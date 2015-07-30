Категория: Windows 10 / Сборки и дистрибутивы Windows

Привет админ! Хотел скачать Windows 10 и установить себе на ноутбук для ознакомления, зашёл на официальный сайт Майкрософт, где раньше уже скачивал ISO - образ десятки http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-iso , но там ничего скачать не получается, происходит перенаправление на https://insider.windows.com/ , а там

Начало работы — ПКне активна. кнопкане активна.

Обновить свою Windows 8.1 до Windows 10 тоже не могу, при переходе на

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-download , опять происходит перенаправление на

https://insider.windows.com/Home/SetupPC

Что же это такое, опять лазить по торрентам или подскажете легальный способ скачать Win 10?





Как скачать Windows 10 Enterprise





Привет друзья! Да, по прежним ссылкам скачать ISO-образы Windows 10 у меня тоже не получилось, но расстраиваться не стоит, ведь существует Центр пробного ПО TechNet - Microsoft и там можно скачать ISO-образ Windows 10 Enterprise Insider Preview на русском языке. Версия Windows 10 Enterprise Insider Preview работать будет 90 дней без каких-либо ограничений. П о функциональным возможностям возможностям Windows 10 Enterprise всё та же Windows 10 PRO. но расстраиваться не стоит, ведь существует Центр пробного ПО TechNet - Microsoft и там можно скачать ISO-образ Windows 10 Enterprise Insider Preview на русском языке. Версия Windows 10 Enterprise Insider Previewо функциональным возможностям возможностямвсё та же Windows 10 PRO.

В сегодняшней статье мы скачаем и установим русскоязычную Windows 10 Enterprise Insider Preview, а затем активируем её официальным ключом (кстати, ключ найти было непросто).

Переходим по ссылке

и жмём "Начните сейчас".





Примечание : Друзья, Windows 10 Enterprise Insider Preview основана на сборке Windows 10 Insider Preview Build 10074 . Читайте наш полный обзор об этой сборке здесь . Не могу вам точно обещать, что после установки системы вы будете автоматически получать обновления до новых сборок Win 10, даже, если вы зарегистрируетесь в программе Windows Insider Program , хотя так обещано на официальной странице.