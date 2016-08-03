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Информация к новости
  • Просмотров: 22 626
  • Автор: admin
  • Дата: 2-08-2016
2-08-2016

Проводник Windows 10

Категория: ---


Проводник Windows 10


Привет друзья! За последний месяц вы задали мне очень много вопросов о работе Проводника Windows 10. В основном вопросы такие:
  1. Здравствуйте админ! Расскажите пожалуйста, как настроить проводник в Windows 10. Проблема в том, что при открытии проводника Windows 10 открывается панель быстрого доступа со множеством папок (Рабочий стол, Загрузки, Документы и т.д.) 10 штук, ну и файлов там присутствует штук двадцать! Как сделать так, чтобы эти папки и файлы не отображались в проводнике, а отображались только диски (C:), (D:) и т.д? Скриншот прилагаю

  2. Здравствуйте! У меня установлена Windows 10 и при открытии окна «Этот компьютер», в левой части окна очень много папок, смотрите скриншот. Как убрать лишние папки из проводника Win 10?

  3. Скажите пожалуйста, как настроить вид папок, дисков и файлов в проводнике Windows 10, то есть сделать их больше или меньше, списком, плиткой, таблицей, мелкими значками и т.д 
  4. Посоветуйте пожалуйста, каким образом можно добавить в «Панель быстрого доступа» необходимую мне папку. 
Совсем недавно меня рассмешил один случай. Я попросил одного начинающего пользователя показать, как настраивается проводник Windows 10 и представляете, он сделал это без каких-либо затруднений, оказалось, что он посещал какие-то ускоренные курсы по работе в Windows 10 для начинающих пользователей и первое, чему там научили, так это пользоваться проводником. Также я попросил своих приятелей (махровых сисадминов) показать как настраивается проводник в операционной системе и на моё удивление, все они сделали это не сразу, дело в том, что многие опытные пользователи считают, что проводник Windows 10 настраивается точно также, как и в Windows 8.1, но это не совсем так.
 
Если открыть в Windows 10 проводник, сделать это можно несколькими способами, например кнопка проводника располагается на панели задач, щёлкните на ней левой мышью и открывается проводник

или щёлкните правой кнопкой мыши на меню «Пуск», и выберите «Проводник»

и по умолчанию откроется «Панель быстрого доступа», в которой будут отображены чаще всего используемые вами папки (десять) и файлы (двадцать), с которыми вы недавно работали.

 

Примечание: Если открыть проводник в Windows 8.1, то по умолчанию откроется папка «Этот компьютер» с папками (Видео, Документы, Загрузки, Изображения, Музыка, Рабочий стол) и дисками: (C:), (D:) и т.д.

Друзья, если вам не нравится то, что при открытии Проводника по умолчанию в Windows 10 открывается множество папок и файлов, то это можно изменить.

 

Как скрыть в панели быстрого доступа недавно открывавшиеся папки и файлы


Откройте Проводник Windows 10.

Вид -> Параметры -> Изменить параметры папок и поиска

На вкладке Общие, раздел Конфиденциальность снимите флажки в пунктах «Показать недавно использовавшиеся файлы на панели быстрого доступа» и «Показать часто используемые папки на панели быстрого доступа»

Нажмите «Применить» и «ОК»

 Теперь  в проводнике будут находиться всего несколько папок (которые вы поместили туда сами) и при желании вы можете даже удалить их вручную. Щёлкните на любой папке правой кнопкой мыши и выберите «Удалить из панели быстрого доступа».

Точно таким же образом можно удалить лишние папки здесь.


Очистка журнала проводника

 

Ещё вы можете очистить историю «Панели быстрого доступа» с помощью кнопки «Очистить»

 

Как добавить в «Панель быстрого доступа» необходимую папку


Если вам понадобится добавить в «Панель быстрого доступа» какую-нибудь папку, то сделать это можно простым перетаскиванием мыши (Drag'n'Drop). Просто берёте и щёлкаете на необходимой папке левой кнопкой мыши и не отпуская мышь, берёте и перетаскиваете папку в «Панель быстрого доступа»

 

Как в Windows 10 сделать так, чтобы при открытии Проводника, открывалось окно «Этот компьютер»

 

Если вам не нравится то, что при открытии Проводника по умолчанию в Windows 10 открывается «Панель быстрого доступа», а не окно «Этот компьютер», то это тоже дело поправимое.

