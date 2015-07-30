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  • Просмотров: 27 805
  • Автор: admin
  • Дата: 21-07-2015
21-07-2015

Как скачать Windows 10 Enterprise

Категория: Windows 10 / Сборки и дистрибутивы Windows

Привет админ! Хотел скачать Windows 10 и установить себе на ноутбук для ознакомления, зашёл на официальный сайт Майкрософт, где раньше уже скачивал ISO - образ десятки http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-iso, но там ничего скачать не получается, происходит перенаправление на https://insider.windows.com/, а там
кнопка Начало работы — ПКне активна. 

Обновить свою Windows 8.1 до Windows 10 тоже не могу, при переходе на 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-download, опять происходит перенаправление на
https://insider.windows.com/Home/SetupPC
Что же это такое, опять лазить по торрентам или подскажете легальный способ скачать Win 10?

Как скачать Windows 10 Enterprise


Привет друзья! Да, по прежним ссылкам скачать ISO-образы Windows 10 у меня тоже не получилось,

 

но расстраиваться не стоит, ведь существует Центр пробного ПО TechNet - Microsoft и там можно скачать ISO-образ Windows 10 Enterprise Insider Preview на русском языке. Версия Windows 10 Enterprise Insider Preview работать будет 90 дней без каких-либо ограничений. По функциональным возможностям возможностям Windows 10 Enterprise всё та же Windows 10 PRO.
 
В сегодняшней статье мы скачаем и установим русскоязычную Windows 10 Enterprise Insider Preview, а затем активируем её официальным ключом (кстати, ключ найти было непросто).
  
Переходим по ссылке
и жмём "Начните сейчас".

  • ПримечаниеДрузья, Windows 10 Enterprise Insider Preview основана на сборке Windows 10 Insider Preview Build 10074. Читайте наш полный обзор об этой сборке здесьНе могу вам точно обещать, что после установки системы вы будете автоматически получать обновления до новых сборок Win 10, даже, если вы зарегистрируетесь в программе Windows Insider Program, хотя так обещано на официальной странице.

Вводим логин и пароль к учётке Майкрософт, если её нет, значит заводим.

Заполняем и жмём Продолжить.

 

 Нам на компьютер скачивается ISO-образ Windows 10

Установка Windows 10 Enterprise Insider Preview.

Далее


Установить. 

Принимаем соглашение. 

 Выборочная установка Windows: (для опытных пользователей).

Можете разбить жёсткий диск на разделы, делается это точно также, как в этой статье.

Далее. Начнётся процесс установки системы.

Использовать стандартные параметры 

Continue (Продолжить).

Можете ввести данные от учётной записи Майкрософт, а можете завести локальную учётную запись (Пропустить этот шаг) и переключиться на учётную запись Майкрософт позже (если это вам будет нужно.

Вводим имя учётной локальной записи и жмём Next.

 

Операционная система установлена.

 

Идём в свойства компьютера и видим, что система не активирована. Щёлкаем на кнопке Активация Windows.

Ввести ключ

Вводим официальный ключ VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK

Готово! 

Активация выполнена! 

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Метки к статье: Windows 10 Скачать Windows

Вернуться Комментариев: 13

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Иван

30 июля 2015 06:25

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Уважаемый admin !
С вашего Яндекс.Диск будет ли возможность скачать
Windows10_InsiderPreview_x64_RU-RU_10074.iso
или образ формата .ESD
<
admin

30 июля 2015 09:06

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Иван, это будет с моей стороны нарушение прав, но ведь ISO-образ Windows 10 Enterprise Insider Preview на русском языке очень просто скачать в центре пробного ПО TechNet, зачем я тогда статью писал.
<
Иван

30 июля 2015 10:58

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Не дают скачать...
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admin

30 июля 2015 14:23

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Вот по этой статье скачайте Windows 10, даже регистрироваться не нужно.
http://remontcompa.ru/808-kak-skachat-windows-10.html
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Nik

11 октября 2015 07:45

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У меня Windows 10 сборка 10240. Как получить последнюю сборку?
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admin

11 октября 2015 12:52

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Только так
http://remontcompa.ru/808-kak-skachat-windows-10.html
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Николай

9 апреля 2016 20:49

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Windows 10 Enterprise на русском не доступна. Есть способы русификации?

<
admin

10 апреля 2016 09:35

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Да, вот легальный способ русификации Windows 7

http://remontcompa.ru/713-gde-skachat-licenzionnuyu-windows-7-enterprise-64-bit
-90-dney-ispolzovaniya-na-sayte-maykrosoft-i-kak-ee-ustanovit.html#

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Фарсминор

19 апреля 2016 08:55

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Спасибо.

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Name

5 января 2018 22:39

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мдя

I7 и 2 метра памяти....

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admin

6 января 2018 08:55

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Это виртуальная машина. Памяти на компьютере 16 Гб.

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Bik

23 июля 2019 13:16

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Активировал, но надпись снизу слева не пропала. Всё также пишет что система активирована на 90 дней.

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admin

23 июля 2019 13:48

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Bik, надпись и не пропадёт, она вообще-то удобна для отслеживания оставшихся дней триал-активации. При желании вы можете её убрать. Используйте утилиту Universal Watermark Disabler.

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