Друзья, привет. Это отредактированная публикация ранее существовавшего материала о скачивании дистрибутива Windows. Относительно недавнее событие - прекращение поддержки Windows 7 компанией Microsoft – побудило меня пересмотреть и подкорректировать статьи сайта в части актуальности информации о скачивании этой операционной системы. Ранее описанные на нашем сайте возможности скачивания Windows 7 более недоступны теперь, это и неудивительно, ведь Microsoft и не скрывает, что всяческими силами пытается отправить эту систему на свалку истории как морально устаревшую и более неподдерживаемую. Тем не менее способы скачивания чистых сборок Windows 7 всё ещё существуют, и в этой статье мы поговорим о них. Но мы также поговорим о скачивании дистрибутива других версий – Windows 8.1 и 10. Пусть это будет целостная публикация, комплексно включающая способы получения чистого легального дистрибутива всех актуальных версий Windows. И также оговаривающая подводные камни, с которыми можно столкнуться в этом процессе.





Как скачать Windows 7, 8.1 и 10





Утилита Media Creation Tool для загрузки Windows 10





Созданная компанией Microsoft специально для скачивания дистрибутива актуальной версии операционной системы утилита Media Creation Tool – самый удобный и простой способ заполучить Windows 10. С помощью утилиты Media Creation Tool можно и ISO-образ системы скачать, и сразу же его записать на флешку. Media Creation Tool создаёт загрузочные носители для обоих типов BIOS – и Legacy, и UEFI. Подробно процесс скачивания дистрибутива версии 10 системы с помощью Media Creation Tool описывается в мануале «Как скачать Windows 10» . Только с той лишь разницей, что, в отличие от описанного в мануале процесса, в данный момент Media Creation Tool не предлагает выбор выпуска (редакции) Windows 10, а включает в общем дистрибутиве редакции Home, Home Single Language, Education и Pro.





ISO-образы дистрибутива Windows 10





Если вам нужен не загрузочный носитель Windows 10, а именно её установочный файл ISO, его можно скачать способом, описанным в статье «Как скачать ISO-образы дистрибутива Windows 10»





Официальный сайт загрузки Windows 8.1





Чистый установочный ISO-образ Windows 8.1 можно скачать на официальном сайте Microsoft по адресу:

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows8ISO





Здесь нам в выпадающем списке необходимо выбрать выпуск – Windows 8.1, Windows 8.1 K, Windows 8.1 KN, Windows 8.1 N, Windows 8.1 для одного языка. Выпуски K, KN, N - это урезанные сборки редакций Windows 8.1 Core (аналог Home) и Pro, в чём их особенность, кому интересно, читаем в статье «Какие существуют разновидности Windows 10» . У кого OEM-устройство с предустановленной Windows 8.1 Single Language, выбираете, соответственно вариант «Windows 8.1 для одного языка». Выпуск, значащийся просто как «Windows 8.1» - это обычный дистрибутив этой версии операционной системы, включающий редакции Core (т.е. Home) и Pro. Выбираем выпуск.

Далее указываем нужный язык, разрядность системы и скачиваем ISO-файл. При установке Windows 8.1, скачанной таким вот образом с официального сайта Microsoft, есть один злобный нюанс. На определённом этапе установки мы не увидим список выбора входящих в дистрибутив редакций операционной системы, как в случае с Windows 10. И не сможем на этапе установки отложить ввод ключа активации, как в случае с Windows 7 и 10. На определённом этапе установки мы должны будем ввести ключ активации, который и предопределит выбор редакции Windows 8.1 – Core или Pro.

И вот если у вас, друзья, нет купленного ключа Windows 8.1, вы можете использовать официальные ключи Microsoft. Эти ключи позволяют лишь установить систему, они никак не помогут с её активацией. Вот эти ключи:

Windows 8.1 Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT Windows 8.1 Single Language: Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

Примечание: друзья, если вы не хотите возиться с вводом ключа Windows 8.1 в процессе установки, можете отредактировать дистрибутив системы и отключить этап ввода ключа . А если же вы хотите переустановить уже активированную операционную систему, но вы не знаете, где ваш лицензионный ключ, просто перед переустановкой системы узнайте его с помощью этого способа





Сборки Windows 8.1 и 10 All in One от Sergei Strelec





Чистые дистрибутивы Windows 8.1 и 10 без кастомизации с интегрированными обновлениями, с убранным этапом ввода ключа, в различных сборках – полных и с вырезанным современным функционалом этих систем – можно заполучить от сборщика Sergei Strelec на его сайте. Это сборки AIO, т.е. All in One, включающие различные редакции Windows 8.1 и 10. Подробнее, друзья, читайте в статье «Сборки Windows 8.1 и 10 All in One от Sergei Strelec»





Ознакомительные 90-дневные Windows 8.1 и 10 Enterprise





Обычные лицензионные корпоративные редакции Enterprise любых версий Windows доступны для загрузки только корпоративным клиентам на закрытом ресурсе корпоративного лицензирования Microsoft Volume Licensing Service Center. Но существуют ознакомительные 90-дневные Windows 8.1 и 10 Enterprise Evaluation. Эти операционные системы будут три месяца активированы бесплатными ключами для ознакомительных версий, и все эти три месяца их можно легально использовать. А потом можно ещё попробовать трижды сбросить активацию и продлить срок использования таких корпоративных редакций, соответственно, до года без переустановки.