Сейчас я покажу вам, как изменить эту настройку и ваш проводник будет открывать по умолчанию окно «Этот компьютер», с отображением разделов жёсткого диска и папок: Видео, Документы, Загрузки, Изображения, Музыка, Рабочий стол и ряд других объектов, кстати, данные папки тоже можно скрыть, как это сделать я тоже покажу, в результате, ваш проводник будет открывать только окно «Этот компьютер», с отображением дисков.

Откройте Проводник Windows 10.

Вид -> Параметры -> Изменить параметры папок и поиска

На вкладке «Общие»в разделе «Открыть проводник для» выберите «Этот компьютер»

Нажмите «Применить» и «ОК»

Теперь при открытии Проводника, будет открываться окно «Этот компьютер».

Если вам мешают папки: Видео, Загрузки, Музыка, Документы..., то их можно спрятать,

нажав левой кнопкой мыши на стрелочку.

 

Как настроить вид папок, дисков и файлов в проводнике Windows 10

 

Настроить вид папок, дисков и файлов в проводнике Windows 10, то есть сделать их больше или меньше, списком, плиткой, таблицей, мелкими значками и т.д, можно таким образом.

Откройте Проводник Windows 10.

Нажмите на кнопку Вид и выберите удобный для вас вариант отображения значков проводника Windows 10.

О том, как прокачать проводник Windows 10, читайте в следующей статье.

Вернуться Комментариев: 61

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Студент

3 августа 2016 15:05

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Большое спасибо, а то не знал как убрать лишние папки из проводника с левой стороны!

<
klik

4 августа 2016 17:44

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Спасибо! Вообще сайт класссный... Всегда смотрю за обновлением и выходом новых статей. БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!

<
remontcompa.ru

5 августа 2016 15:30

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Спасибо за статью!

<
Dmitry

28 августа 2016 18:00

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 Спасибо!

<
Yulessa

25 сентября 2016 08:29

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Дублируются диски в проводнике

Здравстуйте, а у меня в проводнике дублируются диски. Предполагаю необходимость предстоящих манипуляций с реестром. Вопрос, собственно, как скрыть ненужные?

Win 10

<
admin

25 сентября 2016 12:33

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В ветке реестра у вас есть раздел:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Explorer/Desktop/NameSpace/DelegateFolders

он содержит подраздел {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC 83}, удалите его и перезагрузитесь.

<
Yulessa

25 сентября 2016 20:43

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Благодарю за оперативный и действенный совет, перезагрузка не понадобилась.

<
ayn

16 октября 2016 10:00

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У меня в проводнике:

http://itmages.ru/image/view/5033663/a5f18403

мне нужно пойти точно по этому же пути ничего не меняя?

<
admin

16 октября 2016 10:28

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Да.

<
ayn

16 октября 2016 12:24

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Спасибо, все получилось.

<
Lyudmila

28 октября 2016 19:09

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Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Как закрепить папку на панели быстрого доступа? У меня не получается. Пишет - файл документа поврежден - при любой попытке. Спасибо!

<
admin

28 октября 2016 21:52

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Щёлкаете на папке правой мышью и выбираете:  "Закрепить на панели быстрого доступа".

<
serg1907

20 апреля 2017 20:23

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Здравствуйте Админ! Скажите, я вот скачал кастомную виндовс 10 pro и всё хорошо, но в ней проводник как на виндовс 7, то есть нет верхней вкладки вид, копировать, удалить, а всё как на семёрке через упорядочить, как можно зделать нормальный проводник от десятки?

<
admin

21 апреля 2017 07:35

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А что за костомная Win 10 pro?

