё будет в соответствии с выбранным вами языком дистрибутива. А формат времени и денег всё равно потом после установки системы будет автоматически подстроен под ваш регион. Просто жмём «Далее».
Далее жмём «Установить».
Дальше следует этап ввода ключа активации Windows 10. Если у вас, друзья, OEM-компьютер с приобретённой Windows 10, у вас этого этапа не будет, вшитый в BIOS ключ процесс установки распознает автоматически. Если нет, на этапе активации вы можете ввести ключ активации, если он у вас есть. Если же его нет, то просто жмёте «У меня нет ключа продукта».
Следующий этап – выбор редакции Windows 10, на OEM-компьютерах его тоже не будет, редакция согласно лицензии вшитого в BIOS ключа также будет выбрана автоматически. Если у вас обычный ПК или ноутбук, выбираем редакцию системы. Об особенностях редакций Windows 10 можете почитать в статье «Какие существуют разновидности Windows 10». Если вы выбрали редакцию Home и хотели бы работать на компьютере с локальной учётной записью, а не с учётной запись Microsoft, отключите на время установки Windows 10 Интернет. Имеется в виду, если у вас Интернет настроен по кабелю и обеспечивается роутером. Просто отсоедините Ethernet-кабель. Об этом нюансе мы поговорим в конце статьи. Я же выберу редакцию Pro.
Ставим галочку «Я принимаю условия лицензии».
Жмём тип установки «Выборочная», это метод чистой установки Windows с форматированием её системных разделов.
Далее нам нужно выбрать место установки Windows 10 на жёстком диске. Если у вас жёсткий диск размечен, вы форматируете системные разделы. Сначала кликаете загрузочный раздел, он должен быть первым в списке, и жмёте кнопку «Форматировать».
Потом кликаете непосредственно системный раздел (тот, что мы знаем как диск С) и форматируете его. MSR-раздел EFI-систем форматировать не нужно.
Друзья, может быть так, что у вас окажется повреждённой структура системных разделов, тогда процесс установки с ошибкой застопорится на этом этапе. В таком случае удалите все системные разделы: по очереди кликайте их и жмите кнопку «Удалить».  
И далее местом установки системы указывайте незанятое место на диске.
Если у вас новый чистый диск, местом установки выбирайте всё его незанятое пространство.
Я не рекомендую вам в процессе установки Windows 10 заниматься разметкой всего жёсткого диска и формировать на нём свои пользовательские разделы. Лучше потом в среде установленной операционной системы прибегнуть к помощи профильной программы по разметке дискового пространства, которая разобьёт диск на разделы с их выравниванием.

Дальше будет процесс копирования файлов операционной системы.
После чего компьютер перезагрузится. В этот момент можно изъять установочный носитель из компьютера, чтобы он загрузился с жёсткого диска. Или можно зайти в BIOS и выставить приоритет загрузки с жёсткого диска.
Запущенный с диска процесс установки Windows 10 подготовит устройства компьютера.
И выведет нас на этап выбора региональных настроек и создания первого системного профиля, т.е. первой учётной записи администратора. Указываем регион.
Выбираем раскладку клавиатуры.
Если больше раскладок добавлять не нужно, жмём «Пропустить».
Далее, если у вас не роутер и настроенное Ethernet-подключение, будет этап подключения к Интернету. Вы можете настроить подключение прямо сейчас, а можете отложить его и продолжить процесс установки без Интернета. В контексте нюанса с установкой редакции Home мы вернёмся к этому вопросу ниже. Далее выбираем способ настройки «Настроить для личного пользования».
Создаём пользовательскую учётную запись. Можем сразу подключить свою учётную запись Microsoft, а можем в редакциях Windows 10 от Pro и выше использовать автономную учётную запись, т.е. локальную учётную запись. Я выберу последнюю.
Далее нажимаем «Ограниченные возможности».
Вводим имя пользователя.
Если надо, придумываем пароль к своей учётной записи, если нет – просто оставляем поле пустым.
Разбираемся с параметрами конфиденциальности: что нужно оставляем включённым, что нужно отключаем. Я оставлю всё, как есть.
Далее нам предлагается включение журнала действий. Друзья, это функция ленты активности Timeline, детальнее о ней можете почитать в обзоре одного из обновлений Windows 10, в котором и появилась эта функция. Она работает с подвязкой к учётной записи Microsoft, которую я подключать как минимум первое время не буду, поэтому и Timeline мне совершенно ни к чему. Я жму «Нет».
Этапы создания профиля завершены, пассивно дожидаемся заданных нами настроек и завершения установки Windows 10.
И вот всё – Windows 10 установлена.

