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  • Просмотров: 111 606
  • Автор: Наташа
  • Дата: 31-01-2020
31-01-2020

Как скачать Windows 7, 8.1 и 10

Категория: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Сборки и дистрибутивы Windows

Друзья, привет. Это отредактированная публикация ранее существовавшего материала о скачивании дистрибутива Windows. Относительно недавнее событие - прекращение поддержки Windows 7 компанией Microsoft – побудило меня пересмотреть и подкорректировать статьи сайта в части актуальности  информации о скачивании этой операционной системы. Ранее описанные на нашем сайте возможности скачивания Windows 7 более недоступны теперь, это и неудивительно, ведь Microsoft и не скрывает, что всяческими силами пытается отправить эту систему на свалку истории как морально устаревшую и более неподдерживаемую. Тем не менее способы скачивания чистых сборок Windows 7 всё ещё существуют, и в этой статье мы поговорим о них. Но мы также поговорим о скачивании дистрибутива других версий – Windows 8.1 и 10. Пусть это будет целостная публикация, комплексно включающая способы получения чистого легального дистрибутива всех актуальных версий Windows. И также оговаривающая подводные камни, с которыми можно столкнуться в этом процессе. 

Как скачать Windows 7, 8.1 и 10


Утилита Media Creation Tool для загрузки Windows 10


Созданная компанией Microsoft специально для скачивания дистрибутива актуальной версии операционной системы утилита Media Creation Tool – самый удобный и простой способ заполучить Windows 10. С помощью утилиты Media Creation Tool можно и ISO-образ системы скачать, и сразу же его записать на флешку. Media Creation Tool создаёт загрузочные носители для обоих типов BIOS – и Legacy, и UEFI. Подробно процесс скачивания дистрибутива версии 10 системы с помощью Media Creation Tool описывается в мануале «Как скачать Windows 10». Только с той лишь разницей, что, в отличие от описанного в мануале процесса, в данный момент Media Creation Tool не предлагает выбор выпуска (редакции) Windows 10, а включает в общем дистрибутиве редакции Home, Home Single Language, Education и Pro.

ISO-образы дистрибутива Windows 10


Если вам нужен не загрузочный носитель Windows 10, а именно её установочный файл ISO, его можно скачать способом, описанным в статье «Как скачать ISO-образы дистрибутива Windows 10».

Официальный сайт загрузки Windows 8.1


Чистый установочный ISO-образ Windows 8.1 можно скачать на официальном сайте Microsoft по адресу:
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows8ISO

Здесь нам в выпадающем списке необходимо выбрать выпуск – Windows 8.1, Windows 8.1 K, Windows 8.1 KN, Windows 8.1 N, Windows 8.1 для одного языка. Выпуски K, KN, N - это урезанные сборки редакций Windows 8.1 Core (аналог Home) и Pro, в чём их особенность, кому интересно, читаем в статье «Какие существуют разновидности Windows 10». У кого OEM-устройство с предустановленной Windows 8.1 Single Language, выбираете, соответственно вариант «Windows 8.1 для одного языка». Выпуск, значащийся просто как «Windows 8.1» - это обычный дистрибутив этой версии операционной системы, включающий редакции Core (т.е. Home) и Pro. Выбираем выпуск.
Далее указываем нужный язык, разрядность системы и скачиваем ISO-файл. При установке Windows 8.1, скачанной таким вот образом с официального сайта Microsoft, есть один злобный нюанс. На определённом этапе установки мы не увидим список выбора входящих в дистрибутив редакций операционной системы, как в случае с Windows 10. И не сможем на этапе установки отложить ввод ключа активации, как в случае с Windows 7 и 10. На определённом этапе установки мы должны будем ввести ключ активации, который и предопределит выбор редакции Windows 8.1 – Core или Pro.
И вот если у вас, друзья, нет купленного ключа Windows 8.1, вы можете использовать официальные ключи Microsoft. Эти ключи позволяют лишь установить систему, они никак не помогут с её активацией. Вот эти ключи:
Windows 8.1 Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 Single Language: Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Примечание: друзья, если вы не хотите возиться с вводом ключа Windows 8.1 в процессе установки, можете отредактировать дистрибутив системы и отключить этап ввода ключа. А если же вы хотите переустановить уже активированную операционную систему, но вы не знаете, где ваш лицензионный ключ, просто перед переустановкой системы узнайте его с помощью этого способа.

