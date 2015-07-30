Как скачать Windows 10 Enterprise
но расстраиваться не стоит, ведь существует Центр пробного ПО TechNet - Microsoft и там можно скачать ISO-образ Windows 10 Enterprise Insider Preview на русском языке. Версия Windows 10 Enterprise Insider Preview работать будет 90 дней без каких-либо ограничений. По функциональным возможностям возможностям Windows 10 Enterprise всё та же Windows 10 PRO.
- Примечание: Друзья, Windows 10 Enterprise Insider Preview основана на сборке Windows 10 Insider Preview Build 10074. Читайте наш полный обзор об этой сборке здесь. Не могу вам точно обещать, что после установки системы вы будете автоматически получать обновления до новых сборок Win 10, даже, если вы зарегистрируетесь в программе Windows Insider Program, хотя так обещано на официальной странице.
Заполняем и жмём Продолжить.
Нам на компьютер скачивается ISO-образ Windows 10
Установка Windows 10 Enterprise Insider Preview.
Далее
Установить.
Принимаем соглашение.
Выборочная установка Windows: (для опытных пользователей).
Можете разбить жёсткий диск на разделы, делается это точно также, как в этой статье.
Далее. Начнётся процесс установки системы.
Использовать стандартные параметры
Continue (Продолжить).
Можете ввести данные от учётной записи Майкрософт, а можете завести локальную учётную запись (Пропустить этот шаг) и переключиться на учётную запись Майкрософт позже (если это вам будет нужно.
Вводим имя учётной локальной записи и жмём Next.
Операционная система установлена.
Ввести ключ
Вводим официальный ключ VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK
Готово!
Активация выполнена!