<
serg1907

21 апреля 2017 10:50

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вот http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5390102

<
admin

21 апреля 2017 13:30

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Это пиратская сборка с отрезанным функционалом и верхнюю вкладку там никак не вернуть.

<
serg1907

21 апреля 2017 13:45

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У меня есть второй ноутбук с нормальной виндовс 10 может оттуда можно скопировать файлы или сам проводник и защитник виндовс? только я не знаю, где и какие файлы, ведь как то же они удалили это всё, значит можно и вернуть наверное?

<
admin

22 апреля 2017 08:00

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Простым копированием это не вернёшь, нужно ещё редактирвать реестр.

Вам нужно задать этот вопрос автору пиратской сборки, пусть сам скажет что и где вырезал.

А проще вернуть Windows 10 к исходному состоянию с сохранением личных файлов по этой статье

http://remontcompa.ru/934-vozvraschenie-windows-10-k-ishodnomu-sostoyaniyu-s-so
hraneniem-lichnyh-faylov.html

в результате проводние, защитник и

другие удалённые компоненты появятся автоматически.

<
serg1907

22 апреля 2017 11:26

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А скажите а вот такое меню есть только в про версии? У меня на домашней почему-то такого меню нет.

<
admin

22 апреля 2017 13:28

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А зачем оно вам. У вас стоит Current Branch - выпуск обновлений для большинства пользователей (все пользуются в основном им).

<
serg1907

22 апреля 2017 13:58

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понятно, ну а с браузером что делать? второй раз обновляюсь на последнюю версию (думал первый раз криво встала) браузер edge тормозит и не работает, открывается и стоит на одной странице куда не кликаешь ничего не открывает. Я сбразывал в параметрах браузера настройки, но ничего не работает всё равно, проверял на целостность системы scfnnow командой всё в порядке, не пойму в чём тогда дело?

<
admin

22 апреля 2017 16:22

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Переустановите браузер Microsoft Edge, это должно помочь, но у нас такой статьи нет. В поисковике наберите информацию "Как переустановить Microsoft Edge", откроется много подробных статей.

<
andrfire

31 мая 2017 06:46

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Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, как в проводник Win 10 добавить меню "Файл, Правка, Вид, Сервис, Справка"? Спасибо!

<
admin

31 мая 2017 07:26

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В Windows 10 есть Файл, Главная, Поделиться, Вид, Управление.

<
andrfire

31 мая 2017 08:09

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К сожалению, есть только Файл, Компьютер, Вид.

<
admin

31 мая 2017 08:40

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Выложите пожалуйста скриншот по этой статье

http://remontcompa.ru/439-kak-vylozhit-kartinku-v-internet.html

 

и скажите, где скачали Windows 10?

и какая у вас версия операционной системы?

 

Вообще решение вашей проблемы расписано в нашей статье

https://remontcompa.ru/1470-papka-zagruzka-na-angliyskom.html

<
andrfire

31 мая 2017 09:50

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W10 была установлена на планшете, купленном на Али

<
admin

31 мая 2017 14:33

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Вы открыли окно "Компьютер", а там нет кнопки "Поделиться", потому что там элементарно нечем делиться.

Откройте любую папку и там будут кнопки: Файл, Главная, Поделиться, Вид, Управление.

<
Инна

20 декабря 2017 09:57

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В проводнике (там, где меню быстого доступа) переименовала Зарузки (где стрелка) в Рабочий стол. Теперь два рабочих стола (стрелка и экран).

Как вернуть обратно, подскажите пожалуйста.

<
admin

20 декабря 2017 23:21

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Если вы так легко переименовали папку "Зарузки" в "Рабочий стол", то переименуйте её обратно в "Загрузки".

<
Инна

21 декабря 2017 07:05

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К сожалению, ничего не могу сделать. Изначально предполагалось лишь русифицировть название папок (были на английском).  На диске С-пользователи -asus- этой папки попросту нет - видимо удалена, как нет и самого ярлыка Загрузки.