Сборки Windows 8.1 и 10 All in One от Sergei Strelec


Чистые дистрибутивы Windows 8.1 и 10 без кастомизации с интегрированными обновлениями, с убранным этапом ввода ключа, в различных сборках – полных и с вырезанным современным функционалом этих систем – можно заполучить от сборщика Sergei Strelec на его сайте. Это сборки AIO, т.е. All in One, включающие различные редакции Windows 8.1 и 10. Подробнее, друзья, читайте в статье «Сборки Windows 8.1 и 10 All in One от Sergei Strelec».

Ознакомительные 90-дневные Windows 8.1 и 10 Enterprise


Обычные лицензионные корпоративные редакции Enterprise любых версий Windows доступны для загрузки только корпоративным клиентам на закрытом ресурсе корпоративного лицензирования Microsoft Volume Licensing Service Center. Но существуют ознакомительные 90-дневные Windows 8.1 и 10 Enterprise Evaluation. Эти операционные системы будут три месяца активированы бесплатными ключами для ознакомительных версий, и все эти три месяца их можно легально использовать. А потом можно ещё попробовать трижды сбросить активацию и продлить срок использования таких корпоративных редакций, соответственно, до года без переустановки.

Evaluation-сборку Windows 10 Enterprise можно скачать на специальном сайте Microsoft для IT-специалистов - TechNet Evaluation Center, авторизовавшись там с помощью учётной записи Microsoft. Адрес странички скачивания системы на этой сайте:
https://www.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise

При этом можно выбрать для скачивания полнофункциональную Windows 10 Enterprise или урезанную Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Что это за сборка, кто ещё не знает, читаем статью «Windows 10 LTSC 2019 - новая жизнь Windows 10 LTSB».

А вот Evaluation-сборки Windows 8.1 Enterprise на этом сайте уже давно нет. Её можно отыскать только на сторонних сайтах, введя запрос:
windows 8.1 enterprise evaluation
А как правильно искать дистрибутив Windows на сторонних сайтах, мы, друзья, рассмотрим чуть ниже на примере поиска установочного ISO Windows 7.

Утилита Rufus


Утилита Rufus, с помощью которой можно записывать загрузочные флешки, в числе дополнительных возможностей предусматривает загрузку чистого официального дистрибутива Windows 8.1 и 10. Подробнее об этом читайте в статье «Установочные образы с Windows 8.1 и 10 теперь можно скачивать с помощью утилиты Rufus».

Сайт tb.rg-adguard.net


Сайт tb.rg-adguard.net – это сторонний специализированный ресурс, где можно скачать различное ПО Microsoft, в частности чистые установочные ISO Windows 10 в инсайдерских сборках и различных версиях, начиная с первой 1507 и заканчивая актуальной на дату написания статьи 1909. И также здесь можно скачать установочный ISO Windows 8.1. Детали смотрите в статье «Как скачать Windows 7, 8.1, 10 на сайте tb.rg-adguard.net».

Программа Windows ISO Downloader


Программа Windows ISO Downloader – это профильный загрузчик чистого официального дистрибутива Windows. Она может скачивать установочные ISO Windows 7, 8.1, 10, инсайдерские версии последней, заводские Windows OEM-устройств Dell. Вот только в плане «Семёрки» есть нюанс: при выборе пункта скачивания просто «Windows 7», где можно выбрать русскоязычный дистрибутив, выходит ошибка загрузки. Загрузка «Семёрки» будет идти только при выборе пункта «Windows 7 (August 2018)». Но в этом пункте можно выбрать только англоязычный дистрибутив редакций Home Premium, Professional и Ultimate.
Скачать программу:
https://www.heidoc.net/php/Windows%20ISO%20Downloader.exe

Кстати, у нас на сайте есть мануал по русификации Windows 7, читайте статью «Как установить англоязычную версию Windows 7 и русифицировать её».

Windows 7


Скачать Windows 7 в различных редакциях с официального сайта Microsoft, друзья, можно только при условии наличия у вас лицензионного ключа. Не общего ключа для установки операционной системы, а именно приобретённого с OEM-устройством или отдельно ключа, которым Windows 7 активируется. Страница загрузки дистрибутива:
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows7

Если у вас нет ключа активации Windows 7, русскоязычный дистрибутив системы придётся скачивать со сторонних сайтов. И желательно с известных модерируемых торрент-трекеров типа RuTracker или NNM-Club. Либо же вы можете проводить комплексный поиск по нескольким торрент-трекерам, перечень таких поисковиков смотрите в статье «Поиск по торрент-трекерам Рунета: альтернативы Tparser.Me».

А чтобы нам не ворошить горы кастомизированного хлама среди торрент-раздач, а сразу найти чистую сборку Windows 7, важно правильно прописать поисковой запрос, добавив в него дописку «msdn». Т.е. если мы ищем Windows 7 Professional, то запрос должен выглядеть так:
windows 7 professional msdn
Дописка «MSDN» означает, что мы ищем чистый дистрибутив Windows без вмешательства сборщика, ну или с минимальным вмешательством типа интеграции обновлений.