Особенности установки Windows 10 Home



Друзья, начиная с версии 1909 Windows 10 Microsoft не даёт пользователям домашней редакции Home выбрать тип учётной записи, с которой они хотят работать – с локальной или подвязанной к аккаунту Microsoft. Компания жёстко навязывает использовать учётную запись Microsoft.  И если у вас подключён Интернет, то у вас на этапе создания учётной записи не будет возможности выбрать автономную, т.е. локальную учётную запись. Вы сможете подключить только учётную запись Microsoft или создать её.
Вот, собственно, почему при описании начального этапа установки Windows 10 в случаев с редакцией Home я говорил об отсоедини Ethernet-кабеля, если у вас подключение к Интернету идёт через роутер. Если не через роутер, в процессе установки системы на этапе подключения к сети, жмите «У меня нет Интернета».
Далее жмите «Продолжить ограниченную установку».
И вы сможете создать локальную учётную запись.
Ну а Интернет включайте и настраивайте уже после установки Windows 10.

***


Примечание: друзья, если у вам не удаётся установить Windows 10, смотрите на нашем сайте публикацию с перечнем возможных причин этой проблемы.

Метки к статье: Установить Windows Windows 10

Вернуться Комментариев: 215

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Дорогой посетитель, Вы можете задать на сайте любой вопрос и обязательно получите ответ!
<
Alexandr

2 августа 2015 18:54

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Спасибо за подробную статью. Вопрос: - Ссылка, которую Вы даете ведет на "Программу предварительной оценки Windows", которая предлагает принять участие в тестировании и скачать релиз для тестирования. Будет ли скачанный ISO образ ТЕМ ЖЕ релизом, что приходит в виде обновления через Центр обновления, или нечто другое ?

админ
Конечно образ один и тот же. Ну вот смотрите
Обновил Windows 8.1 до Windows 10 на ноутбуке, с помощью программки ProduKey.exe просмотрел ключ, он оказался ключом BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT.

Зашёл в папку C:\$Windows.~BT\Sources и сделал из файла install.esd образ ISO Win 10. Переустановил на ноутбуке, винда автоматически не активировалась, но активировалась опять этим же ключом BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT.

Удалил опять Windows 10 и скачал на ноутбук ISO-образ Windows 10 с помощью того же Download Tool Now (64-bit version) MediaCreationToolx64.exe, затем с помощью этого образа переустановил Windows 10, винда опять автоматически не активировалась, а активировалась опять же этим ключом BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT.

Вывод: Значит эти образы одинаковые.
<
Aндрей

2 августа 2015 20:03

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Здравствуйте!
Для начинающих пользователей, как мне кажется, наверное всё таки нужно было использовать при установке не "стандартные параметры", а "настройка параметров " , ведь в этом окне есть интересные пункты о сборе и хранении конфиденциальной информации , а именно:
сбор и отправка сведений о компьютере; местоположение; нажатия клавиш на клавиатуре, в общем то, что в предварительной версии ОС нельзя было отключить.

админ
Да, статья написана: "Отключение «шпионских» функций в Windows 10", ссылка
http://remontcompa.ru/928-otklyuchenie-shpionskih-funkciy-v-windows-10.html
<
Юрий чайник

2 августа 2015 21:49

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Я очень вам благодарен за ваши статьи. Так доходчиво, кратко, но одновременно и целостно самые важные для не продвинутых пользователей темы не отражает ни один виденный мной сайт. Поставил ваш сайт уже давно в закладки. Единственный сайт на компьютерную тематику.

Вы достаточно хорошо отзываетесь о Windows 10. Но у меня вызывает сильные опасения бесплатность раздачи новой ОС. Уж слишком много фактов в мире указывают на то, что мир постепенно и целенаправленно двигают к тотальному контролю и "демократической" диктатуре. Бесплатный сыр никто из альтруизма раздавать не будет.