Evaluation-сборку Windows 10 Enterprise можно скачать на специальном сайте Microsoft для IT-специалистов - TechNet Evaluation Center, авторизовавшись там с помощью учётной записи Microsoft. Адрес странички скачивания системы на этой сайте:

https://www.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise





При этом можно выбрать для скачивания полнофункциональную Windows 10 Enterprise или урезанную Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Что это за сборка, кто ещё не знает, читаем статью «Windows 10 LTSC 2019 - новая жизнь Windows 10 LTSB»





А вот Evaluation-сборки Windows 8.1 Enterprise на этом сайте уже давно нет. Её можно отыскать только на сторонних сайтах, введя запрос:

windows 8.1 enterprise evaluation

А как правильно искать дистрибутив Windows на сторонних сайтах, мы, друзья, рассмотрим чуть ниже на примере поиска установочного ISO Windows 7.





Утилита Rufus





Утилита Rufus, с помощью которой можно записывать загрузочные флешки, в числе дополнительных возможностей предусматривает загрузку чистого официального дистрибутива Windows 8.1 и 10. Подробнее об этом читайте в статье «Установочные образы с Windows 8.1 и 10 теперь можно скачивать с помощью утилиты Rufus»





Сайт tb.rg-adguard.net





Сайт tb.rg-adguard.net – это сторонний специализированный ресурс, где можно скачать различное ПО Microsoft, в частности чистые установочные ISO Windows 10 в инсайдерских сборках и различных версиях, начиная с первой 1507 и заканчивая актуальной на дату написания статьи 1909. И также здесь можно скачать установочный ISO Windows 8.1. Детали смотрите в статье «Как скачать Windows 7, 8.1, 10 на сайте tb.rg-adguard.net»





Программа Windows ISO Downloader





Программа Windows ISO Downloader – это профильный загрузчик чистого официального дистрибутива Windows. Она может скачивать установочные ISO Windows 7, 8.1, 10, инсайдерские версии последней, заводские Windows OEM-устройств Dell. Вот только в плане «Семёрки» есть нюанс: при выборе пункта скачивания просто «Windows 7», где можно выбрать русскоязычный дистрибутив, выходит ошибка загрузки. Загрузка «Семёрки» будет идти только при выборе пункта «Windows 7 (August 2018)». Но в этом пункте можно выбрать только англоязычный дистрибутив редакций Home Premium, Professional и Ultimate.

Скачать программу:

https://www.heidoc.net/php/Windows%20ISO%20Downloader.exe









Windows 7





Скачать Windows 7 в различных редакциях с официального сайта Microsoft, друзья, можно только при условии наличия у вас лицензионного ключа. Не общего ключа для установки операционной системы, а именно приобретённого с OEM-устройством или отдельно ключа, которым Windows 7 активируется. Страница загрузки дистрибутива:

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows7





Если у вас нет ключа активации Windows 7, русскоязычный дистрибутив системы придётся скачивать со сторонних сайтов. И желательно с известных модерируемых торрент-трекеров типа RuTracker или NNM-Club. Либо же вы можете проводить комплексный поиск по нескольким торрент-трекерам, перечень таких поисковиков смотрите в статье «Поиск по торрент-трекерам Рунета: альтернативы Tparser.Me»





А чтобы нам не ворошить горы кастомизированного хлама среди торрент-раздач, а сразу найти чистую сборку Windows 7, важно правильно прописать поисковой запрос, добавив в него дописку «msdn». Т.е. если мы ищем Windows 7 Professional, то запрос должен выглядеть так:

windows 7 professional msdn

Дописка «MSDN» означает, что мы ищем чистый дистрибутив Windows без вмешательства сборщика, ну или с минимальным вмешательством типа интеграции обновлений.





Windows Embedded 7 и 8.1





Есть ещё разновидности Windows – индустриальные системы семейства Windows Embedded, урезанные сборки версий системы 7 и 8.1 для производственного оборудования, которые также можно устанавливать на слабые компьютеры. Где их скачать с официальных источников, можете почитать в обзорах этих сборок, в статьях:

Windows Embedded 8.1 есть в комплекте сборника Windows 8.1 All in One от Sergei Strelec. Ну и где ещё можно отыскать Windows Embedded 7 и 8.1, как не на торрент-трекерах. Эти редакции можно качать на торрент-трекерах, но в этом случае мы не отфильтруем результаты раздач запрос вводом дописки «MSDN». Придётся вычитывать каждую раздачу, не вырезал ли сборщик из неё нужных нам системных компонентов.





На этом всё, друзья. Если у вас есть годная информация, чтобы дополнить статью вариантами загрузки дистрибутива Windows, пишите в комментариях.

Также, друзья, вы можете использовать сборки Windows 7 All in One от Sergei Strelec