Также, друзья, вы можете использовать сборки Windows 7 All in One от Sergei Strelec.

Windows Embedded 7 и 8.1


Есть ещё разновидности Windows – индустриальные системы семейства Windows Embedded, урезанные сборки версий системы 7 и 8.1 для производственного оборудования, которые также можно устанавливать на слабые компьютеры. Где их скачать с официальных источников, можете почитать в обзорах этих сборок, в статьях:
Windows Embedded 8.1 есть в комплекте сборника Windows 8.1 All in One от Sergei Strelec. Ну и где ещё можно отыскать Windows Embedded 7 и 8.1, как не на торрент-трекерах. Эти редакции можно качать на торрент-трекерах, но в этом случае мы не отфильтруем результаты раздач запрос вводом дописки «MSDN». Придётся вычитывать каждую раздачу, не вырезал ли сборщик из неё нужных нам системных компонентов.

***


На этом всё, друзья. Если у вас есть годная информация, чтобы дополнить статью вариантами загрузки дистрибутива Windows, пишите в комментариях.

Метки к статье: Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Скачать Windows

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олег(школьник)

11 марта 2016 08:21

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Спасибо! Вот из таких изюминок и складывается сияние вашего сайта!

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Мaкс

11 марта 2016 09:29

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Присоединяюсь, особенно спасибо за Windows 7!

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олег(школьник)

11 марта 2016 11:54

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Все получилось.

Стоит абсолютно старая Mozilla Firefox 30, но:

- когда ввел код предложенный админом выше ничего не получалось, конечная надпись была:SyntaxError: missing ] after element list.

 

- когда сам скачал код с сайта Pastebin.Com по ссылке:
http://pastebin.com/EHrJZbsV и ввел его то все получилось, надпись выбора версий сменила цвет с белого на желтый и появилась возможность выбора версий, конечная надпись в консоли : "go to http://wzor.net/ or https://twitter.com/WZorNET or https://twitter.com/nummerok :D".

 

вод вставленный код:

 

var _0x5c09=["product-edition","getElementById","innerHTML","<option value='' selected='selected'>Select edition</option><option value='2'>Windows 7 Home Basic SP1 </option><option value='4'>Windows 7 Professional SP1 </option><option value='6'>Windows 7 Home Premium SP1 </option><option value='8'>Windows 7 Ultimate SP1 </option><option value='10'>Windows 7 Home Premium N SP1 </option><option value='12'>Windows 7 Professional N SP1 </option><option value='14'>Windows 7 Ultimate N SP1 </option><option value='16'>Windows 7 Professional K SP1 </option><option value='18'>Windows 7 Professional KN SP1 </option><option value='20'>Windows 7 Home Premium K SP1 </option><option value='22'>Windows 7 Home Premium KN SP1 </option><option value='24'>Windows 7 Ultimate KN SP1 </option><option value='26'>Windows 7 Ultimate K SP1 </option><option value='28'>Windows 7 Starter SP1 </option><option value='48'>Windows 8.1 Single Language </option><option value='52'>Windows 8.1 </option><option value='55'>Windows 8.1 N </option><option value='61'>Windows 8.1 K </option><option value='62'>Windows 8.1 KN </option><option value='68'>Windows 8.1 Professional LE </option><option value='69'>Windows 8.1 Professional LE K </option><option value='70'>Windows 8.1 Professional LE KN </option><option value='71'>Windows 8.1 Professional LE N </option><option value='75'>Windows 10 Education (Academic) - build 10240</option><option value='76'>Windows 10 Education KN (Academic) - build 10240</option><option value='77'>Windows 10 Education N (Academic) - build 10240</option><option value='78'>Windows 10 China Get Genuine Chinese Simplified - build 10240</option><option value='79'>Windows 10 Pro-Home - build 10240</option><option value='80'>Windows 10 ProKN-HomeKN - build 10240</option><option value='81'>Windows 10 ProN-HomeN - build 10240</option><option value='82'>Windows 10 Single Language - build 10240</option><option value='83'>Windows 7 Home Basic SP1 COEM </option><option value='85'>Windows 7 Home Basic SP1 COEM GGK </option><option value='86'>Windows 7 Home Premium N SP1 COEM </option><option value='87'>Windows 7 Home Premium SP1 COEM </option><option value='88'>Windows 7 Home Premium SP1 COEM GGK </option><option value='89'>Windows 7 Home Premium K SP1 COEM </option><option value='90'>Windows 7 Professional N SP1 COEM </option><option value='91'>Windows 7 Professional SP1 COEM </option><option value='92'>Windows 7 Starter SP1 COEM </option><option value='93'>Windows 7 Ultimate K SP1 COEM </option><option value='94'>Windows 7 Ultimate KN SP1 COEM </option><option value='95'>Windows 7 Ultimate N SP1 COEM </option><option value='96'>Windows 7 Ultimate SP1 COEM </option><option value='97'>Windows 7 Home Premium KN SP1 COEM </option><option value='98'>Windows 7 Professional KN SP1 COEM </option><option value='99'>Windows 10 Pro-Home - build 10586 </option><option value='100'>Windows 10 Education - build 10586 </option><option value='101'>Windows 10 Education KN - build 10586 </option><option value='102'>Windows 10 Education N - build 10586 </option><option value='103'>Windows 10 China Get Genuine Chinese Simplified - build 10586</option><option value='104'>Windows 10 ProKN-HomeKN - build 10586 </option><option value='105'>Windows 10 ProN-HomeN - build 10586 </option><option value='106'>Windows 10 Single Language - build 10586 </option><option value='107'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 10586 </option><option value='108'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14262 </option>","backgroundColor","style","blue","color","yellow",
"fontFamily","consolas","submit-product-edition","Confirm (WZT)","go to http://wzor.net/ or https://twitter.com/WZorNET or https://twitter.com/nummerok :D","log"],_0x1d62=[_0x5c09[0],_0x5c09[1],_0x5c09[2],_0x5c09[3],_0x5c09[4],_
0x5c09[5],_0x5c09[6],_0x5c09[7],_0x5c09[8],_0x5c09[9],_0x5c09[10],_0x5c09[11],_
0x5c09[12]],edititonbox=document[_0x1d62[1]](_0x1d62[0]);edititonbox[_0x1d62[2]
]=_0x1d62[3],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[4]]=_0x1d62[6],edititonbox[_0x1d62
[5]][_0x1d62[7]]=_0x1d62[8],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[9]]=_0x1d62[10],doc
ument[_0x1d62[1]](_0x1d62[11])[_0x1d62[2]]=_0x1d62[12],console[_0x5c09[14]](_0x
5c09[13]);