В связи с этим вопрос. Как в W10 обстоят дела со слежением и контролем за пользователями со стороны корпорации Майкрософт? В одной из новостей про W10 прочёл, что по умолчанию все функции слежения включены (а W10 следит за очень многим и передаёт всё это в Майкрософт), и найти где всё это отключается неопытному пользователю очень не просто.

Второй вопрос. В той же статье прочёл, что в домашней версии W10 пользователь не может отказаться от обновления ОС. А в "продвинутой" версии W10 - может лишь на короткое время отложить установку очередного обновления. Так ли это? У меня сразу возникает сценарий, по которому лет через пять выйдут обновления, которые не устроят никого. Например, запрет на установку программ не получивших сертификат у Майкрософт. Под предлогом борьбы с вирусами или пиратством. И использование всего свободного, альтернативного и бесплатного ПО будет заблокировано. Но остановить или отменить это обновление пользователи W10 не смогут.

Был бы рад увидеть у вас отдельную статью на тему затронутых мною вопросов. Т.е. может ли W10 работать в интернете не контактируя с Майкрософт. И может ли пользователь контролировать и управлять процесс обновления ОС.

Ещё два вопроса на другие темы.

1. Прочёл, что W10 отключает сторонний антивирус и включает свой (встроенный в ОС), если сторонний антивирус 3 дня не обновлялся. Можно ли этим отключением управлять?

2. Для меня любой переход на новую программу - большая проблема. И потому я до сих пор, например, пользуюсь MS Офисом 2003 (с обновлением для поддержки новейших форматов файлов). Также я стараюсь по моральным соображениям не пользоваться пиратскими программами. И потому у меня многие задачи выполняют не всем известные взломанные программы, а малоизвестные официально бесплатные программки. В связи с этим вопрос. Сколь высок процент программ, работающих на Windows 7, которые не заработали на Windows 10?

админ
Здравствуйте Юрий.
Да, за нами следят и будут следить, пока в России не напишут свою операционную систему.
Кстати, если вам не нравится Windows, то перейдите на Linux, у этой операционной системы открытый исходный код, всё видно кто за кем следит.

Обновления на Windows 10 пока отключить нельзя, ни на какой версии, домашней или профессиональной, так как система ещё допиливается.

Windows 10 не отключает сторонний антивирус, наоборот, при установке стороннего антивируса отключается встроенный Защитник Windows.

После обновления с Win 7 до Win 10 не запускается совсем небольшой процент программ.
После обновления с Win 8.1 до Win 10 запускается практически всё.
<
Vic32

2 августа 2015 22:51

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 2
Установил я 10,-ку. Все хорошо но звук пропал. Танцы с бубном не помогли. Какие будут предложения? Притом дисковод не видит в принципе, пишет, неизвестное устройство, а драйвер звуковой карты не обновляется. Даже ставил драйверпак с оф. Сайта AMD -ничего!!! Помогите кто может
<
admin

3 августа 2015 08:14

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Попробуйте установить драйвер автоматически по этой статье
remontcompa.ru/717-kak-ustanovit-drayvera-na-windows-10-avtomaticheski.html

Ваши проблемы со звуком мне знакомы.
На многие компьютеры с устаревшими материнскими платами удалось установить Windows 10, но на официальных сайтах данных материнских плат выложены драйвера только для Windows 7, 8.1, и многие сейчас испытывают подобные проблемы. Попробуйте скачать драйвер на сайте изготовителя звукового адаптера
http://remontcompa.ru/264-kak-ustanovit-drayver-na-zvuk.html

Можно даже попробовать эту сборку драйверов
http://remontcompa.ru/347-kak-ustanovit-drayvera-na-noutbuk.html
<
Николай

3 августа 2015 08:44

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Доброго времени суток! 10-ка, не устанавливается на ноутбук Самсунг с Windows 7 . Ошибка на этапе установки SAFE_OS во время операции BOOT. 0x1900101-0x200017

админ
Была такая ошибка на ноутбуке другого производителя, удалил антивирус и с третьего раза обновление пошло.
Samsung больше не выпускает ноутбуки, может здесь корень проблемы.
<
олег

3 августа 2015 08:51

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Вывод: Значит эти образы одинаковые.

