Категория: Windows 10 / Установка Windows

Привет, друзья, это обновлённая публикация одной из главнейших тем нашего сайта - как установить Windows 10. Как все вы знаете, Windows 10 – не такая операционная система, как Windows 7 или 8.1, она проходит активную эволюцию параллельно с массовым использованием и каждые полгода функционально обновляется. Наш мануал по установке «Десятки» был описан ещё в 2015 году, в момент выхода этой системы. С тех пор утекло много воды: Windows 10 во многом изменилась, изменился и её процесс установки, в нём появились свои нюансы. Давайте же рассмотрим этот процесс в его классическом выполнении с установочного носителя и на примере установки актуальной на дату написания статьи версии Windows 10 2004.





Как установить Windows 10





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Друзья, термин «классический процесс установки» - не общий какой-то термин, это термин в контексте тематики нашего сайта. RemontCompa.Ru – узкопрофильный сайт, посвящённый теме Windows, и у нас на сайте описано множество способов установки этой операционной системы, возможно, даже большая часть из всех существующих априори. И, возможно, альтернативные способы установки вам подойдут больше:

Ну а в этой публикации мы рассмотрим именно классический, т.е. обычный процесс установки Windows 10 с использованием внешнего установочного носителя операционной системы. А, соответственно, первым делом таковой нам необходимо создать.





Как создать установочный носитель Windows 10









Как загрузить компьютер с установочного носителя





Когда ваш установочный носитель – флешка или оптический диск – будут созданы, необходимо загрузить с них компьютер. Сделать это можно в Boot-меню BIOS, вызвав его на этапе запуска компьютера и выбрав в его перечне устройств нашу флешку или диск с Windows 10. А можно на том же этапе запуска компьютера войти в саму BIOS и выставить установочный носитель Windows 10 первым в приоритете устройств загрузки. Друзья, у ПК и ноутбуков разные версии BIOS и, соответственно, разные клавиши запуска Boot-меню и входа в BIOS. Если вы впервые запускаете ваше компьютерное устройство с внешнего носителя, клавиши входа в Boot-меню или BIOS можете посмотреть в инструкции к своему ноутбуку или к материнской плате ПК, либо же можете поюзать информацию в Интернете. Также у нас на сайте есть инструкции по выставлению приоритета загрузки BIOS с внешних устройств в отдельных версиях базовой прошивки для материнских плат ПК и для отдельных брендов ноутбуков





Процесс установки Windows 10





Ну а теперь, друзья, рассмотрим непосредственно процесс установки операционной системы на примере версии Windows 10 2004. Когда мы загрузим компьютер с установочного носителя системы, на первом этапе у нас будет выбор языковых и региональных параметров. Здесь, в принципе, ничего менять не нужно, всё будет в соответствии с выбранным вами языком дистрибутива. А формат времени и денег всё равно потом после установки системы будет автоматически подстроен под ваш регион. Просто жмём «Далее».

Далее жмём «Установить».

Дальше следует этап ввода ключа активации Windows 10. Если у вас, друзья, OEM-компьютер с приобретённой Windows 10, у вас этого этапа не будет, вшитый в BIOS ключ процесс установки распознает автоматически. Если нет, на этапе активации вы можете ввести ключ активации, если он у вас есть. Если же его нет, то просто жмёте «У меня нет ключа продукта».

Следующий этап – выбор редакции Windows 10, на OEM-компьютерах его тоже не будет, редакция согласно лицензии вшитого в BIOS ключа также будет выбрана автоматически. Если у вас обычный ПК или ноутбук, выбираем редакцию системы. Об особенностях редакций Windows 10 можете почитать в статье « Какие существуют разновидности Windows 10» . Если вы выбрали редакцию Home и хотели бы работать на компьютере с локальной учётной записью, а не с учётной запись Microsoft, отключите на время установки Windows 10 Интернет. Имеется в виду, если у вас Интернет настроен по кабелю и обеспечивается роутером. Просто отсоедините Ethernet-кабель. Об этом нюансе мы поговорим в конце статьи. Я же выберу редакцию Pro.

Ставим галочку «Я принимаю условия лицензии».

Жмём тип установки «Выборочная», это метод чистой установки Windows с форматированием её системных разделов.