<
олег(школьник)

11 марта 2016 12:02

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Страницу Windows 10 Tech Bench внес в закладки, и теперь ничего не надо вводить заново, если поправить код, то можно накачать вообще любые версии, лишь бы они существовали в реальности.

 

Скачивать Windows любых версий не стал, все есть.

 

Так что все работает, админу еще раз спасибо!

 

Вводить код надо именно тогда, когда открыто окно выбора версий.

<
Андрюха

11 марта 2016 13:21

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Спасибо, не передать как здорово, у меня все в Opera 35 получилось.

<
vitalets1981

11 марта 2016 13:47

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В браузере Yandex получилось сделать, после того как нажал копировать далее перед вставкой Shift+insert. Но язык для скачивания только корейский. После установки можно будет русифицировать. Просто отлично. Благодарность админу! wink 

<
олег(школьник)

11 марта 2016 14:27

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Но язык для скачивания только корейский.После установки можно будет русифицировать.

 

Шутник! После выбора версии, окошко CONFIRM, после выбора языка - Русский, окошко CONFIRM, потом выбор разрядности. Так что русский язык можно выбрать.

<
Cat

11 марта 2016 17:39

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Спасибо, Олег (школьник). Очень и очень помог, слов нет. Настоящий праздник, качает! Надо было просто открыть спойлер с выбором версии.

<
Андрюха

11 марта 2016 17:52

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Цитата: Олег(школьник)

 

Внес в закладки, и теперь ничего не надо вводить заново, если поправить код

 

Не подскажете как подправить код.

<
slavyan3103

11 марта 2016 18:45

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Здравствуйте. Чё то в яндексе не получается или в нём нельзя сделать? sad 

<
admin

11 марта 2016 18:51

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Я в Мозилле работал, в Хроме и в IE.

<
олег(школьник)

11 марта 2016 19:02

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Ну вот скажем начало кода:

var _0x5c09=["product-edition","getElementById","innerHTML","<option value='' selected='selected'>Select edition</option><option value='2'>Windows 7 Home Basic SP1.

Можно в этом словосочетании "Windows 7 Home Basic SP1" заменить буквы и откроется другая версия, монгольская или еще какая, правда я даже не знаю, что и написать-то? Все возможные версии Windows 8/8.1 и Windows 10 я накачал себе с официального сайта, а все версии Windows 7 совершенно легально с сайта Microsoft DigitalRiver Mirror вот по этой ссылке: http://mirror.corenoc.de/digitalrivercontent.net.