А если так? - -> Вывод может быть и такой, что этот ключ просто привязался к вашему железу. Ведь и раньше не было разницы какой образ вы будете активировать своим купленным ключом. Взяли вы образ например Win7Pro у друга, скачали с Microsoft DigitalRiver Mirror или купили в магазине, все они активировались бы имеющимся у вас купленным ключом.

Вывод: Значит эти образы одинаковые.

Естественно образы одинаковые! Они отличаются по типу ОС и все.
Это образ например условно:
Windows 10 Профессиональная Русская - все одинаковые;
Windows 10 Домашняя Русская - все одинаковые;
Windows 10 Домашняя Расширенная Русская - все одинаковые.
и все,
не будут же Иванову Ивану Ивановичу давать ОС ИИИ
а Сидорову Петру Петровичу давать ОС СПП?
им всем дадут разные ключи, по типу приобретенной или подаренной ОС.
<
admin

3 августа 2015 09:19

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Согласен, но с ключами ещё разбираюсь, не всё понятно.
<
олег

3 августа 2015 09:27

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Обновил Windows 8.1 до Windows 10 на ноутбуке, с помощью программки ProduKey.exe просмотрел ключ, он оказался ключом BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT.

Попытался этот ключ ввести у себя (Windows 10 Pro 32) - отказ. Ключ не подходит для выбранной ОС.
и другие не подходят.
<
ilyalta

3 августа 2015 10:31

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
В чём проблема с ключами? Оба работают. Благодарить не надо...

Windows 10 Professional - W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Enterprise - NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
<
Андрей71

3 августа 2015 14:57

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 22.03.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 23
Может кто подскажет, почему некоторые приложения плитки такие как почта, погода, фото, xbox не работают, на них кликаю и ничего не происходит. Обновление до 10 прошло хорошо без каких либо ошибок. На компе две учётки от майков, так вот на одной все прекрасно работает, все плитки, а на другой нет. И удалить плитки для переустановки нет возможности.

админ
Если они сразу не работали, удалите эту учётную запись, затем создайте заново.
<
Vic32

3 августа 2015 16:36

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 2
Спасибо вам большое за совет. Я бы им обязательно воспользовался если бы не одно но.... После отката назад на 8.1 заново обновился и... все заработало корректно. Вопрос: что это было? Ладно, главное что работает.
PS. А новые окошки очень даже ничего.
<
admin

3 августа 2015 17:50

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Со второго раза всё получилось.
<
Валерий

3 августа 2015 18:17

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Я сделал чистую установку windows 10 pro, удалил все разделы при установке и получил в результате другой ключ, а не тот который был при обновлении, а теперь могу ли переустановить опять windows 8.1.
<
admin

3 августа 2015 18:38

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Я переустановил, и Windows 8.1 активировалась при установке.
<
олег

3 августа 2015 20:14

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Я сделал на Windows 7 32 Pro тоже самое, ключ стал другой и появилась надпись - вы используете подлинное программное обеспечение.
Ну что еще надо, если сам разработчик ПО признал за мной подлинность программы!

Написано - администратор запретил использование данной программы на компьютере! По возникшим вопросам обратитесь к администратору!

Я аж опешил.
Это кто такой на моем ноутбуке администратор? И он мне, владельцу, что-то запрещает? Не понял!

Как сделать меня самым главным администратором на моем собственном ноутбуке?
<
admin

3 августа 2015 20:50

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Входите в операционную систему под учётной записью Майкрософт.
<
andrei

4 августа 2015 00:40

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Сегодня поставил вин 10, всё прошло без особых проблем, только дрова на видео встали со второй попытки почему-то, и касперский не установился.

админ
Драйвера на видеокарту можно автоматически установить (если видеокарта не древняя)
http://remontcompa.ru/717-kak-ustanovit-drayvera-na-windows-10-avtomaticheski.ht
ml
<
Валерий

4 августа 2015 02:56

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Большое спасибо! Буду пробовать.
<
andrei

4 августа 2015 03:46

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Понадеялся на Windows Defender (Защитник Windows) так как касперский не установился к вечеру появился троянчик с рекламой (((
поставил авг 2015
<
олег

4 августа 2015 08:08

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Это не реклама. Поставь 360 Total Security. Вещь.