<
admin

21 декабря 2017 08:57

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Можно применить восстановление системы

http://remontcompa.ru/549-kak-vosstanovit-windows-10.html

<
Инна

22 декабря 2017 19:23

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Восстановление системы ничего не дало. 

<
admin

23 декабря 2017 09:13

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Откройте в операционной системе отображение скрытых файлов по этой статье

http://remontcompa.ru/1112-skrytye-fayly-i-papki-v-windows-10.html

затем зайдите в переименованную папку "Загрузки" и откройте файл desktop.ini и внутри него напишите это:

 

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21798
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-184

 

 

если файла desktop в папке Загрузки нет, то создайте текстовый файл и перименуйте его в desktop.ini 

<
Инна

23 декабря 2017 11:53

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Спасибо, процесс пошел, но не совсем так, как этого хотелось бы. При работе с desktop меняется название с Мой Компьютер на Загрузки и наоборот. Но это не меняет сути проблемы. 

Думаю, так получается из-за того, что папка Загрузки (если смотреть слева в верхней части Меню) отсутствует. Она удалена. Соответственно и нет файла desktop. Думаю, если восстановить или создать заново эту папку Загрузки и прописать команду в файле desktop, то все получится. 

<
admin

23 декабря 2017 20:17

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Попробуйте создать заново папку Загрузки и прописать команду в файле desktop.

<
Инна

24 декабря 2017 06:07

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Извините меня за назойливость, но как в меню создать отдельную папку и задать ей свой путь. У меня получается только создать  папку  внутри системной папки (т.е. подпапку). А чтобы применить ваши рекомендации мне необходима совершенно новая папка ЗАГРУЗКИ.

 

Или, наверно, правильнее попробовать открепить вторую папку с названием РАБОЧИЙ стол, прописав в ней свой путь. Т.е. я имею ввиду, задать ей путь, который указан в меню компьютера для папки ЗАГРУЗКИ. Возможно это есть где то в реестре, но где? Я не знаю ни где это посмотреть, ни как это сделать технически. Пока же у меня все документы рабочего стола дублируются в обе папки. 

<
admin

24 декабря 2017 08:29

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Перейдите по адресу C:\Users\Ваше имя пользователя

и выложите пожалуйста скриншот.

<
Инна

25 декабря 2017 07:55

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<
admin

25 декабря 2017 08:59

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Создайте там папку с именем Downloads, затем войдите в неё и создайте внутри файл с названием desktop.ini и внутри него напишите это:

 

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21798
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-184

<
lwa

26 января 2018 09:09

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Здравствуйте. Загрузочная флешка в проводнике отображается красным цветом вот 

а в управлении дисками нормально:

флешка работает, не могли бы подсказать в чем тут дело?

<
admin

26 января 2018 10:06

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Потому что на ней заканчивается свободное место. В Управлении дисками такой информации не видно.

 

Выкладывайте пожалуйста в следующий раз картинки на видеохостинге 

http://prnt.sc/

там нет рекламы.

<
lwa

26 января 2018 12:33

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Хорошо, спасибо.

Хотел установить Lightshot, но он не устанавливается, в конце установки выходит окно: не удалось зарегисттрировать горячую клавишу. Как установить, не знаю.

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admin

26 января 2018 14:27

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Картинку на сайт можно выложить так

https://remontcompa.ru/439-kak-vylozhit-kartinku-v-internet.html

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lwa

26 января 2018 14:45

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Понял, спасибо.

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alex timin

15 февраля 2018 19:40

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http://prntscr.com/if1fdu

 

Здравствуйте, скажите плиз , как добавить или удалить отсюда папки?

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admin

15 февраля 2018 22:34

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Никогда туда ничего не добавлял. Даже не знаю, зачем это может понадобиться.

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Юлия

19 апреля 2018 20:27

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Подскажите, а можно адресную строку и стрелки перехода между папками поднять наверх?

<
admin

19 апреля 2018 21:13

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Не понял вас.

<
lwa

30 августа 2018 14:06

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Здравствуйте. Стал долго открываться проводник, как устранить?

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