Даже и не знаю, что еще накачать? По-моему, зачастую, админы и авторы постят эти статьи чисто для удовольствия и не всегда именно строго для практического применения!

Вообще-то, если не играть в виндовые игры, а чисто для работы, то я перешел бы на Линукс типа "Fedora" или "Korora" или "Parrot" или "BackBox",  вот там красивые дистрибутивы, оформление, скорость, стабильность вечная, анонимность, бесплатно все, шифрование, красивейший ЛибреОфис, проги ставятся на раз-два, никаких вирусов - вещь! Не сравнить ни с какой виндой! Но нет игр!



Цитата: Олег(школьник) Внес в закладки, и теперь ничего не надо вводить заново, если поправить код

 

Не подскажете как подправить код.

 

По-моему, Вы меня немного не так поняли, в реальности вот как расставлены акценты:

- страницу Windows 10 Tech Bench внес в закладки, и теперь ничего не надо вводить заново - это раз; (не работает...)

- если поправить код, то можно накачать вообще любые версии, лишь бы они существовали в реальности - это два. (не проверял, т.к. не могу придумать, что заказать - все есть)))!

<
татьяна

11 марта 2016 19:11

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Всем доброго времени суток! проверила, всё работает! на закачке три ос.

Восхищена разработчиками данного сайта.

Здесь и только здесь можно без долгих проволочек получить ответы на любые вопросы в полном объёме. Низкий поклон вам ребята!

<
олег(школьник)

11 марта 2016 19:58

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Внимательно читайте посты:

 

Здравствуйте. Чё то в яндексе не получается или в нём нельзя сделать? sad

 

А выше Вашего поста написано:

 

В браузере Yandex получилось сделать, после того как нажал копировать далее перед вставкой Shift+insert.

 

сам не проверял...



А если скачать это все, да еще и по статье умницы Владимира сделать себе загрузочный USB-HDD, то будет вообще праздник!

 

Вот мой menu.list

1. title Установить Windows 7 или 8.1 или 10 (32 или 64) - все версии!
title ==================================================\n
configfile menu.lst

2. title Загрузить AdminPE10_UEFI 32-64
title ======================================\n
configfile menu.lst

3. title Загрузить AOMEI PEBuilder LiveCD 32bit
4. title Загрузить AOMEI Backupper BootСD (свой)
title =================================================\n
configfile menu.lst

5. title Загрузить Sergei Strelec WinPE 10 (32 или 64)[Ru]
6. title Загрузить AntiWinLocker LiveCD 3_3
7. title Загрузить BootPass LiveCD
title ================================================\n
configfile menu.lst

8. title Загрузить Linux Runtu-XFCE-14.04.2-3.13_20150309
9. title Загрузить Linux Slax Russian 7.0.8-i486
10. title Загрузить Linux ElementaryOS 0.2.Luna
11. title Загрузить Linux Porteus LiveCD
12. title Загрузить Linux AntiX MX-15.01_386
13. title Загрузить Linux MyPCLinuxos-MATE-2015.01.rus MAC-style
14. title Загрузить Linux MyPCLinuxos-KDE-2012.04.02.rus
15. title Загрузить Linux Korora-23-i386-Cinnamon
16. title Загрузить Linux Elive_2.6.14_beta_hybrid
17. title Загрузить Linux Backbox-4.5.1-i386
title =================================\n
configfile menu.lst

18. title Загрузить Eset Nod SysRescue Disk

18. title Загрузить Антивирус KavRescue10
19. title Загрузить Victoria
title ==========================\n
configfile menu.lst

20. title Загрузить с жесткого диска
21. title Перезагрузить компьютер
22. title Выключить компьютер



Вот еще потерялись:

23. title Загрузить MSDaRT ERD Commander All - все версии!
24. title Загрузить MSDaRT ERD Commander 7_32 (свой)

 

Я даже и не знаю, что еще на этот диск записать? Все есть, на все случаи жизни!

Владимиру огромное спасибо, хоть мы с ним и спорили много bully)!

<
Андрюха

11 марта 2016 20:30

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Цитата: Олег(школьник)

 

Страницу Windows 10 Tech Bench внес в закладки, и теперь ничего не надо вводить заново - это раз: (не работает...)

 

И у меня не работает, я за это и спрашивал как код подправить (для закладки), а все остальное у меня было ранее накачено. Мы просто не поняли друг друга.