Что только не стояло, никогда бы не поверил, но он реально работает, даже слишком подозрительный, все вмешательства можно вернуть назад, есть фаервол, оптимизация, шустрый. просто попробуйте и вы не захотите уходить.
<
admin

4 августа 2015 08:49

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Это не реклама
360 Total Security - так себе антивирус, обнаружение зловредов слабенькое.
Защитник Windows - тоже самое.
Антивирус Касперского 2015 скоро можно будет установить на Windows 10.
<
олег

4 августа 2015 09:25

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Это не реклама
360 Total Security - так себе антивирус, обнаружение зловредов слабенькое.

Да уж, конечно! А эти ребята видимо не разбираются в защите?
<
admin

4 августа 2015 09:30

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
У меня своё мнение, я часто с ним на работе сталкиваюсь.
<
олег

4 августа 2015 09:32

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Может что-нибудь типа этого организовать? и не обязательно по 360,
я думаю, что читателей у вас по этой теме станет очень много!

админ
а я вот здесь ответил
http://remontcompa.ru/486-pochemu-tormozit-noutbuk.html
<
Юрий чайник

4 августа 2015 09:50

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Благодарен за ответ
<
олег

4 августа 2015 09:58

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
http://remontcompa.ru/486-pochemu-tormozit-noutbuk.html

Да, классно! Почему-то я не видел раньше этой статьи? Ваше упущение!)
<
andrei

4 августа 2015 19:20

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
Из личного опыта, я остановился на 2 антивирусах AVG и Касперский, для меня самые приемлемые.
<
олег

4 августа 2015 21:30

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
360 Total Security дает пользователю возможность решать ставить обновления от Windows 10Pro32 или отложить, или вообще нет! Вещь!
<
Валера

5 августа 2015 00:24

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 3.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 15
Admin, вопросик такой. У меня установлена windows 8.1 Pro. В параметрах компьютера прочитал – «Срок действия вашей лицензии истекает 10 декабря 2015 года». Если я не буду обновляться до windows 10 – решение проблемы мне известно. А если я скажем до 10 декабря 2015 года обновлюсь до windows 10 – что будет 10 декабря? Насколько я понял, с windows 10 "таблэтки" с торрента не работают?
<
admin

5 августа 2015 08:10

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Периодически начнёт появляться сообщение о необходимости произвести активацию.
<
Валера

5 августа 2015 13:00

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 3.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 15
Вот и получается, что если у вас не совсем легальная windows, но система работает хорошо без глюков, нет смысла экспериментировать и пытаться обновляться до windows 10 - себе хуже сделаете, может она встанет сначало нормально, но через какое то время появятся сюрпризы и настойчивое предложение об активации. Проще подождать и потом скачать с трекера уже "оптимизированную" десяточку с таблеткой, они уже кстати есть, надо подождать когда другие потестят lol Еще неизвестно, как после отката старая система работать будет, может она активацию тоже запросит и «лекарство» уже не поможет…
Может эта windows 10 специально под пиратов была запущена – сейчас все установят, а потом спустя какое то время начнутся массовые отключения…Не зря же ее шпионской назвали, собираются сейчас информацию чтоб меры принять…

У меня была мысль, что цель массовой раздачи windows 10 – борьба с пиратами и нелегальным контентом. Получаете типа патча, который сканирует вашу систему и отправляет в главный офис все данные о вас и вашей системе, потом меры примут…Нет сомнений, что в windows 10 они учли все нюансы массовой бесплатной активации и прочие хитрости…
<
viktor-nr

6 августа 2015 12:04

Информация к комментарию
  • Группа: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
admin: "Обновления на Windows 10 пока отключить нельзя, ни на какой версии, домашней или профессиональной, так как система ещё допиливается."

