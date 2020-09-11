Категория: Windows 10 / Функционал Windows

Привет, друзья. Как изменить расширение файла в Windows 10? Казалось бы, вопрос для новичков, и таки да – в этой публикации мы будем разбирать, по сути, азы работы с компьютером и рассмотрим, что такое расширение файла, и как его переименовать при необходимости. Но даже если вы – опытный пользователь, не спешите закрывать эту публикацию, в ней мы также рассмотрим групповое переименование расширений в файловом менеджере Total Commander. Возможно, когда-то такой опыт вам пригодиться. Что же, поехали…





Как изменить расширение файла в Windows 10





Что такое расширение файла





Друзья, расширение файла – это комбинация символов, добавляемая к имени файла, обычно из двух-четырёх символов, которая определяет формат (тип) этого файла. И этот формат даёт нам понимание, какой программой мы можем открыть этот файл. Если это, например, файл установки программ EXE или MSI, то это самозапускаемый формат установки программ и распаковки архивов, он поддерживается самой Windows 10. А если у нас есть файл формата JPG или PNG, то это формат изображения, и для его открытия нам нужна, соответственно, программа для просмотра картинок. Формат файла при дефолтных настройках Windows 10 не отображается в её проводнике. Но мы можем открыть свойства файла, и там в графе «Тип файла» у нас будет указан формат файла, а в скобках его расширение – маленькие символы формата с точкой спереди.

Формат обычно задаётся программой, которая создала файл, и не может быть изменён путём переименования расширения. Т.е. если мы создадим программой Microsoft Word документ DOCX, а потом переименуем его расширение в XLSX, то от этого документ таблицей не станет и не откроется в программе Microsoft Excel. Но акцент на слове обычно. Некоторые файлы веб-дизайна, программирования, программных настроек и сценариев создаются и редактируются в текстовых редакторах и только после переименования расширения из TXT в нужное обретают свой формат и могут работать с программным обеспечением, под которое они написаны. Яркий пример такого файла – системный файл hosts . Другой пример - некоторые форматы изображений: например, конвертирование форматов изображений JPG или PNG из одного в другой можно выполнять путём простого переименования расширения файлов.





С переименованием расширений файлов вам, друзья, если вы - ещё новички, рано или поздно придётся столкнуться при активной работе с компьютером. Даже если вы не собираетесь, скажем, писать свои батники для сценариев работы командной строки Windows 10, то наверняка когда-то вы скачаете с Интернета файл с недописанным расширением, и чтобы открыть этот файл, вам нужно будет расширение дописать. Ну или в других ситуациях, а их – масса.





Как изменить расширение файла





Если вы пользуетесь двухпанельными файловыми менеджерами типа Total Commander, расширение файлов у вас по умолчанию будет отображаться на панелях менеджера отдельным столбцом.

И чтобы переименовать расширение, необходимо нажать на нужном файле кнопку, отвечающую в файловом менеджере за переименование файлов, например, в Total Commander это F2. Ну и далее переименовываем расширение и жмём Enter.

А как изменить расширение файла в Windows 10 в её системном проводнике? Для этого нам нужно сперва включить отображение расширений. Делается это во вкладке проводника «Вид». Кликаем «Показать или скрыть» и ставим галочку «Расширение имён файлов».

Далее на файле жмём F2, переименовываем расширение и жмём Enter.





Групповое изменение расширений файлов





А как изменить расширение файла в Windows 10 в групповом режиме? Если нам понадобится сменить вручную расширение у большого количества файлов. Чтобы не возиться с каждым отдельным файлом, можно воспользоваться функцией группового переименования файлов Total Commander. Это очень интересная функция, детально она рассмотрена у нас в статье сайта «Как переименовать несколько файлов сразу в программе Total Commander» . Посмотрите эту статью, чтобы понять сам принцип работы функции. А чтобы переименовать конкретно расширения у группы файлов, мы эти файлы выделяем на панели Total Commander, далее жмём Ctrl+M.

Откроется форма переименования файлов, здесь нам в столбце «…расширения» нужна первая графа со значением [E], оно обозначает, что в процессе переименования расширение файлов не будет затронуто и останется прежним.

Мы переименовываем формат группы изображений с JPG на PNG, поэтому вместо значения [E] вписываем символы расширения png без точки спереди.

Больше ничего не трогаем и жмём кнопку «Выполнить».