<
Андрюха

12 марта 2016 12:52

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Качаю, но стартер там Английская Русского нет

 

Вы наверно пропустили, но там есть Win7_Starter_SP1_Russian_COEM_x32.iso вот ссылка:
http://software-download.microsoft.com/pr/Win7_Starter_SP1_Russian_COEM_x32.iso
?t=01ed1772-6ad5-4a75-8f0e-1ce84e5ffa07&e=1457817588&h=4f0d9c3372ac58fe
765b043f0c6189e2

 

Даже скрин есть:

http://s50.radikal.ru/i128/1603/9b/caa05b88ddf6.jpg 

<
олег(школьник)

12 марта 2016 13:07

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- ссылка рабочая, просто открывать надо без последней точки, вот так http://mirror.corenoc.de/digitalrivercontent.net

- что такое ftp?

- легально/не легально то, что сделали Вы, я не в курсе, я про свое писал.

- админ просил .....Windows 8 для одного языка, а не Windows 8.1 для одного языка, которую легко скачать с оф. сайта.

вроде все.

<
Владимир

12 марта 2016 13:16

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Приветствую Всех.
Как таковых Iso образов содержащих только одну редакцию Win7
starter, home basic и т.тд нет,


только Iso образ enterpise содержит одну редакцию,
все остальные Iso образы содержат 4 редакци x 64
и 5 редакций x86
(есть вроде ещё с одной редакцией образ pro (но есть и со всеми редакциями)
эти ISO имеют одинаковый размер
3гб x64
2.3гб x86
Выбор редакции при установке Windows зависит от файла ei.cfg(папка sources)
если его удалить, то будут (при установке Windows) отображатся
все редакции.
Если файл ei.cfg отредактировать (в блокноте)
то будет установлена та редакция, которую укажем.
Для x86 и х64 ei.cfg одинаковы
[EditionID]
Starter
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
HomeBasic
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
HomePremium
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Ultimate
[Channel]
Retail
[VL]
0

<
Алекс49

13 марта 2016 14:15

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Здрасьте! Хочу сказать всем, всем спасибо. ВЫ просто замечательные (Вано, Андрюхе, Олегу (школьнику)), всем еще раз спасибо. У меня руки кривые или еще что, но на винде 10 вер.1511 ни один бразер не открыл списка. Теперь и не надо. Есть другие адреса.

<
Вано

14 марта 2016 08:26

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Проверил ссылка работает, скорее всего вопросы к вашему сетевому экрану.

<
олег(школьник)

14 марта 2016 12:14

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Алекс49

Здрасьте! Хочу сказать всем, всем спасибо. ВЫ просто замечательные (Вано, Андрюхе, Олегу (школьнику)), всем еще раз спасибо. У меня руки кривые или еще что, но на винде 10 вер.1511 ни один бразер не открыл списка. Теперь и не надо. Есть другие адреса.

 

Добрый день! Надо заставить работать браузер, как написано в статье из принципа!

А дистрибутивы, оргинальные и не очень), у меня и так есть практически все!

Уже даже и не знаю, что качать).

<
Александр

14 марта 2016 15:39

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Спасибо.

попробовал, все работает

<
Вано

14 марта 2016 20:24

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Дистрибутивы перезалили win7 оставил только х32 и х64 и удалил из них конфиги, как посоветовал Владимир, попробовал, действительно появился выбор любой редакции от стартер до ультимат, так что все дисттрибутивы держать смысла нет. Век живи век учись. 

<
Алекс49

15 марта 2016 13:19

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Ура я заставил работать, оказывается мешал Адблок, выключил его и все получилось. Спасибо еще раз всем!

<
mistervaha

17 марта 2016 10:56

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Всё нормально скачивается и в Яндекс.Браузере.

<
Алекс49

17 марта 2016 21:22

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Уважаемый Олег, который школьник. У вас может и не в этом, а у меня в этом. Пробовал много раз, пока не выключу Адблока код не скачивается, о чем и говорит окно в странице кода (отправляет на форум). Как то так.

<
олег(школьник)

18 марта 2016 14:29

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Уважаемый Олег, который школьник. У вас может и не в этом, а у меня в этом. Пробовал много раз, пока не выключу Адблока код не скачивается, о чем и говорит окно в странице кода (отправляет на форум). Как то так.

 

Ну, Вам видней, получилось и добре!

 

А! Только сейчас заметил и понял, что Вам Адблок на скачивании кода мешал! Это другое дело, да, вполне может быть, в зависимости от того как фильтры в нем настроены.

А то до этого я думал, как это может Адблок блочить веб-ресурс Microsoft Tech Bench))?

<
chasik70

27 марта 2016 09:12

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Здравствуйте, а как скачать виндовс 8?