А если в службах отключить Центр обновления? У меня после этого перестал даже поиск обновлений работать
<
admin

6 августа 2015 12:21

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Против лома нет приёма!
<
Валера

6 августа 2015 14:15

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 3.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 15
А зачем отключать Центр обновления? Я когда установил windows 8.1 pro активировал таблеткой, у меня обновления автоматически устанавливаются. Я где то читал, если Центр обновления windows работает и все нормально, значит майкрософт считает вашу windows подлинной. По идее можно и до windows 10 спокойно обновляться. …У меня кстати пришла зарезервированная windows 10 на комп вчера, ждет установки…
Ссылки:
http://s017.radikal.ru/i441/1508/aa/8497b72e67ca.png
http://s018.radikal.ru/i504/1508/8c/f4e31cfd1807.png

Admin, ты мне что посоветуешь? Стоит обновиться или накроется все? Я бэкап и флэшку сделаю в акронике, но не факт что это сработает...У меня кстати usb 3.0 выходы в компе, когда с загрузочной флэшки usb 2.0 восстанавливаешься, там проблем не будет когда ее воткнешь в выход 3.0?
<
Jackal

6 августа 2015 14:17

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 8.06.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 31
При обновлении 8.1 через центр обновления происходит ошибка 0х1900101 - 0х20004. А именно, при распаковке файлов зависает на 84%, а общий прогресс встает на 25%. Перезагрузка откатывает на 8.1. Чистая установка проходит, но активация не происходит. Говорит, что ключ блокирован (ключ стандарт- из списка приведенного в одной из статей. Генерируется при загрузке и через утилиту, и через центр загрузки). Но 8.1-лицензия! На данный момент заморозил обновление до 10-ки в центре обновления. Можно поставить в чистую десятку, но не хочу покупать ключ, хоть это и не дорого. Как это побороть?
<
admin

6 августа 2015 14:26

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Обновитесь с помощью ISO-образа Windows 10 по этой статье и не будет проблем

http://remontcompa.ru/822-oshibka-kazhetsya-u-nas-problema-ili-kak-obnovit-windo
ws-81-do-windows-10-s-pomoschyu-iso-obraza-windows-10.html

Если так не хотите, значит удалите кэш файлов обновлений и закачайте пакет обновления заново, то есть очистите содержимое двух каталогов:

%WinDir%\SoftwareDistribution\Download
%SystemDrive%\$Windows.~BT

затем в командной строке от имени администратора введите
wuauclt.exe /updatenow
через 10 минут начнут скачиваться заново и Windows 10 тоже, затем попробуйте обновиться.
<
Jackal

7 августа 2015 09:01

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 8.06.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 31
Ваш способ не поможет. Эта ошибка возникает при установке на устройства с боле чем одним устройством хранения и (или) конфликтом сопутствующей перефирии, даже CD. Не доработан установщик от самих майков. Как решение, предлагают отключить устройства хранения, повытаскивать все из USB и сделать чистую установку. Но не проходит этот вариант. Система не активируется. ((((
<
admin

7 августа 2015 09:29

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
В состоянии винды тоже может быть дело, несколько дней назад один ноут зависал на 77% при обновлении, применил восстановление системных файлов - не помогло, тогда откатил его к заводским настройкам и сразу прекрасно обновил до Win 10.
<
Jackal

7 августа 2015 10:35

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 8.06.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 31
Цитата: admin
В состоянии винды тоже может быть дело, несколько дней назад один ноут зависал на 77% при обновлении, применил восстановление системных файлов - не помогло, тогда откатил его к заводским настройкам и сразу прекрасно обновил до Win 10.

Ключевое слово ноут. Ноутбук я обновил без проблем и влёт. Речь идет о стационарной станции. Ещё один стационар, но в легкой конфе (мамка и навес: CD, audio, video и один SSD) обновился без проблем ещё 29 через утилиту принудительно. Тут же принудительно в накат, ни через центр обновления в накат по сути, обновление не проходит. Установка из образа в чистом виде без проблем, но не активируется система. Хотя образ создается в системе и соответственно ключ генерируется в активированной системе привязанной к учетке майков. Это рассуждение натолкнуло на мысль. Сейчас установлен медиа центр. Под него брался отдельный ключ и обновлялся из чистой 8.1. Поставить чистую 8.1 без обновления до медиа центра и обновить до 10-ки. Должна активироваться с привязкой к учетке майков. Создать образ и переустановить уже чистую 10. Как думаете, получится такой длинный ход?
<
admin

7 августа 2015 10:51

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Если у меня получилось с простой Win 8.
Я на своём стационарном компьютере два года назад установил Win 8
http://remontcompa.ru/270-ustanovka-windows-8.html