Далее нам нужно выбрать место установки Windows 10 на жёстком диске. Если у вас жёсткий диск размечен, вы форматируете системные разделы. Сначала кликаете загрузочный раздел, он должен быть первым в списке, и жмёте кнопку «Форматировать».

Потом кликаете непосредственно системный раздел (тот, что мы знаем как диск С) и форматируете его. MSR-раздел EFI-систем форматировать не нужно.

Друзья, может быть так, что у вас окажется повреждённой структура системных разделов, тогда процесс установки с ошибкой застопорится на этом этапе. В таком случае удалите все системные разделы: по очереди кликайте их и жмите кнопку «Удалить».

И далее местом установки системы указывайте незанятое место на диске.

Если у вас новый чистый диск, местом установки выбирайте всё его незанятое пространство.

Я не рекомендую вам в процессе установки Windows 10 заниматься разметкой всего жёсткого диска и формировать на нём свои пользовательские разделы. Лучше потом в среде установленной операционной системы прибегнуть к помощи профильной программы по разметке дискового пространства , которая разобьёт диск на разделы с их выравниванием





Дальше будет процесс копирования файлов операционной системы.

После чего компьютер перезагрузится. В этот момент можно изъять установочный носитель из компьютера, чтобы он загрузился с жёсткого диска. Или можно зайти в BIOS и выставить приоритет загрузки с жёсткого диска.

Запущенный с диска процесс установки Windows 10 подготовит устройства компьютера.

И выведет нас на этап выбора региональных настроек и создания первого системного профиля, т.е. первой учётной записи администратора. Указываем регион.

Выбираем раскладку клавиатуры.

Если больше раскладок добавлять не нужно, жмём «Пропустить».

Далее, если у вас не роутер и настроенное Ethernet-подключение, будет этап подключения к Интернету. Вы можете настроить подключение прямо сейчас, а можете отложить его и продолжить процесс установки без Интернета. В контексте нюанса с установкой редакции Home мы вернёмся к этому вопросу ниже. Далее выбираем способ настройки «Настроить для личного пользования».

Создаём пользовательскую учётную запись. Можем сразу подключить свою учётную запись Microsoft, а можем в редакциях Windows 10 от Pro и выше использовать автономную учётную запись, т.е. локальную учётную запись. Я выберу последнюю.

Далее нажимаем «Ограниченные возможности».

Вводим имя пользователя.

Если надо, придумываем пароль к своей учётной записи, если нет – просто оставляем поле пустым.

Разбираемся с параметрами конфиденциальности: что нужно оставляем включённым, что нужно отключаем. Я оставлю всё, как есть.

Далее нам предлагается включение журнала действий. Друзья, это функция ленты активности Timeline, детальнее о ней можете почитать в обзоре одного из обновлений Windows 10 , в котором и появилась эта функция. Она работает с подвязкой к учётной записи Microsoft, которую я подключать как минимум первое время не буду, поэтому и Timeline мне совершенно ни к чему. Я жму «Нет».

Этапы создания профиля завершены, пассивно дожидаемся заданных нами настроек и завершения установки Windows 10.

И вот всё – Windows 10 установлена.





Особенности установки Windows 10 Home









Друзья, начиная с версии 1909 Windows 10 Microsoft не даёт пользователям домашней редакции Home выбрать тип учётной записи, с которой они хотят работать – с локальной или подвязанной к аккаунту Microsoft. Компания жёстко навязывает использовать учётную запись Microsoft. И если у вас подключён Интернет, то у вас на этапе создания учётной записи не будет возможности выбрать автономную, т.е. локальную учётную запись. Вы сможете подключить только учётную запись Microsoft или создать её.

Вот, собственно, почему при описании начального этапа установки Windows 10 в случаев с редакцией Home я говорил об отсоедини Ethernet-кабеля, если у вас подключение к Интернету идёт через роутер. Если не через роутер, в процессе установки системы на этапе подключения к сети, жмите «У меня нет Интернета».

Далее жмите «Продолжить ограниченную установку».

И вы сможете создать локальную учётную запись.

Ну а Интернет включайте и настраивайте уже после установки Windows 10.





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