<
admin

27 марта 2016 15:12

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Скачивайте Windows 8.1 по этой статье

http://remontcompa.ru/619-kak-skachat-windows-81-professionalnaya-s-oficialnogo
-sayta-maykrosoft.html

в поддержке Майкрософт мне уже не раз заявляли, что ключ от Windows 8 подойдёт к Windows 8.1.

<
олег(школьник)

27 марта 2016 16:49

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Здравствуйте, а как скачать виндовс 8?

 

Раз ничего более подробного не написали, значит не особенно-то и надо.

Однако ищите Windows OEM Recovery СD/DVD на сайте http://torbina.com/viewforum.php?f=465 или в любом другом месте.

Там народ выкладывает свои Recovery СD/DVD, подбирайте по типу ОС и разворачивайте на своем компе, как это сделать - ищите на этом сайте, уже писали.

Модель компа не важна, после установки ненужное удалите, нужное докачаете. Microsoft не в претензии - она эти OEM диски уже продала.

Активируется ОС ключом вшитом в БИОС вашего компа при установке, иначе никак.

<
chasik70

27 марта 2016 19:32

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Спасибо Олег (школьник) просто мне 8 была нужна для активации вшитого в биос ключа. Теперь всё ладно систему активировал, ещё раз спасибо.

<
олег(школьник)

27 марта 2016 20:23

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просто мне 8 была нужна для активации вшитого в биос ключа.

 

Хм, а зачем тогда Вам ключ, как таковой, если не секрет? Можно было и до 8.1, и до 10 совершенно легально и бесплатно обновиться с 8, даже и не зная ключ.

Подобные проблемы обычно возникают у тех, кто купив комп с предустановленной 8SL64, понижает ее до 7, а потом вдруг решает вернуться назад на 8.

 

Вот тут обычно и возникает стоп, если нет Recovery СD/DVD, потому что Windows именно OEM Microsoft не дает скачивать, а отправляет за ней к производителю компа, а Windows Retail скачать можно, но ключ OEM к ней не подойдет. Но разрешается развернуть Recovery СD/DVD, ваш ли, или вам друзья дали - Microsoft пишет, что ей все равно.

 

Хотя, и в этом случае, если понизиться до легальной 7-ки, можно, минуя 8-ки, обновиться легально и бесплатно сразу до новенькой 10.

Да и с нелегальной 7-ки тоже можно, я вот с ломаной 7-ки обновился (по еще действующей бесплатной акции)  до 10-ки летом, все нормально, все работает, обновляется, написано - активировано. Так что не пойму зачем знать ключ?

<
nv355

13 апреля 2016 23:03

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Цитата: Вано
https://yadi.sk/d/KXifHvxcq6Deb
Ссылка уже не открывается.

<
Саша

3 мая 2016 21:50

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Приветствую вас, уважаемый админ, и всех читателей вашего замечательного сайта!

Админ, подскажите, пожалуйста, будет ли действителен ключ от Windows 8.1 Single Language (английский язык), если я скачаю и переустановлю эту же версию винды, но с русским интерфейсом? В общем, заморочка в том, что ноутбук куплен не в России, соответственно английский интерфейс. Или стоит проделать вот такую работу -

http://sergeit.blogspot.ru/2013/11/windows-8-single-language-mui.html ?

 

С уважением.

Нашёл ответ на сайте Майкрософта, ссылку на который вы давали в своей статье (создание установочного носителя для Windows 8.1), пишут, что язык должен быть выбран тот же. Печально, однако.

<
славафф

8 мая 2016 20:35

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Скачал три семерки и ни на одной не работают обновления.

<
admin

8 мая 2016 23:07

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Читайте статью:- Не устанавливаются обновления на Windows 7: возможные причины и способы их устранения, ссылка

http://remontcompa.ru/966-ne-ustanavlivayutsya-obnovleniya-na-windows-7-vozmozh
nye-prichiny-i-sposoby-ih-ustraneniya.html

<
Slean

27 мая 2016 08:05

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Здравствуйте вставляю Ваш код жму ввод выдает  Uncaught SyntaxError: Unexpected number. Ссылка на код не доступна. У меня яндекс. Какой выход?

<
admin

27 мая 2016 19:28

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У меня в Хроме, Мозилле и Эксплорере всё получилось.

<
Роман 75

7 июня 2016 21:15

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Доброго времени суток админ. Я пробовал скачать винду как вы показывали, но увы, она качается до половины и слетает. 

<
admin

8 июня 2016 09:12

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Роман всё сейчас перепроверил, винда скачивается полностью.

Попробуйте скачивать Windows другим браузером.

<
Роман 75

8 июня 2016 16:06

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Уже пробую, спасибо.

Хотел спросить, эту винду можно перекинуть на флешку, или как?