обновил до Win 8.1, затем обновил до Windows 10, из Win 10 взял образ install.esd в папке C:\$Windows.~BT\Sources преобразовал его в установочный ISO, затем заново переустановил Win 10 на стационарном компьютере, система активировалась после установки.
<
Jackal

7 августа 2015 11:52

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 8.06.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 31
Попробую длинный ход. Обязательно отпишу в теме.
<
krutoyar71

13 августа 2015 20:31

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 13.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 2
Установил Win 10 Pro. Два дня работала нормально и перестала загружаться. Черный экран и никакого движения Что можно сделать?
<
admin

13 августа 2015 22:12

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Восстановление происходит точно также
http://remontcompa.ru/464-kak-vosstanovit-windows-8-na-noutbuke.html

если точек восстановления нет, попробуйте восстановить загрузчик
remontcompa.ru/710-vosstanovlenie-zagruzchika-windows-81-ili-chto-delat-pri-oshi
bke-an-operating-system-was-not-found-operacionnaya-sistema-ne-naydena.html

если и это не поможет, делайте переустановку
http://remontcompa.ru/771-kak-proizvesti-chistuyu-pereustanovku-windows-10-posle
-obnovleniya-s-windows-7-81.html
<
krutoyar71

14 августа 2015 13:25

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 13.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 2
Дорогой admin! У меня черный экран монитора и мигающая черточка в левом верхнем углу! Комп не подчиняется никаким командам, ни с клавиатуры не с мыши. Открывается на команды Del. F9,F12, но для меня там темный лес... Помогите разобраться!
<
admin

14 августа 2015 13:51

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Вам нужно войти в БИОС и посмотреть - определяется ли в нём жёсткий диск, если жёсткий жиск определяется, то у вас просто слетел загрузчик Windows 10, восстановить его можно точно также, как написано в этой статье

http://remontcompa.ru/710-vosstanovlenie-zagruzchika-windows-81-ili-chto-delat-p
ri-oshibke-an-operating-system-was-not-found-operacionnaya-sistema-ne-naydena.ht
ml
<
Валера

15 августа 2015 12:34

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 3.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 15
Admin, а как загрузить компьютер с установочной флешки. Хочу установить чистую win10 вместо win8. Это через биос все?
<
admin

15 августа 2015 16:19

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Вот подробная статья
http://remontcompa.ru/299-kak-zagruzit-noutbuk-s-fleshki.html
<
chupyri

29 августа 2015 23:37

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 29.08.2015
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 1
Привет admin после установки виндовс 10 не могу выключить ноутбук hp кулер работает, кнопка включения горит,
извини может не по теме я не понял куда писать.
<
admin

30 августа 2015 07:08

Информация к комментарию
  • Группа: Администраторы
  • ICQ: {icq}
  • Регистрация: 2.04.2011
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • Публикаций: 1 883
  • Комментариев: 40 712
Попробуйте выключить ноутбук принудительно, затем включите и выключите нормальным способом, всё должно нормализоваться.
1 2 3 4 5
Назад Вперед

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Вопрос:
Сколько будет 8+3=?
Ответ:*
НАВИГАЦИЯ

 

Облако тегов
Acronis True Image, AOMEI Partition Assistant, BIOS, Dism, GPT, LiveDisk, LiveDisk by Sergei Strelec, MBR, UEFI, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP, Анализ факты и рассуждения, Браузеры, Бэкап, Видеокарта, Виртуальные машины, Вирусы, Восстановление Windows, Восстановление данных, Драйвера, Железо и периферия, Жёсткий диск, Загрузка, Ключи активации, Ноутбук, Обновления Windows, Оперативная память, Программы, Процессор, Разметка диска, Своя сборка Windows, Сеть, Системные функции, Статьи сайта, Твики, Установить Windows, Флешка, Чистка и оптимизация

Показать все теги
Архив новостей Сентябрь 2020 (6)
Август 2020 (15)
Июль 2020 (11)
Июнь 2020 (9)
Май 2020 (9)
Апрель 2020 (10)
^
REMONTCOMPA.RU 2010-2020 г Копирование материалов сайта разрешается только с гиперссылкой на источник  