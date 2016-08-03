Категория: ---





Проводник Windows 10





Привет друзья! За последний месяц вы задали мне очень много вопросов о работе Проводника Windows 10. В основном вопросы такие:

Здравствуйте админ! Расскажите пожалуйста, как настроить проводник в Windows 10. Проблема в том, что при открытии проводника Windows 10 открывается панель быстрого доступа со множеством папок (Рабочий стол, Загрузки, Документы и т.д.) 10 штук, ну и файлов там присутствует штук двадцать! Как сделать так, чтобы эти папки и файлы не отображались в проводнике, а отображались только диски (C:), (D:) и т.д? Скриншот прилагаю Здравствуйте! У меня установлена Windows 10 и при открытии окна «Этот компьютер», в левой части окна очень много папок, смотрите скриншот. Как убрать лишние папки из проводника Win 10? Скажите пожалуйста, как настроить вид папок, дисков и файлов в проводнике Windows 10, то есть сделать их больше или меньше, списком, плиткой, таблицей, мелкими значками и т.д Посоветуйте пожалуйста, каким образом можно добавить в «Панель быстрого доступа» необходимую мне папку.

Совсем недавно меня рассмешил один случай. Я попросил одного начинающего пользователя показать, как настраивается проводник Windows 10 и представляете, он сделал это без каких-либо затруднений, оказалось, что он посещал какие-то ускоренные курсы по работе в Windows 10 для начинающих пользователей и первое, чему там научили, так это пользоваться проводником. Также я попросил своих приятелей (махровых сисадминов) показать как настраивается проводник в операционной системе и на моё удивление, все они сделали это не сразу, дело в том, что многие опытные пользователи считают, что проводник Windows 10 настраивается точно также, как и в Windows 8.1, но это не совсем так.

Если открыть в Windows 10 проводник, сделать это можно несколькими способами, например кнопка проводника располагается на панели задач, щёлкните на ней левой мышью и открывается проводник

« Проводник » или щёлкните правой кнопкой мыши на меню «Пуск», и выберитеПроводник и по умолчанию откроется «Панель быстрого доступа», в которой будут отображены чаще всего используемые вами папки (десять) и файлы (двадцать), с которыми вы недавно работали. Примечание: Если открыть проводник в Windows 8.1, то по умолчанию откроется папка «Этот компьютер» с папками (Видео, Документы, Загрузки, Изображения, Музыка, Рабочий стол) и дисками: (C:), (D:) и т.д. Друзья, если вам не нравится то, что при открытии Проводника по умолчанию в Windows 10 открывается множество папок и файлов , то это можно изменить .

Как скрыть в панели быстрого доступа недавно открывавшиеся папки и файлы

Откройте Проводник Windows 10. Вид -> Параметры -> Изменить параметры папок и поиска. На вкладке Общие, раздел Конфиденциальность снимите флажки в пунктах «Показать недавно использовавшиеся файлы на панели быстрого доступа» и «Показать часто используемые папки на панели быстрого доступа» Нажмите «Применить» и «ОК». Теперь в проводнике будут находиться всего несколько папок (которые вы поместили туда сами) и при желании вы можете даже удалить их вручную. Щёлкните на любой папке правой кнопкой мыши и выберите «Удалить из панели быстрого доступа». Точно таким же образом можно удалить лишние папки здесь.

Очистка журнала проводника Ещё вы можете очистить историю «Панели быстрого доступа» с помощью кнопки «Очистить» Как добавить в «Панель быстрого доступа» необходимую папку

Если вам понадобится добавить в «Панель быстрого доступа» какую-нибудь папку, то сделать это можно простым перетаскиванием мыши (Drag'n'Drop). Просто берёте и щёлкаете на необходимой папке левой кнопкой мыши и не отпуская мышь, берёте и перетаскиваете папку в «Панель быстрого доступа» Как в Windows 10 сделать так, чтобы при открытии Проводника, открывалось окно «Этот компьютер» Если вам не нравится то, что при открытии Проводника по умолчанию в Windows 10 открывается «Панель быстрого доступа», а не окно «Этот компьютер», то это тоже дело поправимое.

Сейчас я покажу вам, как изменить эту настройку и ваш проводник будет открывать по умолчанию окно «Этот компьютер», с отображением разделов жёсткого диска и папок: Видео, Документы, Загрузки, Изображения, Музыка, Рабочий стол и ряд других объектов, кстати, данные папки тоже можно скрыть, как это сделать я тоже покажу, в результате, ваш проводник будет открывать только окно «Этот компьютер», с отображением дисков.