<
Рашат

16 июня 2016 14:16

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Здравствуйте! Купил жёсткий диск. Скачал по Вашей технологии Win7.Prof, создал загрузочный диск и установил ОС на новый жёсткий диск. Купил ESD ключ и активировал ОС. Всё работает. Теперь у меня на компе два жёстких диска: новый и старый. Физически они одновременно не подключены, мне это пока не нужно. Хочу на старый жёсткий диск установить  ОС, которую установил на новый и потом обновить её до 10. Теперь вопросы:

1. Когда загружаюсь с нового диска, то на стадии ввода пароля пользователя в верхнем левом углу экрана светятся буквы RU. Как сделать, чтобы там АВТОМАТИЧЕСКИ были буквы EN. Пароли то на английском.

2. Активируется ли автоматически ОС после установки на старый диск? Не слетит ли активация ОС на новом диске, если я обновлю её до 10 на старом диске?

<
admin

16 июня 2016 15:03

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2. Активируется ли автоматически ОС после установки на старый диск? Не слетит ли активация ОС на новом диске, если я обновлю её до 10 на старом диске?

 

Да, активируется, и активация на новом диске не слетит, потому что у вас всё происходит на одном компьютере.

 

Когда загружаюсь с нового диска, то на стадии ввода пароля пользователя в верхнем левом углу экрана светятся буквы RU. Как сделать, чтобы там АВТОМАТИЧЕСКИ были буквы EN

 

В сети есть информация на эту тему, наберите в поисковике запрос "Как изменить язык при входе в систему Windows 7?"

<
goga

22 июня 2016 22:16

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Здравствуйте! Есть еще один инструмент с помощью которого можно скачивать не только редакции Windows, но и MS Office напрямую с серверов Microsoft.

Windows ISO Downloader - бесплатная программа для Windows, которая предназначена для простой загрузки образов ОС Windows, а также MS Office напрямую с серверов Microsoft.
Программа отображает список доступных операционных систем, для которых можно загрузить образы.
На данный момент это Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 10 Insider Preview, а также MS Office 2007, 2010, 2013 и 2016.
После выбора соответствующей системы утилита отображает форму, схожую с сайтом Techbench.
Примечание: Windows ISO Downloader не нужно устанавливать в систему, но для работы программы требуется Microsoft .NET Framework 4.6.1.

Проверил только что, 
http://s020.radikal.ru/i710/1606/b9/4cfdeb6eff54.jpg

http://s012.radikal.ru/i320/1606/4e/e98e78cbfb7d.jpg

Выкладываю ссылку на ваше усмотрение, думаю можно и статью написать вам, а комментарий удалить.

 

https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows
-and-office-iso-download-tool

<
admin

23 июня 2016 08:35

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Спасибо за информацию, напишем статью от Вашего имени!

<
Jon

24 июня 2016 10:04

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А можно ли где-то скачать с сайта майкрософт версию 8.1 Sl with Bing (на многих ноутбуках устанавливается)?

<
admin

24 июня 2016 10:09

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Здесь видел

http://remontcompa.ru/667-torrent-kak-skachivat-besplatno-lyubye-fayly.html

<
admin

2 августа 2016 15:12

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Вот решение

http://remontcompa.ru/1040-kak-legalno-skachat-na-oficialnom-sayte-maykrosoft-l
yuboy-reliz-windows-7-windows-81-windows-10-s-pomoschyu-programmy-windows-iso-d
ownloader.html

<
orfei

3 августа 2016 14:04

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Здравствуйте! Ну вот наверно пришел конец возможности скачать windows7 с сайта Microsoft Tech Bench, страницу загрузок (https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench)

Майкрософт закрыла, и отображается совсем другая страница. Очень жаль. Я хотел скачать Windows 7 pro, но опоздал. Раньше я скачивал там windows 7 максимальную.

Может есть какая-то другая возможность скачать семерку с сайтов Майкрософт? Ответьте пожалуйста! 

Пишу вдогонку своему предыдущему комментарию, я уже увидел выше новую возможность скачать ОС через утилиту, громадное вам спасибо!

<
goga

21 августа 2016 23:29

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Цитата: vitek 

Уже сайт Microsoft Tech Bench НЕ открывается:(

Появляетсся окно : We are sorry, the page you requested cannot be found.

 

Цитата: orfei

Здравствуйте! Ну вот наверно пришел конец возможности скачать windows7 с сайта Microsoft Tech Bench, страницу загрузок (https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench)

 

Друзья, могу вас обрадовать, если вам нравится скачивать Windows 10 различных редакций данным способом то такая возможность еще осталась, это можно сделать здесь:
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO/

 

И на русскоязычном странице сайта майкрософт.

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10ISO/

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